В переписи 2020 года к переписыванию татар башкирами добавится распыление татарского этноса на мелкие подгруппы

Открытое письмо академику Тишкову В.А. Татарский народ благодарно помнит своих заступников – великого русского писателя Льва Толстого и академика Лихачева Дмитрия Сергеевича, которые встали выше националистического и шовинистического маразма царизма и коммунистов.Мы помним и палачей татарского народа Луку Конашевича и Сильвестра Гловацкого. Вы, Валерий Александрович, похоже, хотите быть в ряду последних, хотя некоторые вас явно ошибочно считают русским интеллигентом.В каждый раз, когда в стране проходят насквозь фальсифицированные переписи, с вашей стороны активизируются попытки расчленить наш народ на мелкие кусочки. Сейчас вы хотите в качестве отдельных национальностей выделить сибирских и астраханских татар, мишарей и другие этнографические группы татар.Мы откажемся от определения вас в качестве трубадура великорусского шовинизма, если Вы наряду со всеми этнографическими группами татар, включите в список народов Российской Федерации следующие народы:1) Поморы;2) Казаки;3) Сицкари;4) Пушкари;5) Тудовляне;6) Полехи;7) Горюны;8) Саяны;9) Севрюки;10) Цуканы;11) Мещера;12) Каменщики;13) Индигирцы;14) Походчане;15) Камчадалы;16) Карамыши;17) Буртасы;18) Ягуны;19) Мамоны;20) Талагаи;21) Щекуны;22) Индюки;23) Гижигинцы;24) Водлозеры;25) Выгозеры;26) Заонежане;27) Усть-цилемы;28) Кацкари;29) Скобари;30) Молокане;31) Чалдоны.Для Вас не будет секретом, что в нынешней России отсутствует равенство народов. У татар в XXI веке отсутствует полноценная система национального образования. Число театров, издаваемых книг и журналов многократно меньше чем сто лет тому назад. Антитатарская пропаганда ведется через учебники, радио и телевидение. Среди хора новых черносотенцев чаще всех мы слышим голоса лжерусского Жириновского и Вас.Остановитесь, пожалуйста. Дайте нам спокойно жить. Нам и так тяжело живется в условиях бесправия.***По словам эксперта, отнесение национальности в какую-либо группу – научный и общественно-политический вопрос.(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В переписи населения РФ 2020 года татар разделят на подгруппы, заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».«Внутри одного большого народа есть группы, которые в переписи тоже выделяются, мы их называем “подгруппы”. То есть они существуют самостоятельно и в то же время часть другого, большого народа», — объяснил Тишков.Так, например, в состав группы татар войдет подгруппа «сибирские татары». «В составе татар и в то же время показаны отдельно», — отметил эксперт. В то же время крымские татары будут выделены в отдельную группу, поскольку у них другая история, язык и культура, несмотря на множество общего с татарами из Татарстана.Формирование подгрупп внутри группы — это научный и общественно-политический вопрос, поскольку некоторые активисты могут возражать против включения их национальности в определенную группу. «Хотя есть ситуации и более сложные. Кряшены в Татарстане не возражают быть одновременно и татарами, и кряшенами. А в Удмуртии, наверное, они говорят: мы не татары, а кряшены. Для них татарин — это мусульманин. Есть тонкости, связанные с идентичностью человека, которые топором нарубить на кусочки непросто», — заметил Тишков.Вопрос отношения человека к той или иной национальности достаточно сложен, поэтому перепись станет «некоторым упрощением нашей реальной жизни и нашего реального самосознания», заметил специалист.