В переписи 2020 года к переписыванию татар башкирами добавится распыление татарского этноса на мелкие подгруппы

Мы помним и палачей татарского народа Луку Конашевича и Сильвестра Гловацкого. Вы, Валерий Александрович, похоже, хотите быть в ряду последних, хотя некоторые вас явно ошибочно считают русским интеллигентом.
В каждый раз, когда в стране проходят насквозь фальсифицированные переписи, с вашей стороны активизируются попытки расчленить наш народ на мелкие кусочки. Сейчас вы хотите в качестве отдельных национальностей выделить сибирских и астраханских татар, мишарей и другие этнографические группы татар.
Мы откажемся от определения вас в качестве трубадура великорусского шовинизма, если Вы наряду со всеми этнографическими группами татар, включите в список народов Российской Федерации следующие народы:
1) Поморы;
2) Казаки;
3) Сицкари;
4) Пушкари;
5) Тудовляне;
6) Полехи;
7) Горюны;
8) Саяны;
9) Севрюки;
10) Цуканы;
11) Мещера;
12) Каменщики;
13) Индигирцы;
14) Походчане;
15) Камчадалы;
16) Карамыши;
17) Буртасы;
18) Ягуны;
19) Мамоны;
20) Талагаи;
21) Щекуны;
22) Индюки;
23) Гижигинцы;
24) Водлозеры;
25) Выгозеры;
26) Заонежане;
27) Усть-цилемы;
28) Кацкари;
29) Скобари;
30) Молокане;
31) Чалдоны.
Для Вас не будет секретом, что в нынешней России отсутствует равенство народов. У татар в XXI веке отсутствует полноценная система национального образования. Число театров, издаваемых книг и журналов многократно меньше чем сто лет тому назад. Антитатарская пропаганда ведется через учебники, радио и телевидение. Среди хора новых черносотенцев чаще всех мы слышим голоса лжерусского Жириновского и Вас.
Остановитесь, пожалуйста. Дайте нам спокойно жить. Нам и так тяжело живется в условиях бесправия.
Совет татарских аксакалов, г.Уфа
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Валерий Тишков: В переписи 2020 года татар разделят на подгруппы
По словам эксперта, отнесение национальности в какую-либо группу – научный и общественно-политический вопрос.
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В переписи населения РФ 2020 года татар разделят на подгруппы, заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».
«Внутри одного большого народа есть группы, которые в переписи тоже выделяются, мы их называем “подгруппы”. То есть они существуют самостоятельно и в то же время часть другого, большого народа», — объяснил Тишков.
Так, например, в состав группы татар войдет подгруппа «сибирские татары». «В составе татар и в то же время показаны отдельно», — отметил эксперт. В то же время крымские татары будут выделены в отдельную группу, поскольку у них другая история, язык и культура, несмотря на множество общего с татарами из Татарстана.
Формирование подгрупп внутри группы — это научный и общественно-политический вопрос, поскольку некоторые активисты могут возражать против включения их национальности в определенную группу. «Хотя есть ситуации и более сложные. Кряшены в Татарстане не возражают быть одновременно и татарами, и кряшенами. А в Удмуртии, наверное, они говорят: мы не татары, а кряшены. Для них татарин — это мусульманин. Есть тонкости, связанные с идентичностью человека, которые топором нарубить на кусочки непросто», — заметил Тишков.
Вопрос отношения человека к той или иной национальности достаточно сложен, поэтому перепись станет «некоторым упрощением нашей реальной жизни и нашего реального самосознания», заметил специалист.
Татар-Информ
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В переписи 2020 года к переписыванию татар башкирами добавится распыление татарского этноса на мелкие подгруппы
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