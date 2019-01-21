Башкирская организация "Башкорт" на собрании решила предложить свой проект помощи и открывает специальный штаб общественный структуры в Сибае.
— Так как многие жители г. Сибая хотели бы временно уехать из загрязненного города, но некоторым просто некуда ехать, мы создали группу, где жители деревень из близ расположенных к Сибаю районов могут предложить свои дома в качестве временного жилья. В данной группе все желающие помочь жителям Сибая могут написать и предложить свою помощь, а жители Сибая могут выбрать куда им ехать, — отмечено в заявлении.
В воскресенье, 17 февраля, мобильные лаборатории в Сибае вновь зафиксировали большие превышения предельной допустимой концентрации диоксида серы в воздухе. Так, по улице Нуриманова ПДК в 10 часов утра была превышена в 7,6 раз, по улице 8 марта — в 12,6 раз, по улице Сарбаева — в 6 раз.
Напомним, в прошедший четверг российский политик Алексей Навальный в своей еженедельной передаче резко раскритиковал власти Башкортостана и персонально Радия Хабирова за отказ объявить в Сибае режим чрезвычайной экологической ситуации.
Идель.Реалии
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«Башкорт» суетится вокруг сибайской трагедии
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