«Башкорт» суетится вокруг сибайской трагедии

Активисты национальной организации будут помогать сибайцам найти временное убежище в других населенных пунктах. Национальная организация "Башкорт" предложила помощь "в связи с непрекращающейся экологической катастрофой в г. Сибае". Активисты организации намерены координировать процесс временного переезда жителей из города. Об этом в фейсбуке заявил на башкирском языке лидер организации Фаиль Алсынов.Башкирская организация "Башкорт" на собрании решила предложить свой проект помощи и открывает специальный штаб общественный структуры в Сибае.— Так как многие жители г. Сибая хотели бы временно уехать из загрязненного города, но некоторым просто некуда ехать, мы создали группу, где жители деревень из близ расположенных к Сибаю районов могут предложить свои дома в качестве временного жилья. В данной группе все желающие помочь жителям Сибая могут написать и предложить свою помощь, а жители Сибая могут выбрать куда им ехать, — отмечено в заявлении.В воскресенье, 17 февраля, мобильные лаборатории в Сибае вновь зафиксировали большие превышения предельной допустимой концентрации диоксида серы в воздухе. Так, по улице Нуриманова ПДК в 10 часов утра была превышена в 7,6 раз, по улице 8 марта — в 12,6 раз, по улице Сарбаева — в 6 раз.Напомним, в прошедший четверг российский политик Алексей Навальный в своей еженедельной передаче резко раскритиковал власти Башкортостана и персонально Радия Хабирова за отказ объявить в Сибае режим чрезвычайной экологической ситуации.