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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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«Башкорт» суетится вокруг сибайской трагедии

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Активисты национальной организации будут помогать сибайцам найти временное убежище в других населенных пунктах. Национальная организация "Башкорт" предложила помощь "в связи с непрекращающейся экологической катастрофой в г. Сибае". Активисты организации намерены координировать процесс временного переезда жителей из города. Об этом в фейсбуке заявил на башкирском языке лидер организации Фаиль Алсынов.

«Башкорт» суетится вокруг сибайской трагедии


Башкирская организация "Башкорт" на собрании решила предложить свой проект помощи и открывает специальный штаб общественный структуры в Сибае.

— Так как многие жители г. Сибая хотели бы временно уехать из загрязненного города, но некоторым просто некуда ехать, мы создали группу, где жители деревень из близ расположенных к Сибаю районов могут предложить свои дома в качестве временного жилья. В данной группе все желающие помочь жителям Сибая могут написать и предложить свою помощь, а жители Сибая могут выбрать куда им ехать, — отмечено в заявлении.

В воскресенье, 17 февраля, мобильные лаборатории в Сибае вновь зафиксировали большие превышения предельной допустимой концентрации диоксида серы в воздухе. Так, по улице Нуриманова ПДК в 10 часов утра была превышена в 7,6 раз, по улице 8 марта — в 12,6 раз, по улице Сарбаева — в 6 раз.

Напомним, в прошедший четверг российский политик Алексей Навальный в своей еженедельной передаче резко раскритиковал власти Башкортостана и персонально Радия Хабирова за отказ объявить в Сибае режим чрезвычайной экологической ситуации.

Идель.Реалии
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  • 1 | 19.02.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Башкорт» суетится вокруг сибайской трагедии
++++++++++++++++++

Сам не подсуетишься, никто не поможет. Надеяться на местных Дугиных пустое.



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  • 2 | 19.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Об этом в фейсбуке заявил на башкирском языке лидер организации Фаиль Алсынов.
================================
Вот как башкирские нацики изаляются над населением Сибая, типа: поможем но только своим, башкирам! Забыли эти нелюди как Русские спосли их прадедов от неменуемой голодной смерти в периуд октябрьского путча, отдав на разгробление Уфимскую губернию!
У башкир работает только система "нипель",- туда дуй о а от туда..., хрен чего дождешся!



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  • 3 | 19.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как люди готовы из кожи вон лезть, лишь бы стать узнаваемым по любому поводу, и пролезть потом в какой нибудь комитет в теплое кресло, под видом защитника всего титульного. Ведь не работы, ни банальной жратвы этим переселенцам они не предоставят. Так, чистый пиар, медийный повод светануть лицом. и так по каждому поводу. Кто где пернул - фаилька уже там. Лучше бы руду пошел тушить



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  • 4 | 19.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рюсский язик плёхо знаю,это он у арашукова перенял? Скорее арашуков у него научился.



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  • 5 | 19.02.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 19.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рюсский язик плёхо знаю,это он у арашукова перенял? Скорее арашуков у него научился.
______________________________________________
У Фаильки неспособность к йезыкам. Он без переводчика только мычать может. Так что в боьшую политику путь заказан. Хотя если от зеленых, в защиту животных и то под вопросом



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  • 6 | 19.02.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5. У Фаильки неспособность к йезыкам. Он без переводчика только мычать может.Так что в боьшую политику путь заказан.
======================
а зачем ему способность к йезыкам, лишь бы халява была, в данном случае сибайская трагедия.Вот и пиарятся вкось и вкривь, кто во что горазд.А так, да. мальчик округлился, появились щеки.... на халяву ,настоящий нашальник будет.



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  • 7 | 19.02.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Татаро-башкирам быть? Новый этноним "татаро-башкир" предлагает ввести главный этнолог России, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. Об этом он говорил в Казани еще пару лет назад. Однако он не говорит об объединении татар и башкир, а выступает за создание помимо существующих этнических групп еще и третьей идентификации для тех, кто имеет отношение к обеим из них. "Людям с двойной этнической идентичностью, наверно, нужно дать возможность записывать себя татаро-башкирами!", — отмечал Валерий Тишков, при этом добавлял, что новое понятие "очень быстро привьется". По его словам, эта новация еще позволит разрешить проблему во взаимоотношениях между официальными Казанью и Уфой.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Башкирия и Татария два региона, с неспокойной этнической обстановкой. Что хотят? - расколоть, перемешать. Самое лучшее ликвидировать нац срач навеки - ликвидировать все нац образования, и национальности, как в штатах. И народ будет един как в штатах, но это после эпохи путинского бардака. Когда можно будет гордиться своей страной, а не валить из неё.



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  • 8 | 19.02.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 19.02.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5. У Фаильки неспособность к йезыкам. Он без переводчика только мычать может.Так что в боьшую политику путь заказан.
======================
а зачем ему способность к йезыкам, лишь бы халява была, в данном случае сибайская трагедия.Вот и пиарятся вкось и вкривь, кто во что горазд.А так, да. мальчик округлился, появились щеки.... на халяву ,настоящий нашальник будет.
__________________________________________
Кто там стучание в бочки организовывал в свое время в Уфе? Тимурка Лукманов. Сейчас вполне себе нащальник в опоре России. А стучальщике так и сосут куй как тогда. Всем башкирцам давно пора открыть глаза на своих "защитников" и понять, что стремятся они только к личному благополучию,а жизнь простых титульников их не волнует.



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  • 9 | 19.02.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия и Татария два региона, с неспокойной этнической обстановкой. Что хотят? - расколоть, перемешать. Самое лучшее ликвидировать нац срач навеки - ликвидировать все нац образования, и национальности, как в штатах. И народ будет един как в штатах, но это после эпохи путинского бардака. Когда можно будет гордиться своей страной, а не валить из неё.
____________________________________________________________

Неспокойную этническую обстановку раздували в своих интересах местные этно элиты, которые превратили республики в личные байства, став сами миллиардерами и обеспечив свои семьи на поколения вперед. Об этом надо в первую очередь помнить нищетосам которые вдруг начинают меряться национальностями на этом сайте



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  • 10 | 19.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 19.02.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татаро-башкирам быть? Новый этноним "татаро-башкир" предлагает ввести главный этнолог России, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. Об этом он говорил в Казани еще пару лет назад. Однако он не говорит об объединении татар и башкир, а выступает за создание помимо существующих этнических групп еще и третьей идентификации для тех, кто имеет отношение к обеим из них. "Людям с двойной этнической идентичностью, наверно, нужно дать возможность записывать себя татаро-башкирами!", — отмечал Валерий Тишков, при этом добавлял, что новое понятие "очень быстро привьется". По его словам, эта новация еще позволит разрешить проблему во взаимоотношениях между официальными Казанью и Уфой.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Башкирия и Татария два региона, с неспокойной этнической обстановкой. Что хотят? - расколоть, перемешать.
****

Хотят сохранить свой родной язык, культуру, свои обычаи, сохраниться как народ.
Урусаам хочется их ассимилировать, как Чудь.Полищуки.Тутэйшы, Бужане, Волыняне, Болотюки, Весь, Голядь, Камасинцы, Керкеты, Меланхлены, Меря, Мещера, Моторы, Мурома, Половцы, Угры, Эвремейсы, Унанганы, Убыхи, Карабулаки, Водь (вадьялайн), Сету (сето), Энцы (энэтэ), Ижорцы, Тазы, Уйльта (ороки), Ульчи,.Камасинцы, Кереки, Чулымцы.

Сейчас исчезновение грозит хантам, манси, эскимосам, чукчам, каюрам, корякам, вогулам, нганасанам, ненцам, нивхам, селькупам, кетам, тофаларам, ительменам, долганам, удегеям. Их численность составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.



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  • 11 | 19.02.2019, 11:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11278 | Рейтинг: -1836,2
ПОЛИТИКА
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США


Либерастики! Зазарова!



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10 | 19.02.2019, 11:39 | Автор: Harrison
Публикации: 68 | Комментарии: 11278 | Рейтинг: -1836
ПОЛИТИКА
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США


Либерастики! Зазарова!
-------------------------------------

Не единым Т-34 будешь сыт. У Украинцев свой взгляд на происходящее.



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  • 13 | 19.02.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 19.02.2019, 11:39 | Автор: Harrison
Публикации: 68 | Комментарии: 11278 | Рейтинг: -1836

ПОЛИТИКА
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США


Либерастики! Зазарова!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Привет с большого бодуна


Год за годом растут большие города,
Все для народа,
В любое время года нам навстречу
Встает великая страна. Так добрый вечер,
Привет с большого бодуна.
Привет с большого бодуна.

Мы рады встрече,
Но если кто-то не здоров, так я отвечу,
Что мы без докторов болезни лечим
Бокалом доброго вина. Так добрый вечер,
Привет с большого бодуна.

На рассвете
Все слышен звон гитарных струн,
А свежий ветер разносит по планете
Песни эти
Поет и белый и чугун, что нет на свете
Прекрасней города Бодун.
Привет с большого бодуна.



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  • 14 | 19.02.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотят сохранить свой родной язык, культуру, свои обычаи, сохраниться как народ.
Урусаам хочется их ассимилировать, как Чудь.Полищуки.Тутэйшы, Бужане, Волыняне, Болотюки, Весь, Голядь, Камасинцы, Керкеты, Меланхлены, Меря, Мещера, Моторы, Мурома, Половцы, Угры, Эвремейсы, Унанганы, Убыхи, Карабулаки, Водь (вадьялайн), Сету (сето), Энцы (энэтэ), Ижорцы, Тазы, Уйльта (ороки), Ульчи,.Камасинцы, Кереки, Чулымцы.
___________________________________________________
И поэтому они решили заставить русских учить и сохранять наречия, а самим при этом заседать во всевозможных конгрессах и межпланетных курултаях, как наши башкирцы? Кому нахрен ты нужен, чтобы тебя ассимилировать, ладно мыться научился и писать читать. Хочешь - в малахае на работу ходи и с кураем, и детей своих научи. Так нет же, хочется не делать ни хрена, но щеголять титульностьюи иметь преференции особые, квоты, и быть нащальником.



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  • Эксперт
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  • 15 | 19.02.2019, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
11 | 19.02.2019, 11:39 | Автор: Harrison

ПОЛИТИКА
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
Либерастики! Зазарова!
___________________________________________
АААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Горе-то какое! Страшнее не было беды!!!!!

Ты сам-то видел этот фильм-фэнтази?! Я - нет. Но мне достаточно было прочитать отклики тех, кто посмотрел... цирк с конями!

За такие фильмы - нужно сажать за искажение истории и оскорбление чувств участников войны!



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  • 16 | 19.02.2019, 12:03 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 7009 | Рейтинг: -472,5
2 | 19.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Об этом в фейсбуке заявил на башкирском языке лидер организации Фаиль Алсынов.
================================
Вот как башкирские нацики изаляются над населением Сибая, типа: поможем но только своим, башкирам!
+++++++++++++++++++++++
Неужели, только башкирам? Приведите пожалуйста ссылку. За перевод не беспокойтесь, я не Хацман, и не Хернец, прочитаю и на башкирском языке.



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  • 17 | 19.02.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы знать экологическую обстановку в Уфе и не по нынешним в десятки раз завышенным нормативам, а по прежним, советским. При ветре с Черниковки закрываю все форточки. 50 миллионов человек живут в РФ в недопустимых экологических условиях! Вот и причина падения численности населения...



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  • # 18 | 19.02.2019, 12:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16832 | Рейтинг: -3010,4

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  • 19 | 19.02.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.02.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Хотят сохранить свой родной язык, культуру, свои обычаи, сохраниться как народ.
Урусаам хочется их ассимилировать, как Чудь.Полищуки.Тутэйшы, Бужане, Волыняне, Болотюки, Весь, Голядь, Камасинцы, Керкеты, Меланхлены, Меря, Мещера, Моторы, Мурома, Половцы, Угры, Эвремейсы, Унанганы, Убыхи, Карабулаки, Водь (вадьялайн), Сету (сето), Энцы (энэтэ), Ижорцы, Тазы, Уйльта (ороки), Ульчи,.Камасинцы, Кереки, Чулымцы.
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И поэтому они решили заставить русских учить и сохранять наречия, а самим при этом заседать во всевозможных конгрессах и межпланетных курултаях, как наши башкирцы? Кому нахрен ты нужен
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Начни с себя. Кому ты на*рен нужен?



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  • 20 | 19.02.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 19.02.2019, 12:03 | Автор: Ирек
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2 | 19.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Об этом в фейсбуке заявил на башкирском языке лидер организации Фаиль Алсынов.
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Вот как башкирские нацики изаляются над населением Сибая, типа: поможем но только своим, башкирам!
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Неужели, только башкирам? Приведите пожалуйста ссылку. За перевод не беспокойтесь, я не Хацман, и не Хернец, прочитаю и на башкирском языке.
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Так он объяву на башкирском написал, типо для своих. Когда он подыхать будет, ему тоже объяву на русском,а он без переводчика не в зуб ногой.Хотя переобуется этот титульник. Как только квартирку или кредит пойдет оформлять, сразу гос язык вспомнит



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