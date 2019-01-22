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Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично, или Почему чеченки и ингушки рожают много, а татарки и русские — нет

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Редко когда материалы ИА "Татар-информ" становятся информационным поводом хоть для какого-то обсуждения и дискуссии. Но исключения иногда всё-таки бывают. Яркий пример — интервью с Валерием Тишковым — экс-министром по делам национальностей, этнологом, экс-директором Института этнологии и антропологии РАН, а ныне научным руководителем Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая.

Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично, или Почему чеченки и ингушки рожают много, а татарки и русские — нет


Здесь он заявил следующее: "Есть добровольная ассимиляция в пользу русского языка. Русский язык в нашей стране не только государственный, но и более престижный. Это язык подавляющего большинства населения. На нем лучше получать образование, поступать в крупный университет. У нас культуры равноправные. Но у носителей большей культуры всегда есть большие преимущества, чем у тех, которых мы называем меньшинствами". Также он предрек уменьшение численности основных этносов в России, за исключением народов Кавказа, и рассказал и о том, что татар во время переписи 2020 года поделят на ряд подгрупп.

Итак, разберем эти тезисы. Что касается последнего, ничего экстраординарного и нового здесь нет. Это высказывание ярко свидетельствует о том, что идеологическая подготовка к переписи 2020 года уже началась. И тенденция разделить татар на максимальное число подгрупп идет уже с переписи 2002 года.

Если мы возьмем за основу предыдущие переписи — 2002 и 2010 годов, то там отдельной строкой (в качестве подгрупп татарского народа) проходят сибирские татары, астраханские татары, кряшены. А нагайбаки вообще выделены в самостоятельную этническую единицу. Замечу, что ни один другой народ России не разделен на такое количество самостоятельных этнических единиц. Причина здесь банальна: татары — это не только самая крупная после русских этнонация в РФ, но одновременно и центральная фигура в раздуваемых имперскими идеологами мифах об опасности сепаратизма, якобы исходящем от национальных республик.

Татарский вопрос как этнополитический фактор в настоящее время существует в двух субъектах: Татарстане и Башкортостане, а в перспективе еще одним таким регионом может стать Западная Сибирь. Поэтому попытки уменьшить численность татарской этнонации будут предприниматься, в первую очередь, именно в двух поволжских республиках.

В контексте переписной кампании 2020 года для Татарстана главной является кряшенская проблема, т.е. попытка выделить татар-кряшен (крещеных татар) в отдельный этнос. Татары-кряшены, как и сибирские татары в переписях 2002 и 2010 годов, включались в число подгруппы внутри татар, т.е. пока Казани удавалось отбивать атаку. Безуспешные попытки лоббистов (в том числе, по линии РПЦ) выделения татар-кряшен в отдельный этнос не увенчались успехом. В прошлой переписи 2010 года кряшенами записались около 35 тыс. человек, что в масштабах 6-миллионной татарской нации, конечно, ничтожные цифры. Но ведь и планы сторонников вычленения их из рядов татарской нации весьма наполеоновские.

Следует также сказать, что и власти Татарстана в некоторой мере сами потакают планам Валерия Тишкова. В частности, в прошедшем году в Казани за государственный счет официально открыли дом культуры кряшен. Отделять татар-кряшен и создавать для них некий отдельный дом культуры — это весьма странный и недальновидный шаг, если учесть что кряшенская фольклорная культура — это часть культуры татарского народа. Такое выделение в особое положение татар-кряшен де-факто конструирует (т.е. формирует) некую отдельную кряшенскую культуру. А за культурным конструктом следующим шагом идет формирование самостоятельной этнической единицы (т.е. народа). Поэтому необходимо прекратить выделение кряшен в некий отдельный народ и вообще употребление термина "кряшены". Правильным с научной и с политической точки зрения является употребление термина "татары-кряшены" или "крещеные татары".

В Западной Сибири сибирских татар также пытаются выделить в отдельную этническую группу. В случае с сибирскими татарами даже предпринимались попытки написать учебники по некоему "сибирско-татарскому языку". Но сибирские татары пока неплохо сопротивляются данным тенденциям и не желают выделяться из татарской нации в отдельный народ.

В случае с Башкортостаном здесь традиционно пытаются оторвать уфимских татар от их соотечественников к западу от реки Ик (т.е. от Татарстана), объявив их башкирами. И сторонники этой политики, к слову сказать, уже начали подготовку к переписи 2020 года.

Их стратегическая задача здесь — сохранить процентное соотношение трех основных этносов, исходя из цифр сфальсифицированных переписей 2002 и 2010 годов, и не допустить возвращения татар Башкортостана в статус второго по численности этноса в республике.

Стоит отметить что Валерий Тишков решил отметиться на башкортостанской теме по-своему, предложив отмечать в переписных листах такую вариацию как "татаро-башкиры", как якобы компромисный. В реальности такой вариант не может устраивать ни татарскую, ни башкирскую сторону, т.к. непонятно, к какому этносу в конечном счете относить данную группу, и как их учитывать при проведении национальной политики в республике. Но в любом случае, это еще одна попытка размыть татар и уменьшить их этнический потенциал.

Но пока далеко не всё удается Валерию Тишкову. Его попытки увеличить количество народов, учтенных во время переписи, пока не получили поддержки в статистическом управлении. Ведь помимо политических интересов по расчленению крупных народов РФ на мелкие народности есть и логика уже чисто бюрократического характера.

Наибольшее количество детей, рожденных на одну женщину, зафиксировано у ингушек, цыганок и чеченок. А самые низкие показатели — у евреек
Теперь что касается уменьшения численности этносов, о которых говорит Валерий Тишков. Здесь одновременно играют два фактора: ассимиляция нерусских народов и невысокая рождаемость, которая только усугубляет первую тенденцию. Если обратимся к результатам статистических данных (за 2015 год), то наибольшее количество детей, рожденных на одну женщину, зафиксировано у ингушек (3,13 ребенка), цыганок (3 ребенка) и чеченок (2,8 ребенка). А самые низкие показатели — у евреек (1,5). У татарок — 1,88 ребенка. Но прежде чем делать далеко идущие выводы, нужно учесть два момента: 1) На уровень рождаемости влияют не только национальные традиции, но и уровень урбанизации. Чем более урбанизированный народ, тем хуже у него демографические показатели и, соответственно, наоборот. И по мере усиления урбанизации даже у народов, традиционно показывавших высокий процент рождаемости, эти показатели падали. 2) Современные тенденции таковы, что даже самый высокий уровень рождаемости со временем у всех народов неизбежно снижается.

Возьмем, к примеру, этносы России с самыми высокими демографическими показателями. Лидеры здесь, действительно, народы Кавказа. И в доказательство приведенных выше двух факторов отметим, что уровень урбанизации в Ингушетии составляет 42,5%, Чечне — 34,3%, Дагестане — 44,8%.

При этом подавляющее большинство чеченцев, ингушей и народов Дагестана проживают в пределах своих республик. В то же время татары — это уже давно высокоурбанизированный народ (больше 75%). Поэтому трудно здесь ожидать высокой рождаемости. Вместе с тем даже у народов-лидеров показатели рождаемости падают.

Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично, или Почему чеченки и ингушки рожают много, а татарки и русские — нет


​Т.е. уменьшение рождаемости — это естественный процесс. И все механические призывы к его увеличению, не подкреплённые какой-либо государственной стратегией в этом направлении, заранее обречены на провал.

В контексте последнего тезиса Валерия Тишкова о якобы равноправии культур и языков стоит отметить, что после последних изменений (октябрь 2018 года) в Стратегии национальной политики говорить о равноправии народов и конфессий в РФ даже с чисто формальной, юридической точки зрения уже не приходится.

"Российское государство складывалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ... Объединяет современное российское общество единый культурный (цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России", — говорится в Стратегии. Т.е. мы видим четкую градацию народов РФ и их языков на "первый и второй сорта".

И в этом случае говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично. В условиях, когда языки народов России искусственно выдавлены из многих сфер жизни, в том числе, посредством всевозможных явных и косвенных запретов (в том числе, ЕГЭ, запрет на защиту научных диссертаций на нерусских языках и т.д.), неудивительно, что они не могут на равных конкурировать с русским языком. И, конечно же, на нерусских языках нельзя получать образование, поступать в университет... Всё это уже в далеком прошлом. По сути, языки народов России в сравнении с русским языком поставлены в разные весовые категории.

Главный вывод — в долгосрочной перспективе ставка на высокую рождаемость не является тем спасительным кругом, за счет которого можно как-то нивелировать процессы языковой и культурной ассимиляции. Слегка затормозить можно, да и то ненадолго (т.к. мы видим — рождаемость падает у всех), но компенсировать полностью и таким образом решить проблему навсегда никак нельзя. А значит, единственный способ сохранения своего этнического потенциала для народов России — это опора на укрепление национального самосознания через историческую память, язык, а для мусульманских народов и через опору на исламские традиции.

Что касается татарской нации и подготовки к переписи 2020 года, то очень важно, какие усилия предпримет её элита (интеллектуальная, общественно-политическая), чтобы сохранить свой этнический потенциал. Сможет ли она эффективно противостоять попыткам размыть нацию на множество этнических групп и затормозить процессы культурно-языковой ассимляции?

Предстоящий год это покажет.

Ильнар Гарифуллин






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  • Гость
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  • 1 | 20.02.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично" ...

--------------

Кому не престижно - не учите. Делов-то.



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  • 2 | 20.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что касается татарской нации..... Сможет ли она эффективно противостоять попыткам размыть нацию на множество этнических групп
=============================
О чем статья?! О том чтобы всех неруских включая башкир объединить в одну нацию под общим названием татары, а Россию переименовать в тартарию?!
Меня заинтересовал вопрос, кого на Руси называют/называли татарами и почему? Википедия говорит, татарами называли следущих народов
тюрко-татары, закавказские татары, азербайджанские/адербейджанские татары (азербайджанцы)
горские татары (карачаевцы и балкарцы)
ногайские татары (ногайцы)
абаканские татары (хакасы)
кузнецкие татары (шорцы)
кундровские татары (карагаши)
казанские татары (мишари, волжские болгары, тептяри)
крымские татары (крымцы)
черневые татары (тубалары)
чулымские татары (чулымцы)
алтайские татары (алтайцы)
сибирские татары
Самый интересный момент: кроме казанских и крымских татар ни один из этих народов себя татарами не называют.

Так о чем эта писанина?!



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  • 3 | 20.02.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И тенденция разделить татар на максимальное число подгрупп идет уже..."

-------------------

Есть подозрение, что из-за националистических настроений в РТ. Нечего было.



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2

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  • 4 | 20.02.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нагайбаки вообще выделены в самостоятельную этническую единицу. Замечу, что ни один другой народ России не разделен на такое количество самостоятельных этнических единиц. Причина здесь банальна:
---------------------------------
Банальней некуда. Потому что большевики на скорую руку сколотили национальность татарин из нескольких десятков национальностей. При этом часть народов уничтожили полностью, переименовав их в татары, а у некоторых народов забрали значительную часть и переименовали в татары.



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  • 5 | 20.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В случае с Башкортостаном здесь традиционно пытаются оторвать уфимских татар
------------------------------
А в Башкортостане татары живут только в Уфе? Почему уфимские? Правильно писать и говорить башкирские татары.



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2

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  • 6 | 20.02.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В частности, в прошедшем году в Казани за государственный счет официально открыли дом культуры кряшен. Отделять татар-кряшен и создавать для них некий отдельный дом культуры — это весьма странный и недальновидный шаг
=====================================
Вот в этом и проявляются татнацики. Плач и стон что якобы ничего для татар не делается и искреннее недоумение почему что то должно делаться для любой другой национальности кроме татар. Даже не татар, а татнациков. Только для них, а всех остальных кинуть и забыть.



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  • 7 | 20.02.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В случае с Башкортостаном здесь традиционно пытаются оторвать уфимских татар
------------------------------
А в Башкортостане татары живут только в Уфе? Почему уфимские? Правильно писать и говорить башкирские татары.

===============

Давайте, товарищи, так: мы живём в России? Значит, правильным будет говорить: "русский башкир", "русский татарин". И никаких х...ёв.



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2

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  • Гость
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  • 8 | 20.02.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 20.02.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В случае с Башкортостаном здесь традиционно пытаются оторвать уфимских татар
------------------------------
А в Башкортостане татары живут только в Уфе? Почему уфимские? Правильно писать и говорить башкирские татары.
=================================
Все правильно написал Гарифуллин. Татар в Башкирии не больше 5% и живут они в основном только в Уфе. В остальных городах и районах живут другие национальности, преимущественно башкиры, русские, чуваши и марийцы. Поэтому Гарифуллин и называет татар живущих в Башкирии уфимскими. Потому что в другом месте их нет или находится столь незначительное число, что не стоит даже упоминания.



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  • 9 | 20.02.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кряшен в татарии 500000 человек. Власти татарии всячески сопротивляются тому, чтобы кряшены указывали свою национальность. В интернете много написано об этом. Кряшены татарии ведут борьбу за свою идентичность с махровыми татарскими националистами и поддерживающими их татарскими властями.



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  • 10 | 20.02.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте, товарищи, так: мы живём в России? Значит, правильным будет говорить: "русский башкир", "русский татарин". И никаких х...ёв.
-----------------------------------
А так и говорят. За границей вообще просто говорят русский.



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  • 11 | 20.02.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Налицо тенденция к уменьшению деторождению в два раза , да в Ингушетии. В Чечне - не так уж и высокая, даже учитывая послевоенное время.
Ногайбаки , хотя и говорят на чистом татарском языке , но считают себя отдельным и малочисленным народом . отсюда и льготы при поступлении в ВУЗы ,материальной помощи и т.д.Но им никто не мешает тесно общаться с татарами , но почему-то татары не желают помогать народу в культурно-просветительском плане.Нет руки помощи ногайбакам,выезды в Нагайбакский район ЧЕЛ обл артистов , просветителей . И поэтому народ отходит от казанцев ......Да и сами казанцы хороши ,никаких связей ни с сибирскими татарами, ни другими ( допустим крымским и среднеазацким татарами). Все долбятся в РБ, выдвигая нелепые требования.
А русский нужен только в России, но грамотным и образованным необходим язык международного общения - английский.Но возможность изучения родного должна быть предоставлена в полном объеме ( не 2 часа в неделю как сейчас)



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  • 12 | 20.02.2019, 10:22 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1255 | Рейтинг: +335,4
Ниче, скоро и не заметите как по китайски заговорите. Старший брат по сравнению с желтым драконом букашка. А китаезы уж точно не будут делить на группы и подгруппы. Будет один китаезский народ. Чистку внутри себя они уже начали.



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  • 13 | 20.02.2019, 10:34 | Автор: юнг
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Этот Ильнар вмесато того, чтобы заниматься семьёй. детьми, выбрал поприще разжигателя межнацсрача.
И ведь знает, сука, что определить, кто есть кто, практически невозможно!
Ничего, запасёмся попкорном и будем ждать. когда ему зажмут семенники и посадят на ещё не остывшие нары Диля.



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  • 14 | 20.02.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 20.02.2019, 10:34 | Автор: юнг
Публикации: 334 | Комментарии: 36770 | Рейтинг: +5674

Этот Ильнар вмесато того, чтобы заниматься семьёй. детьми, выбрал поприще разжигателя межнацсрача.
И ведь знает, сука, что определить, кто есть кто, практически невозможно!
Ничего, запасёмся попкорном и будем ждать. когда ему зажмут семенники и посадят на ещё не остывшие нары Диля.
------------------------------
А ты не занимаешься тем же самым? Ты же то же лезешь и умничаешь как будто что то знаешь.



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  • 15 | 20.02.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Язык жестов, красный галстук и идеологизированный менталитет местечкового чванства и спеси Гарифуллина- это очень далеко от истинной культуры истинных татар и их братьев башкир.



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  • 16 | 20.02.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Кода то в 200г. до н.э. Пекин(Ханбалык) был столицей татарского государства - северные китаезы потомки татар



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  • 17 | 20.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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2 му . Не вздумайте назвать азербайджанца
хакаса
ногайца
карачаевца
балкарцашорца
тофалара
шорца алтайца
чулымца
назвать татаром , получите перышко в бок! Это русские так назвали всех нерусских татарами . Некотороые народы сохранили свою идентичность , но многие не стали гнушаться новым названием народа , так и до сих пор являются татарами. Похоже на ЧУРКИ, УРЮКИ ,ЧЕРНЫЕ и проч



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  • 18 | 20.02.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирские татары -что за новояз?



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  • 19 | 20.02.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 20.02.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что касается татарской нации..... Сможет ли она эффективно противостоять попыткам размыть нацию на множество этнических групп
=============================
О чем статья?! О том чтобы всех неруских включая башкир объединить в одну нацию под общим названием татары, а Россию переименовать в тартарию?!
Меня заинтересовал вопрос, кого на Руси называют/называли татарами и почему? Википедия говорит, татарами называли следущих народов
тюрко-татары, закавказские татары, азербайджанские/адербейджанские татары (азербайджанцы)
горские татары (карачаевцы и балкарцы)
ногайские татары (ногайцы)
абаканские татары (хакасы)
кузнецкие татары (шорцы)
кундровские татары (карагаши)
казанские татары (мишари, волжские болгары, тептяри)
крымские татары (крымцы)
черневые татары (тубалары)
чулымские татары (чулымцы)
алтайские татары (алтайцы)
сибирские татары
Самый интересный момент: кроме казанских и крымских татар ни один из этих народов себя татарами не называют.
__________________________________

Откуда такие познания? Там побывал, поименный опрос проводил?



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  • 20 | 20.02.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока не пахнет.. Каца нет. Но противогаз под рукой.



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