Знаковое событие: Детский фонд с попечителем в лице Путина получил лицензию на продажу алкоголя

Как пояснил собеседник издания из фонда, лицензия понадобилась образовательной организации, чтобы продавать на частых конференциях алкоголь.
Поэтому запрос видится логичным, пояснил ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.
Отметим, что совет попечителей фонда возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Один из его учредителей друг — Путина и крестный отец его старшей дочери Марии, виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.
О своей родственной связи музыкант написал в одной из книг о президенте России.
ПроУфу
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