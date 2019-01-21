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Знаковое событие: Детский фонд с попечителем в лице Путина получил лицензию на продажу алкоголя

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В фонде «Талант и успех» объяснили, зачем им лицензия на продажу алкоголя. Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает РБК. Ее выдал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Знаковое событие: Детский фонд с попечителем в лице Путина получил лицензию на продажу алкоголя


Как пояснил собеседник издания из фонда, лицензия понадобилась образовательной организации, чтобы продавать на частых конференциях алкоголь.

Поэтому запрос видится логичным, пояснил ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Отметим, что совет попечителей фонда возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Один из его учредителей друг — Путина и крестный отец его старшей дочери Марии, виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

О своей родственной связи музыкант написал в одной из книг о президенте России.

ПроУфу
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  • 1 | 19.02.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Образовательные организации собираются на конференции ради употребления алкоголя!?!?



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  • 2 | 19.02.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.02.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Образовательные организации собираются на конференции ради употребления алкоголя!?!?
____________________________________________
Почему нет? Или они не люди а схимники какие? Пускай вместо конференций собираются и употребляют,сейчас в образовании без бутылки не разберешься



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  • 3 | 19.02.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.02.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Образовательные организации собираются на конференции ради употребления алкоголя!?!?
_________________________________________________
Учителям в наше время вообще нужно красное вино выдавать до и после уроков, как на атомоходах. Чтобы успокаивать нервы и восстанавливать кровяные тельца, которые пьют из них дети, родители, администрация и правительство бредовыми инициативами и отношением.



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  • 4 | 19.02.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что удивляться, в путинской россии нынешний патриарх кирил, в свое время фарцовал спиртом "рояль" и табаком, сколотив при этом нехилое состояние, так почему это нельзя делать фонду "талант и успех" тем более что: " совет попечителей фонда возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Один из его учредителей друг — Путина и крестный отец его старшей дочери Марии, виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин".



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  • 5 | 19.02.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Алкоголь хоть элитный или стекломой какой?



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  • 6 | 19.02.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
1 | 19.02.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован

Образовательные организации собираются на конференции ради употребления алкоголя!?!?
__________________________________
Не просто употреблять - это мы все легко делем без лицензии и без конференций(ведь курултай, например, проводя свои мероприятия с фуршетами - не приобретает лицензию на продажу алкоголя, но она есть у того, кто организует фуршеты, а ПОКУПАТЬ у того, кто имеет лицензию на ПРОДАЖУ - то есть у детского фонда.
Фонд виолончилиста - продает алкоголь!
Вот в этом-то и вся фишка!
На самом деле они утверждают, что приобретя гостиницы(детский фонд приобретает гостиницы - а накуя?! Это же уже коммерция, бизнес, а не общественная деятельность - не проще ли развести это в разные стороны, по разным юр-лицам) вынуждены оформлять лицензию на продажу алкоголя в этих гостиницах, ну или при точках питания/барах/ресторанах при этих гостиницах!
Это лишь очередной штрих к картине маслом пуйло-лицемерия!

Ведь Гундяй торговал табаком и алкоголем без акцизов, хотя церковь ЯКОБЫ осуждает пьянство и курение.



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  • 7 | 19.02.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ведь Гундяй торговал табаком и алкоголем без акцизов
_________________________________________________
Не завидуй, здоровее будешь



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  • 8 | 19.02.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Дед Гундяй легко оправдался , сколотил состояние на несчастье других .Сколько спилось ,сколько разрушено семей ,приучены зелью . И на этом дед Гундяй сколотил состояние .Ведь Рояль - даже не питьевой спирт , а техническая жидкость для мытья окон ! Доверия таким иерархам у народа утрачивается с каждым днем .
Если мы пьем государственную и иную водку и вино как самые последние пьяницы, то мы помогаем олигархам в поддержании их материального благополучия .И мы можем гордиться тем , что в яхты , особняки , крутые машины , роскошную жизнь вложены и наши , хотя и небольшие деньги , но заработанные нашими руками.Ведь нам никто просто так денег не дает!
Поэтому нужно:
1. Отказаться от употребления спиртсодержащих средств и вина
2 .Если уж невмоготу некоторым лицам , то проще всего ставить брагу и гнать самогон для собственного питья.Самогон сделать проще простого . И при этом никакого голода в стране не будет . Раньше после революции активно боролись с самогоноварением , обьясняя это тем , что якобы хлеб переводят на самогон . Это неправда . Скорее всего вред финансам. Ведь покупая водки на 1000руб( 2-3 бутылки) , то значит мы целый день трудимся даром . Себестоимость водки ничтожна и составляет всего 30-40 рублей!



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  • 9 | 19.02.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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7. Поступал как истиный коммунист : говорил одно , а делал другое



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  • 10 | 19.02.2019, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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В Совете Федерации предложили закрывать супермаркеты в выходные

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Об этом он рассказал Агентству новостей «Москва».

По его словам, России надо последовать примеру европейских стран, где в пятницу после 20:00 крупные сети закрываются до понедельника. «Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например», - предложил Кондратьев.

По его словам, в выходные дни люди смогут покупать продукты в магазинах шаговой доступности или на небольших оптовых торговых точках.
MK.RU
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А давайте последуем примеру европейских стран, ну например по сменяемости власти...или вручению метл и совков таким дол-бам.



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  • 11 | 19.02.2019, 15:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1908 | Комментарии: 63185 | Рейтинг: +12212,3
«Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например»
___________________________________________
Это он про пенсии, зарплаты, социальные пособия, продукты не из пальмового масла, бесплатное высшее образование для всех?
Согласна - пусть делают. Тогда можно будет и супермаркеты на выходные закрывать...



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