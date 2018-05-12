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Распил на национальном вопросе

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Фонд племянника Путина создает ассоциацию в поддержку только добровольного изучения языков.

Распил на национальном вопросе


Ее члены считают "положительным примером" те регионы, где "принудительного обучения национальным языкам нет".

"Русский академический фонд" распространил заявление (есть в распоряжении редакции) о создании "Всероссийской ассоциации учителей родных языков", в которую в ближайшее время готовы вступить представители 35 субъектов РФ. Инициатором создания ассоциации выступил председатель правления фонда Роман Путин — двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина.

В заявлении отмечается, что ассоциация "будет продвигать урегулирование принципиальных вопросов правового положения языков народов Российской Федерации с учетом их статусов, тем самым снимет ряд коллизий, которые возникают в реальной практике функционирования языков в системе образования".

— Деятельность ассоциации будет направлена на распространение принципа равноправия всех языков народов России в статусе родных языков и на возможность выбора русского языка в статусе родного языка из числа языков народов России, — говорится в сообщении фонда. Отмечается, что инициативу поддержали депутаты Госдумы, в том числе Гаджимет Сафаралиев (является председателем попечительского совета фонда) и Равиль Хуснулин (является членом попечительского совета фонда). Последний, кстати, избирался в Госдуму от Татарстана.

Заместитель председателя правления фонда Валерия Райзман указывает, что родители и учителя "высказывают свою озабоченность в связи с существующим уровнем знаний среди школьников и студентов русского языка и положением родных языков в ряде национальных республик":

— Для разрешения этих и других вопросов и создается ассоциация, приоритетным направлением в работе которой станет необходимость решения задач по обеспечению прав граждан на изучение родного языка и недопустимость ущемления прав на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества.

В заявлении приводятся в пример ситуация в Башкортостане, где "действует закон, предусматривающий обязательное изучение башкирского языка". Также указывается, что в Республике Марий Эл, где государственными языками являются русский и марийский (луговой и горный), "обязательное изучение последних ввели в 2013 году". Мордовия тоже "ввела обязательное изучение эрзянского и мокшанского языков во всех школах республики в 2006 году – и тоже вне зависимости от того, является ли этот язык родным для школьника".

А в качестве "положительного примера" приводится Дагестан, где "русский язык един для всех", а "принудительного обучения национальным языкам в республике нет".

— Необходимо поддерживать проекты, ориентированные на формирование российской общегражданской идентичности и общегражданскую консолидацию. Именно в школе закладываются основы гражданского воспитания, знания русского языка как государственного и родного языка, а также языка межнационального общения, уважение истории, культуры своего народа, других народов нашей великой страны, — приводится в заявлении слова директора "Русского академического фонда" Олега Казенкова.

Русский академический фонд "активно участвует в современной жизни России и ведет свою деятельность в Европе, странах Азии и Ближнего Востока", — сказано на официальном сайте. Задачей фонда является "работа по изучению и обобщению образовательных методик, обьективно ускоряющих темпы социально-экономического развития страны". Для этого "оперативно отслеживаются внутрироссийские тенденции развития образовательных процессов". В 2017 году Фонд племянника Путина предложил запретить уезжать выпускникам-отличникам, а также отключить Wi-Fi в метро.

Языковой конфликт в национальных республиках России с новой силой вспыхнул после того, как президент страны Владимир Путин летом 2017 года заявил о недопустимости принуждения в изучении неродных языков. После этого уроки государственного татарского языка в Татарстане и государственного башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. В апреле 2018 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о добровольном изучении родных языков. Это вызвало новую волну возмущения в национальных республиках. Законопроект о добровольном изучении национальных и родных языков планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. До 6 июля комитет нижней палаты российского парламента по образованию и науке принимает отзывы из регионов. В апреле депутаты Госсовета Татарстана выступили с критикой законопроекта, сравнив его с "холокостом", "репрессиями при Сталине" и назвав "приговором" для языков. Депутаты направили обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Комитеты парламента Дагестана поддержали законопроект о добровольном изучении родных языков.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 01.06.2018, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34573 | Рейтинг: +5807,5
Следственный комитет РФ проводит проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования коррупционного дела из квартиры печально известного полковника полиции Дмитрия Захарченко.
Как стало известно РЕН ТВ, проверка поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СКР Криворотову.

Напомим, в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего офицера ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко было изъято порядка 9 млрд рублей в разной валюте.

При перевозке и пересчете исчезло 120 миллионов.
============================================================

=============Цирк! Теперь при расследовании дважды уворованного исчезнет ещё миллионов 50!
Сталина на вас нет!



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  • 2 | 01.06.2018, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
При все призрении к племянникам пуйла, как и распилам бюджета - считаю эту миссию временно полезной. Год-два и поставят нациков на место с их желанием насиловать своими нац-заморочками ни в чем не повинных детей.



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  • Эксперт
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  • 3 | 01.06.2018, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
Извиняюсь:
При все прЕзрении



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0

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  • 4 | 01.06.2018, 11:29 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4292 | Рейтинг: -701,8
Если Путин призывает изучение родного на добровольной основе, то следует ожидать, что Кухарка будет настаивать на принудительном изучение родного языка.



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  • Гость
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  • 5 | 01.06.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
надоела эта бАтва... ещё лет 15 жевать её будут, как и разработку Шиханов. хотя нет, шиханы лет через нескока серавно разъипенят, сдаст их царь туркам , как сдал Байкал китайцам в угоду мнимой геополитике
турк



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  • 6 | 01.06.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно пора нациков поставить на место и ввести губернии



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  • 7 | 01.06.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С "обязательным" обучением фокус не прошел! Теперь "поборитесь, против "добровольного"! Пока боретесь забудете остатки, того, что придумали!



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  • 8 | 01.06.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в качестве "положительного примера" приводится Дагестан, где "русский язык един для всех", а "принудительного обучения национальным языкам в республике нет".

****
Как и Чечне



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  • 9 | 01.06.2018, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарке в голову вдолбили ложное мнение о "проблеме", решение которого перевернет её отношение к тому кто решит эту "проблему"



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  • 10 | 01.06.2018, 13:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
"национальным языкам"
--------------------
Ага, бывают языки национальные и бывают интернациональные. Подозрение бар, что к интернациональным относится язык мирового пролетариата - Русский язык.

Интересно, языки английский, немецкий, французский, арабский, китайский. Которые из них национальные и которые не очень? И которые из перечисленных интернациональные?



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  • 11 | 01.06.2018, 13:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58978 | Рейтинг: +12210,6
Руслан Габбасов
14 ч ·
Началась какая-то истерия среди башкирской молодежи, которая рвется отметиться с Единой Россией. Многие знакомые мне парни и девушки, некоторые из них не плохие люди, вдруг зарегистрировались кандидатами в депутаты в Госсобрание Курултай РБ, и сейчас вовсю себя пиарят под лозунгом ЕР.
Егеттэр, кыззар, вы что серьезно?
Вы считаете, что:
1) Вам реально так надо связываться с этой партией?
2) Вам плевать на собственную репутацию?
3) Вы действительно думаете, что вы пройдете?
Я уверен, что многие из вас в будущем пожалеют об этом поступке.
_______________________________
Елена Захарова

Патащ! Вот это новость)))) Нацэлитка рвется к кормушке и уворованным у народа средствам!

А прежде было иначе? Отнюдь. И на обязаловке БЯ тоже пилили общие налоги. Сколько училок получили в Уфе и вокруг нее льготное жилье, которое было не доступно коренным уфимцам! Сколько тыщ училок БЯ получали зарплату на 15% выше(плюс при Муртазе еще и в конвертах), чем остальные учителя в Уфе - за откровенное битьё баклушей на протяжении 25 лет, ибо даже ни один из детей-башкир на уроках БЯ не выучил его хотя бы на бытовом уровне, если в семье не было языковой практики! Это официальное и чистосердечное признание МинОбразования РБ, если что...



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  • 12 | 01.06.2018, 13:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
Неплохо бы вычислить процент нужности и пригждаемости Грамматики Русского языка.
Язык в качестве общения несомненно имеет 100 %-ную нужность. Но правила правописания?
Полагаю - уроки физкультуры нужнее, даже ботаника находит большее применение в жизни, особенно для дачников и любителей домашнего цветоводства.

То есть грамматику Русского языка нужно знать в определенных нормах, чтобы не допустить роковых ошибок наподобие "казнить нельзя помиловать". Но не таком же чудовищном объеме - каждый божий школьный день в течение обязытельных 9-10 лет, по 1-2 часу зубрить Грамматику? Накой? А Русскую литературу? Когда мировая литература имеет в арсенале литератур получше качеством



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  • 13 | 01.06.2018, 13:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сколько училок получили в Уфе и вокруг нее льготное жилье, которое было не доступно коренным уфимцам! Сколько тыщ училок БЯ получали зарплату на 15% выше(плюс при Муртазе еще и в конвертах), чем остальные учителя в Уфе
----------------------------
А сколько в России, в т.ч. национальных республиках училок русского языка и русской литературы? А за пределами России, финансируемых Россией же?

Сколько университетов, академий и факультетов русского языка и литературы по нашей необъятной многонациональной родине?
Считать-не пересчитать!



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  • 14 | 01.06.2018, 13:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15011 | Рейтинг: -2822
У кукайки дома с сыном конституция матершинного языка, как она тут с гордостью заявила как то. И что же лезет в другие области?



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  • 15 | 01.06.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.06.2018, 09:53 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34570 | Рейтинг: +5807,5
...При перевозке и пересчете исчезло 120 миллионов.
============================================================


=============Цирк! Теперь при расследовании дважды уворованного исчезнет ещё миллионов 50!
Сталина на вас нет!

****
Какие нах... миллионы или даж миллиарды когда кухаркиных детишек заставляют учится.



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  • 16 | 01.06.2018, 14:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
11 | 01.06.2018, 13:29 | Автор: Кухарка | На сайте
И на обязаловке БЯ тоже пилили общие налоги. Сколько училок получили в Уфе и вокруг нее льготное жилье, которое было не доступно коренным уфимцам! Сколько тыщ училок БЯ получали зарплату на
---------------------------
Сколько училок РЯки? Сколько студентов по специальности РЯка, в том числе бюджетных мест? Из общего бюджета нашей необъятной многонациональной страны?
https://postupi.online/programma/315/varianti/
в 32 ВУЗах России: бакалавриат по профилю "Отечественная филология (Русский язык и литература)"
679 бюджетных мест
697 платных мест
..................
= 1376 мест
Умножаем на количество лет обучения - 4-5 лет:
1376*4=5504
1376*5=6880
........
Итого 5-6 тысяч студентов учат-учат и учат Грамматику Русского языка и плюс самую великую Русскую литература. Каждый год выпускается тысяча бакалавров. Чтобы потом долбить всем-всем-всем школьникам о мировом величии.



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  • 17 | 01.06.2018, 14:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
11 | 01.06.2018, 13:29 | Автор: Кухарка | На сайте
И на обязаловке БЯ тоже пилили общие налоги. Сколько училок получили в Уфе и вокруг нее льготное жилье, которое было не доступно коренным уфимцам! Сколько тыщ училок БЯ получали зарплату на
---------------------------
Учим-учим-учим Великомогучий

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: БАКАЛАВРИАТ

120 учебных заведений

1. Агинский филиал Бурятского государственного университета

2. Адыгейский государственный университет

3. Алтайский государственный университет

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6. Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского

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16. Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)

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19. Горно-Алтайский государственный университет

20. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина г. Москва

21. Дагестанский государственный университет

22. Дагестанский филиал Университета Российского инновационного образования

23. Дальневосточный федеральный университет

24. Дербентский гуманитарный институт

25. Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

26. Забайкальский государственный университет

27. Ивановский государственный университет

28. Ингушский государственный университет

29. Иркутский государственный университет

30. Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

31. Казанский (Приволжский) федеральный университет

32. Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

33. Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова

34. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга

35. Кемеровский государственный университет

36. Кольский филиал Петрозаводского государственного университета

37. Костанайский филиал Челябинского государственного университета

38. Костромской государственный университет

39. Кубанский государственный университет

40. Курганский государственный университет
..........................
И так далее - 120 штук. Армия преподов, методистов, лаборантов и проч. И армия студентов-бюджетников



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  • 18 | 01.06.2018, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что, зульдяйка, без слова "обязательно" твои внуки БЯку учить не стали? Как кстати на БЯ звучит "обязательно"? Сама не знаешь?!



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  • Участник
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  • 19 | 01.06.2018, 14:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
18 | 01.06.2018, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что, зульдяйка, без слова "обязательно" твои внуки БЯку учить не стали? Как кстати на БЯ звучит "обязательно"? Сама не знаешь?!
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Слово "обязательно" - самое употребительное в русском лексиконе. Русские власти веками обязывали подданных холопьев как нужно одеваться, какой длины носить бороды и платья, где проживать, как отдавать приветствия, что читать и как учиться. И как кланяться.
Указы, приказы, циркуляры и наконец Путинское поручение.

Например - не анекдот, а факт:
Император Павел I 20 января 1798 года подписал указ, в котором запретил носить круглые шляпы:
«Позволяется иметь немецкое платье одним стоящим воротником шириною не менее как в 3/4, вершка, обшлага же иметь того цвета, как и воротники, не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками; также - сапогов, ботинками именуемых. (...) Не увертывать шеи безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишней толстоты».

приказал вычеркнуть из словарей слова: «гражданин», «клуб», «общество», «совет», «представители».



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  • Участник
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  • 20 | 01.06.2018, 15:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28134 | Рейтинг: -673,1
Как кстати на БЯ звучит "обязательно"
Статистика голосования
01.06.2018, 14:38Кухарка
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Обязательно - чисто русское непереводимое слово.
"Сегодня ты танцуешь джаз"

- объявить в городе всем наистрожайше, чтоб кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок никаких других никто не носил и потому смотреть наиприлежнейше за исполнением сего, и если кто в противном сему явится, тех тотчас брать под стражу.

- Августа 9 дня 1797 года в подтверждение предписания 13 января того года (повелено) о неношении никому круглых шляп, кроме тех, кои носят русское платье

- В праздничные дни, так называемые двунадесятые, в торжественные императорской высочайшей фамилии и в воскресные никаких торгов и продаж не производилось

- 1-е, воспрещается ВСЕМ ношение фраков, а позволяется иметь немецкое платье с одинаким стоячим воротником, шириною не более как в три четверти вершка, а обшлага иметь того же цвета, как и воротники, исключая сюртуки, шинели и ливрейных слуг кафтаны, кои остаются по нынешнему их употреблению. 2-е, запрещается носить всякаго рода жилеты, а вместо оных употреблять обыкновенные немецкие камзолы. 3-е, не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками, а также и коротких, стягиваемых впереди шнурками или с отворотами сапогов. 4-е, не увертывать шею безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать оныя приличным образом без излишней толстоты, и при том домоправителям, прикащикам или хозяевам строжайше подтвердить, чтобы всем приезжающим для жительства или на время в домы их, объявили не только об исполнении сего предписания, но и о всех прежде бывших и если окажется, что таковых объявлений кому либо учинено не было, то с виновными поступлено будет по всей строгости законов.

- ливрейное платье могут иметь лежачие двойные или как угодно воротники, но чтобы были по гербам цвету, с басонами или без оных.

- Торгующих же шинелями, фраками, жилетами, воротниками с шнурками и отворотами сапогами и с ленточками башмаками обязать подписками, с тем, чтобы отнюдь оных в продажу не употребляли, под опасением жестокаго наказания.

- сделать всем портным запрещение, что бы из немоченаго сукна на военно-служащих мундиров отнюдь не делали, а в противном случае таковых портных брать под караул.



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