Распил на национальном вопросе

Фонд племянника Путина создает ассоциацию в поддержку только добровольного изучения языков.Ее члены считают "положительным примером" те регионы, где "принудительного обучения национальным языкам нет"."Русский академический фонд" распространил заявление (есть в распоряжении редакции) о создании "Всероссийской ассоциации учителей родных языков", в которую в ближайшее время готовы вступить представители 35 субъектов РФ. Инициатором создания ассоциации выступил председатель правления фонда Роман Путин — двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина.В заявлении отмечается, что ассоциация "будет продвигать урегулирование принципиальных вопросов правового положения языков народов Российской Федерации с учетом их статусов, тем самым снимет ряд коллизий, которые возникают в реальной практике функционирования языков в системе образования".— Деятельность ассоциации будет направлена на распространение принципа равноправия всех языков народов России в статусе родных языков и на возможность выбора русского языка в статусе родного языка из числа языков народов России, — говорится в сообщении фонда. Отмечается, что инициативу поддержали депутаты Госдумы, в том числе Гаджимет Сафаралиев (является председателем попечительского совета фонда) и Равиль Хуснулин (является членом попечительского совета фонда). Последний, кстати, избирался в Госдуму от Татарстана.Заместитель председателя правления фонда Валерия Райзман указывает, что родители и учителя "высказывают свою озабоченность в связи с существующим уровнем знаний среди школьников и студентов русского языка и положением родных языков в ряде национальных республик":— Для разрешения этих и других вопросов и создается ассоциация, приоритетным направлением в работе которой станет необходимость решения задач по обеспечению прав граждан на изучение родного языка и недопустимость ущемления прав на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества.В заявлении приводятся в пример ситуация в Башкортостане, где "действует закон, предусматривающий обязательное изучение башкирского языка". Также указывается, что в Республике Марий Эл, где государственными языками являются русский и марийский (луговой и горный), "обязательное изучение последних ввели в 2013 году". Мордовия тоже "ввела обязательное изучение эрзянского и мокшанского языков во всех школах республики в 2006 году – и тоже вне зависимости от того, является ли этот язык родным для школьника".А в качестве "положительного примера" приводится Дагестан, где "русский язык един для всех", а "принудительного обучения национальным языкам в республике нет".— Необходимо поддерживать проекты, ориентированные на формирование российской общегражданской идентичности и общегражданскую консолидацию. Именно в школе закладываются основы гражданского воспитания, знания русского языка как государственного и родного языка, а также языка межнационального общения, уважение истории, культуры своего народа, других народов нашей великой страны, — приводится в заявлении слова директора "Русского академического фонда" Олега Казенкова.Русский академический фонд "активно участвует в современной жизни России и ведет свою деятельность в Европе, странах Азии и Ближнего Востока", — сказано на официальном сайте. Задачей фонда является "работа по изучению и обобщению образовательных методик, обьективно ускоряющих темпы социально-экономического развития страны". Для этого "оперативно отслеживаются внутрироссийские тенденции развития образовательных процессов". В 2017 году Фонд племянника Путина предложил запретить уезжать выпускникам-отличникам, а также отключить Wi-Fi в метро.Языковой конфликт в национальных республиках России с новой силой вспыхнул после того, как президент страны Владимир Путин летом 2017 года заявил о недопустимости принуждения в изучении неродных языков. После этого уроки государственного татарского языка в Татарстане и государственного башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. В апреле 2018 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект о добровольном изучении родных языков. Это вызвало новую волну возмущения в национальных республиках. Законопроект о добровольном изучении национальных и родных языков планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. До 6 июля комитет нижней палаты российского парламента по образованию и науке принимает отзывы из регионов. В апреле депутаты Госсовета Татарстана выступили с критикой законопроекта, сравнив его с "холокостом", "репрессиями при Сталине" и назвав "приговором" для языков. Депутаты направили обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Комитеты парламента Дагестана поддержали законопроект о добровольном изучении родных языков.