Скандальная палата номер шесть

Двойные стандарты Адвокатской палаты Башкирии. Как АП РБ лишает коллегу статуса за слова и бережет обвиняемых в преступлениях.Сегодня издание «Коммерсантъ-Уфа» провело пресс-завтрак с руководством Адвокатской палаты РБ (АП РБ). Поводом к мероприятию послужили инициативы Минюста РФ по введению адвокатской монополии на представительство в судах. Однако журналистов больше интересовали скандалы в адвокатском сообществе, поэтому гостям в полной мере удалось показать политику двойных стандартов руководства палаты.Монополия – наше всеПрезидент АП РБ Булат Юмадилов ожидаемо не пришел на пресс-завтрак. Это было правильным решением, так как с его красноречием только и спорить с журналистами. Поэтому первым об инициативе Минюста РФ начал рассказывать член палаты Дмитрий Киселев.Вообще, сложно было ожидать, что представители АП РБ не будут горячо поддерживать планы ведомства по введению адвокатской монополии. К слову, в Башкирии свободно практикующих юристов сейчас около 7 тысяч человек, а адвокатов только 1,7 тысячи. Введение адвокатской монополии вынудит десятки тысяч таких свободных юристов вступать в Адвокатскую палату РБ, платить взносы и единовременные платежи. Это же громадные деньги и влияние.Господин Киселев высказался, что ему не нравится понятие «адвокатская монополия», речь идет о реорганизации работы адвокатов и юристов. Он, как и его коллеги, заместитель президента АП РБ Айдар Хазиев и вице-президент Ильшат Махмутов, настаивал, что введение данных мер направлено на улучшение качества оказываемой помощи.– Сейчас уголовные дела ведутся только адвокатами, а вот гражданские дела может вести кто угодно. В районах это могут быть зоотехники или отсидевший несколько сроков человек. У него хорошо подвешен язык, он знает психологию. Но в суде качество его услуг будет низким. Если на адвоката можно пожаловаться нам, то на них нельзя. Это просто физические лица, кто с образованием юриста, а кто и нет. Статус адвоката определяют рамки прав и обязанностей. На адвоката можно пожаловаться нам. Это все ради людей, чтобы они могли жаловаться, когда им окажут некачественные услуги, – вещали господа адвокаты.При этом сам Ильшат Махмутов сообщил, что в год на адвокатов поступает примерно 350 жалоб, то есть условно на каждого пятого адвоката. Примерно в 45 случаях к адвокатам применяется дисциплинарная ответственность. Причем на частнопрактикующих юристов (их 40 тысяч) поступает, по словам господина Махмутова, около 50-60 жалоб в год. Согласитесь, что цифры далеко не в пользу адвокатов со статусом.Мы также не услышали внятного ответа на наш вопрос-сравнение. Мы поинтересовались, кто больше достоин представлять в гражданском процессе интересы граждан? Допустим, преподаватель юрфака с научной степенью, много лет работающий по одному направлению, но никогда не бывший адвокатом. Или адвокат, подделавший справки о юридическом стаже и имеющий статус? Представители АП РБ прекрасно поняли, что речь идет о находящемся под следствием Ромео Фарукшине, и отреагировали негативно.Однако Айдар Хазиев, отвечая на наш вопрос, сам привел пример главы профильного комитета Госдумы РФ, бывшего министра юстиции России Павла Крашенинникова. Если инициативы Минюста РФ вступят в силу, то этот несомненно выдающийся юрист нашего времени уже не сможет выступать защитником в суде.В общем, на этом хотелось бы тему адвокатской монополии закрыть. Понятно, что аргументы руководителей палаты неубедительны, а их прямой интерес очевиден. Ведь каждый адвокат республики платит взносы в палату в размере 1 650 рублей в месяц, а единовременный платеж при вступлении в статус составляет 165 тысяч рублей. Правда, некоторые злые языки утверждают о каких-то неофициальных сборах при сдаче экзаменов. После дела Фарукшина в такие слухи начинаешь верить.Повторил БуркинаКак ни странно, самым часто ошибающимся в словах, но при этом человечным из адвокатов выглядел породнившийся с Булатом Юмадиловым его же заместитель Айдар Хазиев. Когда он начал говорить об обвинительном уклоне в судопроизводстве, о ничтожно малом проценте оправдательных приговоров, падении качестве следствия, страхе суда оправдывать людей, то журналисты чуть ли не встали в стойку охотничьей собаки.Приводя цитату покойного коллеги Наумова, Айдар Хазиев выглядел едва ли не как революционер. Риторика действующего заместителя президента АП РБ была слово в слово похожа на риторику главного врага нынешнего руководства палаты – Виталия Буркина.Напомним, что двухлетний конфликт начался с того, что председатель Верховного суда РБ Михаил Тарасенко написал в АП РБ письмо с жалобой на адвоката Буркина о том, что тот в соцсетях нелицеприятно отзывается о правосудии в Башкирии. Тогда лишь на основании этого письма палата совершила акт корпоративного предательства, лишив Буркина статуса.Поняв, что попал в словесную ловушку, Айдар Хазиев пытался смягчить свои слова, ссылался на коллегии Верховного суда России, говорил о своем личном мнении и приводил конкретные случаи судейских ошибок.Но из песни слов не выкинешь, его слова звучали в том же критическом ключе, что и у Виталия Буркина. Мы очень сомневаемся, что АП РБ не проявит двойные стандарты и исключит из своих рядов свата Булата Юмадилова.Фарс со студентамиЕще до начала пресс-завтрака мы обратили внимание, как в холле отеля Ильшат Махмутов настойчиво инструктировал каких-то двух молодых людей. Два совсем юных парня оказались не случайными зеваками.На днях в некоторые СМИ пришло обращение группы студентов Института права БашГУ с критикой руководства адвокатского сообщества. В обращении говорилось о высоком вступительном взносе в АП РБ и якобы каких-то неофициальных сборах. Напомним, что 5 февраля прошел целый ряд пикетов студентов и выпускников юрфака на аналогичную тему.Когда коллеги попросили гостей прокомментировать данные обращения, то адвокаты с торжествующими лицами представили этих двух молодых людей, которые представились студентами-второкурсниками. Парни, то и дело испуганно глядя друг другу, рассказали, что подписались под обращением, которого не читали. Мол, бумагу в защиту какого-то уважаемого адвоката им дал подписать очень «авторитетный и уважаемый человек, которому они безгранично доверяли».Мы ожидали услышать, что это был какой-то преподаватель или адвокат, но оказалось, это какая-то студентка второго курса Ольга Несмиян.Представители Адвокатской палаты не смогли нам убедительно пояснить, на основании чего они выясняли имена граждан, написанных в обращении, и на основании чего просили это сделать Институт права РБ.К слову, в письме стояло не две подписи, а гораздо больше. В любом случае все выглядело постановочно и очень пошло, что сразу вызвало брезгливое чувство по отношению к морально-деловым качествам будущих юристов. Далеко пойдут.В этот фарс со студентами оказались вовлечены и мы вместе с сотрудниками полиции. Мы писали, что полицейские ведут проверку по некоему якобы анонимному заявлению о клевете и вызывают для дачи объяснений наших журналистов.егодня мы выяснили, что заявителем был Ильшат Махмутов, который подтвердил свою подпись на заявлении, но пояснил, что это было коллегиальное решение руководства палаты. Этот факт нас значительно позабавил. У руководителей палаты десятки регалий, наград правоохранительных органов, где они ни дня не работали, ученые степени. Но при этом они не стесняются заваривать с нами юридическую кашу, которая не имеет малейших перспектив. Ребята, это не правовая защита, на наш взгляд, это попытка давления на СМИ и объявление войны.«Башкирский Захарченко» как классово близкийО, как нам показалось, двойных стандартах руководства АП РБ рассказала другой вице-президент – Чулпан Муртазина. Журналисты не могли обойти стороной темы находящихся под следствием одного из руководителей АП РБ Ромео Фарукшина и прозванного «Башкирским Захарченко» экс-майора полиции Ильнура Юсупова.О деле зампредседателя АП РБ Ромео Фарукшина мы писали подробно не один раз. Весной 2018 года Фарукшин за 250 тысяч рублей пообещал помочь обратившемуся к нему мужчине пройти квалификационные экзамены и получить статус адвоката. Кроме этого, в своей трудовой книжке он указал недостоверные данные о стаже работы юристом.Сегодня выяснилось, что никаких официальных разбирательств и решений по поводу Фарукшина в палате не было. Его коллеги настаивают на том, что точку должен ставить суд, а сейчас действует презумпция невиновности. Красивые и правильные слова.Но если с судом по коммерческому подкупу действительно стоит ждать приговора, то с подложной трудовой книжкой уже все ясно. Как такой человек мог занимать руководящую должность в палате и фактически отвечать за прием в ее члены? Но Муртазина сегодня сообщила, что исключение из членов Адвокатской палаты РБ носит «заявительный характер».– Мы приостановили членство Фарукшина на основании его поступившего заявления.Мы переспросили гостей, значит ли это, что если бы данного заявления не было, то они не исключили бы Фарукшина? Прозвучал утвердительный ответ.Более того, выяснилось, что майор Юсупов, обвиняемый в коррупции и владеющий собственностью на десятки миллионов рублей, до сих пор является действующим адвокатом. Напомним, что корочки адвоката он получил после увольнения с поста заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и возбуждения уголовного дела. Здесь остается лишь удивляться избирательности сознания руководителей АП РБ, которые выкидывают коллегу на три года из профессии за слова, но при этом готовы видеть в своих рядах обвиняемых в уголовных преступлениях. Видимо, они им классово ближе?Кстати, очевидно, что в АП РБ нашлись деньги на пиар и информационное сопровождение. Нашелся даже новый пресс-секретарь в лице известного телеведущего местного канала. Только это мало что меняет в облике руководства адвокатского сообщества. В понедельник в Верховном суде РБ состоится рассмотрение иска нескольких адвокатов, которые оспаривают избрание Булата Юмадилова президентом АП РБ. Уверен, что количество скандалов отнюдь не уменьшится.