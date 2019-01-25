Люблю ли я Родину? А вы – любите нашу Родину?

Я - люблю. Я все ещё люблю. Хотя, я давно знаю, Россия ведет несправедливые войны. Украина, Грузия, Сирия... Убили в Ичкерии около ста тысяч человек. Сто тысяч из миллиона! Мне пишут, и поправляют, что там, возможно, и триста тысяч человек были убиты...Армия России (якобы - добровольцы, ополченцы и отпускники) бьёт реактивной и ствольной артой больших калибров, и танками (помощнее Тигров), и легендарными Катюшами («выходила, на берег Катюша») по Мариуполю, по Украине, били и по Грузии, бомбят Сирию, и Саратовскими «белыми лебЛедями» Ту22М и Калибрами.И каждый лебЛедь – сбросил по 20 бомб ФАБ500, то есть 20*500 кг., с 10 километров на 800 км/час. По площади. По селам. Особо не целясь. Без сопротивления ПВО. Как в тире по мишеням.Еще в интернете пишут: «курсанты училищ артиллерии из РФ, «на экзамены по боевым стрельбам едут пострелять на фронт с Украиной, в днр». По воинам и по селам Украины. Местные в днр пишут, они видели и видят, таких курсантов из РФ, начиная с весны 2014 и по февраль 2019 года. Им, после стрельбы по Украине, присваивают звания офицеров артиллерии путинской России? Вам не стыдно? Это - преступно!А есть ли курсанты – кто отказался стрелять по людям в Украине, остался Человеком и потерял погоны? Хоть кто-то отказался? Как их наказали?«Людей в массе» или "народ в целом", я давно разлюбил. Не могу я, любить равнодушных, или «крымнашистов», или «нежелающих ничего знать», а есть и открытые «яростные любители войны». Как их-то полюбить? Да и зачем? И за что?Но. Есть и наши дети. Новенькие в этом мире люди. Есть и небольшое число «вменяемых людей». Тех, кто против войны. Хотя многие из тех, кто против войны – уже уехали из России. Устали ждать от любителей войны - тюрьмы и бульдозеров продуктовых, угроз, репрессий и планировать устойчивое обнищания.И есть, все ещё есть, слабая надежда, что когда-нибудь, Россия станет «разумной и доброй». А население, станет - народом, который, не воюет против Украины, Ичкерии, Грузии и Сирии. Гибридно, против всего Запада в целом. Кто, будучи нищими, не угрожает США и Европе ракетами и «оружием судного дня». Держа в руках смартфоны и сидя в авто придуманных на Западе.А когда-то, любить Родину, по незнанию жизни, мне было просто. Природа наша красивая. Реки полные. Страна огромная. Язык богатый. Люди понятные. И на все есть простые ответы. Или – их нет?Да. Любить, когда НИЧЕГО не знаешь, кроме спорта, двора и школы, товарищей и родителей, - просто и ясно. Вот и в книжках, в кино, все наши - герои, а немцы - злыдни. Все ясно. Это с первого взгляда.Но, меня с детства, трясло от разгрома лета 1941 года. Сны мне снились. Как «наступают массы немцев и орды их танков». Кто же тогда знал, что немцев и их танков, самолётов, было много меньше, чем наших войск. Нам просто умышленно(!) врали в тысячи голосов. Мы, дети и юноши – им верили.Потом, я прочитал Виктора Суворова и Архипелаг ГУЛАГ. Шаламова. Гинсбург. Двоих Никулиных. Рабиновича. Марка Солонина. Черчилля. Десятки книг мемуаров немецких, английских генералов и воинов. И понял я многое. Нам врали и врут. Нагло и подло. Скрывая преступления и неумение. Я и ожидал, именно такого. Накопилось много своих знаний и опыт человеческих отношений в жизни. Увидел я, «врут нам все время».Закончили мы школу и пришел Афган. Убили одноклассника. Второго ранили и дали орден Красной Звезды и трех комнатную квартиру… Он спился.Лучший в классе умник! Самый способный. Ушел рано…Мы мало что понимали. Даже после института, я и близко не мог представить, что в Афгане, наши убили почти миллион людей из пятнадцати, и далеко не все они - бандиты, а совсем, все наоборот.Любить Родину стало невозможно. Идёт война. От песен, хороводов «про березки и ромашки», уже тошнит. Вспоминается сразу Донбасс. И наша «подлость - сплошная и беспросветная».Много и часто раньше нам говорили про любовь к Родине. Но в конце бесед, я пришел к выводу, что это - семья и самые близкие. И природа. И малая Родина. Где я рос и рыбачил малявок. Собирал большими мешками травы душицу и иван-чай в полях. Учился любить. Где читал сотни книг и журналы «Здоровье», «Новое время»... Где прошло детство. И где родились пять моих детей. И где, мы с ними вместе, плаваем на речке. Это и наши родители. И наши любимые дедушки и бабушки. И теща, - «друг родной, помоги»...Дети мои - большие и школьники. Как мне теперь, учить их любить Родину? Зная про войны и ложь?Они-то видят, что я годами пишу и говорю им о жизни. И как им в школе, говорят - совсем другое.Ленинизм, сталинизм, Брежнев, семья Ельцина, теперь - путинизм, они же все, - «воруют» у нас Родину. И гадят, долго, бесконечно и подло.Они украли любовь к России у многих поколений честных людей. И у сотен миллионов детей.Верю ли я, что при моей жизни, Россию и Родину, можно будет любить и нам, и детям?Нет. Не верю. Все зашло слишком далеко. Слишком много убили, посадили и выгнали из России. Выдавили злобой. Страхом. Безнадегой. Несправедливостью.Слишком много стало «нехорошего в людях и в телевизоре». И тупости. И ненависти.Я не сдался. Но Россия - тяжело больна. Люди-человеки больны.Вот так мы и живём. И в этом, растут дети наши. Не понимая пока, каковы реально жизнь и ее правила в России.А теперь появился сурковский «глубинный народ» и его нацлидер. Они реально есть. Без них, не было бы и непризнанной, но страшной, войны России против Украины.А война-то идёт уже пять лет!***Давно я знаю решение, когда Родиной считают свою семью и близких, а не страну, и не государство, не власть и даже не природу. Но, и в любой семье, и среди моих бывших друзей, есть немало «крымнашистов» и путинистов. И в семье, нам не всем удается уйти от непонимания и агрессивности, от незнания элементарного. От мифов и лжи пропаганды, вбитых специальным, сложным и простым враньем в головы людям, еще в СССР, и за последние 20 лет, путинской теле-пропагандой России.Я люблю Родину и Россию, потому что, я борюсь против войны и ф@шизации станы, против сращивания ветвей власти и против репрессий, против узурпации власти, за Свободу Слова и СМИ. За наше Конституционное право выбирать власть и депутатов, и за равенство возможностей для всех - быть избранными. За равенство прав людей любой нации и веры. Это и есть патриотизм.И наоборот. Кто не борется против войны и узурпации власти, тот и не любит Родину. Они – не патриоты.Мы патриоты!А вы, любите Родину?Видео: