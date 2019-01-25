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Люблю ли я Родину? А вы – любите нашу Родину?

  • Опубликовано: Виктор | 23.02.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 17655 | Комментарии: 119
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Я - люблю. Я все ещё люблю. Хотя, я давно знаю, Россия ведет несправедливые войны. Украина, Грузия, Сирия... Убили в Ичкерии около ста тысяч человек. Сто тысяч из миллиона! Мне пишут, и поправляют, что там, возможно, и триста тысяч человек были убиты...

Люблю ли я Родину? А вы – любите нашу Родину?


Армия России (якобы - добровольцы, ополченцы и отпускники) бьёт реактивной и ствольной артой больших калибров, и танками (помощнее Тигров), и легендарными Катюшами («выходила, на берег Катюша») по Мариуполю, по Украине, били и по Грузии, бомбят Сирию, и Саратовскими «белыми лебЛедями» Ту22М и Калибрами.

И каждый лебЛедь – сбросил по 20 бомб ФАБ500, то есть 20*500 кг., с 10 километров на 800 км/час. По площади. По селам. Особо не целясь. Без сопротивления ПВО. Как в тире по мишеням.

Еще в интернете пишут: «курсанты училищ артиллерии из РФ, «на экзамены по боевым стрельбам едут пострелять на фронт с Украиной, в днр». По воинам и по селам Украины. Местные в днр пишут, они видели и видят, таких курсантов из РФ, начиная с весны 2014 и по февраль 2019 года. Им, после стрельбы по Украине, присваивают звания офицеров артиллерии путинской России? Вам не стыдно? Это - преступно!

А есть ли курсанты – кто отказался стрелять по людям в Украине, остался Человеком и потерял погоны? Хоть кто-то отказался? Как их наказали?

«Людей в массе» или "народ в целом", я давно разлюбил. Не могу я, любить равнодушных, или «крымнашистов», или «нежелающих ничего знать», а есть и открытые «яростные любители войны». Как их-то полюбить? Да и зачем? И за что?

Но. Есть и наши дети. Новенькие в этом мире люди. Есть и небольшое число «вменяемых людей». Тех, кто против войны. Хотя многие из тех, кто против войны – уже уехали из России. Устали ждать от любителей войны - тюрьмы и бульдозеров продуктовых, угроз, репрессий и планировать устойчивое обнищания.

И есть, все ещё есть, слабая надежда, что когда-нибудь, Россия станет «разумной и доброй». А население, станет - народом, который, не воюет против Украины, Ичкерии, Грузии и Сирии. Гибридно, против всего Запада в целом. Кто, будучи нищими, не угрожает США и Европе ракетами и «оружием судного дня». Держа в руках смартфоны и сидя в авто придуманных на Западе.

А когда-то, любить Родину, по незнанию жизни, мне было просто. Природа наша красивая. Реки полные. Страна огромная. Язык богатый. Люди понятные. И на все есть простые ответы. Или – их нет?

Да. Любить, когда НИЧЕГО не знаешь, кроме спорта, двора и школы, товарищей и родителей, - просто и ясно. Вот и в книжках, в кино, все наши - герои, а немцы - злыдни. Все ясно. Это с первого взгляда.

Но, меня с детства, трясло от разгрома лета 1941 года. Сны мне снились. Как «наступают массы немцев и орды их танков». Кто же тогда знал, что немцев и их танков, самолётов, было много меньше, чем наших войск. Нам просто умышленно(!) врали в тысячи голосов. Мы, дети и юноши – им верили.

Потом, я прочитал Виктора Суворова и Архипелаг ГУЛАГ. Шаламова. Гинсбург. Двоих Никулиных. Рабиновича. Марка Солонина. Черчилля. Десятки книг мемуаров немецких, английских генералов и воинов. И понял я многое. Нам врали и врут. Нагло и подло. Скрывая преступления и неумение. Я и ожидал, именно такого. Накопилось много своих знаний и опыт человеческих отношений в жизни. Увидел я, «врут нам все время».

Закончили мы школу и пришел Афган. Убили одноклассника. Второго ранили и дали орден Красной Звезды и трех комнатную квартиру… Он спился.

Лучший в классе умник! Самый способный. Ушел рано…

Мы мало что понимали. Даже после института, я и близко не мог представить, что в Афгане, наши убили почти миллион людей из пятнадцати, и далеко не все они - бандиты, а совсем, все наоборот.

Любить Родину стало невозможно. Идёт война. От песен, хороводов «про березки и ромашки», уже тошнит. Вспоминается сразу Донбасс. И наша «подлость - сплошная и беспросветная».

Много и часто раньше нам говорили про любовь к Родине. Но в конце бесед, я пришел к выводу, что это - семья и самые близкие. И природа. И малая Родина. Где я рос и рыбачил малявок. Собирал большими мешками травы душицу и иван-чай в полях. Учился любить. Где читал сотни книг и журналы «Здоровье», «Новое время»... Где прошло детство. И где родились пять моих детей. И где, мы с ними вместе, плаваем на речке. Это и наши родители. И наши любимые дедушки и бабушки. И теща, - «друг родной, помоги»...

Дети мои - большие и школьники. Как мне теперь, учить их любить Родину? Зная про войны и ложь?

Они-то видят, что я годами пишу и говорю им о жизни. И как им в школе, говорят - совсем другое.

Ленинизм, сталинизм, Брежнев, семья Ельцина, теперь - путинизм, они же все, - «воруют» у нас Родину. И гадят, долго, бесконечно и подло.

Они украли любовь к России у многих поколений честных людей. И у сотен миллионов детей.

Верю ли я, что при моей жизни, Россию и Родину, можно будет любить и нам, и детям?

Нет. Не верю. Все зашло слишком далеко. Слишком много убили, посадили и выгнали из России. Выдавили злобой. Страхом. Безнадегой. Несправедливостью.

Слишком много стало «нехорошего в людях и в телевизоре». И тупости. И ненависти.

Я не сдался. Но Россия - тяжело больна. Люди-человеки больны.

Вот так мы и живём. И в этом, растут дети наши. Не понимая пока, каковы реально жизнь и ее правила в России.

А теперь появился сурковский «глубинный народ» и его нацлидер. Они реально есть. Без них, не было бы и непризнанной, но страшной, войны России против Украины.

А война-то идёт уже пять лет!

***

Давно я знаю решение, когда Родиной считают свою семью и близких, а не страну, и не государство, не власть и даже не природу. Но, и в любой семье, и среди моих бывших друзей, есть немало «крымнашистов» и путинистов. И в семье, нам не всем удается уйти от непонимания и агрессивности, от незнания элементарного. От мифов и лжи пропаганды, вбитых специальным, сложным и простым враньем в головы людям, еще в СССР, и за последние 20 лет, путинской теле-пропагандой России.

Я люблю Родину и Россию, потому что, я борюсь против войны и ф@шизации станы, против сращивания ветвей власти и против репрессий, против узурпации власти, за Свободу Слова и СМИ. За наше Конституционное право выбирать власть и депутатов, и за равенство возможностей для всех - быть избранными. За равенство прав людей любой нации и веры. Это и есть патриотизм.

И наоборот. Кто не борется против войны и узурпации власти, тот и не любит Родину. Они – не патриоты.

Мы патриоты!

А вы, любите Родину?

Видео:



Виктор Золотарев. Специально для сайта «Уфимский Журнал»






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  • 1 | 23.02.2019, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 336 | Комментарии: 36786 | Рейтинг: +5671,3
Отечество (др.рус. – отец) – место рождения человека, место его исторических, духовных и культурных корней. Это земля, где вырос человек, где находится дом его родителей, где живет народ, к которому он принадлежит, это вера и язык этого народа…



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  • 2 | 23.02.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Бред сумасшедшего техника самолета.
Кому не спится в ночь глухую?
Собаке, технику и...
А ты кто Витя?
Злобные собакоподные люди не способны любить, так что не надо здесь описывать свой дуализм!



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  • 3 | 23.02.2019, 11:58 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 819 | Рейтинг: +100
https://iz.ru/845978/2019-02-15/na-ukraine-sushchestvenno-po
dorozhali-pokhoronnye-uslugi
………………………..
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства. Они не смогли похоронить умершего на кладбище Рубежное, так как местные работники потребовали от них 50 тыс. рублей.


……………………….
Средняя стоимость одного захоронения на Украине в прошлом году составила 5,37 тыс. гривен (почти $200). Это на 23% выше, чем в 2017 году, когда эта цифра составила 4,38 тыс. гривен ($160), сообщает 15 февраля агентство УНИАН со ссылкой на минрегион Украины.



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  • 4 | 23.02.2019, 12:01 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4434 | Рейтинг: -714,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Виктор, а кто ведет войну? Почему вы сами не берете ответственность за эти войны? Кто заложил гражданской войне на Украине? Не Ельцин с Кравчуком? Все беды России от вас либерастов! Кто поставил Путина на место Ельцина? Так что прежде что то вязать, посмотрите на зеркало.



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  • 5 | 23.02.2019, 12:01 | Автор: юнг
    Публикации: 336 | Комментарии: 36786 | Рейтинг: +5671,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пособие на захоронение в РБ составляет 5790 рублей.
Пусть на эти деньги хоронят депутатов.



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  • 6 | 23.02.2019, 12:04 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4434 | Рейтинг: -714,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Юнг, ты меня перепутал Кухаркой. Она тоже виновата в безобразие, которое творится в России.



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  • 7 | 23.02.2019, 12:06 | Автор: юнг
    Публикации: 336 | Комментарии: 36786 | Рейтинг: +5671,3
Дело не в ней. Дело в том, что тысячу лет назад люди поняли, что выбирать можно только на два срока.
А вот чекисты нагло поимели Конституцию и залезли и протащили своего на 20 лет!



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  • 8 | 23.02.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Витюшка, а так могешь?

" Вы любите театр, как люблю его я?
То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, вы можете не любить театра больше всего на свете кроме блага и истины? Является ли он постоянным возбудителем ваших чувств? Способный во всякое время, при любых обстоятельствах волновать, возбуждать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии?"



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  • 9 | 23.02.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Коллаборационист рассуждает о любви к родине?
Оригинал, однако?



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  • 10 | 23.02.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да, ты, Виктор, уезжай из России, нам будет больше воздуха. Уезжай в США, там демократия и хорошие зарплаты, главное, там любят тех, кому Россия не нравится. Но там ты не посмеешь писать, что Америка вела и ведет неправильные войны в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, Югославии, там тебе за это сразу кирдык, Тебе незачем обижаться на Россию, мы татары, народ завоеванный, нас насильно присоединили к Руси,, нам почти запретили изучать свой родной язык, лет через 50, татар наверное не станет вообще, они исчезнут. Мы не титульные наши дети в смешанных браках с русскими, объявляются русскими. По переписи 1959 года татары по численности более 5 миллионов уступали только русским, украинцам, белоруссам ( 9 миллионов) узбекам ( 6 миллионов) узбеков ныне больше нас более 5 раз, нас обогнали азербайджанцы и казахи, мы не титульный народ, нас можно обижать, но мы даже в этих условиях стоим за Россию, тебе- то чего не хватает, ответь!



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  • 11 | 23.02.2019, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63215 | Рейтинг: +12214,8
Наше отечество в опасности и я приветствую его защитников!

Вы знаете, что делать!



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  • 12 | 23.02.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63215 | Рейтинг: +12214,8
уезжай из России, нам будет больше воздуха.
_________________________________
Из пуйлостана и без того бегут - только пятки сверкают - образованные и умные.

Это на столько очевидно, что американцы исследовали это и выпустили доклад "утечке мозгов" - но ты, как и другие ананьи и дедорасы - не понимают, что 100 лет отрицательной селекции, несколько волн эмиграции (лучших из лучших), сралинский геноцид, пуйло-геноцид - делают из нашей Родины - северную корею в самом ужасном виде!

То, что творится в стране в последние годы - такого не было НИКОГДА! Идиотизм чинуш просто зашкаливает! Специалистов уже НЕТ, даже в космической отрасли. Старые - вымерли, новых нанимают за МРОТ... кто хоть на что-то способен - валит из страны, а кто соглашается на МРОТ - просто купил зачеты и экзамены на родительские деньги.



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  • 13 | 23.02.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ух, еле прочитал!
Золотарев,- пиши короче и так как от тебя требуется:
"А вы- любите нашу родину, как любит её американский госдеп?
Как любили её Ельцин, Кох, Немцов и Рахимов?"



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  • 14 | 23.02.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы знаете, что делать!
***
В Астрахани знают.
Повязали тебе подобную коммунальщицу на финансировании запрещенной в РФ антироссийской организации.



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  • 15 | 23.02.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех УЖастых нормальных мужчин с Праздником! Здоровья Вам и долголетия! Будьте счастливы! Очень Опытный



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  • 16 | 23.02.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За весь 20-й век армия России и СССР не выиграла ни одной войны. Главная причина в том, набранный в армии народ не хотел воевать ни за царя, ни за Сталина и сейчас не хочет за ВВП. К октябрю 1941 года из 4,5 миллионной армии 3,5 оказались в плену и часто по доброй воле, т.к. на 75% армия состояла из крестьян, у которых была масса причин ненавидеть власть. И лучше многих это понимал Сталин...



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  • 17 | 23.02.2019, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 23.02.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы знаете, что делать!
***
В Астрахани знают.
Повязали тебе подобную коммунальщицу на финансировании запрещенной в РФ антироссийской организации.
***
Витя и пр. либерастические поцреоты видно тоже скоро дохизбуттахрятся?



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2

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  • Участник
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  • 18 | 23.02.2019, 13:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16857 | Рейтинг: -3014,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ах как бы хотелось укропам, чтобы Россия ничем не помогала Донбассу. Вот бы они развернулись. Просто усираются в бессильной злобе. А доказать не могут, что хоть малейшее Российское подразделение побывало на линии соприкосновения. И это при том, что ДНР и ЛНР просто кишат укропскими шпионами, которые там и живут.



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4

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  • 19 | 23.02.2019, 13:36 | Автор: tylerox
    Публикации: 60 | Комментарии: 806 | Рейтинг: +224,6
Какой такой Рабинович? Рабичев он, Рабичев....



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  • 20 | 23.02.2019, 13:39 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12138 | Рейтинг: -1888,7
Всех причастных и непричастных тоже с праздником? С днём Советской Армии и Военно-Морского Флота! С днём защитника Отечества!
Во славу русского оружия - троекратное УРА!



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