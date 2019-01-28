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Убили Немцова - получили Знамя

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Неизвестно, как бы сложилась судьба политика Бориса Немцова, если бы он не был убит 27 февраля 2015 года в виду Кремля.

Убили Немцова - получили Знамя


Зато точно известно, что происходит с образом Немцова после его трагической смерти. Четыре года – достаточный срок, чтобы сделать выводы.

Когда убивали, думали, что устраняют в лице Немцова проблему. Но идею убить нельзя – если она подпитывается творящейся в нашей стране тотальной несправедливостью. Поэтому на место Немцова за прошедшие годы пришли десятки активистов по всей стране. Их вытолкнула в политику наглая деятельность российского начальства.

Кроме того, убийство Немцова не запугало, а, напротив, ожесточило граждан против властей. И можно уверенно сказать, что государственный террор — пытки, аресты, неправовые приговоры судов, штурмовые отряды, не приведут страну к покорности. Все это уже имеет и будет иметь обратный эффект.

Борис Немцов стал человеком, отдавшим жизнь за идею свободы. Он превратился в знамя, которое выводит людей на улицы. И нет у властей силы, способной заставить это знамя склониться.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 25.02.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кроме того, убийство Немцова не запугало, а, напротив, ожесточило граждан против властей.
_______________________+++++++++++++++++++
Ожесточило гражадан против власти пенсионная реформа, повышение налогов. А не убийство Немцова. Еще в 2018 году граждане шли и голосовали за Путина. Хотели стабильности. Придется потерпеть)))



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11

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  • Гость
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  • 2 | 25.02.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне стыдно что у России такое "знамя вободы".
Ельцин, немцов,чубайс,гайдар ,- одного поля ягодки!
Вы посмотрите что умные лидеры сделали с Китаем, а теперь посмотрите что эти прожектеры сделали с Россией, чувствуете разницу?!
А посмотрите как живут прибалты, бывшие сотрудники по соцлагерю...
Неужели без такого "знамени" никак?! Не надо метатся из крайности в крайность!
Снова вас балваньт!!!



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7

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  • Гость
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  • 3 | 25.02.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ожесточило гражадан против власти пенсионная реформа, повышение налогов. А не убийство Немцова. Еще в 2018 году граждане шли и голосовали за Путина. Хотели стабильности. Придется потерпеть)))
__________________________
вот ты наивняк... если путин пойдет еще на срок - быдло опять проголосует за него, и по фигу быдлу на пенс реформу и всё остальное . потому что для быдла главное , что бы не было войны ( ну по крайней мере на 1 и 2 канале ТВ) и царь-батюшка благодетель помоги...
вот х-2 куштау сдал, вот х-2, вторя Афзалову, называет людей экскрементами ....угадай с 3х раз за кого быдло будет в сентябре голосовать
быдло ничем озлобить нельзя, быдло всегда тока о себе думает - лишь бы не меня в этот раз
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 25.02.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кажется,ельциноидные чубайсята и кохи по заказу госдепа истерично надрывно делают из проблемного "гражданина мира" светлый образ сакральной жертвы "путинского режима"?



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  • 5 | 25.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Срать на Немцова и на такое знамя.



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10

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  • 6 | 25.02.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.02.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срать на Немцова и на такое знамя.
___________________________
подними своё, кто мешает?
турк



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0

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  • 7 | 25.02.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Но идею (СОЦИАЛИЗМА) убить нельзя – если она подпитывается творящейся в нашей стране тотальной несправедливостью."
-------------
Вчера умный незарег уже сказал, что только конченые идиоты верят в демократию. "Вверх и в темноту уходит нить..."



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4

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  • Участник
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  • 8 | 25.02.2019, 11:39 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3454 | Рейтинг: -286,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Его из-за бабы убили. Ревнивый любовник.

Кому он нужен, предатель.



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  • Участник
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  • 9 | 25.02.2019, 11:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16870 | Рейтинг: -3016,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Этот убогий "серпом по своим яйцам" несет как всегда чепуху. Ведь бабника кокнули в 15-м, после этого, только недавно, в прошлом году выбрали Путина с очень большим воодушевлением, а этот мучитель собственных фаберже говорит, что из-за Немцова народ обозлился. Про пенсионную реформу этот хрен не в курсе что ли? Во как эти либерасты врут.



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7

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  • Участник
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  • 10 | 25.02.2019, 11:53 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3454 | Рейтинг: -286,6
Они даже всех своих перекидали. Немцов с Касьяновым захватили партию Парнас у Рыжкова, за которую он в евросуде боролся.

Просто нагло выкинули Рыжкова из его же партии и всё.

Что-то память у всех короткая.



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5

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  • 11 | 25.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 25.02.2019, 11:53 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3452 | Рейтинг: -285,9
Они даже всех своих перекидали. Немцов с Касьяновым захватили партию Парнас у Рыжкова, за которую он в евросуде боролся.

Просто нагло выкинули Рыжкова из его же партии и всё.

Что-то память у всех короткая.
---------------------

Когда Грудинин выкинет Зюгана?



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2

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  • 12 | 25.02.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чем он так разгневал заказчика ?



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  • 13 | 25.02.2019, 12:37 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 79 | Рейтинг: +3,8
24 февраля в Уфе, возле памятника жертвам политических репрессий, демократическая оппозиционная общественность Уфы почтила память Немцова Бориса Ефимовича.
Борис Немцов был злостно и нагло убит в Москве возле Кремля четыре года назад за свои свободолюбивые убеждения .
Руководители и члены Башкирских региональных отделений партий «ЯБЛОКО» и «ПАРНАС» возложили цветы к памятнику и фотографии Немцова, помянули его политическую борьбу и желание построить в России государство свободы и справедливости. Читали стихи, посвящённые бунтарской активности оппозиционного демократа. Потребовали действенного расследования и поиска заказчиков убийства и истинно виновных в расправе с Немцовым.



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  • 14 | 25.02.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 25.02.2019, 12:37 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 76 | Рейтинг: +3,6

24 февраля в Уфе, возле памятника жертвам политических репрессий, демократическая оппозиционная общественность Уфы почтила память Немцова Бориса Ефимовича.
----------------------------
Укажите число участвовавших и подтвердите это фотографиями. Мне кажется что вы врете.



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4

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  • 15 | 25.02.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.02.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ожесточило гражадан против власти пенсионная реформа, повышение налогов. А не убийство Немцова. Еще в 2018 году граждане шли и голосовали за Путина. Хотели стабильности. Придется потерпеть)))
__________________________
вот ты наивняк... если путин пойдет еще на срок - быдло опять проголосует за него, и по фигу быдлу на пенс реформу и всё остальное . потому что для быдла главное , что бы не было войны ( ну по крайней мере на 1 и 2 канале ТВ) и царь-батюшка благодетель помоги...
вот х-2 куштау сдал, вот х-2, вторя Афзалову, называет людей экскрементами ....угадай с 3х раз за кого быдло будет в сентябре голосовать
быдло ничем озлобить нельзя, быдло всегда тока о себе думает - лишь бы не меня в этот раз
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! ДД! Я много раз уже писал, что президентские выборы в РФ фальсифицированы! Победитель Путин - это неоспоримо, но процент за него был гораздо меньше! После повышения пенсионного возраста рейтинг Путина упал ещё больше! Если не контролировать и сентябрьские выборы, то процент за Хабирова не уступит нарисованному путинскому проценту! Нужен тотальный контроль выборов! Я бы пошёл наблюдать, если бы заплатили, но никто не зовёт, значит честные выборы не нужны даже оппозиции! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 16 | 25.02.2019, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 25.02.2019, 12:37 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 76 | Рейтинг: +3,7
24 февраля в Уфе, возле памятника жертвам политических репрессий, демократическая оппозиционная общественность Уфы почтила память Немцова Бориса Ефимовича. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Альберт Я! Не демократическая, а либерастная общественность! Это две большие разницы! Очень Опытный



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2

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  • Начинающий
  •  
  • 17 | 25.02.2019, 15:30 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 79 | Рейтинг: +3,8
14-му. 10 человек. Да, мало, к сожалению. Фото опубликованы на ФБ, будут на сайте Башкирского отделения "ЯБЛОКА"
16-му. Пожалуйста, будьте, кем Вы есть. Присоединяйтесь, если хотите.



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0

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  • 18 | 25.02.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 25.02.2019, 15:30 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 78 | Рейтинг: +3,8

14-му. 10 человек. Да, мало, к сожалению. Фото опубликованы на ФБ, будут на сайте Башкирского отделения "ЯБЛОКА"
16-му. Пожалуйста, будьте, кем Вы есть. Присоединяйтесь, если хотите.
----------------------------
А зачем вы с Наумкины тогда врете? Один пишет что Уфа присоединилась, ты пишешь, что демократическая оппозиционная общественность Уфы. Почему вы не пишете правду, что пришло человек 10? Стыдно? Правда в глаза колет? Или пытаетесь таким лживым способом придать значимость мелкому мероприятию?



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3

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  • 19 | 25.02.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 25.02.2019, 15:30 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 78 | Рейтинг: +3,8
16-му. Пожалуйста, будьте, кем Вы есть. Присоединяйтесь, если хотите.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Альберт Я! Спасибо за приглашение, но я от Вас лучше в сторонке постою! Очень Опытный



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1

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  • 20 | 25.02.2019, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Турк! ДД! Я много раз уже писал, что президентские выборы в РФ фальсифицированы! Победитель Путин - это неоспоримо, но процент за него был гораздо меньше! После повышения пенсионного возраста рейтинг Путина упал ещё больше! Если не контролировать и сентябрьские выборы, то процент за Хабирова не уступит нарисованному путинскому проценту! Нужен тотальный контроль выборов! Я бы пошёл наблюдать, если бы заплатили, но никто не зовёт, значит честные выборы не нужны даже оппозиции! Очень Опытный
______________________________
ОО, ДД...ответ не верен... если власть почувствует жёсткий контроль, то включат админ ресурс... он и сейчас присутствует, но будет тотальный.если щас тока бюджетников "заставляют", то будут и малый и большой бизнес заставлять... ну а про ватноголовых и пенсионеров ваще молчу - их и заставлять не надо - лишь бы не было войны и царь-батюшка благодетель ты наш
ты вот пишешь ,что мнение в массах изменилось...мнение вырабатывается кнутом и пряником . кого то прижмут ,кому то подкинут грошей... и серавно большинство проголосует ЗА...уж ежели в 96 за ельцина проголосовали , то у Пути и Радика доверия населения больше
ну прибавь сюда армию и ЗэКа, добавь эмигрантов
даже щас, общаюсь на работе -большинство ругать ругают, но поддерживают... отключение тырнета -ЗА, мусор - ЗА, пенсия -ЗА, мотивируя- ну наверное так надо!!! а то проклятый запад нас...
про Крым , сирию, донбас ,венесуэлу и хоккей -футбол ваще молчу..Сочи -14 -УРААААА...мундиаль -18 -урааааа...слава великому...мост -урааа. северный поток, южный поток ,сила сибири- ураааааа....проклятые японцы ,курилынаш -урааааа ...так что не обольщайся - есть козыри в рукаве
турк



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