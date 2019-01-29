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Расследовать смысла нет

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Курултай Башкирии не видит смысла в расследовании ситуации со смогом в Сибае. Парламентское расследование экологической ситуации в Сибае названо нецелесообразным.

Расследовать смысла нет


В Госсобрании Башкирии отказали в инициативе Дмитрия Чувилина о проведении парламентского расследования по факту нарушения норм экологического законодательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что депутат Курултая Дмитрий Чувилин направил несколько обращений на имена Радия Хабирова, Константина Толкачева и Альфариса Байчурина с просьбой рассмотреть возможность проведения парламентского расследования. Спустя десять дней был получен ответ:
проведение парламентского расследования экологической ситуации в городе Сибае нецелесообразно.
В ответе, направленном председателем комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарисом Байчуриным (по поручению Константина Толкачева) подробно изложены причины отказа.

Так, указывается на то, что власти полностью контролируют ситуацию – создана рабочая группа по изучению экологической ситуации, которая уже несколько раз выезжала в Сибай для личного ознакомления. В ходе выездных заседаний были обсуждены меры по ликвидации очагов тления в карьере, а также по информированию местного населения о загрязнении воздуха и превышении ПДК вредных веществ.

Также указывается на создание спецкомиссии по ликвидации уже существующих и возможных очагов возгорания на Сибайском и Камаганском карьерах (ведь, «когда дело касается экологической ситуации, работа по предотвращению экологических проблем должна вестись на опережение»).

Кроме того, экологическая ситуация находится под контролем не только рабочей группы, но и врио главы Башкирии Радия Хабирова, представителя президента в ПФО Игоря Комарова и прокурора РБ Андрея Назарова.

Эти причины и послужили поводом для отказа в проведении парламентского расследования. Здесь следует указать, что в своем обращении Дмирий Чувилин просил обратить внимание не только на решение последствий возникшей проблемы, но прежде всего на устранение ее причин и привлечение к ответственности тех, кто причастен к экологической катастрофе. В ответном же письме об этом ни сказано ни слова.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 27.02.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для скорейшего решения вопроса с экологической обстановкой в Сибае считаю целесобразным:
1. Все заседания курултая проводить на территории г. Сибая
2.Для удобства, всех членов курултая и их семьи переселить в г. Сибай.
3. Все мероприятия по празднованию дня республики перенести из Уфы в Сибай
4. На празнование дня республики прегласить вована и димона.



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  • Гость
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  • 2 | 27.02.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На празнование дня республики прегласить вована и димона.
-------------
Сволочь! Прихвостень америкосов! Ты хочешь отравить руководство, обезглавить государство? Да к тому же, ты предлагаешь обескурултаить родную Башкирию. Сам переселяйся туда, потом предлагай другим.



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  • Гость
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  • 3 | 27.02.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Содержать кукурултай на бюджетные деньги смысла нет.
Распустить, нельзя содержать.



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5

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 27.02.2019, 11:28 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +451,5
Экологическая фракция «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» проводит в среду, 27-го февраля в 18.00 в офисе Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО» (г.Уфа, ул.Бессонова, д.29, кв.3, ост. ЦТиР «Мир») вечер памяти Бориса Немцова, отдавшего жизнь за свободу и справедливость в России. В программе вечера: совместный просмотр фильма о Борисе Немцове, видеороликов с его участием, видеоматериалов по нынешним проблемам России и Башкортостана, а также беседа об «обновлении страны», о преодолении бедности, «дикости», «разброда», о достижении «справедливости», «разумности» и «свободы», об экологических проблемах, ... Приглашаем тех, кого волнуют эти темы и всех желающих.



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  • 5 | 27.02.2019, 11:36 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 80 | Рейтинг: +4,1
И ещё возместить ущерб здоровью жителям Сибая и Баймакского района.
Толкачёва из Курултая в водовоза Сибая.



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  • 6 | 27.02.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем они там вообще занимаются?
Бездельники во главе приспособленца!



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  • 7 | 27.02.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Латинская Америка времен Че Гевары:
в интересах сверхприбылей дельцов добывающих полезные ископаемые полиция расстреливала недовольных рабочих,топила их в океане;

пришло к нам: в интересах кошелька Искандера Махмудова врио Хабиров открытым текстом угрожает недовольным сибайцам посадить их тюрьму...
"у меня есть полномочия" -
у Хабирова есть полномочия обломать рога всех недовольных Махмудовым



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  • 8 | 27.02.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курултай Башкирии не видит смысла в расследовании ситуации со смогом в Сибае. Парламентское расследование экологической ситуации в Сибае названо нецелесообразным. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Конечно нецелесообразно! В здании Курултая воздух чист и свеж, а сибайцы пусть выживают в смоге, если смогут! Хабирова и всех его прихвостней - вон из РБ! Очень Опытный



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  • 9 | 27.02.2019, 16:06 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36815 | Рейтинг: +5663,3
......Лучшее средство от гемороя- за наш счет?

Информация о закупке конференц-кресел в Курултай размещена на сайте госзакупок 20 февраля. Начальная максимальная цена контракта – 11 998 746 рублей. Всего будет закуплено 221 кресло. Стоимость одного кресла составляет в среднем 54 тысячи рублей. Тщательно составленное техзадание пестрит «избыточными потребительскими свойствами»:

«Конференц-кресло на металлическом каркасе с мягким откидным сиденьем, мягкой спинкой в деревянной раме, декоративными пилястрами на торцах боковин конференц-кресла и фигурными подлокотниками, – так начинается описание техзадания. – Спереди и сзади боковины декорированы резными пилястрами, а сверху завершаются подлокотниками с завитком спереди. Материал облицовки боковин – плита МДФ, облицованная натуральным шпоном дуба. Материал изготовления декоративных пилястр и подлокотников – массив дуба и т. д.».
Согласно постановлению Правительства РФ, госорганам запрещено закупать предметы, в том числе мебель, с избыточными потребительскими свойствами.



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  • 10 | 27.02.2019, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расследовать смысла нет
=========================================
Собственник Уральской горно-металлургической компании,
в которую входит Учалинский ГОК и Сибайский карьер
и который с прошлого ноября 2 018 года отравляет
жителей Сибая в Башкирии, миллиардер и
Российский предприниматель узбекского происхождения,
основатель и президент Уральской горно-металлургической
компании. По данным «Forbes», на 2017 год обладает
состоянием в 6,5 млрд $ и занимает 19-е место в списке
богатейших бизнесменов России.

Искандер Махмудов оказался НЕ у дел !??
А кто должен ответить за УХУДШЕНИЯ здоровья
и болезни десятков тысяч горожан Сибая и людей округи ?
И ПОЧЕМУ Радий Фаритович , не призовет к ответу , этого
хозяина Сибайского карьера ?



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  • 11 | 27.02.2019, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Госсобрании Башкирии отказали в инициативе Дмитрия Чувилина о проведении парламентского расследования по факту нарушения норм экологического законодательства.
===============================================
А " шестеркам " это надо ?
Сами же и Курултайщики , такие гниды , как хозяин карьера .



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  • 12 | 27.02.2019, 19:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63228 | Рейтинг: +12214,2
Вот же ж СУКА!!!!



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  • 13 | 27.02.2019, 19:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 27.02.2019, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расследовать смысла нет
=========================================
Собственник Уральской горно-металлургической компании,
в которую входит Учалинский ГОК и Сибайский карьер
и который с прошлого ноября 2 018 года отравляет
жителей Сибая в Башкирии, миллиардер и
Российский предприниматель узбекского происхождения,
основатель и президент Уральской горно-металлургической
компании. По данным «Forbes», на 2017 год обладает
состоянием в 6,5 млрд $ и занимает 19-е место в списке
богатейших
Искандер Махмудов оказался НЕ у дел !??
А кто должен ответить за УХУДШЕНИЯ здоровья
и болезни десятков тысяч горожан Сибая и людей округи ?
И ПОЧЕМУ Радий Фаритович , не призовет к ответу , этого
хозяина Сибайского карьера ?
*************************************

Радий Фаритович полномочен пересажать полсибая в угоду толстосуму Махмудову - он говорит об этом не таясь



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  • 14 | 27.02.2019, 19:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
смысл расследовать? - когда полкурултая и сам врио персонально бегают с тарелкой за Махмудовым



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