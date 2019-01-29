Расследовать смысла нет ...

Курултай Башкирии не видит смысла в расследовании ситуации со смогом в Сибае. Парламентское расследование экологической ситуации в Сибае названо нецелесообразным.В Госсобрании Башкирии отказали в инициативе Дмитрия Чувилина о проведении парламентского расследования по факту нарушения норм экологического законодательства.Напомним, ранее мы писали о том, что депутат Курултая Дмитрий Чувилин направил несколько обращений на имена Радия Хабирова, Константина Толкачева и Альфариса Байчурина с просьбой рассмотреть возможность проведения парламентского расследования. Спустя десять дней был получен ответ:проведение парламентского расследования экологической ситуации в городе Сибае нецелесообразно.В ответе, направленном председателем комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарисом Байчуриным (по поручению Константина Толкачева) подробно изложены причины отказа.Так, указывается на то, что власти полностью контролируют ситуацию – создана рабочая группа по изучению экологической ситуации, которая уже несколько раз выезжала в Сибай для личного ознакомления. В ходе выездных заседаний были обсуждены меры по ликвидации очагов тления в карьере, а также по информированию местного населения о загрязнении воздуха и превышении ПДК вредных веществ.Также указывается на создание спецкомиссии по ликвидации уже существующих и возможных очагов возгорания на Сибайском и Камаганском карьерах (ведь, «когда дело касается экологической ситуации, работа по предотвращению экологических проблем должна вестись на опережение»).Кроме того, экологическая ситуация находится под контролем не только рабочей группы, но и врио главы Башкирии Радия Хабирова, представителя президента в ПФО Игоря Комарова и прокурора РБ Андрея Назарова.Эти причины и послужили поводом для отказа в проведении парламентского расследования. Здесь следует указать, что в своем обращении Дмирий Чувилин просил обратить внимание не только на решение последствий возникшей проблемы, но прежде всего на устранение ее причин и привлечение к ответственности тех, кто причастен к экологической катастрофе. В ответном же письме об этом ни сказано ни слова.