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Двадцать лет назад была уничтожена телекомпания НТВ

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Двадцать лет назад, 14 апреля 2001 года, была уничтожена телекомпания НТВ, на которой я имел честь работать.

Двадцать лет назад была уничтожена телекомпания НТВ


Из книги «Здесь было НТВ» (2002):

«После очередного монтажа, в ночь на субботу 14 апреля, я приехал домой, отрубил все телефоны и лег спать. В полшестого в домофон позвонил шофер из телекомпании и сообщил, что на НТВ сменили охрану, что на нашем восьмом этаже уже расположились Йордан и Ко — и неплохо бы мне приехать.

Я сказал: сейчас спущусь; пошел на кухню, налил воды, выпил. Хорошо помню чувство громадного облегчения в эту секунду. Кажется, я даже рассмеялся. Я вдруг понял, что все последние дни был на какой-то опасной грани.

В желании спасти НТВ я, как и многие мои коллеги, оказался все-таки в шаге от потери репутации. Переход в окопы противника в процессе переговоров – не такая уж редкая штука в истории войн, но ночная хамская акция по захвату НТВ подвела черту под поисками компромисса. После этого любой контакт с новым руководством телекомпании означал бы публичную душевную самоликвидацию.

Нет позора в том, что ты подвергся насилию, но делать вид, что всё это происходило по обоюдному согласию, — совершенно неприлично.

Спасибо тем, кто придумал такой способ решения вопроса. Они выбрали за нас. Я плеснул в лицо холодной воды – и поехал смотреть, как завершается в России спор хозяйствующих субъектов.

По коридорам НТВ по-хозяйски ходил Кулистиков – тот самый, который минувшим летом так настойчиво предлагал пить за здоровье Киселева, потом был пойман на двойной игре и выгнан с позором… Тут же были Миткова и Парфенов, вернувшийся из недельной отлучки «в никуда».

Общее ощущение было, признаться, страшноватым. Родные еще недавно люди смотрелись как клоны. Хотелось отвернуться лицом в стенку, когда они проходили мимо.

Победителям тоже было не по себе.

Володя Кара-Мурза стоял, сцепив руки за спиной – то ли чтобы не ударить никого из бывших товарищей по работе, то ли просто — чтобы обезопасить себя от их рукопожатия. (Володя – наследник княжеского рода и дальний родственник историка Карамзина; яблоки падают иногда очень далеко от яблони, но, думаю, предок Николай Михайлович был бы Володей доволен).

А насчет рукопожатий – рецепт Кара-Мурзы я взял на вооружение и всем в случае чего советую. Надо преодолевать интеллигентскую застенчивость – и руки иногда прятать. А то ведь тот же Кулистиков, например, ручкается как ни в чем не бывало. Еще несколько месяцев мы, время от времени, ездили в одном лифте – и этот господин с удивительным постоянством продолжал совать свою ладонь мне в живот.

Вообще, эта езда в одних лифтах – такое испытание для психики! Мы же по-прежнему работаем по соседству, волей-неволей иногда совпадаем в одной кубатуре.

Поведение в этих случаях – строго индивидуальное. Несчастный Савик Шустер, жертва футбольной страсти, боровшийся против Коха и Ко на волнах радиостанции «Свобода»*, пришедший на захваченное НТВ комментировать Лигу Чемпионов и после увольнения со «Свободы» перешедший к Йордану со всеми потрохами – Савик уже год не знает, куда девать глаза; разговаривать с ним теперь можно только о футболе.

Парфенов, само обаяние, балагурит, как ни в чем не бывало…

А недавно в набитый лифт, где уже стоял я, вошла Таня Миткова. А мы были друзьями – по крайней мере, симпатизировали друг другу. Обломки этого чувства лежат на глубине моего сердца и сегодня.

И вот она вошла в лифт, а там я. Мы с ней не виделись несколько месяцев после тех немыслимых апрельских дней и ночей – и столько за это время случилось всего, столько тем для разговора… Ну и поговорили.

— Вот, Витя, — сказала Миткова, — какая беда. Харрисон умер.

Я кивнул, вздохнул. Лифт едет.

— И Стечкин, — сказала Таня.

Тут лифт наконец доехал до моего этажа, и я вышел, прекратив наши совместные мучения. Бедная Таня! Бедные мы все…

В ту субботу вместе с Йорданом и Ко — или, скорее, в составе этой Ко — на НТВ пришел Добродеев. (Правду ли говорят, что преступников тянет на место преступления?)

По старой памяти он пытался играть роль отца-наставника, но амплуа уже не ложились на фактуру: дети стали мужчинами, да и папа за последний год сильно изменился… Святочного диалога в пасхальную ночь не получилось. Алим Юсупов писал свое заявление об уходе, и Добродеев попытался его остановить репликой, надо признать, довольно двусмысленной.

— Тебе рано уходить из профессии, — сказал он.

— Есть вещи важнее профессии, — с римским лаконизмом ответил Алим.

Около сорока журналистов НТВ утром того же субботнего дня написали заявления об уходе, но формулировка показалась отделу кадров чересчур эмоциональной, и увольняющихся начали поодиночке приглашать зайти на телекомпанию — под предлогом переписки заявления по форме.

Пришедших отводили к Митковой или Йордану – и начинались душеспасительные беседы с материальной подкладкой. В ряде случаев – помогло. Ну, и слава богу. На миру и смерть красна, а когда ты один – для поступка требуются соответствующие убеждения. Если их нет, то и не надо геройствовать.

Жизнь — глубоко личное дело каждого.

…А тихий, незамеченный на митингах Александр Шашков бумагу в отделе кадров переписал, как просили – строго по форме: «Генеральному директору НТВ Йордану Б.А. от корреспондента службы информации Шашкова А.З.».

Чуть ниже – «Заявление».

И еще ниже – одно слово: «Увольте»

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.04.2021, 06:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сообщил, что на НТВ сменили охрану, что на нашем восьмом этаже уже расположились Йордан и Ко

--------------------

Ну вот, Витя, на ТВ сформировалась полная преемственность племенных отношений, а ты грустишь. Уже нет "владов листьевых", уже попросили на выход "игорей кирилловых". Как говорится, "твори, выдумывай, пробуй".

Правда, сосредоточиться невозможно: реклама, как навязчивый сервис, не даёт смотреть ни кино, ни тематические передачи. Может, это и лучше. Всё равно ТВ превратилось в этакого базарного зазывалу: "Налетай, не ленись! Покупай живопИсь!"



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  • Участник
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  • 2 | 15.04.2021, 07:50 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1740 | Рейтинг: +382,4
В 2021 г жена пупкина рассказала, что чекизднутый посмотрев куклы по нтв бегал по потолку и кричал что всех закроет. С тех пор нтв и тв в целом не осталось. Теперь пуйлоящик где целые сутки трындят что мы самые самые.



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  • Гость
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  • 3 | 15.04.2021, 08:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двадцать лет назад, 14 апреля 2001 года, была уничтожена телекомпания НТВ, на которой я имел честь работать.
-------------------------
ты не имеешь честь, ты матрас.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 15.04.2021, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, как же хорошо, что тот кагал тогда разогнали. Такой гнойник русофобии вскрыли! Истерящие здесь, незваные вонючие эмигранты и сам Швондер яркое тому доказательство. Браво, Путин, ещё раз браво, что избавил нас в своё время от этого дерьма!



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  • Гость
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  • 5 | 15.04.2021, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это может для "шендеровичей", разгон НТВ "черный день календаря", а в то время, когда чеченцы захватывали в заложники всех подряд: бедных, богатых, женщин, стариков, детей, солдат... и держали их в зинданах, пока с Б.Березовский с А.Политковской не привезут деньги в Чечню мешками, а НТВ и "Новая газета", в то время оказывала "повстанцам" и "борцам за свободу" информационную поддержку, тогда их не закрывать надо было, а судить в Международном трибунале.



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  • Гость
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  • 6 | 15.04.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Краткая Характеристика Очень Опытного:
Мразота, Кандон, Стукач( регулярно пишет доносы)
Опущенно-дырявое существо считающее и вохваляющее себя среди таких же опущенцев. На УЖе в рейтинге: -дырывый подшконошник.
Остальные свои качества он ежедневно описывает на страницах журнала.
Самый Справедливый.



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  • 7 | 15.04.2021, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макаке опять клетку открытой оставили?



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