Мурзагулов: «Рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок, но цифры я не скажу»

«Главный пиарщик» Радия Хабирова во второй раз после возвращения в Башкирию стал гостем радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». И рассказал несколько довольно любопытных вещей.Давний соратник врио главы Башкирии, назначенный им в декабре 2018 года председателем совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов поделился в эфире закулисьем работы с Радием Хабировым, рассказал о своем отношении к критике и о том, как некоторые уфимские личности приходят к нему просить миллион.Видео:– Я бы сел в лужу, если бы приехал с каким-то руководителем, который мне непонятен, которому я искренне не буду служить. То, что делает шеф, я полностью одобряю и разделяю. Конечно, мы часто спорим, так как я либерал. Но Радий Хабиров мне часто говорит: «Ты с этим заканчивай», – поделился Ростислав Мурзагулов в эфире радиостанции.На вопрос о том, смог бы он работать в команде Рустэма Хамитова, Мурзагулов ответил категорично.– Я к нему как к человеку хорошо отношусь, но, отматывая время назад, работать к Хамитову не пошел бы, – заявил спикер.Разговор вновь зашел о критике работы новой власти в Башкирии. Напомним, ранее Мурзагулов попросил блогеров не «троллить» Хабирова.– Я спокойно отношусь к критике. Любой негатив нам нужен.Когда у кого-то есть мнения и несогласия с подходом, это нормально. Мне не нравится, когда приходят и просят миллион, – обмолвился Мурзагулов, при этом отказался называть имена просивших, так как не хочет тратить время на судебные разбирательства.По мнению гостя студии, критика власти, скорее, нужна.– Если стоит выбор ругать или не ругать власть, то ругайте. У нас рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок собой, и, честно говоря, это один из самых высоких рейтингов в стране. А критика играет роль в этом процессе. Ведь здесь можно опереться на то, что сопротивляется, – заявил Мурзагулов.При этом «главный пиарщик» Хабирова не захотел уточнять конкретные цифры популярности врио главы республики. Однако при этом не стал далеко отходить от темы.– Радий Фаритович связан пуповиной с каждым из четырех миллионов жителем республики. Это правильная черта. Если бы он был ставленником только одного человека (Путина – прим. ред.), он бы не открыл себя со всех сторон и не услышал бы мнение каждого. Хабиров – пассионарий, у него есть цель в жизни, и он к ней стремится. Он эмоционально переживает за свое дело. «Всего лишь чиновники» – это другие люди, не как он, – отметил Мурзагулов.Сравнивая власть, Мурзагулов раскритиковал тот период, когда республикой руководил Муртаза Рахимов. По мнению Ростислава, Рахимов якобы был связан только с теми чиновниками, с которыми проводил совещания, а не с народом.– Тогда никто ему (Рахимову – прим. ред.) не говорил о проблемах, это было не принято, – заявил Мурзагулов, намекая на то, что при Хабирове все стало наоборот. При этом Мурзагулов уточнил, что Хабиров не запрещал митинги в Сибае, который находится на грани экологической катастрофы, отметив, что власти не нравится, когда жители этого города открыто называют диагнозы и жалуются на свое здоровье.