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Мурзагулов: «Рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок, но цифры я не скажу»

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«Главный пиарщик» Радия Хабирова во второй раз после возвращения в Башкирию стал гостем радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». И рассказал несколько довольно любопытных вещей.

Мурзагулов: «Рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок, но цифры я не скажу»


Давний соратник врио главы Башкирии, назначенный им в декабре 2018 года председателем совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов поделился в эфире закулисьем работы с Радием Хабировым, рассказал о своем отношении к критике и о том, как некоторые уфимские личности приходят к нему просить миллион.

Видео:



– Я бы сел в лужу, если бы приехал с каким-то руководителем, который мне непонятен, которому я искренне не буду служить. То, что делает шеф, я полностью одобряю и разделяю. Конечно, мы часто спорим, так как я либерал. Но Радий Хабиров мне часто говорит: «Ты с этим заканчивай», – поделился Ростислав Мурзагулов в эфире радиостанции.

На вопрос о том, смог бы он работать в команде Рустэма Хамитова, Мурзагулов ответил категорично.

– Я к нему как к человеку хорошо отношусь, но, отматывая время назад, работать к Хамитову не пошел бы, – заявил спикер.

Разговор вновь зашел о критике работы новой власти в Башкирии. Напомним, ранее Мурзагулов попросил блогеров не «троллить» Хабирова.

– Я спокойно отношусь к критике. Любой негатив нам нужен.

Когда у кого-то есть мнения и несогласия с подходом, это нормально. Мне не нравится, когда приходят и просят миллион, – обмолвился Мурзагулов, при этом отказался называть имена просивших, так как не хочет тратить время на судебные разбирательства.

По мнению гостя студии, критика власти, скорее, нужна.

– Если стоит выбор ругать или не ругать власть, то ругайте. У нас рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок собой, и, честно говоря, это один из самых высоких рейтингов в стране. А критика играет роль в этом процессе. Ведь здесь можно опереться на то, что сопротивляется, – заявил Мурзагулов.

При этом «главный пиарщик» Хабирова не захотел уточнять конкретные цифры популярности врио главы республики. Однако при этом не стал далеко отходить от темы.

– Радий Фаритович связан пуповиной с каждым из четырех миллионов жителем республики. Это правильная черта. Если бы он был ставленником только одного человека (Путина – прим. ред.), он бы не открыл себя со всех сторон и не услышал бы мнение каждого. Хабиров – пассионарий, у него есть цель в жизни, и он к ней стремится. Он эмоционально переживает за свое дело. «Всего лишь чиновники» – это другие люди, не как он, – отметил Мурзагулов.

Сравнивая власть, Мурзагулов раскритиковал тот период, когда республикой руководил Муртаза Рахимов. По мнению Ростислава, Рахимов якобы был связан только с теми чиновниками, с которыми проводил совещания, а не с народом.

– Тогда никто ему (Рахимову – прим. ред.) не говорил о проблемах, это было не принято, – заявил Мурзагулов, намекая на то, что при Хабирове все стало наоборот. При этом Мурзагулов уточнил, что Хабиров не запрещал митинги в Сибае, который находится на грани экологической катастрофы, отметив, что власти не нравится, когда жители этого города открыто называют диагнозы и жалуются на свое здоровье.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок собой, и, честно говоря
______________________
Честно говоря, может пробить потолок, что может быть чревато последствиями.



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  • 2 | 01.03.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что бы вы хотели услышать от преданной шавки радия, оно хорошо усвоело главный принцип выживания,- не кусай руку тебя кормящюю, неспроста в его интервью прозвучало слово "служить".
Какая гадость эта....... "ваша заливная рыба"



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  • 3 | 01.03.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все ясненько!

Правду узнаем через 6 лет из книги" Бабай всея Руси-2"



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  • 4 | 01.03.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Руководителем Центра развития туризма Башкирии при республиканском госкомитете по предпринимательству и туризму назначен Артур Идельбаев(один из бывших руководителей СБМ), сообщает «Башинформ». Соответствующий документ был подписан вчера.
***
Большое спасибо фигурантам публикации, что вы с братками Т. не забываете свое членство в СБМ?



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  • 5 | 01.03.2019, 10:26 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7834 | Рейтинг: +2040,2
Мурзагулов..., Идельбаев...
Меня терзают смутные сомнения...



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  • 6 | 01.03.2019, 10:32 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7834 | Рейтинг: +2040,2
То, что делает шеф, я полностью одобряю и разделяю. Конечно, мы часто спорим, так как я либерал...
________________________________
Не либерал ты вьюнош, а беспринципный мерзавчик-лизунец!
Который ни дня в жизни не работал и жил на дармовое бабло, за красивые восточные глазки и племенное кумовство.



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  • 7 | 01.03.2019, 10:41 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36829 | Рейтинг: +5659,2
Пуповина связывает меня с Радием Фаритовичем? Не знаю, хорошо это , или плохо?



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  • 8 | 01.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Жители Красногорска о мурзагулове
Посмотрев 24 августа вечерний выпуск программы «Вести» (выпуск от 24.08.2017г. в 20:00, телеканал «Россия-1»), жители г. Красногорска были крайне возмущены высказыванием Мурзагулова Р. Р., который, давая интервью журналистам федерального телеканала, на всю страну назвал встречу жителей с прессой и представителями власти «толпой» и «балаганом».
Сравните высказывание мурзагулова с высказыванием Глав Сибая который назвал «козлами» и «экскрементами» авторов видеообращения к Путину.
И Вы поймете что за "команда" пришла вместе с Ra !!!!



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  • 9 | 01.03.2019, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36829 | Рейтинг: +5659,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ленок, Надо опохмеляться по утрам. А то дурь видна издалека!



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  • 10 | 01.03.2019, 11:17 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 195 | Рейтинг: +85,5
Рослик, к черту такую пуповину!



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  • 11 | 01.03.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров Наш президент!!! Слава Радию Хабирову!!! Ура Товарищи!!! Очень Опытный



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  • 12 | 01.03.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 01.03.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров Наш президент!!! Слава Радию Хабирову!!! Ура Товарищи!!! Очень Опытный_____________________________________________________
_________________________Урааааааа!!! Очень Опытный



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  • 13 | 01.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда снимут главу Дуванского района?!



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  • 14 | 01.03.2019, 12:53 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 85 | Рейтинг: +4,7
До потолка, до крыши, до лампочки, до ху...



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  • 15 | 01.03.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из статьи 2008 года о Хабирове:
Хабиров до своего прихода в АП РБ был:
- студентом,
- освобожденным председателем профкома студентов БГУ, (а мы помним, что ВЦСПС – это кузница гебистких кадров),
- стажером Билькентского университета,
- преподавателем юрфака,
- старшим преподавателем,
- замдекана,
- деканом.
Сногсшибательная биография. И вот с таким огромным опытом руководителя, Хабиров становится третьим лицом в башкирском государстве.
Есть тип людей, которым не дано определенных способностей и они сами это знают. Но они страшно хотят иметь эти таланты. Этот комплекс неполноценности сидит внутри них и зудит беспрестанно.
Что такое декан факультета? Директор сложнейшего завода, крупного банка, конструкторского бюро, начальник штаба армии? Да нет, конечно.
Декан – это староста в группе, только рангом повыше. Название есть, подчиненных нет. Командовать по сути нечем и некем.
И вот этот декан, (а до него в АП РБ еще раньше пришла парочка таких же деканов – выдающихся государственных деятелей современности – «мыслитель» Кидрасов и «трибун» Адигамов) в сер. сентября 2003г. возглавил аппарат.
Прошло 2.5 месяца и этот «юрист» вляпался в самое дерьмо – он попался на незаконном изготовлении фальшивых бюллетеней.

Айрат ДильмухаметовГазета "Майдан" №1 (11/125) август 2008
Автор: habirova-net на 09:56

КХЕ



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  • 16 | 01.03.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не пошел бы к Хамитову

А тебя туда звали? Хамитов при всех своих недостатках не терпел таких лизоблюдов.



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  • 17 | 01.03.2019, 14:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
"работать к Хамитову не пошел бы"
________________________________
Этот мерзавец уверен, что у нас память, как у аквариумных рыбок(так же думают все ауйлососы - Хабиров, Идельбаев и т.д.)

Но - нет! Я прекрасно помню, как это беспозвоночное работало в АП Хамитова... Напомню и тем, к у кого с памятью плохо:

Ответственным за внутреннию политику сделали Ростислава Мурзагулова

Коммерсантъ (Уфа) №149 от 17.08.2010, стр. 8
Вчера на еженедельном совещании в правительстве Рустэм Хамитов заявил, что подписал распоряжение о назначении Ростислава Мурзагулова заместителем главы администрации президента РБ. По словам господина Хамитова, перед господином Мурзагуловым поставлена задача «создать блок внутренней политики». По информации „Ъ“, новый заместитель администрации президента республики будет курировать работу политических партий, общественных, религиозных организаций и движений, информационную политику, а также ход избирательных кампаний.
__________________________________________
Вся пуйло-вертикаль ЛЖЕТ В КАЖДОМ АБЗАЦЕ!!! В КАЖДОМ!
Они патологические лгуны.



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  • 18 | 01.03.2019, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
Ну а потом - Хамитов его выгнал, поскольку работать Ростик НЕ УМЕЕТ, умеет только пи@деть!



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  • 19 | 01.03.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Хмм, а я про Дуванский район писать не буду, боюсь, есть здесь один хаспадин берия...



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  • 20 | 01.03.2019, 14:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29517 | Рейтинг: -701,8
18 | 01.03.2019, 14:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63238 | Рейтинг: +12215
Ну а потом - Хамитов его выгнал, поскольку работать Ростик НЕ УМЕЕТ, умеет только пи@деть!
------------
Тоже надо уметь, не каждому дано. Косноязычных не приветствуют



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