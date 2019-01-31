Мурзагулов: «Рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок, но цифры я не скажу»

Давний соратник врио главы Башкирии, назначенный им в декабре 2018 года председателем совета директоров медиахолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов поделился в эфире закулисьем работы с Радием Хабировым, рассказал о своем отношении к критике и о том, как некоторые уфимские личности приходят к нему просить миллион.
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– Я бы сел в лужу, если бы приехал с каким-то руководителем, который мне непонятен, которому я искренне не буду служить. То, что делает шеф, я полностью одобряю и разделяю. Конечно, мы часто спорим, так как я либерал. Но Радий Хабиров мне часто говорит: «Ты с этим заканчивай», – поделился Ростислав Мурзагулов в эфире радиостанции.
На вопрос о том, смог бы он работать в команде Рустэма Хамитова, Мурзагулов ответил категорично.
– Я к нему как к человеку хорошо отношусь, но, отматывая время назад, работать к Хамитову не пошел бы, – заявил спикер.
Разговор вновь зашел о критике работы новой власти в Башкирии. Напомним, ранее Мурзагулов попросил блогеров не «троллить» Хабирова.
– Я спокойно отношусь к критике. Любой негатив нам нужен.
Когда у кого-то есть мнения и несогласия с подходом, это нормально. Мне не нравится, когда приходят и просят миллион, – обмолвился Мурзагулов, при этом отказался называть имена просивших, так как не хочет тратить время на судебные разбирательства.
По мнению гостя студии, критика власти, скорее, нужна.
– Если стоит выбор ругать или не ругать власть, то ругайте. У нас рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок собой, и, честно говоря, это один из самых высоких рейтингов в стране. А критика играет роль в этом процессе. Ведь здесь можно опереться на то, что сопротивляется, – заявил Мурзагулов.
При этом «главный пиарщик» Хабирова не захотел уточнять конкретные цифры популярности врио главы республики. Однако при этом не стал далеко отходить от темы.
– Радий Фаритович связан пуповиной с каждым из четырех миллионов жителем республики. Это правильная черта. Если бы он был ставленником только одного человека (Путина – прим. ред.), он бы не открыл себя со всех сторон и не услышал бы мнение каждого. Хабиров – пассионарий, у него есть цель в жизни, и он к ней стремится. Он эмоционально переживает за свое дело. «Всего лишь чиновники» – это другие люди, не как он, – отметил Мурзагулов.
Сравнивая власть, Мурзагулов раскритиковал тот период, когда республикой руководил Муртаза Рахимов. По мнению Ростислава, Рахимов якобы был связан только с теми чиновниками, с которыми проводил совещания, а не с народом.
– Тогда никто ему (Рахимову – прим. ред.) не говорил о проблемах, это было не принято, – заявил Мурзагулов, намекая на то, что при Хабирове все стало наоборот. При этом Мурзагулов уточнил, что Хабиров не запрещал митинги в Сибае, который находится на грани экологической катастрофы, отметив, что власти не нравится, когда жители этого города открыто называют диагнозы и жалуются на свое здоровье.
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Мурзагулов: «Рейтинг Радия Хабирова подпирает потолок, но цифры я не скажу»
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