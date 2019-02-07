На покупку новых кресел для депутатов в республике выделили 12 млн рублей.
Чувилин предложил направить эти деньги на приобретение жилья детям-сиротам и семьям с несовершеннолетними инвалидами.
— В Курултае кресла не шатаются! Отправил депутатский запрос Константину Толкачеву, чтобы отменить закупку новых кресел в Госсобрание. Ведь имеющиеся кресла вполне пригодны для дальнейшего использования, никто из депутатов не жалуется, — сообщил чиновник в соцсетях.
Идель.Реалии
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Чувилин: «В Курултае кресла не шатаются»
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