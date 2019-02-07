Чувилин: «В Курултае кресла не шатаются»

В Башкортостане депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин предложил отменить закупку кресел для чиновников, объясняя это тем, что в республике есть более важные вопросы.На покупку новых кресел для депутатов в республике выделили 12 млн рублей.Чувилин предложил направить эти деньги на приобретение жилья детям-сиротам и семьям с несовершеннолетними инвалидами.— В Курултае кресла не шатаются! Отправил депутатский запрос Константину Толкачеву, чтобы отменить закупку новых кресел в Госсобрание. Ведь имеющиеся кресла вполне пригодны для дальнейшего использования, никто из депутатов не жалуется, — сообщил чиновник в соцсетях.Идель.Реалии