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Фейковой палате назначенцев спустили председателя

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Стало известно имя председателя Общественной палаты Уфы. В минувший вторник прошло первое заседание Общественной палаты Уфы, передает пресс-служба городской администрации. На нем были сформированы комиссии нового органа. Помимо этого, присутствующие в открытом голосовании выбрали председателя.

Фейковой палате назначенцев спустили председателя


Больше всех голосов получил Айрат Шаммазов, президент УГНТУ. Его заместителями стали Ольга Одинокова, гендиректор компании права «Респект», и Рамиль Яфаев, входящий в руководство «Газпром межрегионгаз Уфа». Секретарем назначен предприниматель Эрик Ахтямов. Все трое были ранее отобраны в палату горсоветом Уфы.

Также на заседании были сформированы четыре комиссии Общественной палаты и выбраны председатели каждой из них. Композитор Юлай Муратов выбран председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами. В комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со СМИ председателем назначили логопеда Олесю Жукову.

Бизнесмен Тагир Фарахов стал председателем комиссии по строительству, ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и вопросам безопасности. Четвертая комиссия отвечает за промышленность, предпринимательство, бюджетную и налоговую политику, вопросы природных ресурсов и экологии – ее председателем стал Алексей Слепнев.

На заседании также присутствовал мэр города Ульфат Мустафин. Он отметил необходимость и в дальнейшем налаживать взаимодействие между жителями города и органами местного самоуправления. По его словам, развивать город нужно, учитывая интересы каждой группы в обществе. И ключевая роль в этом – за Общественной палатой.

Напомним, в окончательном виде Общественная палата Уфы первого созыва сформировалась 27 февраля. Туда вошли тридцать человек из числа граждан.

ПроУфу
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  • 1 | 13.03.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достойные люди возглавили Нашу общественную палату республики! С такими людьми мы решим все проблемы которые тормозят развитие отраслей Башкортостана, как в производстве, так и в с/х. Очень Опытный



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  • 2 | 13.03.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Со стороны посмотришь,- все так сЮрьезно, все по взрослому; Общественная палата! Председатель, заместители, секретарь! Четыре коммисии, четыре председателя этих коммисий!
А ведь и члены отой палаты №6, и жители Уфы, прекрасно понимают что все это пустышка ,фейк!



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  • 3 | 13.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто скажет, что такое фейковый симулятор трудовых побед и комфортной жизни в Уфе?



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  • 4 | 13.03.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал чиновников за срыв срока запуска приложения, благодаря которому жители региона смогут отмечать на дорогах проблемные участки.

На оперативном совещании в правительстве РБ под удар попали председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов, и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев и мэр Уфы Ульфат Мустафин.
****
А может все критикуемые- кадровые ошибки, за которые расплачивается население региона?



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  • 5 | 13.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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СМИ
"Успевают убирать только на красных линиях.
На оперативном совещании в городской администрации мэр Уфы Ульфат Мустафин попросил глав районов отчитаться о работе по очистке тротуаров и пешеходных зон. Как стало известно, убирают в основном только на красных линиях, однако где-то почистили подходы и въезды"
***
Видать главам некогда- все рабочее время тратят на совещания?



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  • 6 | 13.03.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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В крохотном иркутском городке есть скоростной трамвай, построенный в 1992 году.
Длина линий 38 км. максимальная скорость 70 км час., техническая- 35 км час.,10 остановок с расстоянием между остановками в 1,8-2 км.
А в доблестной Уфе, остро нуждающейся в скоростном и экологичном транспорте 27 год всё "совещаются" куда и как развивать Уфу после качкаева и ялалова?



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  • 7 | 13.03.2019, 15:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Власти Башкирии купят за счет бюджета здание офисного центра «Башня» в Уфе
Здание приобретут для госнужд республики.
Власти Башкирии купят за счет бюджета здание офисного центра «Башня» в
Власти республики купят 16-этажный торгово-офисный центр в Кировском районе Уфы. Недостроенное здание на улице Заки Валиди, 32 корпус 2 включено в адресную инвестиционную программу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, следует из документа с официального портала правовой информации РБ.

Согласно документу, здание планирует выкупить ГКУ «Управление имуществом казны РБ». Здание обойдется республиканскому бюджету в 720 млн рублей.

Здание начали строить в 2013 году и сдали в 4 квартале того же года. «Башня» планировала совместить в себе торгово-развлекательный центр и офисы. Комплекс должен был состоять из 7-ми этажного торгово-офисного центра с множеством различных кафе, супермаркетов, магазинов, ресторанов, бутиков, центров развлечений и отдыха и 15-ти этажного бизнес-центра. Проект предусматривал двухуровневый подземный паркинг на 194 машиноместа, открытые парковки на 100 и 70 машиномест. По данным открытых источников, застройщиком выступал Фонд жилищного строительства РБ.
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Оказывается в Б-стане дохера деньжищ!!! 3/4 лярда - вот так запросто из наших налогов выкинут безо всякой нужды в чей-то карман! Плюс потом на обустройство еще пол-лярда - не меньше - внутренняя отделка, перепланировка, оснащение, мебилировка, коммуникации, оргтехника...
Ну и откаты будут фильдиперсовые, разумеется...



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  • 8 | 13.03.2019, 19:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достойные люди возглавили Нашу общественную палату республики! С такими людьми мы решим все проблемы которые тормозят развитие отраслей Башкортостана, как в производстве, так и в с/х. Очень Опытный
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________ Поддельный! Когда меня за твои комменты наградят за жополизание, то имей ввиду, что тебе я ничего не отстегну! Очень Опытный



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