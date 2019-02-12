Больше всех голосов получил Айрат Шаммазов, президент УГНТУ. Его заместителями стали Ольга Одинокова, гендиректор компании права «Респект», и Рамиль Яфаев, входящий в руководство «Газпром межрегионгаз Уфа». Секретарем назначен предприниматель Эрик Ахтямов. Все трое были ранее отобраны в палату горсоветом Уфы.
Также на заседании были сформированы четыре комиссии Общественной палаты и выбраны председатели каждой из них. Композитор Юлай Муратов выбран председателем комиссии по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами. В комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со СМИ председателем назначили логопеда Олесю Жукову.
Бизнесмен Тагир Фарахов стал председателем комиссии по строительству, ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и вопросам безопасности. Четвертая комиссия отвечает за промышленность, предпринимательство, бюджетную и налоговую политику, вопросы природных ресурсов и экологии – ее председателем стал Алексей Слепнев.
На заседании также присутствовал мэр города Ульфат Мустафин. Он отметил необходимость и в дальнейшем налаживать взаимодействие между жителями города и органами местного самоуправления. По его словам, развивать город нужно, учитывая интересы каждой группы в обществе. И ключевая роль в этом – за Общественной палатой.
Напомним, в окончательном виде Общественная палата Уфы первого созыва сформировалась 27 февраля. Туда вошли тридцать человек из числа граждан.
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Фейковой палате назначенцев спустили председателя
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