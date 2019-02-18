Заезжие политологи и мутные истории с мукой

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. Врио главы Башкирии поддержал сибайцев и их действия по отношению к политологу Исаеву. Об этом руководитель республики заявил 18 марта на оперативном совещании в правительстве республики.На оперативном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров доложил Хабирову о приезде в Сибай московского политолога Никиты Исаева. Напомним, по словам Исаева, в городе за ним устроили погоню, а потом и вовсе обсыпали самого Исаева мукой.- Жители Сибая крайне негативно отнеслись к его попыткам организовать несанкционированное публичное мероприятие. Они высказали недовольство его некорректными высказываниями в социальных сетях в адрес сибайцев. Жители города полностью поддерживают всю проводимую работу, проводимую как республикой, так и комбинатом, - отметил Гумеров.Хабиров поддержал позицию жителей.- Я слышал эту историю. К нам не прекращаются попытки приезда всяких политологов, которые почему-то взяли на себя роль «защитников» Сибая. Я с уважением наблюдал за реакцией Сибая. Если бы меня так оскорбляли, я бы дал еще жесткую реакцию.Поэтому здесь сибайцы проявили выдержку, что его в перьях не обваляли и не отправили к себе в Москву. Нужно прекращать историю, когда лезут с гриппозными носами и пытаются оказать помощь.Они приезжают, чтобы политически себя раздуть и попиариться на наших проблемах. Правильно сибайцы делают. С сопливыми носами здесь делать нечего, - отметил врио главы Башкирии.