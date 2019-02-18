Заезжие политологи и мутные истории с мукой

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Люблю ли я Родину? А вы – ...

С 23 Февраля, Ужисты! Мы всегда уверены в том, чтобы идти к своим цел ...
  Рейтинг: +6  полковник

Говорить о престижности р ...

Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично ... ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Сергей Наумкин: А вы нача ...

соберу валежник отнесу домой обо мне подумал путин дорогой нефть и га ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Заезжие политологи и ...

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. ...
  19.03.2019   35371    59

Память отшибло, язык ...

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. ...
  19.03.2019   32060    37

Кто получит 50 миллионов ...

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в ...
  19.03.2019   36323    14

Хабиров недоволен ...

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. ...
  18.03.2019   17356    30

Сомнительный фильмец о ...

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата ...
  18.03.2019   22738    105

Последние публикации
Заезжие политологи и ...

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. ...
  19.03.2019   28657    59

Память отшибло, язык ...

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. ...
  19.03.2019   37446    37

Кто получит 50 миллионов ...

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в ...
  19.03.2019   21787    14

Хабиров недоволен ...

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. ...
  18.03.2019   36113    30

Сомнительный фильмец о ...

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата ...
  18.03.2019   17436    105

И снова «Путин, помоги!» ...

Люди устали дать. Больше десяти лет люди пытаются добиться завершения ...
  18.03.2019   15829    26

Националист снова ...

Вчера утром в квартире башкирского активиста Айрата Дильмухаметова прошли ...
  15.03.2019   43014    308

Не суд, а частная лавочка ...

Смольный районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск координатора ...
  15.03.2019   17154    38

В онкоцентре как в ...

4 марта я создал опрос в своих соцсетях. Хотел получить прямую обратную связь ...
  15.03.2019   40167    22

Никто и не спорит, ...

Пресс-служба Радия Хабирова объяснила фрахтовку бизнес-джета «удобством и ...
  15.03.2019   40885    37

Читаемое за месяц
Пир во время чумы: ...

В «Уфу» переходит аргентинский нападающий. Долгожданное усиление атаки ...
  18.02.2019   13063    20

В переписи 2020 года к ...

Открытое письмо академику Тишкову В.А. Татарский народ благодарно помнит своих ...
  18.02.2019   17920    144

Единороссы их театр ...

Башкирские единороссы вчера провели первое заседание нового состава президиума ...
  18.02.2019   27000    36

Знаковое событие: ...

В фонде «Талант и успех» объяснили, зачем им лицензия на продажу алкоголя. ...
  19.02.2019   14368    15

Радий Хабиров: «У глав ...

Врио главы Башкирии оценил работу по связью с общественностью некоторых глав ...
  19.02.2019   12090    22



Заезжие политологи и мутные истории с мукой

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26742 | Комментарии: 59
Оценили
2


Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. Врио главы Башкирии поддержал сибайцев и их действия по отношению к политологу Исаеву. Об этом руководитель республики заявил 18 марта на оперативном совещании в правительстве республики.

Заезжие политологи и мутные истории с мукой


На оперативном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров доложил Хабирову о приезде в Сибай московского политолога Никиты Исаева. Напомним, по словам Исаева, в городе за ним устроили погоню, а потом и вовсе обсыпали самого Исаева мукой.

- Жители Сибая крайне негативно отнеслись к его попыткам организовать несанкционированное публичное мероприятие. Они высказали недовольство его некорректными высказываниями в социальных сетях в адрес сибайцев. Жители города полностью поддерживают всю проводимую работу, проводимую как республикой, так и комбинатом, - отметил Гумеров.

Хабиров поддержал позицию жителей.

- Я слышал эту историю. К нам не прекращаются попытки приезда всяких политологов, которые почему-то взяли на себя роль «защитников» Сибая. Я с уважением наблюдал за реакцией Сибая. Если бы меня так оскорбляли, я бы дал еще жесткую реакцию.

Поэтому здесь сибайцы проявили выдержку, что его в перьях не обваляли и не отправили к себе в Москву. Нужно прекращать историю, когда лезут с гриппозными носами и пытаются оказать помощь.

Они приезжают, чтобы политически себя раздуть и попиариться на наших проблемах. Правильно сибайцы делают. С сопливыми носами здесь делать нечего, - отметил врио главы Башкирии.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.03.2019, 07:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первые цветочки, а потом будут ягодки. Что делает Хабиров с оппонентом, разговаривает, нет, пока обсыпает мукой, а потом...? как усач: расстрелять. При Хабирове такого свинства не было.



Оценили
8

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 19.03.2019, 07:53 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1272 | Рейтинг: +337,9
Так ведь сопливые носы и легочные болезни как раз у Сибайцев. А для радиактивного ставленника все кто правду сказал враги. То есть пусть Сибайцы мрут как мухи а возмущаться низзя. Молчание ягнят и рабов приветствуется.



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.03.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нужно прекращать историю, когда лезут с гриппозными носами..."

----------------------------

Детсадовский аргумент. Дозволено критиковать власть только здоровым?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.03.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
надо любого недовольного жителя Сибая признавать заезжим политологом и депортировать, например в Москву



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.03.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Фаилька блаженный Асынов дояхал таки до Сибая или нет. Или возле стеллы попиарился и в соцсети срыгнул?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Правильно сказал Радии Фаритович не хрен делать здесь этим провакаторам им дай волю они и Россию продадут жуки навозные. Радии Фаритович так держать. Пораньше бы вас сюда главой региона, но не чего вы поставите все в порядок. Б. Алик М.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.03.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы "услышать" самого Исаева.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.03.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никиты Исаев оскорбил Сибайцев, толкает народ на бойню с силовиками. Фаиль Алсынов хочет донести голос Сибайцев населению республики избегая жестких вариантов..



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 19.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К ответу баламута! В Сибае все нормально, все нормализовалось! Слава Хабирову! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фаиль Алсынов хочет донести голос Сибайцев населению республики избегая жестких вариантов..
__________________________________________________
Он хочет места у кормушки. Для этого нужно стать узнаваемым. Поэтому пиарится по любому поводу - шиханы, добровольность бя, темяс, сибай. Хорошо хоть шпагаты в инстаграм не выкладывает как волочкова. Вот и вся изнанка твоего фаильки



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 19.03.2019, 11:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17007 | Рейтинг: -3028,6
Правильно Радий Фаритович!
Нельзя, чтобы на беде сибайцев стал бы пиариться каждый сопляк.
Сибайцы сами довели о своей беде до Путина. А этому гриппозному что еще надо стало вдруг? Поднять междунродный шум? Ну дык действуй, только нос вначале вытри.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.03.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Муртазе в Благовещенске Исянгулова Облили майонезом,так что история повторяется.Надо вернуть в политику Диваева и его команду.Они уже натренированные



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 19.03.2019, 11:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3489 | Рейтинг: -287
А почему партия Яблоко не работает ?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 19.03.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фаиль Алсынов хочет донести голос Сибайцев населению республики избегая жестких вариантов..
__________________________________________________
Он хочет места у кормушки. Для этого нужно стать узнаваемым. Поэтому пиарится по любому поводу - шиханы, добровольность бя, темяс, сибай. Хорошо хоть шпагаты в инстаграм не выкладывает как волочкова. Вот и вся изнанка твоего фаильки
++++++++++++++++++++++++++

Хочешь потаскать розы из огня руками башкир, Фаля Алчынова?

Если тебя беспокоит экология, выйди с требованиями о ее защите. Нех*рен цельными днями отсижывать свою задницу в попытках половить в мутной среде!



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 15 | 19.03.2019, 11:40 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 106 | Рейтинг: +6
Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против человека, пытавшегося разобраться с загазованностью в Сибае и помочь жителям.



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 16 | 19.03.2019, 11:49 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 106 | Рейтинг: +6
13-му. Спасибо, что вспомнили партию "ЯБЛОКО". Яблочники в Сибае выступали против загазованности. Читайте Уфимский журнал примерно неделю назад. Другие партии вообще боятся поднимать тему защиты жителей Сибая.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 19.03.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15 | 19.03.2019, 11:40 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 107 | Рейтинг: +5,6
Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против человека, пытавшегося разобраться с загазованностью в Сибае и помочь жителям.

***
Слушателей чего? Радио Эхо? Ды эти же 80% осуждают выбор Крымчан.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 19.03.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
Хотелось бы "услышать" самого Исаева.
__________________________________

Легко!

Никита Исаев
22 ч. ·
Ну что ж, друзья. Многие из вас режиме онлайн наблюдали за субботним беспределом в Башкортостане, куда я направился посмотреть своими глазами и выслушать жителей Сибая и близлежащих районов об их беде - экологической катастрофе на медном карьере, выбрасывающим в воздух диоксид серы.

Дальнейшее многие из вас знают. Не буду подробно пересказывать. Коротко. На мои встречи с жителями Сибая, при молчаливом наблюдении полиции, на автомобилях с челябинскими и башкирскими номерами («Управления делами президента») были свезены пьяные молодчики, в том числе кикбоксёры из местного клуба по боксу. Они начали провокации, физическое давление на жителей и меня, угрозы применения оружия, срывы встреч, блокирование автомобилей, совершили два намеренных ДТП, обсыпали меня несколько раз каким-то белым порошком.

Далее, после всех проведённых мною запланированных встреч с жителями, уже вечером, караулили несколькими автомобилями около частного дома, где я находился с жителями Сибая. Устроили погони за автомобилями на которых я перемещался в аэропорт в Челябинской области, вместе с правоохранительными органами фурой полностью перекрыли трассу на Магнитогорск, откуда я вылетал утром, заявились в гостиницу, где я остановился.

На произошедшее, - сегодня утром врио главы республики Башкортостан Радий Хабиров официально заявил, что он поддерживает неких «жителей Сибая» (на челябинских номерах и башкирскими кикбоксерами, по-видимому), и считает, что (по-видимому) я «со своим гриппозным носом лезу и пытаюсь якобы помочь нашим жителям».

Его, Радия Хабирова, возмущение основано на сообщениях подконтрольных Администрации Башкортостана средств массовой информации, подхваченных рядом проплаченных федеральных СМИ, о том, что я, якобы, оскорбил жителей Сибая в своём посте в социальной сети ВКонтакте, назвав их, якобы, «трусами». Мой, якобы «пост», провокаторами удалён через двадцать три минуты и имел всего три (!) просмотра.

Итак, друзья.

1. По вышеуказанному фейку в соцсетях, - разумеется, мы подаём в суды в ближайшие дни на все СМИ (в том числе ГТРК «Башкортостан» и федеральные «Новые Известия») и тех, кто ссылается на эти непроверенные и недостоверные данные, включая всех должностных лиц (включая врио главы республики).

2. Радий Хабиров - бывший высокопоставленный сотрудник Администрации президента России - явно утратил сцепление с землей. Заигрался в самодержавного хана, коим для башкир не является. И его профессиональные качества по управлению политической ситуацией стоит оценить, и в Москве, и в экспертной политологической среде. Народ Башкортостана свою оценку ему дал, - я это увидел и услышал в выходные.

Но самая большая глупость - он делает свою работу без поддержки башкирского народа. И несмотря на все эти методы из 90-ых, запугать население до дрожи и молчания ему не удалось. Люди просыпаются.

Интересно, как Хабиров намерен решать задачу по избранию себя на пост главы республики осенью? Электорат на участки погонят под дулами пистолетов? Или просто попытаются нарисовать Хабирову 146% «не выходя из кабинета»? Так нельзя! Нельзя с нашим народом, нельзя с гордыми башкирами! Все это чревато такой жестким ответом зарвавшимся царькам, где как раз «перья то и повылетают».

Я приму участие не только в решении экологической проблемы в Сибае (где головорезы орали жителям «потерпите десять-пятнадцать дней»), но и приму деятельное участие в выборах главы Башкортостана нынешней осенью. В каком статусе - приму решение в ближайшее время. Подобного руководителя как нынешний врио главы республики Башкортостан не заслужил.

3. О продолжении работы по экологической катастрофе в Сибае - я ни от кого я не «сбегал», господин Хабиров, а, на ваше удивление и удивление молодчиков Администрации республики, я провёл все запланированные встречи с жителями. И сами жители выгоняли этих дуболомов с наших встреч. Причем, в основном, женщины!

Люди задыхаются от горящего карьера! А Хабиров поддерживает вооружённых головорезов, натравленных на людей и меня! Подобному заявлению мы тоже дадим свою внутреннюю оценку, и если посчитаем, что там есть состав преступления, обратимся с заявлением в соотвествующие органы.

4. Весьма опасная вещь в которую начал «играть» Хабиров и их молодчики. Они начали разыгрывать опасную национальную карту в Башкортостане. Меня открыто обвиняли в национализме, и это явно было по инструкции из Администрации республики. Славно Богу, жители Сибая понимают опасность этой карты и резко отреагировали на эти провокации со стороны нанятых башкирскими властями идиотов. «Не трогайте нашего «националиста» - был ответ женщин!

Это опасная игра, Радий, и разыгрывать её не надо. Люди понимают это лучше вас. Но и вы не провоцируйте. Мы живём в мире в нашем многонациональной России и даже не приплетайте здесь это!

Я лично всех хочу поблагодарить за поддержку! Особенно гордый башкирский народ! Я продолжу свою работу - меня, как и вас, этими подходами вашей власти не испугать! Мы победим!



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 19.03.2019, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
А вот видео:

https://www.youtube.com/watch?v=6NPaH5eVFOM



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 19.03.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.03.2019, 10:14 | Автор:

Правильно сказал Радии Фаритович не хрен делать здесь этим провакаторам им дай волю они и Россию продадут жуки навозные. Радии Фаритович так держать. Пораньше бы вас сюда главой региона, но не чего вы поставите все в порядок. Б. Алик М.
=================================================
Да ты шо , разве еще осталось чего не продали в России и в РБ ? Хоть одно предприятие назови .
Наши руководители России и их детки и жены , с двойными гражданствами ! Думаешь они уже не продали Россию ?



Оценили
3

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com