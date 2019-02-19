Ринат Баимов убежден, что никого не насиловал

Ринат Баимов: «Против меня было столько провокаций, что кожа стала бронебойной». Бизнесмен Ринат Баимов прокомментировал слухи о своей причастности к изнасилованию несовершеннолетней, за которое якобы его разыскивают правоохранители Башкирии. Ринат Шамхутдинович сообщил, что в момент «розыска» ехал в Уфу на своем «очень крутом» черном автомобиле «Ауди» из Самары, где находился последние несколько дней по своим делам.Г-н Баимов признался, что узнал о том, что объявлен в розыск, от жены Оксаны, которая утром ему позвонила, прочитав сообщения в местных интернет-ресурсах.- Однако еду по трассе, гаишников как горох, но никто мою машину не останавливает, - говорит Ринат. – А если бы тачка была в розыске, так спокойно я бы не передвигался.Тем не менее г-н Баимов сообщил, что по факту инцидента об изнасиловании вечером 8 марта он уже давал объяснения в Кировском РУВД Уфы.- Следователи говорят, что это произошло в моем доме, который я сам построил на Цыганской поляне, - рассказал известный предприниматель. – Но 8 марта с четырех часов дня я был у своей официальной супруги Оксаны – она живет на улице Дорофеева, 3. Камеры зафиксировали, как я заходил в подъезд и как вышел только на следующий день.С третьей женой Ринат познакомился четыре года назад, а три года назад расписался, и теперь супруги живут в центре Уфы.- За домом на Цыганской поляне кто-то должен был следить, чтобы его не обворовали, и я пригласил сына знакомой 27-летнего Ирека Сальманова иногда там бывать, смотреть за жилищем, - рассказывает г-н Баимов. – У него есть 17-летняя девушка, за которой он давно ухаживает, и 8 марта он спросил разрешения, чтобы не сидеть в коттедже одному, пригласить свою даму сердца. Я разрешил и больше ничего не знаю – было ли там изнасилование, или все было по обоюдному согласию, или вообще ничего не было. Я-то находился совсем в другом месте.Как выяснилось, правоохранители действительно разыскивают Ирека Сальманова, которого подозревают в изнасиловании, но пока молодой человек не найден.Сам г-н Баимов признается, что против него «уже было столько провокаций, что кожа стала бронебойной».30 лет назад 57-летний Ринат Баимов был весьма влиятельным человеком в национальной среде. Он - башкир, родившийся в Челябинской области, с отличием закончил уфимское училище искусств по классу вокала и мог стать самым известным исполнителем республики, но в 90-х годах увлекся финансовыми операциями.- Я тогда был долларовым миллионером и на свои деньги содержал весь «Союз башкирской молодежи», - откровенничает Ринат. – Многие из моих соратников тех дней, которым я помогал финансово, сегодня почему-то испытывают ко мне неприязнь и распускают обо мне всякие слухи. Так что я нисколько не удивлен этим сплетням про изнасилование – кому-то, а имена этих людей из СБМ до сих пор на слуху, очень хочется испортить мне репутацию.