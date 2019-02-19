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«О Рахимове и не только»;

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Ринат Баимов убежден, что никого не насиловал

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Ринат Баимов: «Против меня было столько провокаций, что кожа стала бронебойной». Бизнесмен Ринат Баимов прокомментировал слухи о своей причастности к изнасилованию несовершеннолетней, за которое якобы его разыскивают правоохранители Башкирии. Ринат Шамхутдинович сообщил, что в момент «розыска» ехал в Уфу на своем «очень крутом» черном автомобиле «Ауди» из Самары, где находился последние несколько дней по своим делам.

Ринат Баимов убежден, что никого не насиловал


Г-н Баимов признался, что узнал о том, что объявлен в розыск, от жены Оксаны, которая утром ему позвонила, прочитав сообщения в местных интернет-ресурсах.

- Однако еду по трассе, гаишников как горох, но никто мою машину не останавливает, - говорит Ринат. – А если бы тачка была в розыске, так спокойно я бы не передвигался.

Тем не менее г-н Баимов сообщил, что по факту инцидента об изнасиловании вечером 8 марта он уже давал объяснения в Кировском РУВД Уфы.

- Следователи говорят, что это произошло в моем доме, который я сам построил на Цыганской поляне, - рассказал известный предприниматель. – Но 8 марта с четырех часов дня я был у своей официальной супруги Оксаны – она живет на улице Дорофеева, 3. Камеры зафиксировали, как я заходил в подъезд и как вышел только на следующий день.

С третьей женой Ринат познакомился четыре года назад, а три года назад расписался, и теперь супруги живут в центре Уфы.

- За домом на Цыганской поляне кто-то должен был следить, чтобы его не обворовали, и я пригласил сына знакомой 27-летнего Ирека Сальманова иногда там бывать, смотреть за жилищем, - рассказывает г-н Баимов. – У него есть 17-летняя девушка, за которой он давно ухаживает, и 8 марта он спросил разрешения, чтобы не сидеть в коттедже одному, пригласить свою даму сердца. Я разрешил и больше ничего не знаю – было ли там изнасилование, или все было по обоюдному согласию, или вообще ничего не было. Я-то находился совсем в другом месте.

Как выяснилось, правоохранители действительно разыскивают Ирека Сальманова, которого подозревают в изнасиловании, но пока молодой человек не найден.

Сам г-н Баимов признается, что против него «уже было столько провокаций, что кожа стала бронебойной».

30 лет назад 57-летний Ринат Баимов был весьма влиятельным человеком в национальной среде. Он - башкир, родившийся в Челябинской области, с отличием закончил уфимское училище искусств по классу вокала и мог стать самым известным исполнителем республики, но в 90-х годах увлекся финансовыми операциями.

- Я тогда был долларовым миллионером и на свои деньги содержал весь «Союз башкирской молодежи», - откровенничает Ринат. – Многие из моих соратников тех дней, которым я помогал финансово, сегодня почему-то испытывают ко мне неприязнь и распускают обо мне всякие слухи. Так что я нисколько не удивлен этим сплетням про изнасилование – кому-то, а имена этих людей из СБМ до сих пор на слуху, очень хочется испортить мне репутацию.

Валентин Орлов, КП
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  • 1 | 20.03.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти башнацики как поуки в банке...



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  • Участник
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  • 2 | 20.03.2019, 09:49 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 835 | Рейтинг: +101,2
Не надо было увлекаться идеями Рахимова, как результат - заразился башнцизмом. А мог стать самым известным исполнителем республики, Абдразаковым башкирского уровня.



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  • 3 | 20.03.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за напасть такая - какого башкирского националиста не возьми, то антигосударственник, вор и насильник.



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3

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  • 4 | 20.03.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.03.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за напасть такая - какого башкирского националиста не возьми, то антигосударственник, вор и насильник.
_________________________________________________
Традиция давняя.



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  • 5 | 20.03.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даааа, дела. В свое время ходили слухи что и главарь СБМ Артур Идельбаев увлекается малолетками. Кого то из башнациков, ахметшин кажется, поймали на транзите наркоты.



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  • 6 | 20.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поневоле вспоминается кумир этих националистов СЮ, на лбу которого выжегли каленым железом "ЗБИ" - злодей, бунтарь, изменник.



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  • 7 | 20.03.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поневоле вспоминается кумир этих националистов СЮ, на лбу которого выжегли каленым железом "ЗБИ" - злодей, бунтарь, изменник.

+++++++++++++++++++++++++++++++
злодеи бандиты и выжгли.



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  • 8 | 20.03.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.03.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за напасть такая - какого башкирского националиста не возьми, то антигосударственник, вор и насильник.

------------------------------------------------------------
------------------------------------
Это не напасть, это менталитет такой неприятеля гоном измазать.
Как говорится все познается в сравнении, А сгоном то что сравнивать?



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  • 9 | 20.03.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тоже не верю в насильничание Баимова. Говорят он импотент. Потому и жены его бросают.



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  • # 10 | 20.03.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 20.03.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тогда был долларовым миллионером и на свои деньги содержал весь «Союз башкирской молодежи», - откровенничает Ринат. – Многие из моих соратников тех дней, которым я помогал финансово, сегодня почему-то испытывают ко мне неприязнь и распускают обо мне всякие слухи.
****
Профукал.
Всё профукал.
Сейчас весь в грязи.
Зачем жил?



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  • 12 | 20.03.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Однако еду по трассе, гаишников как горох,..."
___
Слов нет, какой преподаватель истории культуры Баимов грамотный.
Студенты помнится вообще отказывались ходить на его лекции.



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  • 13 | 20.03.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.03.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тоже не верю в насильничание Баимова. Говорят он импотент. Потому и жены его бросают.
***
Психиатры считают, что именно импотенты, вроде твоего Баимова, самые развратные люди?



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3

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  • 14 | 20.03.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.03.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поневоле вспоминается кумир этих националистов СЮ, на лбу которого выжегли каленым железом "ЗБИ" - злодей, бунтарь, изменник.

+++++++++++++++++++++++++++++++
злодеи бандиты и выжгли.
____________________________________
Правосудие свершилось просто



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  • 15 | 20.03.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Редкий урод !!!



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  • 16 | 20.03.2019, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Раз башкир , то насильник и злодей .??. Узколобое мышление принесло столько бед для народов царской России.Не будем повторять прошлых ошибок.



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  • 17 | 20.03.2019, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 20.03.2019, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз башкир , то насильник и злодей .??. Узколобое мышление принесло столько бед для народов царской России.Не будем повторять прошлых ошибок.
____________________________________________________________
_____
При чем тут узколобое мышление. Есть виновный и невиновный. Титульность никого не волнует



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