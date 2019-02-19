Мудрость к Муртазе пришла слишком поздно

Руководитель БФ «УРАЛ» Муртаза Рахимов отказался принимать орден Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат» (Слава, честь и достоинство). Об этом он сообщает в своем письме на имя председателя ЦДУМ Талгата Таджуддина.Первый президент республики сообщает, что удостоен самых высоких наград своей Родины. Поэтому принятие награды данной религиозной организации считает неприличным и некорректным.Не исключено, что причиной отказа является сама личность муфтия. Он известен эпатажными высказываниями и действиями. То он объявляет джихад Америке, то заявляет о предложении Владимиру Путину «поступить с Израилем как с Сирией и Крымом».Отдельная страсть муфтия – многочисленные экзотические наряды. Про ЦДУМ России говорят, что это семейное предприятие семьи Талгата Таджуддина.Есть вопросы и о том, как были израсходованы пожертвования, например, от турецких жертвователей и компании «Башнефть». Муфтий заявлял, что хайер (пожертвование) отчету не подлежит.Не так давно председатель ЦДУМ России вместе с главным раввином республики Даном Кричевским и рядом депутатов Госсобрания РБ, включая спикера Константина Толкачева, поставил подпись за помилование осужденного на пожизненный срок за убийства и терроризм экс-сенатора Игоря Изместьева.Митрополит Уфимский и Стерлитамакский владыка Никон свою подпись из письма Владимиру Путину отозвал, сообщив, что его использовали втемную.Приступ гуманизма у депутатов и руководителей этих религиозных организаций объяснялся вовсе не человеколюбием подписантов, а большими деньгами у родственников Изместьева.Орденом Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат» ранее были награждены Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.******