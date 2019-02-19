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Мудрость к Муртазе пришла слишком поздно

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16270 | Комментарии: 38
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Руководитель БФ «УРАЛ» Муртаза Рахимов отказался принимать орден Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат» (Слава, честь и достоинство). Об этом он сообщает в своем письме на имя председателя ЦДУМ Талгата Таджуддина.

Мудрость к Муртазе пришла слишком поздно


Первый президент республики сообщает, что удостоен самых высоких наград своей Родины. Поэтому принятие награды данной религиозной организации считает неприличным и некорректным.

Не исключено, что причиной отказа является сама личность муфтия. Он известен эпатажными высказываниями и действиями. То он объявляет джихад Америке, то заявляет о предложении Владимиру Путину «поступить с Израилем как с Сирией и Крымом».

Отдельная страсть муфтия – многочисленные экзотические наряды. Про ЦДУМ России говорят, что это семейное предприятие семьи Талгата Таджуддина.

Есть вопросы и о том, как были израсходованы пожертвования, например, от турецких жертвователей и компании «Башнефть». Муфтий заявлял, что хайер (пожертвование) отчету не подлежит.

Не так давно председатель ЦДУМ России вместе с главным раввином республики Даном Кричевским и рядом депутатов Госсобрания РБ, включая спикера Константина Толкачева, поставил подпись за помилование осужденного на пожизненный срок за убийства и терроризм экс-сенатора Игоря Изместьева.

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский владыка Никон свою подпись из письма Владимиру Путину отозвал, сообщив, что его использовали втемную.

Приступ гуманизма у депутатов и руководителей этих религиозных организаций объяснялся вовсе не человеколюбием подписантов, а большими деньгами у родственников Изместьева.

Орденом Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат» ранее были награждены Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
Оригинал публикации

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  • Гость
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  • 1 | 20.03.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Смешил людей и гневил , то мечеть
открывал в Татарии - Разбитием о двери " Шампанским "
привязанным к канату от минарета !
Такая драка поднялась , среди верующих .
А крогда Патриарх Кирилл награждает муфтия Талгата
Таджуддина за верную службу. Таджуддин
с радостью целует руку Патриарху.!
То освятил водой и кисточкой помещение ТВ
(точно не помню )хотя у мусульман и в Помине нет этого !
КЛОУН наш - от религии Ислама !
Награду из рук КЛОУНА , уважающий себя человек не
берет !



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  • 2 | 20.03.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...то заявляет о предложении Владимиру Путину "поступить с Израилем, как с ... Крымом".

------------------

Чур меня, чур!.. Присоединить, что ли?



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1

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  • 3 | 20.03.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
отказался принимать орден

---------------------------------------

Джон Леннон, например, вернул Королеве орден с сопроводительным посланием: "Я возвращаю эту награду в знак протеста ... против нашей поддержки Америки во Вьетнаме... С любовью, Джон Леннон".



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5

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  • 4 | 20.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России деградация идет полным ходом как на светском уровне, так и на религиозном. И там и там все чаще видиш откровенных дебилов, а ведь это те, от кого зависит жизнь,миллионов сограждан. А что если эта тенденция будет продолжаться? Очень переживаю за детей, за внуков...



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 20.03.2019, 09:36 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37018 | Рейтинг: +5614,8
Талгат-Клоун!



Оценили
2

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  • Участник
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  • 6 | 20.03.2019, 09:38 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 835 | Рейтинг: +101,2
Мудрость к Муртазе пришла слишком поздно
............................................................
........

Какая мудрость, когда остатки имеющегося покидают обжитое.
Все очень просто, чего то побоялся, восстанавливается малолетняя подозрительность, чует что то неладное.



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6

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  • Гость
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  • 7 | 20.03.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да не клоун он. Обыкновенный человек. Вот к примеру, если бы я был бы богат и имел себе возможность позволить что захочу, я бы и не такое отчебучил бы, от радости.. А чо, жизнь одна, мозгов нет, да и тормозов..



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2

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  • Эксперт
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  • 8 | 20.03.2019, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37018 | Рейтинг: +5614,8
А совесть? Есть такое забытое понятие как совесть и честь!



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3

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  • Гость
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  • 9 | 20.03.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот ряженый Хоттабыч предлагал Путину не только "сделать с Израилем, как с Крымом", но и прихватить территорию до Мекки. Какой же он мусульманин после этого?



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3

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  • 10 | 20.03.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черти в аду обоим давно пишут прогулы.



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3

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  • Гость
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  • 11 | 20.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.03.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да не клоун он. Обыкновенный человек. Вот к примеру, если бы я был бы богат и имел себе возможность позволить что захочу, я бы и не такое отчебучил бы, от радости.. А чо, жизнь одна, мозгов нет, да и тормозов..
------------
8 | 20.03.2019, 10:26 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37014 | Рейтинг: +5616,8

А совесть? Есть такое забытое понятие как совесть и честь!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Комментарий 7 - сарказм.. Юнг, не надо воспринимать буквально. Абстрагируйте..



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  • 12 | 20.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вылезли антиисламские тараканы из всех щелей! Не вам оценивать деятельность мудрейшего и святого Таджуддина. Он один из величайших людей современности - опора Веры, меч Веры. А то что Рахимов его пытался опозорить - гореть ему в аду.



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  • 13 | 20.03.2019, 11:04 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37018 | Рейтинг: +5614,8
12 | 20.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вылезли антиисламские тараканы из всех щелей! Не вам оценивать деятельность мудрейшего и святого Таджуддина. Он один из величайших людей современности - опора Веры, меч Веры.

=============Меч Веры? Окуеть! И это "мирный ислам"?



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  • 14 | 20.03.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.03.2019, 10:50 | Автор:

Вылезли антиисламские тараканы из всех щелей! Не вам оценивать деятельность мудрейшего и святого Таджуддина. Он один из величайших людей современности - опора Веры, меч Веры. А то что Рахимов его пытался опозорить - гореть ему в аду.
==========================================
Хайер , не дал или украсть не дал ?



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  • 15 | 20.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вылезли антиисламские тараканы из всех щелей! Не вам оценивать деятельность мудрейшего и святого Таджуддина. Он один из величайших людей современности - опора Веры, меч Веры. А то что Рахимов его пытался опозорить - гореть ему в аду.
----------------------
Остап Бендер: Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближённая к Императору!



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  • 16 | 20.03.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63384 | Рейтинг: +12213,3
Чума на оба ваши дома!©



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  • 17 | 20.03.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Мудрость к Муртазе пришла слишком поздно

+++++++++++++++++++++++++++

эт вы поздно заметили.



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  • 18 | 20.03.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 20.03.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот ряженый Хоттабыч предлагал Путину не только "сделать с Израилем, как с Крымом", но и прихватить территорию до Мекки. Какой же он мусульманин после этого?

------------------------------------------------------------
------------
чувствуете кто правит балом )))))



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  • 19 | 20.03.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Гундяй и Таджутдин имперские ручные идеологи потустороннего.



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  • 20 | 20.03.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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19.
идеологи? у них своя идеология?



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