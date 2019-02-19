Что ни день, то — «Путин, помоги!»

Протестующие против точечной застройки уфимцы записали видеообращение к Путину. Жильцы домов с улиц Шафиева и Зорге, собравшись на очередной сход, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили его помочь прекратить уплотнительную застройку в их квартале.Жители квартала с мая прошлого года протестуют против строительства в их квартале двух 28-этажных высоток. Стройка ведется на месте бывшей автостоянки, которой долго пользовались местные владельцы машин. Инициативная группа жителей утверждает, что на генплане Уфы территория, отданная под застройку, обозначена, как рекреационная зона, где запрещено любое строительство. Жильцы опасаются, что в результате появления новых домов их кварталу грозят перенаселенность, дополнительный износ инженерных сетей и чрезмерная загруженность дворовых проездов личным автотранспортом. Кроме того, по их мнению, территория застройки подвержена карстовым процессам.Видео:— С мая месяца прошлого года люди не могут добиться от органов местного самоуправления Уфы запрета стройки. Госкомитет по строительному и жилищному надзору республики выдал предписание по устранению нарушений и отмены разрешения на строительство, однако администрация города с этим не соглашается и не выполняет предписания. Госстройнадзор не подает в суд, заступающиеся за нас депутаты получают одни отписки — по сути, наблюдается паралич органов госвласти. Мы обращаемся к вам, как к гаранту — защитите нас от беспредела власти, от этого строительства! — зачитал обращение представитель инициативной группы жильцов Леонид Бирюков.— Я очень долго пользовалась этой стоянкой, как только приобрела машину, — рассказала участница схода, жительница квартала Наталья Киселева. — Стоянка реально разгружала близлежащие дворы от автотранспорта. А сейчас в нашем квартале творится просто ужас. Очень хочется пригласить сюда чиновников как-нибудь вечером, чтобы они увидели, как дворы просто задыхаются от машин, от того, что проезды не чистят. На выезде на улицу Шафиева — постоянная пробка. Администрация предлагает эту дорогу расширить, срубив березовую аллею. А меня встречное предложение — администрации "расширить мозги". Пусть они возле своих домов вырубают и дышат газом, а возле наших вырубать не надо! И нужно прекратить эту стройку, а вместо нее лучше сделать многоуровневую автостоянку.Заказчиком строительства жилого комплекса "Шервуд", состоящего из двух 28-этажных домов, является ООО "Специализированный застройщик "СТ-Шафиева". Разрешение на строительно-монтажные работы было получено компанией от уфимской мэрии в июне 2018 года.