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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Что ни день, то — «Путин, помоги!»

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Протестующие против точечной застройки уфимцы записали видеообращение к Путину. Жильцы домов с улиц Шафиева и Зорге, собравшись на очередной сход, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили его помочь прекратить уплотнительную застройку в их квартале.

Что ни день, то — «Путин, помоги!»


Жители квартала с мая прошлого года протестуют против строительства в их квартале двух 28-этажных высоток. Стройка ведется на месте бывшей автостоянки, которой долго пользовались местные владельцы машин. Инициативная группа жителей утверждает, что на генплане Уфы территория, отданная под застройку, обозначена, как рекреационная зона, где запрещено любое строительство. Жильцы опасаются, что в результате появления новых домов их кварталу грозят перенаселенность, дополнительный износ инженерных сетей и чрезмерная загруженность дворовых проездов личным автотранспортом. Кроме того, по их мнению, территория застройки подвержена карстовым процессам.

Видео:



— С мая месяца прошлого года люди не могут добиться от органов местного самоуправления Уфы запрета стройки. Госкомитет по строительному и жилищному надзору республики выдал предписание по устранению нарушений и отмены разрешения на строительство, однако администрация города с этим не соглашается и не выполняет предписания. Госстройнадзор не подает в суд, заступающиеся за нас депутаты получают одни отписки — по сути, наблюдается паралич органов госвласти. Мы обращаемся к вам, как к гаранту — защитите нас от беспредела власти, от этого строительства! — зачитал обращение представитель инициативной группы жильцов Леонид Бирюков.

— Я очень долго пользовалась этой стоянкой, как только приобрела машину, — рассказала участница схода, жительница квартала Наталья Киселева. — Стоянка реально разгружала близлежащие дворы от автотранспорта. А сейчас в нашем квартале творится просто ужас. Очень хочется пригласить сюда чиновников как-нибудь вечером, чтобы они увидели, как дворы просто задыхаются от машин, от того, что проезды не чистят. На выезде на улицу Шафиева — постоянная пробка. Администрация предлагает эту дорогу расширить, срубив березовую аллею. А меня встречное предложение — администрации "расширить мозги". Пусть они возле своих домов вырубают и дышат газом, а возле наших вырубать не надо! И нужно прекратить эту стройку, а вместо нее лучше сделать многоуровневую автостоянку.

Заказчиком строительства жилого комплекса "Шервуд", состоящего из двух 28-этажных домов, является ООО "Специализированный застройщик "СТ-Шафиева". Разрешение на строительно-монтажные работы было получено компанией от уфимской мэрии в июне 2018 года.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 20.03.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что ни день, то — «Путин, помоги!»
=======================================
Можно стоять на коленях до опупения, это тничего не изменит!
Надо поменть,- "Путин помоги" на "Путин уходи" и тогда результат незамедлит себя ждать.



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  • 2 | 20.03.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо поменяь,- "Путин помоги" на "Путин уходи" и тогда результат незамедлит себя ждать.

-------------------

Ну, олигархи выдвинут другого. Он будет ближе к народу? Не смеши.

"Мы пойдём другим путём" - сказал классик. Учи матчасть.



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1

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  • Участник
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  • 3 | 20.03.2019, 11:37 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 835 | Рейтинг: +101,2
Девочка попросила трактор, пока ничего не слышно. Система дала осечку, или просьба не дошла, или трактор.



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  • Гость
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  • 4 | 20.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия стала самой счастливой страной мира
--------------------------------

Если бы они не вышли из состава России, давно бы стали счастливыми, во много крат!
Путину бы писали просьбы, это же великая честь!



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1

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  • 5 | 20.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия стала самой счастливой страной мира
--------------------------------

--------------------------------

Счастье - понятие субъективное. Кому и кобыла - невеста. Как говорит тов. Юнг.



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0

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  • Гость
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  • 6 | 20.03.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия стала самой счастливой страной мира
--------------------------------

Если бы они не вышли из состава России, давно бы стали счастливыми, во много крат!
Путину бы писали просьбы, это же великая честь!
____________
Глупый ты.
Финляндия и в составе Российской империи жила лучше всех в России - и даже лучше большинства европейских стран.
Ус 1840-х годов шло обучение на финском языке, чего не было под властью Швеции, финский язык стал государственным. В Финляндии существовал парламент, свои войска, чеканилась особая монета, печатались почтовые марки с государственным гербом Финляндии.
А после 1945 года экономика Финляндии расцвела на советских заказах и на транзите санкционных товаров: например, США не разрешали поставлять в СССР тяжёлые трубоукладчики (Путина тогда не было, но санкции были); их покупала Канада и продавала Финляндии, а та уже СССР (примерно такая была схема).
Просто в Финляндии в отличие от прибалтов и майданных скакунов были вменяемые правители, не портившие отношения с СССР, и Финляндия процветала.



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  • 7 | 20.03.2019, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.03.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия стала самой счастливой страной мира
--------------------------------

Если бы они не вышли из состава России, давно бы стали счастливыми, во много крат!
Путину бы писали просьбы, это же великая честь!
____________
Глупый ты.
Финляндия и в составе Российской империи жила лучше всех в России - и даже лучше большинства европейских стран.
Ус 1840-х годов шло обучение на финском языке, чего не было под властью Швеции, финский язык стал государственным. В Финляндии существовал парламент, свои войска, чеканилась особая монета, печатались почтовые марки с государственным гербом Финляндии.
А после 1945 года экономика Финляндии расцвела на советских заказах и на транзите санкционных товаров: например, США не разрешали поставлять в СССР тяжёлые трубоукладчики (Путина тогда не было, но санкции были); их покупала Канада и продавала Финляндии, а та уже СССР (примерно такая была схема).
Просто в Финляндии в отличие от прибалтов и майданных скакунов были вменяемые правители, не портившие отношения с СССР, и Финляндия процветала.
++++++++++++++++++++

Каким надо быть тупым, чтобы до сих пор слезы лить про крякнувший СССР.
А Финляндия процветает безоглядки на исчезнувшую империю зла, в то время когда Рэфия считает барыши от продажи нефти и газа, уровень счастья и благополучия.

Интересно, сколько в России таких идиотов как ты, зараженных черной завистью к процветающим странам как Финляндия?



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  • 8 | 20.03.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.



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  • 9 | 20.03.2019, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким надо быть тупым, чтобы до сих пор слезы лить по крякнувшему СССР.

----------------

СССР не "крякнул", его предало высшее руководство. Жестокий урок должен быть усвоен.

Даже сегодня на самом верху есть купленные и прикормленные Западом.



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  • 10 | 20.03.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.03.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.
===
а чё, оригинально, а Кремль переименовать в Путинбад!



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  • 11 | 20.03.2019, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.03.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.03.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.
===
а чё, оригинально, а Кремль переименовать в Путинбад! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кремль, по просьбе сибайцев, должен быть переименован в Вовонь! Очень Опытный



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  • 12 | 20.03.2019, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия стала самой счастливой страной мира
--------------------------------

--------------------------------

Счастье - понятие субъективное. Кому и кобыла - невеста. Как говорит тов. Юнг.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кому и кобыла невеста говорит не тов.Юнг, а дворник в "Двенадцать стульев"! Очень Опытный



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  • 13 | 20.03.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Кому и кобыла невеста говорит не тов.Юнг, а дворник в "Двенадцать стульев"! Очень Опытный

------------------------------------

Не вяжись. Согласие есть продукт непротивления сторон.



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  • 14 | 20.03.2019, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 20.03.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Кому и кобыла невеста говорит не тов.Юнг, а дворник в "Двенадцать стульев"! Очень Опытный

------------------------------------

Не вяжись. Согласие есть продукт непротивления сторон.

=====================

С обоими не согласен. Диалог был такой:

- А что, кобылы в этом городе есть?

- Кому и кухарка - кобыла.

- Вопросов больше нет.



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  • 15 | 20.03.2019, 20:19 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 20.03.2019, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
Каким надо быть тупым, чтобы до сих пор слезы лить по крякнувшему СССР.
--------СССР не "крякнул", его предало высшее руководство. Жестокий урок должен быть усвоен.
Даже сегодня на самом верху есть купленные и прикормленные Западом.
--------===
даже деп ЕР Фёдоров ужаснулся что они, вместе с Путиным, натворили: 95% крупных предприятий находятся в ино юрисдикции.
На народном язе оное означает что от РФ осталось "выжженное" поле! А кормят народ только они! Не думаю что эти ино предприятия будут проявлять заботу о каком то российском народе!



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  • 16 | 21.03.2019, 00:12 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.03.2019, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.03.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 20.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Финляндия стала самой счастливой страной мира
--------------------------------

Если бы они не вышли из состава России, давно бы стали счастливыми, во много крат!
Путину бы писали просьбы, это же великая честь!
____________
Глупый ты.
Финляндия и в составе Российской империи жила лучше всех в России - и даже лучше большинства европейских стран.
Ус 1840-х годов шло обучение на финском языке, чего не было под властью Швеции, финский язык стал государственным. В Финляндии существовал парламент, свои войска, чеканилась особая монета, печатались почтовые марки с государственным гербом Финляндии.
А после 1945 года экономика Финляндии расцвела на советских заказах и на транзите санкционных товаров: например, США не разрешали поставлять в СССР тяжёлые трубоукладчики (Путина тогда не было, но санкции были); их покупала Канада и продавала Финляндии, а та уже СССР (примерно такая была схема).
Просто в Финляндии в отличие от прибалтов и майданных скакунов были вменяемые правители, не портившие отношения с СССР, и Финляндия процветала.
++++++++++++++++++++

Каким надо быть тупым, чтобы до сих пор слезы лить про крякнувший СССР.
А Финляндия процветает безоглядки на исчезнувшую империю зла, в то время когда Рэфия считает барыши от продажи нефти и газа, уровень счастья и благополучия.

Интересно, сколько в России таких идиотов как ты, зараженных черной завистью к процветающим странам как Финляндия?
____________________
"Интересно, сколько в России таких идиотов как ты, зараженных черной завистью к процветающим странам как Финляндия?"
По крайней мере один точно есть - ты!

"А Финляндия процветает безоглядки на исчезнувшую империю зла"
Расскажи, за счёт чего процветает Финляндия?
Заодно расскажи, сколько в Финляндии население, и сколько нужно денежек, чтобы страна по населению равная Петербургу процветала?
А Финляндия "процветает" очень даже с оглядкой на Россию - не будет российского рынка, и пипец процветанию Финляндии.

"Каким надо быть тупым, чтобы до сих пор слезы лить про крякнувший СССР".
Каким надо быть тупым, чтобы написать это! Впрочем, для либерастов нет предела тупости и идиотизму, что ты в очередной раз подтвердил своей писаниной!



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