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Избирать главу Башкирии планируют по новым правилам

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Выборы начнут пораньше. Курултай Башкирии планирует принять поправки в Кодекс о выборах, которые будут действовать уже на выборах главы региона в сентябре этого года.

Избирать главу Башкирии планируют по новым правилам


Время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час, с семи часов утра. Кроме того, депутаты предлагают разрешить кандидатам на пост главы формировать избирательные фонды целиком за счет средств политических партий. Собеседники „Ъ“ полагают, что с одной стороны, такой механизм упрощает кандидатам задачу поиска денег на избирательную кампанию, но с другой, затрудняет общественный контроль над ее финансированием.

Депутатам Курултая на заседании 28 марта предложено в первом чтении одобрить проект поправок в республиканский Кодекс о выборах — выборы главы региона пройдут в сентябре. Поправки внес профильный комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, куда, в свою очередь, они поступили от партии «Единая Россия». Депутатам предлагается в новой редакции принять статью 78 кодекса, которая регламентирует порядок организации дня голосования. Продолжительность работы избирательных участков в этот день планируется увеличить на один час за счет их открытия не в 8 ч утра, как раньше, а в 7 ч. Время закрытия участков не меняется: они будут работать до 20 ч.

Вторая поправка вносится в статью 95.5, которая касается формирования избирательного фонда кандидата на должность главы республики. Партиям, выдвинувшим своих кандидатов (самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Башкирии права не имеют), предоставляется возможность полностью сформировать избирательный фонд. Действующая редакция кодекса разрешает партиям перечислять в избирательный фонд не более 50% его объема, составляющего 200 млн руб. Остальная часть формируется за счет пожертвований юридических (каждое не более 15% от суммы фонда) и физических лиц (не больше 5% от объема фонда каждое). До 20% фонда кандидат может формировать за счет собственных средств.

Напомним, что для выдвижения на пост главы Башкирии кандидат, выдвинутый партией, должен предварительно собрать нотариально заверенные подписи не менее 5% депутатов сельских и городских советов и их председателей. О намерении выдвинуть своих кандидатов уже сообщили в КПРФ и ЛДПР. А врио главы республики Радий Хабиров в январе сообщал, что будет баллотироваться от «Единой России».

По информации „Ъ“, у депутатов профильного комитета вопросов к поправкам не возникло. Глава комитета Сергей Афонин заявил „Ъ“, что депутаты восприняли поправки «Единой России» как стремление «усилить гарантии избирательных прав граждан и демократические начала избирательного процесса». Депутат Галина Ишмухаметова сказала, что открытие участков на час раньше позволит проголосовать тем, кто «любит рано вставать».

В Центризбиркоме Башкирии сообщили, что с просьбой увеличить время работы участков именно с утра обращались некоторые предприятия. «В республике есть непрерывные производства, сотрудники которых работают с восьми утра и до восьми вечера. Во время федеральных выборов к нам обращался Учалинский ГОК с просьбой увеличить время голосования, так как технологический процесс не позволяет им передвинуть время работы»,— отметила секретарь комиссии Марина Долматова. Такая же просьба поступала, по ее словам, от дачников, которые хотят в день голосования, то есть в воскресенье, уехать из города пораньше.

Глава башкирского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров сообщил, что поправки были предложены московским руководством партии. По его мнению, возможность привлекать в избирательный фонд больше партийных денег выгодна не только кандидату от «Единой России», но и другим. «Та же ЛДПР сможет попросить у Владимира Жириновского больше денег»,— отметил он. На вопрос, сколько «Единая Россия» планирует потратить на предстоящие выборы главы, господин Ахмадинуров ответить затруднился, сославшись на то, что смета еще не составлялась.

Собеседник в окружении Радия Хабирова утверждает, что большого бюджета у избирательной кампании не будет. «Сколько тратили раньше, в 2014 году, такого точно не будет»,— сказал он.

Кодекс о выборах обязывает Центризбирком республики публиковать информацию о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд кандидата более 25 тыс. руб., и граждан, внесших в фонд более 20 тыс. руб. От партий расшифровывать источники финансирования не требуется.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко уверен, что продление времени работы избирательных участков рассчитано на повышение явки избирателей. «В условиях, когда люди разочарованы в избирательном процессе, у власти в этом есть необходимость»,— отметил он.

В то же время эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг помнит, что в других регионах, где продлевалась работа участков, это не сильно отразилось на явке, но «серьезно утяжелило работу наблюдателей и членов избирательных комиссий, которым приходилось начинать подготовку участка на час раньше». Формирование избирательного фонда кандидата целиком за счет средств партии может затруднить анализ источников финансирования избирательной кампании, полагает господин Вайсенберг: «Если партия на 100% будет финансировать кандидата, то из ее отчета не будет понятно, что это за деньги и откуда они взялись».

Юрист «Открытой России» Юрий Сидоров согласен, что формирование избирательного фонда целиком за счет партии практически сводит на нет возможность общественного контроля.

При этом, по мнению политолога Аббаса Галлямова, эта поправка может говорить о возможной договоренности Радия Хабирова с руководством «Единой России»: «По принципу: я не иду самовыдвиженцем, а выдвигаюсь от партии, а вы в ответ финансируете мою кампанию». При желании власти республики, считает политолог, могли бы изменить кодекс о выборах, предусмотрев возможность самовыдвижения кандидата на должность главы. «Так это делают сейчас в других регионах. От „Единой России“ кандидаты в губернаторы бегут, как черт от ладана»,— добавил он.

Дарья Кучеренко, Наталья Павлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 20.03.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то мне чуйуа подсказывает, что как бы радий не изощрялся, население республики будет голосовать за кого угодно только не за него, уж слишком он уже ивсех достал своим популизмом и байскими замашками.



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  • 2 | 20.03.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А за кого это голосовать, интересно, если не за него? Не обольщайся, за него и проголосуют, как миленькие



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4

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  • Эксперт
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  • 3 | 20.03.2019, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37018 | Рейтинг: +5614,8
1 | 20.03.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то мне чуйуа подсказывает, что как бы радий не изощрялся, население республики будет голосовать за кого угодно только не за него, уж слишком он уже ивсех достал своим популизмом и байскими замашками.

====================Ваша ЧУЙХХУА сильно ошибается!



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  • 4 | 20.03.2019, 09:42 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 835 | Рейтинг: +101,2
Будут исходить из того, избирать подано, пожалте господа, всеравно другого кандидата не будет.
Если и будет, то какой либо лесник или мясник.



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  • 5 | 20.03.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.03.2019, 09:12 | Автор:

А за кого это голосовать, интересно, если не за него? Не обольщайся, за него и проголосуют, как миленькие
===============================================
Да хоть за кого , только не за кандидатов от " Единой России "
Тебе , охота в крепостничестве до смерти и мусорным " декретом " прикрыться , или как предлагает А Чубайс , ввести на старость повышенный налог ? Или на детей , подавать в суд на алименты , когда тебя выбросит работорговец ?



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  • 6 | 20.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну начинается - кто как не радий , да хоть кто лишь бы не единорог !



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  • 7 | 20.03.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гнуснейшая рожа



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  • 8 | 20.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лучшя Берия чем Радия



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  • 9 | 20.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров НАШ президент! Мы голосуем за Хабирова!! Очень Опытный



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  • 10 | 20.03.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.03.2019, 10:50 | Автор:
==================================
Пшелл ! Шавка !



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  • 11 | 20.03.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И здесь все по уму. На УЖ станет самым обсуждаемым. Шавки и Шавконенависники любят это.



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  • 12 | 20.03.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.03.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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гнуснейшая рожа

****
привыкай, видеть его дай Бог будем долго!)



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  • 13 | 20.03.2019, 13:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63384 | Рейтинг: +12213,3
привыкай, видеть его дай Бог будем долго!)
________________________________
Ты частицу НЕ(дай Бог) пропустил. Тщательнее надо©



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  • 14 | 20.03.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Репит с соседней ветки
27 | 20.03.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, не знаю: стоит ли дотационно-депрессивной Башкирии возвращаться к рахимовщине с её национальным компонентом?



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  • 15 | 20.03.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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В Челябинской области второй день пьют шампанское



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  • 16 | 20.03.2019, 13:37 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3491 | Рейтинг: -287
Будем голосовать за коммуниста.



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  • 17 | 20.03.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 20.03.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Репит с соседней ветки
27 | 20.03.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, не знаю: стоит ли дотационно-депрессивной Башкирии возвращаться к рахимовщине с её национальным компонентом?

=====================================
Еще рано!!!
Надо сильнее обеднеть что бы понять это!.



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  • 18 | 20.03.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 20.03.2019, 13:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63377 | Рейтинг: +12211,5
привыкай, видеть его дай Бог будем долго!)
________________________________
Ты частицу НЕ(дай Бог) пропустил. Тщательнее надо©

****
нееет.
Забыл добавить Иншаллах



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  • 19 | 20.03.2019, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63384 | Рейтинг: +12213,3
В Челябинской области второй день пьют шампанское
________________________
Либо дураки, либо наивные, что, впрочем, одно и то же.



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16 | 20.03.2019, 13:37 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3490 | Рейтинг: -287
Будем голосовать за коммуниста.
===
3а Путина В.В.? 3а Рахимова М.Г.? Спасибо, нанюхались, диоксида серы!



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