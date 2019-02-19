Избирать главу Башкирии планируют по новым правилам

Выборы начнут пораньше. Курултай Башкирии планирует принять поправки в Кодекс о выборах, которые будут действовать уже на выборах главы региона в сентябре этого года.Время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час, с семи часов утра. Кроме того, депутаты предлагают разрешить кандидатам на пост главы формировать избирательные фонды целиком за счет средств политических партий. Собеседники „Ъ“ полагают, что с одной стороны, такой механизм упрощает кандидатам задачу поиска денег на избирательную кампанию, но с другой, затрудняет общественный контроль над ее финансированием.Депутатам Курултая на заседании 28 марта предложено в первом чтении одобрить проект поправок в республиканский Кодекс о выборах — выборы главы региона пройдут в сентябре. Поправки внес профильный комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, куда, в свою очередь, они поступили от партии «Единая Россия». Депутатам предлагается в новой редакции принять статью 78 кодекса, которая регламентирует порядок организации дня голосования. Продолжительность работы избирательных участков в этот день планируется увеличить на один час за счет их открытия не в 8 ч утра, как раньше, а в 7 ч. Время закрытия участков не меняется: они будут работать до 20 ч.Вторая поправка вносится в статью 95.5, которая касается формирования избирательного фонда кандидата на должность главы республики. Партиям, выдвинувшим своих кандидатов (самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Башкирии права не имеют), предоставляется возможность полностью сформировать избирательный фонд. Действующая редакция кодекса разрешает партиям перечислять в избирательный фонд не более 50% его объема, составляющего 200 млн руб. Остальная часть формируется за счет пожертвований юридических (каждое не более 15% от суммы фонда) и физических лиц (не больше 5% от объема фонда каждое). До 20% фонда кандидат может формировать за счет собственных средств.Напомним, что для выдвижения на пост главы Башкирии кандидат, выдвинутый партией, должен предварительно собрать нотариально заверенные подписи не менее 5% депутатов сельских и городских советов и их председателей. О намерении выдвинуть своих кандидатов уже сообщили в КПРФ и ЛДПР. А врио главы республики Радий Хабиров в январе сообщал, что будет баллотироваться от «Единой России».По информации „Ъ“, у депутатов профильного комитета вопросов к поправкам не возникло. Глава комитета Сергей Афонин заявил „Ъ“, что депутаты восприняли поправки «Единой России» как стремление «усилить гарантии избирательных прав граждан и демократические начала избирательного процесса». Депутат Галина Ишмухаметова сказала, что открытие участков на час раньше позволит проголосовать тем, кто «любит рано вставать».В Центризбиркоме Башкирии сообщили, что с просьбой увеличить время работы участков именно с утра обращались некоторые предприятия. «В республике есть непрерывные производства, сотрудники которых работают с восьми утра и до восьми вечера. Во время федеральных выборов к нам обращался Учалинский ГОК с просьбой увеличить время голосования, так как технологический процесс не позволяет им передвинуть время работы»,— отметила секретарь комиссии Марина Долматова. Такая же просьба поступала, по ее словам, от дачников, которые хотят в день голосования, то есть в воскресенье, уехать из города пораньше.Глава башкирского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров сообщил, что поправки были предложены московским руководством партии. По его мнению, возможность привлекать в избирательный фонд больше партийных денег выгодна не только кандидату от «Единой России», но и другим. «Та же ЛДПР сможет попросить у Владимира Жириновского больше денег»,— отметил он. На вопрос, сколько «Единая Россия» планирует потратить на предстоящие выборы главы, господин Ахмадинуров ответить затруднился, сославшись на то, что смета еще не составлялась.Собеседник в окружении Радия Хабирова утверждает, что большого бюджета у избирательной кампании не будет. «Сколько тратили раньше, в 2014 году, такого точно не будет»,— сказал он.Кодекс о выборах обязывает Центризбирком республики публиковать информацию о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд кандидата более 25 тыс. руб., и граждан, внесших в фонд более 20 тыс. руб. От партий расшифровывать источники финансирования не требуется.Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко уверен, что продление времени работы избирательных участков рассчитано на повышение явки избирателей. «В условиях, когда люди разочарованы в избирательном процессе, у власти в этом есть необходимость»,— отметил он.В то же время эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг помнит, что в других регионах, где продлевалась работа участков, это не сильно отразилось на явке, но «серьезно утяжелило работу наблюдателей и членов избирательных комиссий, которым приходилось начинать подготовку участка на час раньше». Формирование избирательного фонда кандидата целиком за счет средств партии может затруднить анализ источников финансирования избирательной кампании, полагает господин Вайсенберг: «Если партия на 100% будет финансировать кандидата, то из ее отчета не будет понятно, что это за деньги и откуда они взялись».Юрист «Открытой России» Юрий Сидоров согласен, что формирование избирательного фонда целиком за счет партии практически сводит на нет возможность общественного контроля.При этом, по мнению политолога Аббаса Галлямова, эта поправка может говорить о возможной договоренности Радия Хабирова с руководством «Единой России»: «По принципу: я не иду самовыдвиженцем, а выдвигаюсь от партии, а вы в ответ финансируете мою кампанию». При желании власти республики, считает политолог, могли бы изменить кодекс о выборах, предусмотрев возможность самовыдвижения кандидата на должность главы. «Так это делают сейчас в других регионах. От „Единой России“ кандидаты в губернаторы бегут, как черт от ладана»,— добавил он.