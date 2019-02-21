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Толкачев не удержался и вручил грамоту за вклад в развитие Башкирии

  • Опубликовано: mkset.ru | 22.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 37466 | Комментарии: 3
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Радий Хабиров воспринял грамоту как аванс. На внеочередном седьмом пленарном заседании Курултая председатель республиканского парламента Константин Толкачев поздравил врио главы республики Радия Хабирова с 55-м днем рождения и вручил Почетную грамоту Государственного Собрания за заслуги в совершенствовании законодательства и вклад в социально-экономическое развитие республики, сообщили в пресс-службе госсобрания Башкирии.

Толкачев не удержался и вручил грамоту за вклад в развитие Башкирии


Спикер парламента отметил, что сравнительно небольшой срок руководства Радия Хабирова республикой ознаменовался масштабными позитивными изменениями, которые были по достоинству оценены широкой общественностью, и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех намеченных планов во имя РБ и всей России.

Напомним, ранее мы писали, что Радия Хабирова поздравили рок-гимном и речёвками. Видео подчиненного Радия Хабирова, который стал управлять регионом всего 5 месяцев назад, вызвало довольно неоднозначную реакцию в сети.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 22.03.2019, 06:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насколько же дикая эта территория под названием страна башкир!!!
Не успел прыщь вскочить как сразу в эго "честь" складываются песни, высказывается "всенародная любовь", вручаются ему грамоты!!!
Я уверен, что даже обезяны, выбрав вожака, сначало бы дождались каких то результатов его правления а уж потом, в случае удовлетворительного правления , наградили его бананом, а в случаен неудовлетворительного просто сьели.



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.03.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот хотел лизнуть глубоко с проникновением во внутрь,со слизованием .....но
не получилось.Но все еще в переди наверное.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 22.03.2019, 09:06 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1742 | Рейтинг: +484
Уфу надо назвать Радохабад.

Отстаем.



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