Толкачев не удержался и вручил грамоту за вклад в развитие Башкирии

Радий Хабиров воспринял грамоту как аванс. На внеочередном седьмом пленарном заседании Курултая председатель республиканского парламента Константин Толкачев поздравил врио главы республики Радия Хабирова с 55-м днем рождения и вручил Почетную грамоту Государственного Собрания за заслуги в совершенствовании законодательства и вклад в социально-экономическое развитие республики, сообщили в пресс-службе госсобрания Башкирии.Спикер парламента отметил, что сравнительно небольшой срок руководства Радия Хабирова республикой ознаменовался масштабными позитивными изменениями, которые были по достоинству оценены широкой общественностью, и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех намеченных планов во имя РБ и всей России.Напомним, ранее мы писали, что Радия Хабирова поздравили рок-гимном и речёвками. Видео подчиненного Радия Хабирова, который стал управлять регионом всего 5 месяцев назад, вызвало довольно неоднозначную реакцию в сети.