Спикер парламента отметил, что сравнительно небольшой срок руководства Радия Хабирова республикой ознаменовался масштабными позитивными изменениями, которые были по достоинству оценены широкой общественностью, и пожелал крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех намеченных планов во имя РБ и всей России.
Напомним, ранее мы писали, что Радия Хабирова поздравили рок-гимном и речёвками. Видео подчиненного Радия Хабирова, который стал управлять регионом всего 5 месяцев назад, вызвало довольно неоднозначную реакцию в сети.
МКС
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Толкачев не удержался и вручил грамоту за вклад в развитие Башкирии
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