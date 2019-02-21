Так победим! Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских и чиновников

Генерал-лейтенант Роман Деев выступил за административную ответственность за оговор полицейских.Сегодня во время ежегодного отчета перед депутатами Государственного Собрания-Курултай РБ руководитель МВД РФ по РБ Роман Деев выступил с довольно странным предложением. Его суть сводится к введению административной ответственности за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных государственных служащих.- Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Поэтому предлагаю депутатам рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц, - отметил генерал-лейтенант.Сам Роман Деев не стал после своего выступления общаться со СМИ. Присутствующие на заседании его подчиненные не смогли разъяснить предложение министра, но безапелляционно заявили, что «все жалобы на полицейских рассматриваются исключительно объективно».Поскольку полицейские не смогли внести ясности, попробуем сами разобраться в предложении генерала. Статья 306 УК РФ подразумевает умысел и отсутствие реальных признаков преступления.Однако при этом, это чрезвычайно сложно доказуемая статья. Как правило, действия сотрудников полиции обжалуются в рамках процессуального контроля, поэтому жалобщику никак по рукам не дашь.Когда простые граждане просто пишут жалобу на полицейских, это является обращением граждан в государственный орган, а, следовательно, их не привлечешь за клевету.В этом свете позиция Романа Деева, подчиненные которого вынуждены постоянно от кого-то отписываться, как будто бы понятна.Но на самом деле дело обстоит вовсе не так. Да, люди стали чаще жаловаться, в том числе и на сотрудников МВД. Но процент реальной и действенной реакции на эти жалобы ничтожно низок, сам генерал об этом и сказал. Ровно также ничтожно низок процент осужденных полицейских при реальных преступлениях.Система очень редко сдает своих. Простые люди боятся этой системы и те, кто, как-то жалуется на сотрудников полиции, делают это в крайнем случае.Теперь представим, что предложение министра будет поддержано. Теперь на любую жалобу можно будет ответить «ваши доводы не подтвердились» и еще привлечь жалобщика к административной ответственности. Понимая, что это грозит штрафом или административным арестом, люди просто испугаются писать что-либо. Именно так мы понимаем сегодняшнее предложение Романа Деева.Хвала Всевышнему, что такое предложение генерал-лейтенанта просто не может решаться на уровне Башкортостана и депутатов ГС РБ. Скорее всего, министр уловил тот тренд закручивания гаек и мракобесия, который царит в стране, и решил «поиграть в политику», озвучив такое предложение.Прискорбно, что при этом раскрывается весь уровень правого и гражданского сознания наших чиновников и правоохранителей. Никто из депутатов даже не подумал по этому поводу задать министру какой-либо вопрос.