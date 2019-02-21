Так победим! Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских и чиновников

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Люблю ли я Родину? А вы – ...

С 23 Февраля, Ужисты! Мы всегда уверены в том, чтобы идти к своим цел ...
  Рейтинг: +6  полковник

Говорить о престижности р ...

Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично ... ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Сергей Наумкин: А вы нача ...

соберу валежник отнесу домой обо мне подумал путин дорогой нефть и га ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Так победим! Глава МВД ...

Генерал-лейтенант Роман Деев выступил за административную ответственность за ...
  22.03.2019   25550    7

Камиль Кашаев: «Мне ...

Депутаты Курултая Башкирии вчера согласовали кандидатуру сотрудника ...
  22.03.2019   23282    4

Толкачев не удержался и ...

Радий Хабиров воспринял грамоту как аванс. На внеочередном седьмом пленарном ...
  22.03.2019   27359    3

Поборы на сомнительное ...

В Башкортостане следователей просят скинуться на памятник святому покровителю ...
  22.03.2019   22610    1

Запоздалая экспертиза ...

МВД по Башкирии намерено в ближайшее время заказать экспертизу по загрязнению ...
  22.03.2019   34026    1

Последние публикации
Так победим! Глава МВД ...

Генерал-лейтенант Роман Деев выступил за административную ответственность за ...
  22.03.2019   17698    7

Камиль Кашаев: «Мне ...

Депутаты Курултая Башкирии вчера согласовали кандидатуру сотрудника ...
  22.03.2019   24794    4

Толкачев не удержался и ...

Радий Хабиров воспринял грамоту как аванс. На внеочередном седьмом пленарном ...
  22.03.2019   12099    3

Поборы на сомнительное ...

В Башкортостане следователей просят скинуться на памятник святому покровителю ...
  22.03.2019   34197    1

Запоздалая экспертиза ...

МВД по Башкирии намерено в ближайшее время заказать экспертизу по загрязнению ...
  22.03.2019   17949    1

Как остаться у власти ...

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет ...
  22.03.2019   34181    2

Улица имени татарина ...

Имя народного поэта республики будет присвоено одной из улиц в Кировском районе ...
  22.03.2019   13711    2

Лев Шлосберг: Понуждение ...

Российские власти приняли самый унизительный для себя закон за последние годы. ...
  22.03.2019   19359    2

Ильнар Гарифуллин: ...

Совершенно незамеченным остался 20-летний юбилей принятия судьбоносного для ...
  21.03.2019   23210    102

Такая народная любовь и ...

Администрация города Уфы выложила в Facebook видеопоздравление Радию Хабирову ...
  21.03.2019   20602    39

Читаемое за месяц
Их изобретение - ...

Владимир Путин допустил возможность изолирования российского сегмента ...
  21.02.2019   35579    14

Владимир Путин: «Нам ...

Президент России выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Сегодня ...
  21.02.2019   42273    49

Свободный от совести и ...

Анкаре предложено выступить посредником в общении активистов общественного ...
  21.02.2019   24990    30

Толкачев, нахмурившись о ...

Константин Толкачев прокомментировал Послание президента Федеральному собранию. ...
  21.02.2019   26841    29

Сергей Наумкин: А вы ...

Некоторые СМИ с ноября 20018 года сообщают об экологической катастрофе в г. ...
  21.02.2019   42616    15



Так победим! Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских и чиновников

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 14563 | Комментарии: 7
Оценили
0


Генерал-лейтенант Роман Деев выступил за административную ответственность за оговор полицейских.

Так победим! Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских и чиновников


Сегодня во время ежегодного отчета перед депутатами Государственного Собрания-Курултай РБ руководитель МВД РФ по РБ Роман Деев выступил с довольно странным предложением. Его суть сводится к введению административной ответственности за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных государственных служащих.

- Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Поэтому предлагаю депутатам рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц, - отметил генерал-лейтенант.

Сам Роман Деев не стал после своего выступления общаться со СМИ. Присутствующие на заседании его подчиненные не смогли разъяснить предложение министра, но безапелляционно заявили, что «все жалобы на полицейских рассматриваются исключительно объективно».

Поскольку полицейские не смогли внести ясности, попробуем сами разобраться в предложении генерала. Статья 306 УК РФ подразумевает умысел и отсутствие реальных признаков преступления.

Однако при этом, это чрезвычайно сложно доказуемая статья. Как правило, действия сотрудников полиции обжалуются в рамках процессуального контроля, поэтому жалобщику никак по рукам не дашь.

Когда простые граждане просто пишут жалобу на полицейских, это является обращением граждан в государственный орган, а, следовательно, их не привлечешь за клевету.

В этом свете позиция Романа Деева, подчиненные которого вынуждены постоянно от кого-то отписываться, как будто бы понятна.

Но на самом деле дело обстоит вовсе не так. Да, люди стали чаще жаловаться, в том числе и на сотрудников МВД. Но процент реальной и действенной реакции на эти жалобы ничтожно низок, сам генерал об этом и сказал. Ровно также ничтожно низок процент осужденных полицейских при реальных преступлениях.

Система очень редко сдает своих. Простые люди боятся этой системы и те, кто, как-то жалуется на сотрудников полиции, делают это в крайнем случае.

Теперь представим, что предложение министра будет поддержано. Теперь на любую жалобу можно будет ответить «ваши доводы не подтвердились» и еще привлечь жалобщика к административной ответственности. Понимая, что это грозит штрафом или административным арестом, люди просто испугаются писать что-либо. Именно так мы понимаем сегодняшнее предложение Романа Деева.

Хвала Всевышнему, что такое предложение генерал-лейтенанта просто не может решаться на уровне Башкортостана и депутатов ГС РБ. Скорее всего, министр уловил тот тренд закручивания гаек и мракобесия, который царит в стране, и решил «поиграть в политику», озвучив такое предложение.

Прискорбно, что при этом раскрывается весь уровень правого и гражданского сознания наших чиновников и правоохранителей. Никто из депутатов даже не подумал по этому поводу задать министру какой-либо вопрос.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.03.2019, 05:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это высказывание, еще раз доказывает, что в *** идут работать люди,
как бы это сказать по мягче, неодекватные, ущербные, но с завышеной самооченкой. Их жизненная цель получить власть над людьми, не знания, не жизненный опыт, а именно власть, Больше они ни к чему не пригодны, потому и после 25 лет "службы" они могут расчитывать на работу охранникам или сторожам. Это цепные псы государства и относится к их высказываниям надо спокойно как к лаю сабак.В царской России таких людей даже не вызывали на дуэль, считая это ниже своего достоинства.Ни чести ни совести! Что с него взять кроме формы?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.03.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как же путинское "работать для народа, работать вместе с народом"?
Что в этом плане министр какой-то мутный?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.03.2019, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разногласия в Нуримановском районе Главы администрации (с одной стороны) и депутатами района + с населением (с другой стороны) еще остаётся.
И сколько нам терпеть нетрудоспособного Главу?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 22.03.2019, 09:00 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1742 | Рейтинг: +483,9
1. Разве следак днр может критиковать генерал-лейтенанта РФ?

" генерал-лейтенанта ... министр уловил тот тренд закручивания гаек и мракобесия, который царит в стране, и решил «поиграть в политику», озвучив такое предложение."

" раскрывается весь уровень правого и гражданского сознания наших чиновников и правоохранителей. "

2. Разве не сам лично Рамиль Рахматов, помогал запустить "тренд закручивания гаек и мракобесия, который царит в стране, (сам) решив «поиграть в политику», взяв автомат и удостоверение следака мгбднр в Украине???

3. Разве бывший следак днр Рамиль Рахматов может оценивать "уровень правого и гражданского сознания наших чиновников и правоохранителей в РФ"?

4. Зачем приличный демократический полит сайт публикует статьи бывшего следака мгбднр?

Без принципов нельзя жить.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 22.03.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Был у майора Деева
Товарищ — майор Петров.
Дружили еще с гражданской,
Еще с двадцатых годов.
...
- Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была."



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне одному кажется, что практически все вопросы защиты общества от преступных посягательств, подведомственные полиции, в Башкирии реально решает ФСБ вкупе с СК?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 22.03.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кадровая политика центра в Башкирии из серии нарошно не придумаешь.Хотя бы вСпомните некого зелепопкина или алехина. Зачем издеваться над людьми?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com