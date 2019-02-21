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Камиль Кашаев: «Мне близки традиции и дух жителей республики»

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Депутаты Курултая Башкирии вчера согласовали кандидатуру сотрудника Генпрокуратуры России Камиля Кашаева на должность прокурора Башкирии.

Камиль Кашаев: «Мне близки традиции и дух жителей республики»


Уроженец Татарстана, господин Кашаев сообщил, что его приоритеты — борьба с коррупцией, задолженностями по зарплатам и контроль за расходованием бюджетных средств. Он также пообещал использовать в работе новые технологии и применять индивидуальный подход к уголовным делам в отношении врачей. Депутаты отметили его «хороший послужной список» и «корни из региона».

Депутаты Курултая Башкирии вчера на внеочередном заседании согласовали на должность прокурора республики кандидатуру уроженца Татарстана Камиля Кашаева, с 2013 года возглавляющего управление гособвинителей Генпрокуратуры России. Начальник управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе Александр Акатьев, представивший кандидатуру будущего республиканского прокурора, отозвался о нем, как о «квалифицированном, требовательном и профессионально подготовленном руководителе», обладающем «практическим опытом и организаторскими способностями». «По своим профессиональным, деловым и личным качествам он способен организовать деятельность прокуратуры республики», — заключил представитель генпрокуратуры.

Сам Камиль Кашаев поблагодарил генпрокурора Юрия Чайку «за оказанное доверие» и отметил, что «осознает всю меру ответственности и ожидания» перед депутатами. Башкортостан он назвал «уникальной и многонациональной республикой с большим человеческим и экономическим потенциалом».

«Мне близки традиции и дух жителей республики», — сказал он. Основной упор в работе господин Кашаев собирается сделать на борьбе с коррупцией, контроле за расходованием бюджетных средств, соблюдении трудового законодательства, выплат задолженностей по зарплатам, защите прав предпринимателей. «Обратить внимание» он намерен на миграционную политику, экстремизм, проблемы обманутых дольщиков и соблюдение природоохранного законодательства. Прокуратура республики, по его мнению, должна реализовывать свою правозащитную функцию, помогая, в первую очередь, людям с ограниченными возможностями, ветеранам, пенсионерам и несовершеннолетним. Сделать работу прокуратуры прозрачной он пообещал через «тесное взаимодействие со СМИ».

После голосования спикер Курултая Константин Толкачев обратил внимание на то, что один из 104 депутатов проголосовал против назначения Камиля Кашаева, чем, по мнению председателя, «нарушил фракционную дисциплину». Согласно протоколу голосования, это был директор международного аэропорта Уфа Александр Андреев. Господин Андреев сообщил «Ъ», что он голосовал «за» назначение Камиля Кашаева, но «произошла техническая ошибка», и он уже написал заявление о внесении изменений в протокол.

Камиль Кашаев родился в 1973 году, окончил Казанский государственный университет. Стал известен как гособвинитель на процессе по делу экс-главы службы внутренней безопасности нефтяной компании «Юкос» Алексея Пичугина. Автор книг «Прокурор — гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве России» и «Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина».

Депутаты парламента задали Камилю Кашаеву шесть вопросов. Члены фракции «Единая Россия» Раиль Асадуллин, Альфарис Байчурин и Халил Рахимов поинтересовались, как прокуратура намерена контролировать расходование федеральных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, как будет бороться с контрафактным алкоголем и незаконной вырубкой леса. Господин Кашаев ответил, что ведомство будет постоянно мониторить эффективность расходования бюджетных средств и, если нужно, проводить «углубленные проверки». Отслеживать вырубку леса он предложил с использованием квадрокоптеров. Оборот незаконного алкоголя, по его мнению, можно пресечь, усилив работу оперативных служб и сотрудников ДПС: «Контрафакт поступает по дорогам общего пользования».

Депутат Гузель Юсупова (КПРФ) спросила Камиля Кашаева о его отношении к уголовному наказанию медработников за врачебные ошибки. Он ответил, что прокуратура будет подходить к каждому случаю индивидуально и разбираться, почему была допущена ошибка. «К врачам отношусь уважительно, с пониманием», — отметил он.

Глава фракции «Единой России» в Курултае Рустам Ишмухаметов объяснил поддержку кандидатуры прокурора тем, что он имеет опыт работы в Генпрокуратуре и «корни из региона, а значит, понимает региональные проблемы». ЛДПР оценила его «хороший послужной список», сказал руководитель фракции Вячеслав Рябов. Депутаты фракции «Справедливой России» решили, что республиканской прокуратуре «нужен человек извне, который может навести порядок», так как в последнее время в ведомстве «достаточно скандалов», рассказал лидер фракции Юрий Игнатьев.

Действующий прокурор Башкирии Андрей Назаров, как сообщал „Ъ“, в ближайшее время может быть переведен на должность прокурора Курганской области. Областная дума согласовала его кандидатуру 21 января. В пресс-службе областной прокуратуры Курганской области сказали, что «рады бы знать», когда приедет Андрей Назаров, но не обладают такой информацией. Собеседник „Ъ“ в прокуратуре Башкирии отметил, что на практике от согласования кандидатуры прокурора депутатами до указа Владимира Путина о его назначении проходит около одного-двух месяцев.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 22.03.2019, 05:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мне близки традиции и дух жителей республики»
===================================
Кого он имел в виду произнося жту фразу?
Судя по его ФИО явно не Русских, так как им далеко не близки "традиции и дух" башкир осуществивших рейдерский захват их Губернии.
Негоже прокурору выставлять на показ свои нгациональные приоритеты!



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  • Гость
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  • 2 | 22.03.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После голосования спикер Курултая Константин Толкачев обратил внимание на то, что один из 104 депутатов проголосовал против назначения Камиля Кашаева, чем, по мнению председателя, «нарушил фракционную дисциплину». Согласно протоколу голосования, это был директор международного аэропорта Уфа Александр Андреев. Господин Андреев сообщил «Ъ», что он голосовал «за» назначение Камиля Кашаева, но «произошла техническая ошибка», и он уже написал заявление о внесении изменений в протокол................Вот Андреев лет 30 жизни потерял.



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  • Гость
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  • 3 | 22.03.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
25 лет назад в газете «Комсомольская правда» появилось интервью генерального прокурора России Алексея Казанника, в котором тот обвинил президента Ельцина в преступном расстреле Белого дома
***
Суда, как известно, над Ельциным не было.
Над Чубайсом, Кохом, Грачевым и близким окружением Ельцина - тоже.



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  • 4 | 22.03.2019, 09:25 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1742 | Рейтинг: +483,9
Уррааа!

«Мертвые души», Н.В. Гоголь: "— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора, — в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.
— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.
— А прекрасный человек!
— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.
— Председатель.
— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.
Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:
— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!
— Губернатор превосходный человек?
— Да, не правда ли?
— Первый разбойник в мире!
— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. — Признаюсь, этого я бы никак не подумал, — продолжал он. — Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. — Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.
— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!
«Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. — А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».
— Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.
— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы.

Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, ...

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.
— Что ж, душенька, пойдем обедать, — сказала Собакевичу его супруга.
— Прошу! — сказал Собакевич…
— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками...".



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