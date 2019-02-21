Камиль Кашаев: «Мне близки традиции и дух жителей республики»

Депутаты Курултая Башкирии вчера согласовали кандидатуру сотрудника Генпрокуратуры России Камиля Кашаева на должность прокурора Башкирии.Уроженец Татарстана, господин Кашаев сообщил, что его приоритеты — борьба с коррупцией, задолженностями по зарплатам и контроль за расходованием бюджетных средств. Он также пообещал использовать в работе новые технологии и применять индивидуальный подход к уголовным делам в отношении врачей. Депутаты отметили его «хороший послужной список» и «корни из региона».Депутаты Курултая Башкирии вчера на внеочередном заседании согласовали на должность прокурора республики кандидатуру уроженца Татарстана Камиля Кашаева, с 2013 года возглавляющего управление гособвинителей Генпрокуратуры России. Начальник управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе Александр Акатьев, представивший кандидатуру будущего республиканского прокурора, отозвался о нем, как о «квалифицированном, требовательном и профессионально подготовленном руководителе», обладающем «практическим опытом и организаторскими способностями». «По своим профессиональным, деловым и личным качествам он способен организовать деятельность прокуратуры республики», — заключил представитель генпрокуратуры.Сам Камиль Кашаев поблагодарил генпрокурора Юрия Чайку «за оказанное доверие» и отметил, что «осознает всю меру ответственности и ожидания» перед депутатами. Башкортостан он назвал «уникальной и многонациональной республикой с большим человеческим и экономическим потенциалом».«Мне близки традиции и дух жителей республики», — сказал он. Основной упор в работе господин Кашаев собирается сделать на борьбе с коррупцией, контроле за расходованием бюджетных средств, соблюдении трудового законодательства, выплат задолженностей по зарплатам, защите прав предпринимателей. «Обратить внимание» он намерен на миграционную политику, экстремизм, проблемы обманутых дольщиков и соблюдение природоохранного законодательства. Прокуратура республики, по его мнению, должна реализовывать свою правозащитную функцию, помогая, в первую очередь, людям с ограниченными возможностями, ветеранам, пенсионерам и несовершеннолетним. Сделать работу прокуратуры прозрачной он пообещал через «тесное взаимодействие со СМИ».После голосования спикер Курултая Константин Толкачев обратил внимание на то, что один из 104 депутатов проголосовал против назначения Камиля Кашаева, чем, по мнению председателя, «нарушил фракционную дисциплину». Согласно протоколу голосования, это был директор международного аэропорта Уфа Александр Андреев. Господин Андреев сообщил «Ъ», что он голосовал «за» назначение Камиля Кашаева, но «произошла техническая ошибка», и он уже написал заявление о внесении изменений в протокол.Камиль Кашаев родился в 1973 году, окончил Казанский государственный университет. Стал известен как гособвинитель на процессе по делу экс-главы службы внутренней безопасности нефтяной компании «Юкос» Алексея Пичугина. Автор книг «Прокурор — гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве России» и «Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина».Депутаты парламента задали Камилю Кашаеву шесть вопросов. Члены фракции «Единая Россия» Раиль Асадуллин, Альфарис Байчурин и Халил Рахимов поинтересовались, как прокуратура намерена контролировать расходование федеральных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, как будет бороться с контрафактным алкоголем и незаконной вырубкой леса. Господин Кашаев ответил, что ведомство будет постоянно мониторить эффективность расходования бюджетных средств и, если нужно, проводить «углубленные проверки». Отслеживать вырубку леса он предложил с использованием квадрокоптеров. Оборот незаконного алкоголя, по его мнению, можно пресечь, усилив работу оперативных служб и сотрудников ДПС: «Контрафакт поступает по дорогам общего пользования».Депутат Гузель Юсупова (КПРФ) спросила Камиля Кашаева о его отношении к уголовному наказанию медработников за врачебные ошибки. Он ответил, что прокуратура будет подходить к каждому случаю индивидуально и разбираться, почему была допущена ошибка. «К врачам отношусь уважительно, с пониманием», — отметил он.Глава фракции «Единой России» в Курултае Рустам Ишмухаметов объяснил поддержку кандидатуры прокурора тем, что он имеет опыт работы в Генпрокуратуре и «корни из региона, а значит, понимает региональные проблемы». ЛДПР оценила его «хороший послужной список», сказал руководитель фракции Вячеслав Рябов. Депутаты фракции «Справедливой России» решили, что республиканской прокуратуре «нужен человек извне, который может навести порядок», так как в последнее время в ведомстве «достаточно скандалов», рассказал лидер фракции Юрий Игнатьев.Действующий прокурор Башкирии Андрей Назаров, как сообщал „Ъ“, в ближайшее время может быть переведен на должность прокурора Курганской области. Областная дума согласовала его кандидатуру 21 января. В пресс-службе областной прокуратуры Курганской области сказали, что «рады бы знать», когда приедет Андрей Назаров, но не обладают такой информацией. Собеседник „Ъ“ в прокуратуре Башкирии отметил, что на практике от согласования кандидатуры прокурора депутатами до указа Владимира Путина о его назначении проходит около одного-двух месяцев.