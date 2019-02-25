Жалоба надзирателю на условия содержания

25 марта на круглом столе в Уфе правозащитники Башкирии рассказали о нарушениях порядка проведения митингов в республике.На круглом столе в Конгресс-холле Альмира Жукова, Лилия Чанышева и Рамиля Саитова сообщили о практике отказов в согласовании проведения митингов. Имеются в виду постоянно повторяющиеся ситуации, когда власти сообщают подателям уведомлений о митингах на общественно-политические темы о том, что другие организации уже успели подать уведомления раньше них.Членов Совета при президенте РФ по правам человека неприятно поразила эта информация, особенно тот факт, что при новом руководителе республики в этом вопросе ничего не изменилось.- Здесь явное нарушение закона. При организации митингов в специально отведенных местах - гайд-парках - никаких уведомлений подавать не нужно, а также согласовывать их проведение с властями. Но мы постоянно сталкиваемся с такой практикой в регионах и даже в Москве, - отметили столичные гости.В качестве возможного способа решения проблемы они предложили вывешивать в открытом доступе список мероприятий, запланированных в каждом из гайд-парков, который должен регулярно обновляться. Это позволит общественникам планировать свои мероприятия и вносить их в план без согласования с властями. А власти будут сами решать, требуются ли дополнительные меры безопасности на мероприятиях.Члены президентского Совета предложили общественникам подать обстоятельное обращение по этому поводу, которое будет тщательно рассмотрено.Медиакорсеть следит за обсуждением.