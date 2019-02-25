Жалоба надзирателю на условия содержания

На круглом столе в Конгресс-холле Альмира Жукова, Лилия Чанышева и Рамиля Саитова сообщили о практике отказов в согласовании проведения митингов. Имеются в виду постоянно повторяющиеся ситуации, когда власти сообщают подателям уведомлений о митингах на общественно-политические темы о том, что другие организации уже успели подать уведомления раньше них.
Членов Совета при президенте РФ по правам человека неприятно поразила эта информация, особенно тот факт, что при новом руководителе республики в этом вопросе ничего не изменилось.
- Здесь явное нарушение закона. При организации митингов в специально отведенных местах - гайд-парках - никаких уведомлений подавать не нужно, а также согласовывать их проведение с властями. Но мы постоянно сталкиваемся с такой практикой в регионах и даже в Москве, - отметили столичные гости.
В качестве возможного способа решения проблемы они предложили вывешивать в открытом доступе список мероприятий, запланированных в каждом из гайд-парков, который должен регулярно обновляться. Это позволит общественникам планировать свои мероприятия и вносить их в план без согласования с властями. А власти будут сами решать, требуются ли дополнительные меры безопасности на мероприятиях.
Члены президентского Совета предложили общественникам подать обстоятельное обращение по этому поводу, которое будет тщательно рассмотрено.
Медиакорсеть следит за обсуждением.
МКС
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