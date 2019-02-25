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Жалоба надзирателю на условия содержания

  • Опубликовано: mkset.ru | 26.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11516 | Комментарии: 15
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25 марта на круглом столе в Уфе правозащитники Башкирии рассказали о нарушениях порядка проведения митингов в республике.

Жалоба надзирателю на условия содержания


На круглом столе в Конгресс-холле Альмира Жукова, Лилия Чанышева и Рамиля Саитова сообщили о практике отказов в согласовании проведения митингов. Имеются в виду постоянно повторяющиеся ситуации, когда власти сообщают подателям уведомлений о митингах на общественно-политические темы о том, что другие организации уже успели подать уведомления раньше них.

Членов Совета при президенте РФ по правам человека неприятно поразила эта информация, особенно тот факт, что при новом руководителе республики в этом вопросе ничего не изменилось.

- Здесь явное нарушение закона. При организации митингов в специально отведенных местах - гайд-парках - никаких уведомлений подавать не нужно, а также согласовывать их проведение с властями. Но мы постоянно сталкиваемся с такой практикой в регионах и даже в Москве, - отметили столичные гости.

В качестве возможного способа решения проблемы они предложили вывешивать в открытом доступе список мероприятий, запланированных в каждом из гайд-парков, который должен регулярно обновляться. Это позволит общественникам планировать свои мероприятия и вносить их в план без согласования с властями. А власти будут сами решать, требуются ли дополнительные меры безопасности на мероприятиях.

Члены президентского Совета предложили общественникам подать обстоятельное обращение по этому поводу, которое будет тщательно рассмотрено.

Медиакорсеть следит за обсуждением.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 26.03.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В качестве возможного способа решения проблемы они предложили вывешивать в открытом доступе список мероприятий, запланированных в каждом из гайд-парков
____________________________________________________________
__
Эти тетки на работу не ходят? И что за гайд парк? В Лондоне насмотрелись? По русски сказать не могут?



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 26.03.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.03.2019, 09:33 | Автор:

Эти тетки на работу не ходят? И что за гайд парк? В Лондоне насмотрелись? По русски сказать не могут?
===============================================
Эти тетки , отстаивают мало мальские условия , для
сохранения твоего человеческого достоинства .



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 26.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всех наших бедах мы виноваты сами.
Самая главная беда- не там, не в то время родились.
Все наши беды легко исправимы, если не хныкать правозащитникам о любви к своему болоту и бетонному курятнику с национальным компонентом и пр. эзотерики, а решится на поиск нового места жительства, где комфортная жизнь, добропорядочные чиновники и нет валидированной тажитдиновщины, достойная работа и её оплата, хорошие еда, вода и воздух. Где хорошие дороги, качественная и доступная медицина, где можно получить качественное образование.
Понятно, что в сегодняшней России можно всю жизнь искать подобные места, но когда вы устанете искать и поймете, что вот это мое. Например, есть такие места как Казань, Новый Уренгой, трудолюбивая "социалистическая" Белоруссия, Нур Султан, Приозерск в Ленобласти и т.д.



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1

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  • Начинающий
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  • 4 | 26.03.2019, 11:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,2
Поддерживаю активность правозащитников и правозащитниц Башкирии. Молодцы. Вместе победим!



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5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 26.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.03.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В качестве возможного способа решения проблемы они предложили вывешивать в открытом доступе список мероприятий, запланированных в каждом из гайд-парков
____________________________________________________________

__
Эти тетки на работу не ходят? И что за гайд парк? В Лондоне насмотрелись? По русски сказать не могут?
++++++++++++++++++

Привык с упоением слушать Кремлевских дядек?



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 26.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где у нас в Уфе Гайд-парк? Волна в Затоне что ли? Так и там не всегда разрешают! Гайд-парк должен быть в центре города с хорошей транспортной доступностью, а не на выселках! А члены СПЧ удивляются так "искренне", как-будто никогда о таком и не слышали! Очень Опытный



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2

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  • Начинающий
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  • 7 | 26.03.2019, 11:38 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 5 | Рейтинг: 0
Несколько лет назад Башкирское ЯБЛОКО предлагала в газете Вечерняя Уфа организовать в Уфе истинный "Уголок оратора" по примеру спикер-кона в Гайд-парке Лондона. С возможностью ежедневно (!) выступать каждому и каждой организации и человека. Отказали.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 26.03.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Во всех наших бедах мы виноваты сами.
Самая главная беда - не там, не в то время родились.

----------------------------

1). "Времена не выбирают. В них живут и умирают".
2). "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!"

3). "Мы не выбирали время и знамя - время выбрало нас!"
(Из песни).



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 26.03.2019, 13:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63412 | Рейтинг: +12211,6
Во всех наших бедах мы виноваты сами.
Самая главная беда- не там, не в то время родились.
Все наши беды легко исправимы
_______________________________
Мама! Роди меня обратно?!



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2

  • # 10 | 26.03.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 11 | 26.03.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.03.2019, 13:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63409 | Рейтинг: +12211,2
Во всех наших бедах мы виноваты сами.
Самая главная беда- не там, не в то время родились.
Все наши беды легко исправимы
_______________________________
Мама! Роди меня обратно?!
+++
Маладес! Давно пора!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 12 | 26.03.2019, 14:44 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29552 | Рейтинг: -702,1
1 | 26.03.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован

И что за гайд парк? В Лондоне насмотрелись? По русски сказать не могут?
-------------------
Как будет по русски гайд парк? Поясни, любезный



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0

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  • Эксперт
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  • 13 | 26.03.2019, 14:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29552 | Рейтинг: -702,1
в специально отведенных местах - гайд-пар
-------
В добрые царские времена народ собирался на пролетарских маёвках, за неимением гайд-парков



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0

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  • 14 | 26.03.2019, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
<<И что за гайд парк?>>
Это планомерное уничтожение русского языка.



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1

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  • Гость
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  • 15 | 26.03.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.03.2019, 14:51 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29552 | Рейтинг: -702,1
в специально отведенных местах - гайд-пар
-------
В добрые царские времена народ собирался на пролетарских маёвках, за неимением гайд-парков
___________________________________________________
Тебя в ауле ждут давно кизяки собирать, а ты про гайд парки тут лопочешь песочница



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