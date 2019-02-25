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Активисты Сибая на встрече с членами СПЧ вновь подняли вопрос о компенсациях

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Экоактивисты Сибая, где с ноября наблюдается загрязнение воздуха сернистыми выбросами с карьера Учалинского ГОК, запросили поддержки у членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), которые находятся на этой неделе в Башкирии.

Активисты Сибая на встрече с членами СПЧ вновь подняли вопрос о компенсациях


На встрече с представителями СПЧ в понедельник они предложили создать независимую комиссию, которая поможет оценить последствия вредных выбросов для здоровья горожан и окружающей среды. Участники встречи сообщили, что до сих пор лишены возможности доказать вред здоровью, полученный в результате воздействия сернистых соединений: в городе нет токсикологической лаборатории, где можно было бы получить такое заключение, а врачи, которые осматривали жаловавшихся на кашель, боли в горле, обострение аллергических реакций сибайцев, ставили диагноз «ОРВИ» или бронхит, не связанный с экологической проблемой.

«Практически все горожане ощутили на себе вредное воздействие превышений ПДК диоксида серы, и это не может не отразиться на здоровье людей, так как любое, даже самое маленькое превышение — вред»,— отмечается в обращении сибайцев к руководству СПЧ, опубликованном в сообществе «Сибай, дыши» в социальной сети «В контакте». Авторы обращения также потребовали от УГМК-холдинга официально признать факт тления руды в отработанных выработках шахты Сибайского подземного рудника, а не на бортах карьера, выплатить компенсацию вреда здоровья всем горожанам, компенсировать стоимость жилья для переезда «в более благоприятный для проживаний район» или расселить горожан. Также они требуют предоставить токсикологическую лабораторию для диагностики жителей и провести медицинскую реабилитацию независимо от зон и категорий граждан, включая бесплатное санаторно-курортное лечение, обследование и лечение в республиканских медучреждениях, льготы на медикаменты.

В числе других требований, которые выдвинули жители Сибая, — рекультивация карьера сразу после ликвидации очагов тления, а не в 2030 году, как предусмотрено проектом отработки месторождения, прозрачность и наглядность работ по устранению очагов тления, обнародование проекта мокрой консервации карьера.

Во вторник члены СПЧ планируют посетить центральную больницу Сибая, горные выработки в месторождениях «Новый Сибай», «Нижняя залежь» и «Камаган» и провести еще одну встречу с горожанами. В состав делегации СПЧ входят исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков, эксперты «Гринпис России» Алексей Киселев, Михаил Крейндлин и Григорий Куксин.

Коммерсант
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  • 1 | 26.03.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уфимцы солидарны с жителями Сибая - признать их пострадавшими с потерей здоровья из-за вредных выбросов, а не ОРВИ, обеспечить их лечение, привлечь к ответственности руководство УГМК, а также выполнить рекультивацию сразу сейчас, а не в 2013году.
А где новая власть в обнимку со старой, прежде всего виновной в несчастьях жителей? опять мечеть финансируется на деньги за аренду рудников?



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  • 2 | 26.03.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто бы сообщил гринписовцам как в РБ региональное министерство лесного хозяйства, в оперативному правлении которого находятся федеральные леса, на глазах местного минприроды уничтожает леса хвойных пород на южных склонах Урала?



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  • 3 | 26.03.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уфимцы солидарны с жителями Сибая - признать их пострадавшими с потерей здоровья из-за вредных выбросов, а не ОРВИ, обеспечить их лечение, привлечь к ответственности руководство УГМК, а также выполнить рекультивацию сразу сейчас, а не в 2030 году.
А где новая власть в обнимку со старой, прежде всего виновной в несчастьях жителей? опять мечеть финансируется на деньги за аренду рудников?



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2

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  • 4 | 26.03.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
представители СПЧ в Сибае всех "неназначенных" разворачивали и провели встречу со "своими"!



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  • 5 | 26.03.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Да бросьте, тоже мне трагедия. Это рядовые будни путлеровского государства. Геноцид - политика дорвавшихся до власти ничтожеств. Мы расходный материал, не более. Кучка негодяев правят бал на крови. Выход один - в сортире, каждого, за предательство и государственную измену.



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  • 6 | 26.03.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Валиди Тогана не хватает. Бандерлогов развелось, хоть ултырып йырла.



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  • 7 | 26.03.2019, 11:08 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,2
Подтверждаю сообщение 4-го.



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  • 8 | 26.03.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 26.03.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
представители СПЧ в Сибае всех "неназначенных" разворачивали и провели встречу со "своими"!
-----------
7 | 26.03.2019, 11:08 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,1
Подтверждаю сообщение 4-го.
________________________________________


Гласность как при Советах после Чернобыля.

Выходит так: не система виновата в специфике утаивания и оболванивания населения, а Российская государственность.



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  • 9 | 26.03.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карьер-то в Сибае затопили или нет? Сроки-то уже вышли! Очень Опытный



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  • 10 | 26.03.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.03.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто бы сообщил гринписовцам как в РБ региональное министерство лесного хозяйства...

========

ГРИНПИС решает иные задачи, далёкие от охраны природы. Они - инструмент глобальных конкурентов по добыче ресурсов. Защита лютиков-цветочков - это легенда прикрытия.



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  • 11 | 26.03.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.03.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Карьер-то в Сибае затопили или нет? Сроки-то уже вышли! Очень Опытный
===
карьер в Сибае можно затопить если перебросить воды реки Яик примерно за год, но без воды останется Ириклинская ГРЭС, а у вас дома потухнет лампочка Ильича!



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  • 12 | 26.03.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
без воды останется Ириклинская ГРЭС, а у вас дома потухнет лампочка Ильича!
----------------------------

Где АЭС в г. Агидель? Судить горбачёвских перестройщиков!



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  • 13 | 26.03.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.03.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валиди Тогана не хватает. Бандерлогов развелось, хоть ултырып йырла.
===================================******************
Ваш Валиди Тогана первым удрал бы от проблем в заграницу



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  • 14 | 26.03.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 26.03.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.03.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Карьер-то в Сибае затопили или нет? Сроки-то уже вышли! Очень Опытный
===
карьер в Сибае можно затопить если перебросить воды реки Яик примерно за год, но без воды останется Ириклинская ГРЭС, а у вас дома потухнет лампочка Ильича! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не всклянь же его надо затапливать, а только чуть выше мест горения! Очень Опытный



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  • 15 | 26.03.2019, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.03.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валиди Тогана не хватает. Бандерлогов развелось, хоть ултырып йырла.
___________________________________________________________
О конечно! Сейчас бы этот хитрожоп из Турции за тебя в фейсбуке сильно переживал.



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  • 16 | 26.03.2019, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 26.03.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
4 | 26.03.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
представители СПЧ в Сибае всех "неназначенных" разворачивали и провели встречу со "своими"!
-----------
7 | 26.03.2019, 11:08 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: +7,1
Подтверждаю сообщение 4-го.
___________
Гласность как при Советах после Чернобыля.
Выходит так: не система виновата в специфике утаивания и оболванивания населения, а Российская государственность.
===
нужна парламентская республика, как в США. Россия тысячелетия показывала всему миру, на своём печальном опыте, как не надо жить!
Простой пример: РФ это огромная свалка! А этот, Путин даже ядерные отходы в РФ завозит, но почему то ни одну из своих резиденций, к примеру, в Тече не построил! А когда там Рутений-106 полыхнул, - он оттуда через один час свалил!

Голосуйте за Путина, дети и внуки вам будут премного благодарны. Хотя маловероятно что они поймут.
Помните УЖ сообщал об эффекте Даннинга-Крюгера. Именно поэтому Путин наш вечный презик!



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  • 17 | 26.03.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
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23 декабря 2003 г., на другой день после второго тура голосования, за подсунутого в РБ Путиным, - Рахимова, убит прокурор Карачурин!
Произошло т.о.: Путиным назначенный министр милиции поставил Шагиева главным ГАИшником, а тот заказал и осуществил убийство по такой же схеме назначенного прокурора города Карачурина Ханифа Хамитовича.
Путин ничего не придумал лучше как ввести в Сибай милицейские войска со снайперами на крышах.

Граждане Сибай правильно поняли своё место и послушно голосовали за Путинских наместников. Из них самый яркий: Назаров Андрей Геныч, групповой насильник несовершеннолетних девочек, он и поныне в фаворитах у всх Путинских ставленников начиная с Рахимова, дале у Хамитова и ныне у Радия. А сын его деп Курултая не насильник девушек, - папа кому надо три квартиры отдал и проблема решена!
Когда только страна сможет потрясти Путина!!!



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  • 18 | 26.03.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Путиным назначенный министр милиции поставил Шагиева главным ГАИшником, а тот заказал и осуществил убийство по такой же схеме назначенного прокурора города Карачурина Ханифа Хамитовича.
***
слышь орелик путин по сибаю не при делах
шагиев по материалам дела заказчик
исполнители обкуренный молодняк
шагиев вышел или еще на каникулах
если вышел что говорит кто заказал прокурора



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