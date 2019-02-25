Активисты Сибая на встрече с членами СПЧ вновь подняли вопрос о компенсациях

Экоактивисты Сибая, где с ноября наблюдается загрязнение воздуха сернистыми выбросами с карьера Учалинского ГОК, запросили поддержки у членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), которые находятся на этой неделе в Башкирии.На встрече с представителями СПЧ в понедельник они предложили создать независимую комиссию, которая поможет оценить последствия вредных выбросов для здоровья горожан и окружающей среды. Участники встречи сообщили, что до сих пор лишены возможности доказать вред здоровью, полученный в результате воздействия сернистых соединений: в городе нет токсикологической лаборатории, где можно было бы получить такое заключение, а врачи, которые осматривали жаловавшихся на кашель, боли в горле, обострение аллергических реакций сибайцев, ставили диагноз «ОРВИ» или бронхит, не связанный с экологической проблемой.«Практически все горожане ощутили на себе вредное воздействие превышений ПДК диоксида серы, и это не может не отразиться на здоровье людей, так как любое, даже самое маленькое превышение — вред»,— отмечается в обращении сибайцев к руководству СПЧ, опубликованном в сообществе «Сибай, дыши» в социальной сети «В контакте». Авторы обращения также потребовали от УГМК-холдинга официально признать факт тления руды в отработанных выработках шахты Сибайского подземного рудника, а не на бортах карьера, выплатить компенсацию вреда здоровья всем горожанам, компенсировать стоимость жилья для переезда «в более благоприятный для проживаний район» или расселить горожан. Также они требуют предоставить токсикологическую лабораторию для диагностики жителей и провести медицинскую реабилитацию независимо от зон и категорий граждан, включая бесплатное санаторно-курортное лечение, обследование и лечение в республиканских медучреждениях, льготы на медикаменты.В числе других требований, которые выдвинули жители Сибая, — рекультивация карьера сразу после ликвидации очагов тления, а не в 2030 году, как предусмотрено проектом отработки месторождения, прозрачность и наглядность работ по устранению очагов тления, обнародование проекта мокрой консервации карьера.Во вторник члены СПЧ планируют посетить центральную больницу Сибая, горные выработки в месторождениях «Новый Сибай», «Нижняя залежь» и «Камаган» и провести еще одну встречу с горожанами. В состав делегации СПЧ входят исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков, эксперты «Гринпис России» Алексей Киселев, Михаил Крейндлин и Григорий Куксин.