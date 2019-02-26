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Глава СПЧ Михаил Федотов: «Делегация СПЧ еще раз посетит Башкирию нынешним летом»

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что делегация СПЧ вновь посетит Башкортостан летом нынешнего года.

Глава СПЧ Михаил Федотов: «Делегация СПЧ еще раз посетит Башкирию нынешним летом»


Свое заявление Федотов сделал на третий день работы делегации СПЧ в республике, выступая на круглом столе по экологическим проблемам региона.

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— Совет традиционно занимается проблемами экологии, поскольку от того какая будет экология, зависит наша жизнь, жизнь наших детей и внуков.

Именно поэтому мы здесь в Башкирии сформулировали новый лозунг нашего Совета — "Или экология, или онкология". Если мы не защищаем природу, то природа нам мстит и мстит очень жестоко. Здесь в Башкортостане мы столкнулись с весьма конкретными экологическими проблемами — проблема Сибая, проблема завода "Кроношпан", проблема Шихан. С "Кроношпаном" мы не успели сейчас разобраться; Сибаем наша постоянная комиссия по экологии занималась три дня, Шиханами занимается два дня. Но жизнь сегодня не заканчивается, мы будем продолжать нашу работу с этими проблемами. И мы договорились о том, что летом снова приедем в Башкортостан, — сказал глава СПЧ.

Напомним, что представительная делегация СПЧ работает в Башкортостане с понедельника 25 марта. В понедельник и вторник часть делегации посетила Сибай, где осмотрела горные выработки, ознакомилась с ходом подтопления сибайского карьера и провела ряд встреч с местными активистами и горожанами. Члены СПЧ также посетили роддом в Салавате и Республиканскую станцию "Скорой помощи", где знакомились с условиями труда врачей и встречались с представителями независимого профсоюза медработников "Действие". В Уфе члены СПЧ провели прием более 50 граждан, обратившихся в Совет с жалобами на нарушения их прав. В среду 27 марта в уфимском Конгресс-холле прошел целый ряд "круглых столов", где члены Совета совместно с местными гражданскими активистами, правозащитниками обсудили проблемы экологии, соблюдения прав заключенных в местах лишения свободы, трудовых и социальных прав граждан.

В четверг, 28 марта, часть делегации СПЧ посетит Стерлитамакский и Ишимбайский районы, где осмотрит так называемые "Белые моря — шламонакопители дистиллерной жидкости", являющейся отходом производства соды. Члены СПЧ также ознакомятся с состоянием гор-шихан Торатау и Юрактау, осмотрят район горы Куштау, которую республиканские власти согласились отдать под сырьевую разработку "Башкирской содовой компании". В этот же день в деревне Карайганово состоится встреча правозащитников с местными жителями и активистами движения "За сохранение Шиханов" (напомним, гражданские активисты республики выступают за запрет промышленной разработки всех трех оставшихся шиханов). Другие члены СПЧ в это же день проведут встречи с Центризбиркомом республики и представителями политических партий, где будут обсуждаться проблемы избирательного законодательства и предстоящая в сентябре кампания по выборам главы республики.

Отметим также, что врио главы республики Радий Хабиров, проводя в среду рабочую встречу с Михаилом Федотовым, заявил, что жителей Башкортостана волнуют, прежде всего, вопросы, связанные с благоустройством, состоянием дорог, качеством услуг ЖКХ, экологией, здравоохранением, общественным транспортом, образованием и так далее. Хабиров также заявил, что в республике "хорошо развиты институты гражданского общества", но о нарушениях гражданских и политических прав не упомянул.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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