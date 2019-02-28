Бесполезный СПЧ с языковым подвохом

Приезд в Уфу членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека дал небольшой шанс родным языкам, в том числе башкирскому. Дело в том, что московские специалисты выявили многочисленные нарушения в части обязательного изучения родных языков в школе.На днях члены СПЧ провели в Уфе форум «Языки и культура народов Башкортостана – национальное достояние республики». Задача – обсудить проблемы изучения родных языков в республике и попытаться разрешить их.Форум начался с поэмы Мустая Карима «Үлмәҫбай» (Ульмасбай), которую на 10 разных языках исполнили уфимские школьники. После их выступления первым речь начал замначальника Управления главы РБ по общественно-политическому развитию (завотделом по реализации нацполитики) Ришат Сабитов. Он сообщил, что на языковую программу было выделено около 700 млн рублей, но псевдопатриоты устраивают игру престолов, тем самым мешая плодотворно работать.- Башкортостан всегда отличался мягким отношением ко всем языкам. Благодаря объединению органов власти и общественности мы сохраним плюрализм языков. Но в последнее время происходит политизация данного вопроса, - рассказал Ришат Сабитов.После слово было передано депутату Госдумы и председателю Совета Региональной общественной организации «Ассамблея народов РБ» Зугуре Рахматуллиной. А мы напомним, что она вместе с остальными 13 депутатами из Башкирии поддержала законопроект «Об образовании», который подразумевает добровольное изучение родных языков. Интересно то, что Зугура Ягануровна еще до начала форума перед журналистами активно продвигала позицию «Надо знать языки». Хотя после ее поступка такие призывы звучали как попытка ухватиться за последнюю соломину. Поскольку большая часть башкирской общественности давно просит всех 14 депутатов отозвать из Госдумы.- Тот, кто язык сбережет, тот народ свой сбережет. Знать и понимать язык должно быть в приоритете каждого. Но многие не понимают, что родной язык – это богатство. Знание языка только обогащает человека. Кстати, татарский и башкирский языки дети стали изучать только по тому, что на нем поет Элвин Грей. Считаю, что родные языки должны стать трендом, - высказалась Зугура Рахматуллина.Почему то на форуме не было министра образования Айбулата Хажина. Вместо него отчиталась его заместитель Альфия Галиева, которая сообщила, что на развитие родных языков было направлено более 137 млн рублей. Что касается статистики, то в школах родные языки стали изучаться на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. В общем, Альфия Закировна намекнула на то, что языковые реформы ущерба не причиняют.Однако ее доклад вызвал негодование у присутствующих учителей башкирского языка и ученых. Например, учительница башкирского языка уфимской школы Альфия Юсупова сообщила, что идет планомерное сокращение часов башкирского языка, а самих педагогов подводят под увольнение. «На башкирский язык и литературу отводилось 7-8 часов, а сейчас только 1 час», - сообщила она. Такая ситуация наблюдается не только в школах, но и ссузах, например, в Уфимском машиностроительном колледже, Уфимском многопрофильном колледже, Уфимском топливно-энергетическом колледже, добавила Юсупова. Напомним, ProUfu.ru еще в феврале бил тревогу по поводу профколледжа.«Темные» дела уфимского колледжа, где студентка умерла от туберкулезаПосле выступления учительницы началось самое интересное. Член СПЧ Андрей Бабушкин спросил, почему количество часов родных языков сокращается? На что замминистра Галиева ответила, что сокращение идет не только башкирского языка, но и русского языка как родного.А по словам завкафедрой татарского языка и литературы БГПУ им. М. Акмуллы Ильшата Насипова, снижение часов происходит в основном из-за реализации закона о языках, поскольку раньше по ФГОС часы на родные языки отводились больше. Так же добавил, что социально-экономические показатели педагогической профессии не привлекательны. Кто-то из спикеров согласился с ним и отметил, что оставив родные языки лишь в качестве факультативных занятий у 10-11 классов, в скором времени не будет подпитки в филологические факультеты.Но Бабушкина их объяснения не устроили и он спросил: «Сколько у вас предметов в школе, которые ведутся на башкирском языке? Есть детсады на башкирском языке?» Однако внятного ответа не получил. К слову, в прошлом году на круглом столе данный вопрос уже выносился на обсуждение. Тогда выяснилось, чтобы преподавать предмет на башкирском языке, нужно включить учебник в федеральный перечень, но на это нет средств.- Мы находимся на изломе истории, когда каждый день исчезает один язык. Есть сферы (социально-бытовой, научный, культурный и пр.) с помощью которых сохраняются языки. Но бывает так, что в семье изучают язык, а в школе нет. Поэтому у правительства должны быть мотивационные инструменты, которые будут помогать жителя изучать родные языки, - подытожил Андрей Владимирович и попросил принести список всех учебных заведений, где идет сокращение родных языков.Собрав в стопку все проблемные вопросы в изучении родных языков, член СПЧ сделал замечание врио главы РБ Радию Хабирову.- Раньше у нас власти ругали за «принудительное» изучение башкирского языка, а теперь все стало наоборот.В целом, эта проблема, конечно, серьезная. У нас слабая база подготовки учителей родных языков. Требуется также поддержка учителям башкирского и татарского языков, которые из-за сокращения часов лишились работы. Кое-где, я знаю, им дают преподавать биологию. Но в этом вопросе нужно соблюдать разумный баланс, - прокомментировал руководитель республики и обещал разрешить языковую проблему.