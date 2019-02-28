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Бесполезный СПЧ с языковым подвохом

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.03.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 24961 | Комментарии: 67
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Приезд в Уфу членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека дал небольшой шанс родным языкам, в том числе башкирскому. Дело в том, что московские специалисты выявили многочисленные нарушения в части обязательного изучения родных языков в школе.

Бесполезный СПЧ с языковым подвохом


На днях члены СПЧ провели в Уфе форум «Языки и культура народов Башкортостана – национальное достояние республики». Задача – обсудить проблемы изучения родных языков в республике и попытаться разрешить их.

Форум начался с поэмы Мустая Карима «Үлмәҫбай» (Ульмасбай), которую на 10 разных языках исполнили уфимские школьники. После их выступления первым речь начал замначальника Управления главы РБ по общественно-политическому развитию (завотделом по реализации нацполитики) Ришат Сабитов. Он сообщил, что на языковую программу было выделено около 700 млн рублей, но псевдопатриоты устраивают игру престолов, тем самым мешая плодотворно работать.

- Башкортостан всегда отличался мягким отношением ко всем языкам. Благодаря объединению органов власти и общественности мы сохраним плюрализм языков. Но в последнее время происходит политизация данного вопроса, - рассказал Ришат Сабитов.

После слово было передано депутату Госдумы и председателю Совета Региональной общественной организации «Ассамблея народов РБ» Зугуре Рахматуллиной. А мы напомним, что она вместе с остальными 13 депутатами из Башкирии поддержала законопроект «Об образовании», который подразумевает добровольное изучение родных языков. Интересно то, что Зугура Ягануровна еще до начала форума перед журналистами активно продвигала позицию «Надо знать языки». Хотя после ее поступка такие призывы звучали как попытка ухватиться за последнюю соломину. Поскольку большая часть башкирской общественности давно просит всех 14 депутатов отозвать из Госдумы.

- Тот, кто язык сбережет, тот народ свой сбережет. Знать и понимать язык должно быть в приоритете каждого. Но многие не понимают, что родной язык – это богатство. Знание языка только обогащает человека. Кстати, татарский и башкирский языки дети стали изучать только по тому, что на нем поет Элвин Грей. Считаю, что родные языки должны стать трендом, - высказалась Зугура Рахматуллина.

Почему то на форуме не было министра образования Айбулата Хажина. Вместо него отчиталась его заместитель Альфия Галиева, которая сообщила, что на развитие родных языков было направлено более 137 млн рублей. Что касается статистики, то в школах родные языки стали изучаться на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. В общем, Альфия Закировна намекнула на то, что языковые реформы ущерба не причиняют.

Однако ее доклад вызвал негодование у присутствующих учителей башкирского языка и ученых. Например, учительница башкирского языка уфимской школы Альфия Юсупова сообщила, что идет планомерное сокращение часов башкирского языка, а самих педагогов подводят под увольнение. «На башкирский язык и литературу отводилось 7-8 часов, а сейчас только 1 час», - сообщила она. Такая ситуация наблюдается не только в школах, но и ссузах, например, в Уфимском машиностроительном колледже, Уфимском многопрофильном колледже, Уфимском топливно-энергетическом колледже, добавила Юсупова. Напомним, ProUfu.ru еще в феврале бил тревогу по поводу профколледжа.

«Темные» дела уфимского колледжа, где студентка умерла от туберкулеза
После выступления учительницы началось самое интересное. Член СПЧ Андрей Бабушкин спросил, почему количество часов родных языков сокращается? На что замминистра Галиева ответила, что сокращение идет не только башкирского языка, но и русского языка как родного.

А по словам завкафедрой татарского языка и литературы БГПУ им. М. Акмуллы Ильшата Насипова, снижение часов происходит в основном из-за реализации закона о языках, поскольку раньше по ФГОС часы на родные языки отводились больше. Так же добавил, что социально-экономические показатели педагогической профессии не привлекательны. Кто-то из спикеров согласился с ним и отметил, что оставив родные языки лишь в качестве факультативных занятий у 10-11 классов, в скором времени не будет подпитки в филологические факультеты.

Но Бабушкина их объяснения не устроили и он спросил: «Сколько у вас предметов в школе, которые ведутся на башкирском языке? Есть детсады на башкирском языке?» Однако внятного ответа не получил. К слову, в прошлом году на круглом столе данный вопрос уже выносился на обсуждение. Тогда выяснилось, чтобы преподавать предмет на башкирском языке, нужно включить учебник в федеральный перечень, но на это нет средств.

- Мы находимся на изломе истории, когда каждый день исчезает один язык. Есть сферы (социально-бытовой, научный, культурный и пр.) с помощью которых сохраняются языки. Но бывает так, что в семье изучают язык, а в школе нет. Поэтому у правительства должны быть мотивационные инструменты, которые будут помогать жителя изучать родные языки, - подытожил Андрей Владимирович и попросил принести список всех учебных заведений, где идет сокращение родных языков.

Собрав в стопку все проблемные вопросы в изучении родных языков, член СПЧ сделал замечание врио главы РБ Радию Хабирову.

- Раньше у нас власти ругали за «принудительное» изучение башкирского языка, а теперь все стало наоборот.

В целом, эта проблема, конечно, серьезная. У нас слабая база подготовки учителей родных языков. Требуется также поддержка учителям башкирского и татарского языков, которые из-за сокращения часов лишились работы. Кое-где, я знаю, им дают преподавать биологию. Но в этом вопросе нужно соблюдать разумный баланс, - прокомментировал руководитель республики и обещал разрешить языковую проблему.

ПроУфу
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  • 1 | 29.03.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,разбираются в "гражданском обществе, и правах человека" как свинья в апельсинах. Ничего хорошего от них ждать неЧа! А вот новую волну башкирского национализма они поднимут,- это как два пальца об осфальт!
Где были эти защитнички когда на протяжении 20-ти лет наших ребятишек насиловали башкирским языком?!



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  • 2 | 29.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужно изучать язык на котором жизнь строится, наука изучается. Ну куда пойдешь на своем родном, можно скот погонять и т.п.



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  • 3 | 29.03.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждый человек волен изучать только свой собственный родной язык. Никакого насилия! Всякое языковое насилие под запрет!



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  • 4 | 29.03.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Где были эти защитнички когда на протяжении 20-ти лет наших ребятишек насиловали башкирским языком?!
----------------
И продолжают насиловать - английским, немецким, французским!



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  • 5 | 29.03.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зугу Рахма
"Кстати, татарский и башкирский языки дети стали изучать только по тому, что на нем поет Элвин Грей"
***
Какая глубокая мысль видного партийного и государственного деятеля "страны башкир", кстати?



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  • 6 | 29.03.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое насилие?
Нет никакого насилия, нет и изучения!
Вместо урока крутят мультики и детям ставят пятерки. Только из-за мультиков осуществляется «изучение БЯ».



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  • 7 | 29.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понятно, население против, депутаты не довольны профуканием 160 млн. руб. и инициируют отставку, а Глава им в ответ отвечает: «я человек Хабирова»



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  • 8 | 29.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понятно, население против, депутаты не довольны профуканием 160 млн. руб. и инициируют отставку, а Глава им в ответ отвечает: «я человек Хабирова»
_______________________________

Хабиров человек путена, круг замкнулся.



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  • 9 | 29.03.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Для ваших тупых детей любая учеба насилие. Вон Тимоху так затаскали, теперь ничего не может, только колеса передвигать. И остальные такие же. А нормальному ребенку от двух часов башкирского хуже не будет. Кстати сами дети почему то не жалуются, а ноют даже не имеющие учащихся детей ужовские лузеры..



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  • 10 | 29.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
***
???



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  • 11 | 29.03.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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" Сирые языки". Сколько комиссий создавали, создают и будут создавать, чтобы вас возродить!? Сколько "добрых" слов сказано, говорят и скажут в вашу защиту!? Сколько средств выделяли, выделяют и будут выделять, чтобы вы ("сирые языки") дуба не дали!?

Современные саддукеи совершенно не смогут решить проблему языков в РФ, так как она (проблема) не может иметь истинного решения в том русле в каком ее хотят разрешить чиновники.

И для них (чиновников) ключ решения проблемы не за семью замками -
прекрасно знают, что не сделав язык рабочим, обслуживающим политическую, экономическую и социальную области жизни, говорить о его сохранении абсурдно. Это толочь воду в ступе.

Если гипотетически допустить, что в РФ государственным языком стал французский, кто бы изучал русский и другие языки - энтузиасты. Поэтому при едином государственном языке в РФ, русском, остальные языки - это вызывающие печаль пасынки, как и их носители.



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  • 12 | 29.03.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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не сделав язык рабочим, обслуживающим политическую, экономическую и социальную области жизни, говорить о его сохранении абсурдно. ======= ===========================================
ЗОЛОТЫЕ слова. Нечего тратить сотни миллионов на не нужные языки типа БЯки.



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  • 13 | 29.03.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 29.03.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Сирые языки". Сколько комиссий создавали, создают и будут создавать, чтобы вас возродить!? Сколько "добрых" слов сказано, говорят и скажут в вашу защиту!? Сколько средств выделяли, выделяют и будут выделять, чтобы вы ("сирые языки") дуба не дали!?

Современные саддукеи совершенно не смогут решить проблему языков в РФ, так как она (проблема) не может иметь истинного решения в том русле в каком ее хотят разрешить чиновники.

И для них (чиновников) ключ решения проблемы не за семью замками -
прекрасно знают, что не сделав язык рабочим, обслуживающим политическую, экономическую и социальную области жизни, говорить о его сохранении абсурдно. Это толочь воду в ступе.

Если гипотетически допустить, что в РФ государственным языком стал французский, кто бы изучал русский и другие языки - энтузиасты. Поэтому при едином государственном языке в РФ, русском, остальные языки - это вызывающие печаль пасынки, как и их носители.
+++++++++++++++++++++++++

Жаль, что исчезли:
Чудь.Полищуки.Тутэйшы, Бужане, Волыняне, Болотюки, Весь, Голядь, Камасинцы, Керкеты, Меланхлены, Меря, Мещера, Моторы, Мурома, Половцы, Угры, Эвремейсы, Унанганы, Убыхи, Карабулаки, Водь (вадьялайн), Сету (сето), Энцы (энэтэ), Ижорцы, Тазы, Уйльта (ороки), Ульчи,.Камасинцы, Кереки, Чулымцы.

Сейчас исчезновение грозит хантам, манси, эскимосам, чукчам, каюрам, корякам, вогулам, нганасанам, ненцам, нивхам, селькупам, кетам, тофаларам, ительменам, долганам, удегеям. Их численность составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.



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  • 14 | 29.03.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Спектакль
Число вовлечённых в скандал устроенный жителем с. Кушнаренково Шайнуровым Альбертом увеличивается с каждым судебным заседанием. На последнем. 26 марта судья Благодарова приняла ходатайство от представителя ответчика Нурисламова Равиля о включении в число свидетелей со стороны защиты Ильдуса Шайхиева и Сергея Филина. Якобы эти господа видели драку Альдерта Муллануровича с местным бизнесменом на площади перед райсоветом. Видео о нём было опубликовано на сайте МКСЕТ несколько месяцев назад. Там чётко видно, что зачинщиком потасовки является иптяш Шайнуров. И вот теперь пытаясь оправдаться, он втягивает в устроенный им самим же конфликт совершенно посторонних людей, вполне возможно за вознаграждение. Шайхиеву, имеющему диплом юриста, должно быть известно, что за лжесвидетельствование могут привлечь к ответу и завести дело по УК РФ.
Ну а Сергей Александрович только по незнанию законов может вляпаться в неприглядную историю. Судить его не будут, всё таки депутат, неприкосновенен. Альберту Муллануровичу стоит задуматься над последствиями для себя и для сына Айдара. В их действиях налицо: ложный донос, лжесвидетельствование, вовлечение в преступление граждан не осознающих или не знающих законы РФ. Сам Альберт юрист, должен понимать, что подставлять людей это нарушение ряда статей уголовного кодекса. Пожалуй пора угомониться и успокоиться



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  • 15 | 29.03.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец после полуторанедельного отсутствия 28 марта глава Гизатуллин соизволил появиться на рабочем месте. Да и то, наверное, по причине проведения курултая башкир Кушнаренковского района. В здании КСК собравшиеся посмотрели фильм о якобы «Выдающихся достижениях» тружеников примерно полувековой давности. Современность показали отрывками, особенно впечатлило зрителей враньё про успешную медицину в нашем селе. Никто ещё не забыл сюжет центрального телевидения про лечение бабушки с помощью швабры. Кстати после этого она умерла.
После фейкового фильма состоялись выборы в районный курултай. Правда башкир как таковых было в зале маловато, раз два и о+бчёлся.
Но злые языки правильно сказали, что Ринат Руслановичь обладает особым даром, вовремя появляться на работе, когда назревает мероприятие типа сегодняшнего, или приезжает начальство, как 19 марта. Тогда посетивший его руководитель агросоюза Николаев В.И. был поражён гонором главы, заявившего, что не учите учёного, я всё знаю, ко мне инвесторы просто ломятся, чуть ли не в очередь встали. После этого господин Гизатуллин около десятка дней не появлялся на работе, говорят болел. Сейчас он вошёл в роль, всем заявляет, что переедет жить в наше село, построит дом, а свою квартиру продаст, непонятно каким образом, т.к. приобретена по ипотеке. Такие амбициозные планы вряд ли будут воплощены в жизнь. Команда подбирается из одних можно сказать, околокриминальных элементов. Первый в ряду командир по финансам Азат Исмагилов, которого ранее уволили якобы по собственному желанию. А фактически за финансовые нарушения, второй: Разим Аюпов перешедший замом в администрацию из колхозколледжа. Он был героем множества сказалов; здесь рукоприкладство к воспитателю общежития, драка с женой поломал ей руку; В третьех устройство на должность директора в сельхозколледж Руслана Нургалиева, замешенного в уголовном деле по раздаче участков своим людям по блату, а может и за деньги. Список огромен. Ясно одно Руслан Ринатович, вероятно станет очередным фейковым руководителем района. Его неявных кураторов Толкачёва и Пчелинцева ждёт полный провал и дальнейшая утеря авторитета Единой России. Пока не поздно Хабирову надо представить другого нормального руководителя.



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  • 16 | 29.03.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Кушнаренковский главчиновник Гизатуллин Руслан практически прогулял прошлую неделю, лишь 19 марта появившись на работе на короткое время. В этот день по неофициальным данным в районе побывали сотрудники ФСБ. Руслан Ринатович по этому поводу заявил своим заместителям, что мне мол пофиг их визит. Этим самым он выразил полное пренебрежение к силовикам из самой серьезной госструктуры.
В это время произошли перестановки, в сельхозколледже поставили директором бывшего главу Нургалиева (в просторечии рюмочника). Разим Аюпов стал заместителем главы без всякого конкурса.
На сайте одноклассники Руслан Ринатович разместил целую хвалебную передачу о «процветающем» Кушнаренковском районе, более получаса сотрудник музея Ильфир Фаилович Кадыров говорил о выдающихся успехах тружеников в сельхозпроизводстве, в области культуры и т.д.
Все это, конечно, было лет 30-40 -50 лет назад, а в настоящем то их нема. Господин Гизатуллин крупно подставил музейщика. На днях президент РФ Путин В.В. подписал закон о ответственности за размещение фейковых новостей в СМИ, в частности на интернет-сайтах. Проще говоря за вранье или по культурному за недостоверную информацию, вводящую в заблуждение органы власти, общество, то есть нас с вами дорогие граждане.
Штрафы установлены солидные от десятков до сотен тысяч рублей.
Граждане Гизатуллин и Кадыров вполне могут стать фигурантами дел о нарушении новых законов за свое вранье. Кушнаренково без этого прославилось на всю Россию скандалами; чего стоит только один сюжет по телевидению, где показали лечебный инструмент-швабру, с ее помощью лечили перелом конечности у бабушки, после чего она умерла.



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  • 17 | 29.03.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Фагимовичу, который фактически трех и более несовершеннолетних детей не имеет, и, соответственно, законных оснований для получения данного земельного участка также не имеет;
3. Земельный участок расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Грибушина, д. 33, предназначенный для льготной категории граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях ^ предоставлен Ситдикову Ильшату Муллаяновичу, который фактически на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях не состоит и законных оснований для получения данного земельного участка не имеет;
4. Земельный участок расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Архитектурная, д. 83, предназначенный для льготной категории граждан - молодым семьям, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 35 лет, либо не полная семья - предоставлен Мухаметзянову Айдару Флюровичу, который фактически к данной льготной категории не относится и законных оснований для получения данного земельного участка не имеет;
5. Земельный участок расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Архитектурная, д. 68, предназначенный для льготной категории граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - предоставлен Калачеву Андрею Викторовичу, который фактически трех и более несовершеннолетних детей не имеет, и законных оснований для получения данного земельного участка не ймеет;
6. Земельный участок расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Олимпийская, д. 55, предназначенный для льготной категории граждан, имеющих ребенка инвалида - предоставлен Яппарову Ильдару Фанилевичу (следователь отдела полиции по Кушнаренковскому району), который фактически ребенка инвалида не имеется, и законных оснований для получения данного земельного участка также не имеет;
7. Земельный участок расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Архитектурная, д. 66, предназначенный для льготной категории граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - предоставлен Назмутдинову Ильгизу Раифовичу, который фактически трех и более несовершеннолетних детей не имеет, и законных оснований для получения данного земельного участка не имеет;
8. Земельный участок расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. М. Джалиля, д. 37, предназначенный для льготной категории граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - предоставлен Ахметову Ринату Раилевичу, который фактически трех и более несовершеннолетних детей не имеет, и законных оснований для получения данного земельного участка не имеет;



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  • 18 | 29.03.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Администрацию с заявлениями о предоставлении земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на территории с. Кушнаренково Кушнаренковского района Республики Башкортостан.
Кроме того, вышеуказанные лица не были поставлены на учет граждан для предоставления земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», поскольку все указанные лица имели право на получение подобных земельных участков, так как были зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельских поселениях - на территории Кушнаренковского района Республики Башкортостан, что является в свою очередь условием для предоставления земельного участка с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», тогда как Курбанов М.Ф. был поставлен на учет для предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов. Совершенными отказами в постановке на учет и предоставлении земельных участков были нарушены требования ч. 5 ст. 9 Закона, в соответствии с которой не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной собственности, за исключением случаев: изъятия земельных участков из оборота; установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков; резервирования земель для государственных или муниципальных нужд.
« В июле 2013 г. Яппаров И.Ф., желая приобрести в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, совместно со своим отцом - Яппаровым Ф.Г., обратился с просьбой о предоставлении земельного участка к главе Администрации Юсупову А.М. и предложил последнему оформить ему в собственность земельный участок на территории с. Кушнаренково Кушнаренковского района Республики Башкортостан.
Юсупов А.М. согласился выполнить просьбу Яппарова И.Ф., поскольку последний занимал должность следователя следственного отделения Отдела МВД России по Кушнаренковскому району и мог оказать ему поддержку в будущем в решении какого-либо личного вопроса. Яппаров И.Ф. получив согласие Юсупова А.М. в оказании ему содействия в решении данного вопроса, по указанию последнего обратился в Администрацию с заявлением о выделении ему земельного участка, которому приложил копию своего паспорта. Данное заявление Яппарова И.Ф. было зарегистрировано в Администрации 31.07.2013 № 01-23/1453.
После поступления в Администрацию заявления Яппарова И.Ф. с просьбой предоставить ему земельный участок, Юсупов А.М. передал его в комиссию для рассмотрения и принятия решения о постановке Яппарова И.Ф. на учет для предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Члены комиссии, в которую входят сотрудники Администрации, а также сотрудники Комитета, которые в соответствии с Соглашением «О



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  • 19 | 29.03.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Яппаровым И.Ф., умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, из иной личной заинтересованности, выразившейся в возможности Яппаровым И.Ф., занимающим должность следователя следственного отделения Отдела МВД России по Кушнаренковскому району, оказать Юсупову А.М. поддержку в будущем в решении какого-либо личного вопроса, а также из корыстной заинтересованности, выразившейся в оказании содействия на получение права собственности на Земельный участок третьим лицом - Яппаровым И.Ф., действуя в нарушение ст.ст. 15 и 34 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которым не допускается установление приоритетов и особых условий для отдельных категорий граждан при предоставлении земельных участков, устанавливая приоритет Яппарову И.Ф. и особые условия при предоставлении ему земельного участка, заведомо зная, что на территории микрорайона «Андреевский» сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан отсутствуют земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, достоверно зная, что Яппаров И.Ф. не относится к льготной категории граждан, и законных оснований для получения земельного участка не имеет, осознавая, что члены комиссии находятся в его, как главы Администрации, подчинении, дал им незаконное указание принять Яппарова И.Ф. на учет для предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и подготовить разрешительные документы, касающиеся предоставления Яппарову И.Ф. земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Олимпийская, 55.
Члены комиссии, в которую входили сотрудники Администрации и Комитета, находясь в зависимом от Юсупова А.М. положении, выполняя указание последнего, на заседании, проводимом 20.08.2013, приняли незаконное решение о принятии Яппарова И.Ф. на учет для предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов.
При этом Яппаров И.Ф. на учете граждан, претендующих на предоставление земельных участков и имеющих льготы при предоставлении земельных участков в собственность, не состоял.
В дальнейшем, сотрудниками Комитета в соответствии с ч. 4 ст. 8 Закона, согласно положениям которой, публикация сообщений в средствах массовой информации о наличии земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан или муниципальной собственности и предлагаемых для передачи в аренду или собственность на торгах (конкурсах, аукционах), производится соответственно уполномоченным республиканским органом исполнительной власти в области земельных отношений и органами местного самоуправления, было подготовлено письмо в адрес главного редактора газеты «Авангард», в котором в нарушение ст. 30.1 и ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации содержалось заведомо ложное информационное сообщение о наличии предназначенного для однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан земельного участка



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  • 20 | 29.03.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Примерно в середине апреля 2013 года он решил обратиться в Администрацию Кушнаренковского района с заявление с просьбой предоставить ему земельный участок на территории с. Кушнаренково, так как хотел построить жилой дом на участке и заниматься там небольшим сельским хозяйством, то есть держать скотину- Об этом он сообщил своему отцу Ситдикову М.М., который работает водителем в Администрации Кушнаренковского района, на что отец сказал, что поможет ему с данным вопросом и постарается решить этот вопрос с Администрацией. После этого, в это же время, он вместе со своим отцом пошел в Администрацию Кушнаренковского района, где он написал заявления с просьбой предоставить ему земельный участок на территории с. Кушнаренково. Через некоторое время после предоставления им заявления и необходимых документов, ему почтой пришло уведомление о том, что его заявление рассмотрено и что ему будет предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. В последующем в феврале 2014 года с ним заключили договор безвозмездного предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Грибушина, д. 33, в собственность, договор заключен был с председателем КУС. Этот договор был заключен с ним на основании постановления главы Администрации Юсупова А.М. о предоставлении ему в собственность указанного земельного участка. Указанный договор он тогда же зарегистрировал в Росреестре по Кушнаренковскому району и ему было выдано свидетельство о праве собственности на указанный земельный участок. В настоящее время земельный Ф участок находится также у него в собственности.
/т. 10 л.д. 225-228/
- показания свидетеля Яппарова И.Ф., согласно которым он состоит в должности следователя следственного отделения Отдела МВД России по Кушнаренковскому району. Он не женат, несовершеннолетних детей у него на иждивении не имеется, детей-инвалидов также не имеется, к категории «молодая семья» он не относился и не относится. Летом 2013 года он обратился в Администрацию Кушнаренковского района Республики Башкортостан с заявлением о предоставлении ему земельного участка. Через какое-то время по почте ему пришло уведомление об отказе в предоставлении земельного участка. В связи с данным отказом, примерно в июле 2013 года он вместе со своим отцом Яппаровым Ф.Г. пришли на прием к главе администрацию Кушнаренковского района Юсупову А.М. В ходе разговора он и его отец, сильно возмущались факту отказа в предоставлении земельного участка, и дали понять Юсупову А.М. о том, что они просто так не оставят этот факт. В итоге разговора глава Администрации Юсупов А.М. сказал ему переписать заявление на предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, что он и сделал. Позже он несколько раз случайно сталкивался с Юсуповым А.М. и в ходе встреч спрашивал у него о том, что там с заявлением о предоставлении земельного участка, на что Юсупов А.М. отвечал ему, скоро все решится, что участок будет предоставлен. Примерно в августе 2013 года



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