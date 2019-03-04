Римма Утяшева и карманный РНКАТ Башкортостана

Прежде чем вернуться к поднятой там проблеме, упомянем об одном совершенно незамеченном трагикомичном моменте. Так, на главной странице сайта ФНКАТ красуется название "Федеральная национально-культурная автономия татар Республики Татарстан" (ФНКАТ РТ).Начнем с того, что организации с таким названием не существует в природе. ФНКАТ есть, а вот ФНКАТ РТ нет. Во-вторых, исходя из федерального закона о национально-культурных автономиях от 1996 года, в Татарстане нет не только федеральной, но и даже региональной автономии татар, т.к. их можно создавать только в тех субъектах, где этот народ находится в численном меньшинстве. А татары, напомним, являются самым многочисленным этносом в республике Татарстан. Единственное объяснение такой непонятной казуистики — это обыкновенная некомпетентность или, если грубо сказать, разгильдяйство тех, кто составлял и затем утверждал сайт федеральной автономии. Видимо, ни руководитель аппарата автономии Миляуша Шарапова, ни сам Ильдар Гильмутдинов (который активно рекламировал сайт своей организации на прошедшей 15 марта конференции) даже не заглядывают на интернет-ресурс федеральной автономии (надеюсь, хоть после этой публикации подчиненные председателя ФНКАТ удосужатся исправить такую оплошность, которая просто-напросто позорит всю организацию).Итак, гвоздем программы всей конференции стала резкая критика председателя ФНКАТ и одновременно главы Комитета по делам национальностей российской Госдумы Ильдара Гильмутдинова в адрес Всемирного конгресса татар. По его словам, необходимо закрыть "филиалы конгресса в тех регионах, где есть автономии", чтобы не "возникало проблем с местными властями".Реальная подоплека такого наезда осталась за кадром, тем более сам депутат никак не конкретизировал свое недовольство. Ведь не следует забывать, что национально-культурные автономии есть во всех регионах, где компактно проживают большие группы татарского населения. Т.е., если исходить из слов Ильдара Гильмутдинова, то выходит, что все татарские организации — за исключением автономий — либо должны быть ликвидированы, либо полностью перейти под непосредственный контроль региональных автономий. Звучит абсурдно, скажете вы? Несомненно!О каком же регионе говорил Ильдар Гильмутдинов? (Ему бы с такой же яростью на думской трибуне защищать конституционные права 30-миллионного нерусского населения федерации!) Речь может идти только об одном регионе — Башкортостане. И вот почему.Во-первых, конечно, никаких загадочных "филиалов", о которых говорит Ильдар Гильмутдинов ни в РБ, ни где бы то ни было у ВКТ нет (а уж тем более, созданных в последнее время). Но в Башкортостане сыздавна есть представитель Всемирного конгресса татар, в одном, так сказать, экземпляре, который выполняет в большей степени организационные функции — обеспечение приезда делегатов из Башкортостана на всевозможные форумы, организуемые Всемирным конгрессом татар, снабжение школ и библиотек хотя бы минимальным набором книг и учебно-методическими пособиями по татарском языку.Последнее — по сути, обязанность того же министерства образования Башкортостана, но учитывая, что национально-культурные интересы татар республики их уже давно особо не интересуют, эти функции приходится выполнять общественным структурам.Во-вторых, только в башкортсотане РНКАТ РБ из-за позиции своего руководителя Риммы Утяшевой (поставленной и активно поддерживаемой региональными властями) находится в искусственно ею созданном конфликте не только с независимой от власти татарской национальной интеллигенцией Башкортостана, но и со Всемирным конгрессом татар.Последний яркий пример — это организованная в конце февраля в Уфе презентация эскиза "Стратегии развития татарского народа", которую руководство РНКАТ полностью проигнорировало, объяснив еще на стадии подготовки этого мероприятия тем, что "это мероприятие Всемирного конгресса татар, и, значит, мы (т.е. автономия) к нему отношения не имеем".И такими отговорками руководитель РНКАТ игнорирует любые мероприятия, которые проводят другие татарские национальные организации в Башкортостане, вне зависимости от того, имеет ли к ним хоть какое-то отношение ВКТ или нет.В этой связи напомним, что Региональная национально-культурная атвономия татар республики Башкортостан с самого момента ее основания является коллективным членом Всемирного конгресса татар. Да и Стратегия развития татарского народа — это не проект развития конгресса татар, а документ выживания и развития татарской нации в XXI веке. Поэтому такие глупые отговорки как-то даже смешно обсуждать, настолько они нелепы по своей сути.В-третьих, только в Башкортостане могут возникать "проблемы со взаимоотношениями с региональным властями", т.к. нигде, ни в одном из российских регионов у татар в силу разных причин нет такого вороха национальных проблем как в Башкортостане.В-четвертых, именно Римма Утяшева, которую Ильдар Гильмутдинов усадил в президиуме, громче всех аплодировала "наезду" Гильмутдинова на ВКТ.И это, видимо, тоже не просто так. Источник в кабинетах уфимского Белого Дома сообщил, что именно Ильдар Гильмутдинов пролоббировал кандидатуру Риммы Утяшевой в качестве депутата Госсобрания Башкортостана — на освободившееся депутатское место после ухода экс-мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации (т.е. после смены руководства республики). На самих же выборах в Госсобрание она победить не смогла, т.к. администрация прежнего главы республики Рустэма Хамитова поставила ее на явно непроходное место в партийном списке "Единой России". Причина здесь понятна: выполняя все прихоти чиновников из Белого Дома, которые шли в полный разрез с интересами татар Башкортостана, она дискредитировала себя в глазах татарской общественности. Поэтому Римма Утяшева закономерно так и не смогла взять под свой контроль татарские организации в республике. А не имея серьезной базы поддержки, она уже перестала представлять интерес для региональной власти, ведь усесться на депутатское кресло желающих более чем предостаточно.Если принять во внимание этот момент, то становится понятным требование Ильдара Гильмутдинова в контексте Башкортостана. Оно означает требование полного отказа Всемирного конгресса татар от взаимоотношений с татарскими объединениями в Башкортостане и передачу карт-бланша в руки региональной автономии. На практике это может привести к тому, что и без того затихший в последние годы голос татарских общественных организаций в Башкортостане окончательно сойдет на нет. Делегаты на всевозможные форумы будут отфильтрованы по принципу лояльности, а сами организации станут еще более ручными, т.к. любые контакты с Казанью пойдут под "бдительным" оком руководства региональной автономии, которая после 2012 года из-за своей соглашательской позиции никак себя не проявила в деле отстаивания национальных интересов одной трети населения республики Башкортостан. И ладно, если бы такая тактика приносила свои плоды — однако же никаких результатов кроме отрицательных здесь нет.Касаясь Башкортостана, нельзя не упомянуть, что антитатарское лобби из представителей части башкирской национальной интеллигенции планирует повторить в 2020 году результаты предыдущих сфальсифицированных переписей населения 2002 и 2010 годов. В этой связи вынашиваются планы по внедрению в школах западной (татароязычной) части республики вместо родного татарского языка так называемого "северо-западного" диалекта башкирского языка. Это в какой-то мере позволило бы, ко всему прочему, отвлечь часть башкирской национальной интеллигенции от реальных проблем, стоящих перед самим башкирским народом. Понятно, что при претворении этих планов в жизнь необходимо, чтобы татарские общественные организации были полностью управляемы и не оказывали сопротивления.Поэтому со стороны главы ФНКАТ этот наезд смахивал на неприкрытый шантаж: мол, если не пойдете на мои условия, то с региональными властями не договоримся. Всемирный конгресс татар, разумеется, ни в коем случае не должен поддаваться на такой шантаж со стороны человека, по сути, слившего интересы не только татарского, но и всех народов России — при принятии языкового закона.Тут возникает вопрос: почему именно на личности Ильдара Гильмутдинова мы акцентируем свое внимание, ведь, казалось бы, кроме него есть и другие депутаты от Татарстана, которые также проголосовали за данный закон? Но тут есть два принципиальных момента.Первый — господин Гильмутдинов является председателем Комитета по делам национальностей Госдумы и председателем Федеральной национально-культурной автономии татар (ФНКАТ). Т.е. он — фактически лицо, представляющее интересы татар, проживающих на территории РФ, и одновременно с этим возглавлящий комитет в нижней палате Парламента, занимающийся как раз вопросами национальной политики. Кому же как не ему заниматься тем, чтобы подобные законы не вышли даже проектом на обсуждение в Госдуме?Во-вторых, он во время обсуждения этого закона занимал роль неофициального переговорщика, представляющего интересы народов России. Но в этой стезе, как мы знаем, проявил себя самым никчемным образом.Он не только оправдывал, но и активно лоббировал данный закон — будто бы он выгоден татарской нации, найдя в нем целых семь "плюсов". По прошествии года после принятия этого закона всем, даже самым наивным, стало очевидно, что ни один из доводов Ильдара Гильмутдинова не оправдался.Товарищ Гильмутдинов, оправдывая свой слив языкового вопроса в республиканских СМИ, говорит о том, что якобы голоса 30-40 депутатов ничего бы не решили. Это, конечно, чистой воды лукавство. Ведь если бы Ильдар Гильмутдинов, будучи главой ФНКАТ или, тем более, главой Комитета по делам национальностей, встал в принципиальную позицию, это несомненно остудило бы горячие головы в московском Кремле, и даже в случае принятия самого закона им пришлось бы пойти на реальные, а не мнимые уступки. Но на такие вещи нужна политическая воля, а ее, как мы видим, у "народного" избранника нет.Бенефис Гильмутдинова — это результат головокружения от его "успехов" на общественно-политическом уровне. Слив языковой закон, он пытается теперь уже вмешиваться в деятельность татарских общественных организаций в регионах, заодно попытавшись отвлечь внимание от себя. Очевидно, что терять уже нечего, т.к. он потерял всякий авторитет в татарском мире, и ему только и остается, что, примерив привычное одеяние "служилого татарина", идти до конца по проторенной дорожке.