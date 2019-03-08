Экспорт скреп и духовности: Танки, ракеты, бомбы. Теперь и автозаки

Башкирские автозаки экспортируют на Кубу. Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в дар Республике Куба пяти автозаков, произведенных в мелеузовской исправительной колонии №7 Башкирии, следует из распоряжения кабмина от 29 марта. Стоимость партии составит 36,12 млн руб.Техника под названием «оперативно-служебный автомобиль типа А3» выпущена в 2018 году на шасси КамАЗа.Башкирская колония строгого режима производит автозаки с 2009 года. В 2017 году ИК прославилась выпуском автозаков «повышенной комфортности» — они оснащены обогревателями, кондиционерами, биотуалетами и гидропультом для распыления обеззараживающих веществ.За 10 лет колония выпустила более 1000 машин.