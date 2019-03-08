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Экспорт скреп и духовности: Танки, ракеты, бомбы. Теперь и автозаки

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Башкирские автозаки экспортируют на Кубу. Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в дар Республике Куба пяти автозаков, произведенных в мелеузовской исправительной колонии №7 Башкирии, следует из распоряжения кабмина от 29 марта. Стоимость партии составит 36,12 млн руб.

Экспорт скреп и духовности: Танки, ракеты, бомбы. Теперь и автозаки


Техника под названием «оперативно-служебный автомобиль типа А3» выпущена в 2018 году на шасси КамАЗа.

Башкирская колония строгого режима производит автозаки с 2009 года. В 2017 году ИК прославилась выпуском автозаков «повышенной комфортности» — они оснащены обогревателями, кондиционерами, биотуалетами и гидропультом для распыления обеззараживающих веществ.

За 10 лет колония выпустила более 1000 машин.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 05.04.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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"Без окон, без дверей - полна горница людей." (Загадка).



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  • 2 | 05.04.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирские автозаки экспортируют на Кубу.
____________________________________________________
И что? Новость из разряда "Волочкова села на шпагат". Больше нет новостей?



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  • 3 | 05.04.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в дар Республике Куба пяти автозаков, произведенных в мелеузовской исправительной колонии №7 Башкирии, следует из распоряжения кабмина от 29 марта. Стоимость партии составит 36,12 млн руб.
==================================
Не забывайте что путин, недавно простил Кубе 32 млрд долларов.



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  • 4 | 05.04.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не забывайте что путин, недавно простил Кубе 32 млрд долларов.

----------------------------------

Хватит вам уже. Мало, что Кубу горбачёвский СССР предал. Ушли отовсюду.

PS. А ты думал, что 32 млрд долларов всем нам достались бы? Держи ширше.



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  • 5 | 05.04.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
произведенных в мелеузовской исправительной колонии №7 Башкирии
__________________________________________________________-
Теперь там реки рома, коробки сигар и зажигательная сальса!



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  • 6 | 05.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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неужели администрации Гуантаномо подарили?



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  • 7 | 05.04.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бы распоряжением Медведева пару единиц спецтехники оставить возле мин. природы и экологии РБ и одну- возле Упр. Ростехнадзора в "стране башкир"



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  • 8 | 05.04.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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А зачем ему впереди лопата (отвал)? Чтобы снег разгребать? Или это шо?



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  • 9 | 05.04.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
PS. А ты думал, что 32 млрд долларов всем нам достались бы? Держи ширше.

----------------------

Вот доктор экономических наук Валентин Катасонов полагает, что государство вообще не контролирует утечку денег. В результате такой политики за всё время из страны вывели 3 (три!) триллиона долларов.

Твои 32 млрд долл. - это карманные расходы какого-нибудь российского магната.



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  • 10 | 05.04.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот доктор экономических наук Валентин Катасонов полагает, что государство вообще не контролирует утечку денег. В результате такой политики за всё время из страны вывели 3 (три!) триллиона долларов.
--------------------------------
Катасовнов ошибается. Все под контролем. Неужели ты думаешь что кто то позволит триллионам долларов быть бесконтрольными?



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  • Участник
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8 | 05.04.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А зачем ему впереди лопата (отвал)? Чтобы снег разгребать? Или это шо?
=========================
дареному коню в зубы не смотрят



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5

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  • 12 | 05.04.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 05.04.2019, 12:33 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3884 | Рейтинг: -372,5
8 | 05.04.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А зачем ему впереди лопата (отвал)? Чтобы снег разгребать? Или это шо?
=========================
дареному коню в зубы не смотрят
_____________________________________
Тебе, известному конеебалисту видней конечно. Давай про финнов с япошками сочини куйню какую поржать?



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  • Эксперт
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  • 13 | 05.04.2019, 14:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29566 | Рейтинг: -701,6
автозаков, произведенных в мелеузовской исправительной колонии
«повышенной комфортности»
------------------
оснастили бы потайным люком или каким-нить устройством для побега. инструментом для подкопа, подземным ходом



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1

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  • Гость
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  • 14 | 05.04.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 05.04.2019, 14:02 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29565 | Рейтинг: -701,7
автозаков, произведенных в мелеузовской исправительной колонии
«повышенной комфортности»
------------------
оснастили бы потайным люком или каким-нить устройством для побега. инструментом для подкопа, подземным ходом
____________________________________________________
Типа как у тебя "дымоход"? Чтобы с черного хода еси что?



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  • Эксперт
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  • 15 | 05.04.2019, 14:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29566 | Рейтинг: -701,6
Америка России подарила пароход

Башкирия кубинским зэкам - «повышенный комфорт»



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  • Гость
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  • 16 | 05.04.2019, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.04.2019, 14:12 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29566 | Рейтинг: -701,7
Америка России подарила пароход

Башкирия кубинским зэкам - «повышенный комфорт»
______________________________________________
Зульке чопик в в потайной ход!



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  • 17 | 05.04.2019, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели фото настоящего автозака не смогли найти? Это же "Лавина-Ураган"! Очень Опытный



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  • Наблюдатель
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  • 18 | 05.04.2019, 18:36 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1389 | Рейтинг: +453,2
Вот, если бы все действующие в Башкирии автозаки отправили на Кубу или куда ещё дальше, то это была бы добрая весть. Хотя они могут пригодиться во время люстрации ...



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  • 19 | 05.04.2019, 19:15 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37203 | Рейтинг: +5589,2
18 | 05.04.2019, 18:36 | Автор: san-ufa
Публикации: 163 | Комментарии: 1388 | Рейтинг: +453,1
Вот, если бы все действующие в Башкирии автозаки отправили на Кубу или куда ещё дальше, то это была бы добрая весть. Хотя они могут пригодиться во время люстрации ...


====================Сережа! Как ты там среди евреев? Прижился?
Скучаешь!
Когда навестишь родные пенаты?



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  • 20 | 05.04.2019, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 05.04.2019, 18:36 | Автор: san-ufa
Публикации: 163 | Комментарии: 1388 | Рейтинг: +453,1
Вот, если бы все действующие в Башкирии автозаки отправили на Кубу или куда ещё дальше, то это была бы добрая весть. Хотя они могут пригодиться во время люстрации ...
___________________________________________________
Первый визжать будешь, когда добрая власть тюрьмы откроет



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