Техника под названием «оперативно-служебный автомобиль типа А3» выпущена в 2018 году на шасси КамАЗа.
Башкирская колония строгого режима производит автозаки с 2009 года. В 2017 году ИК прославилась выпуском автозаков «повышенной комфортности» — они оснащены обогревателями, кондиционерами, биотуалетами и гидропультом для распыления обеззараживающих веществ.
За 10 лет колония выпустила более 1000 машин.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Экспорт скреп и духовности: Танки, ракеты, бомбы. Теперь и автозаки
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