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Хабиров: «Нужно работать и решать вопросы, а не голодать»

  • Опубликовано: ПроУфу | 09.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 22316 | Комментарии: 12
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Радий Хабиров провел очередной «Стройчас» по вопросу дальнейшего строительства проблемных домов, затронув тему голодовки миловских дольщиков.

Хабиров: «Нужно работать и решать вопросы, а не голодать»


Сегодня Радий Хабиров провел очередное совещание в формате «Стройчаса», где обсуждались вопросы строительства проблемных домов.

Григорий Невоструев, первый заместитель председателя Госстроя Башкирии отчитался о ходе исполнения намеченного графика по завершению строительства проблемных домов и о взаимодействии с дольщиками.

Так, он рассказал, что большинство поступивших обращений за прошлую неделю касается жилых комплексов «Миловский парк», «Серебряный ручей» и «Новобулгаково», а также объектов АО «Интеграл» и ООО «БашСтройКомплект». По обращениям дольщиков были проведены рабочие совещания по схемам достройки проблемных домов.

Одним из главных вопросов стало обсуждение плана работ в жилом комплексе «Миловский парк». В настоящее время возобновлены работы по домам 5.3, 5.4, 5.5. Сейчас там работают порядка 40 человек, а также 8 специалистов газовой организации. На этой неделе к газоснабжению будет подключен дом 5.4, через неделю – дом 5.3, а в течение месяца – и дом 5.5. Через две-три недели после подключения строители смогут приступить к отделочным работам внутри зданий.

Также Григорий Невоструев отметил, что параллельно с этим ведется отработка финансовой схемы по дальнейшему строительству Миловского парка.

Сегодня же группа из пяти дольщиков, чьи дома не попали в первую очередь сдачи, объявила голодовку.

«Мы постоянно слышим, что чуть ли не весь Госкомстрой придумывает для Миловского парка финансовые схемы и т.д. Однако мы на себе этого не ощущаем. На «стройчасы» в правительство нас не приглашают», – заявила одна из участниц голодовки.

Тем не менее, на прошедшем «Стройчасе» присутствовала председатель инициативной группы дольщиков Зульфия Гайсина, которая отметила, что это незапланированная акция. Она выразила мнение, с которым согласно большинство дольщиков, что голодовку спровоцировали люди, имеющие определенный финансовый интерес и использующие ситуацию в своих целях.

Радий Хабиров подчеркнул, что строительство будет вестись строго по плану. Он отметил, что все вопросы будут решаться последовательно:

«Если возникла такая проблема, с людьми надо разговаривать, объяснять, – сказал Радий Хабиров. – Подчеркиваю: мы будем последовательно и эффективно решать все вопросы. Но шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае – абсолютно бесполезное занятие».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 09.04.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае – абсолютно бесполезное занятие».
==============================
Перед зданием парламента Исландии лежит расколотый камень
«Монумент Гражданскому Неповиновению», на котором написано следующее:
«Если правительство нарушает права людей, то восстание — их священное право и обязанность».



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  • Участник
  •  
  • 2 | 09.04.2019, 09:58 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 845 | Рейтинг: +101,5
Товарищ верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Боярин по своему предполагает,
Верховный по своему располагает.

Ждем-с, когда же она наступит идиллия.



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  •  
  • 3 | 09.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ждем-с, когда же она наступит, идиллия.

------------

Рази шо там...



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  • 4 | 09.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может региональным чиновникам не стоит так агрессивно вмешиваться в осознанный выбор человека- как жить, во что верить, какие семейные ценности защищать, каких жизненных ситуаций избегать?
Живем то один раз!
Или мы что-то не знаем?



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  • Начинающий
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  • 5 | 09.04.2019, 13:14 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 136 | Рейтинг: +8,1
На заборе висит лозунг партии "ЕР"ов: "Мнение каждого важно для нас". Якобы. Так, Хабиров и этот лозунг нарушает как двукратный член этиХ ЕРов.



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  • Эксперт
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  • 6 | 09.04.2019, 14:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29586 | Рейтинг: -701
«Нужно работать и решать вопросы, а не голодать»
----------------
Понятно вам, сопливые?!



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  • 7 | 09.04.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.04.2019, 14:12 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29584 | Рейтинг: -701,2
«Нужно работать и решать вопросы, а не голодать»
----------------
Понятно вам, сопливые?!
________________________
Нет, шелудивая



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  • Гость
  •  
  • 8 | 09.04.2019, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Нужно работать и решать, а не голодать"
+++
«Сбербанк», «Роскосмос», «Ростех» и РЖД объявили о строительстве своих новых штаб-квартир стоимостью каждой в районе миллиарда швейцарских франков.
***
Без комментариев.



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  • 9 | 09.04.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В этом году Башкирия откроет торговые представительства в Турции и Австрии, прорабатывается вопрос по Италии. Об этом 9 апреля на заседании Государственного Собрания — Курултая РБ, выступая с отчётом о работе Правительства Республики Башкортостан в 2018 году, заявил врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

***
Кто бы сомневался, что именно так и будет?
Кредитов то в РБ "на заботу о народе"немерено?



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  • 10 | 09.04.2019, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня Правительство Башкирии представило перед депутатами Госсобрания – Курултая РБ отчет по итогам ведения экономического хозяйства в 2018 году. Согласно последним данным, Башкирия пополнила федеральный бюджет России на 600 млрд рублей.

Из государственной казны в республиканскую поступило 65 млрд рублей.



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  • 11 | 09.04.2019, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 10,7% зарегистрирован в Башкирии
В Уфе рост заболеваемости смертельной инфекцией превысил 25%. ____________________________________________________________
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________ Вот проблема! Работай, Хабиров, решай проблему, пока на должности до осени! Очень Опытный



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 09.04.2019, 18:47 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1391 | Рейтинг: +453,2
Так ведь в Австрии, в Вене оно (представительство РБ!) уже давно открыто! Во главе с его "дилектором" У.М.Рахимовым.



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