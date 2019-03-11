Хабиров: «Нужно работать и решать вопросы, а не голодать»

Радий Хабиров провел очередной «Стройчас» по вопросу дальнейшего строительства проблемных домов, затронув тему голодовки миловских дольщиков.Сегодня Радий Хабиров провел очередное совещание в формате «Стройчаса», где обсуждались вопросы строительства проблемных домов.Григорий Невоструев, первый заместитель председателя Госстроя Башкирии отчитался о ходе исполнения намеченного графика по завершению строительства проблемных домов и о взаимодействии с дольщиками.Так, он рассказал, что большинство поступивших обращений за прошлую неделю касается жилых комплексов «Миловский парк», «Серебряный ручей» и «Новобулгаково», а также объектов АО «Интеграл» и ООО «БашСтройКомплект». По обращениям дольщиков были проведены рабочие совещания по схемам достройки проблемных домов.Одним из главных вопросов стало обсуждение плана работ в жилом комплексе «Миловский парк». В настоящее время возобновлены работы по домам 5.3, 5.4, 5.5. Сейчас там работают порядка 40 человек, а также 8 специалистов газовой организации. На этой неделе к газоснабжению будет подключен дом 5.4, через неделю – дом 5.3, а в течение месяца – и дом 5.5. Через две-три недели после подключения строители смогут приступить к отделочным работам внутри зданий.Также Григорий Невоструев отметил, что параллельно с этим ведется отработка финансовой схемы по дальнейшему строительству Миловского парка.Сегодня же группа из пяти дольщиков, чьи дома не попали в первую очередь сдачи, объявила голодовку.«Мы постоянно слышим, что чуть ли не весь Госкомстрой придумывает для Миловского парка финансовые схемы и т.д. Однако мы на себе этого не ощущаем. На «стройчасы» в правительство нас не приглашают», – заявила одна из участниц голодовки.Тем не менее, на прошедшем «Стройчасе» присутствовала председатель инициативной группы дольщиков Зульфия Гайсина, которая отметила, что это незапланированная акция. Она выразила мнение, с которым согласно большинство дольщиков, что голодовку спровоцировали люди, имеющие определенный финансовый интерес и использующие ситуацию в своих целях.Радий Хабиров подчеркнул, что строительство будет вестись строго по плану. Он отметил, что все вопросы будут решаться последовательно:«Если возникла такая проблема, с людьми надо разговаривать, объяснять, – сказал Радий Хабиров. – Подчеркиваю: мы будем последовательно и эффективно решать все вопросы. Но шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае – абсолютно бесполезное занятие».