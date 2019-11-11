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Пожурил слегка

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 30386 | Комментарии: 7
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По словам главы республики, ему предоставили справку о том, что есть риск недостижения целевых показателей. Поэтому поводу он сделал замечание первым вице-премьерам Правительства РБ Андрею Назарову и Илшату Тажитдинову.

Пожурил слегка


– Плохо, что Андрей Геннадьевич, Илшат Азаматович, вопросы не смотрите. Не надо мне ставить эти вопросы в конце декабря. Надо вопрос ставить в середине. Что сейчас делать будем? У вас самолюбия нет что-ли? У меня самолюбие есть. Не хочу, чтобы меня…Не вы же будете сидеть против наших коллег с федерального правительства, которые нам помогают, дают деньги в огромных количествах. Я буду сидеть, я буду за вас краснеть, - говорил Радий Хабиров.

Напомним, Министерство финансов РБ опубликовало отчет по исполнению консолидированного бюджета республики за девять месяцев 2019 года. В Аппарате полпреда в ПФО выяснили, что на реализацию национальных проектов из федерального бюджета в республику поступило 14,5 млрд. рублей. Но, по состоянию на 1 сентября, освоено 4,38 млрд. рублей, что составляет 30,1%. И чтобы исполнить план на год, Башкирии нужно освоить 100 млрд рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 10.12.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам главы республики, ему предоставили справку о том, что есть риск недостижения целевых показателей.
==========================
Интересно, какое медицинское учреждение выдало ему эту справку, и какие его личные качества, в том числе и заболевания,способствуют риску недостижения ЕГО целевых показателей?



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  • 2 | 10.12.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не хочу, чтобы меня…Не вы же будете сидеть!!!
__________________________________
вот такой должен быть КОНЕЦ у фразы - СИДЕТЬ!!!!
турк



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  • 3 | 10.12.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Началось выступление Хабирова с посланием Курултаю! В зале между Толкачёвым и Назаровым сидит Каринэ! Она там по какой должности заняла такое почётное место? Что-то Горбачёва это напоминает, только с уклоном в армянскую мафию! Очень Опытный



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  • 4 | 10.12.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........."есть риск недостижения целевых показателей. Поэтому поводу он сделал замечание первым вице-премьерам Правительства РБ Андрею Назарову и Илшату Тажитдинову.....
...по состоянию на 1 сентября, освоено 4,38 млрд. рублей, что составляет 30,1%. И чтобы исполнить план на год, Башкирии нужно освоить 100 млрд рублей....."
================================================
Освоят за оставшиеся дни месяца ! Вчера ролик показывали . то ли под Стерлитамаком , то ли под Ишимбаем дорогу к селу прокладывают по снегу ! Делают песчаную насыпь !
Ну еще с сотню автобусных остановок из поликарбоната и еще что то придумают чтобы " освоить " .



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  • 5 | 10.12.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66518 | Рейтинг: +12136,7
Это - фигня! Куда веселей другой инцидент:

Сегодня, 10(это ошибка ПроУфу - дело было вчера 9 декабря) декабря, на оперативке в Правительстве Республики Радий Хабиров напомнил о том, что «мы договаривались» – 10 декабря все основные новогодние площади должны быть готовы.
Заместитель премьер-министра Борис Беляев доложил, что сегодня ведутся работы на 476 объектах муниципальных образований, установка елок. Единственное, у нас есть вопрос по пиксельным елкам, «крайние пиксельные елки» будут доставлены сегодня. Мы надеемся, что задача будет выполнена. А так, 10 декабря готовность наших муниципальных образований будет «стопроцентной».

На что Хабиров отреагировал однозначно. — Мне ваши надежды не интересны. Я сказал — 10 декабря все елки должны быть включены. Мы же не за бюджет покупали, там не было долгих процедур. Почему нам поздно поставляют? Надо было теребить поставщиков, — сказал он.

Небольшая ремарка, на сайте https://zakupki.gov.ru/ в информации о контракте № 2027413693419000304, в графе «наименование бюджета» указан Бюджет Республики Башкортостан.
__________________________________________
Я вчера выкладывала эту заметку. НО! Лиля Чанышева сделала ролик с этой оперативки - коротенький, но очень смешной! Посмотрите!

https://www.facebook.com/lchanysheva/videos/2918518578178667
/?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab

коротка:
https://clck.ru/KtZJy

Посмотрите на реакцию Назарова при словах "мы эти елки не за бюджет покупали"))))))))))))))

Это трепло даже не помнит, что было 10 дней назад - торги прошли 29 ноября! Точнее - он не отличает частный(инвестиционный) платеж от бюджетного - потому что откат имеет с любого платежа!

Еще раз, черепаха - все еще нравится тебе эта мразь, которая такое же ху-йло, как и пуйло?!



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  • Эксперт
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  • 6 | 10.12.2019, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66518 | Рейтинг: +12136,7
Что-то Горбачёва это напоминает
__________________________
Плюсик поставила, но О_Ошка - как всегда сбрехал - не помню Раису в президиуме на съездах КПСС да и армянская мафия тут ваще не причем.
Но - штрих - примечательный. За то, что заметил - плюс.



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  • 7 | 10.12.2019, 10:54 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 35 | Рейтинг: -1,2
Надо же, какие мелочи вы подмечает! У вас особый склад ума!



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