Пожурил слегка ...

По словам главы республики, ему предоставили справку о том, что есть риск недостижения целевых показателей. Поэтому поводу он сделал замечание первым вице-премьерам Правительства РБ Андрею Назарову и Илшату Тажитдинову.– Плохо, что Андрей Геннадьевич, Илшат Азаматович, вопросы не смотрите. Не надо мне ставить эти вопросы в конце декабря. Надо вопрос ставить в середине. Что сейчас делать будем? У вас самолюбия нет что-ли? У меня самолюбие есть. Не хочу, чтобы меня…Не вы же будете сидеть против наших коллег с федерального правительства, которые нам помогают, дают деньги в огромных количествах. Я буду сидеть, я буду за вас краснеть, - говорил Радий Хабиров.Напомним, Министерство финансов РБ опубликовало отчет по исполнению консолидированного бюджета республики за девять месяцев 2019 года. В Аппарате полпреда в ПФО выяснили, что на реализацию национальных проектов из федерального бюджета в республику поступило 14,5 млрд. рублей. Но, по состоянию на 1 сентября, освоено 4,38 млрд. рублей, что составляет 30,1%. И чтобы исполнить план на год, Башкирии нужно освоить 100 млрд рублей.