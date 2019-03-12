Доклад без переводчика - чтобы никто не догадался

Депутат Альфарис Байчурин выступил на башкирском языке, предложив другим парламентариям воспользоваться синхронным аудиопереводчиком.
Радий Хабиров также в своём отчёте произнёс фразу на башкирском языке:
- Как у нас говорят в народе — «Куз курка, кул эшляй!». Вот так и все мы с вами будем работать в ближайшие годы. Смело браться за высокие задачи и вместе дружно решать их! — сказал врио Башкирии.
Напомним, что Альфарис Байчурин ранее был героем наших публикаций. Мы подробно рассказывали, как бывший глава Зианчуринского района получал доход от одной из самых успешных строительных компаний района и имел теневой бизнес.
МКС
Оригинал публикации
***
МКС: «Наследие Байчурина»: Почему на юге Башкирии бьют людей и стреляют в животных
Разрушенные фермы, сотни километров дорог без заправок, выгребные ямы в центре села, отстрел животных, избиение местных жителей - небольшая часть "наследия" экс-главы Зианчуринского района.
Чуть более месяца назад экс-глава Зианчуринского района Альфарис Байчурин, проработавший 16 лет на своем посту, стал депутатом Курултая Башкирии. Корреспондент Медиакорсети выехал на место и решил увидеть своими глазами все то, что он передал своему преемнику – 32-летнему Дамину Юланову.
«Оставил только разруху», - отвечают на мой вопрос местные жители. На самом деле, как выяснилось, проблем в районе предостаточно.
«Человек, разоривший район, стал народным избранником»
Зианчуринский район находится на границе Башкирии и Оренбургской области. Районный центр – село Исянгулово. Согласно переписи 2010 года, здесь проживают около 7500 человек.
Мы направились в центр села – в сторону двухэтажных домов. Во дворе нас встретил жуткий смрад. Выяснилось, что в течение долгих лет жители вынуждены жить здесь без водоотведения и канализации.
В 2009 году власти сообщили, что проблема будет решена. Тогда и началось строительство канализации и очистных сооружений за счет республиканского бюджета. С тех пор прошло почти десять лет – и ничего не изменилось.
- А ведь уже почти достроили, привезли оборудование. На 12 млн рублей проложили водопровод по селу. И вдруг строительство затормозилось, - рассказывает Венера.
На ее вопрос в администрации района ответили: «Украли оборудование».
- Как можно незаметно разворовать многотонное оборудование, это же тебе не лопату украсть? – диву дается Венера.
На ее многочисленные запросы чиновники и депутаты отвечали отписками. Летом 2018 года первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Владислав Туманин сообщил, что на завершающей стадии строительства канализации подрядная организация МУП «КомСервисСтрой» Зианчуринского района была подвержена банкротству. В связи с этим, объект был не введен в эксплуатацию. «Кроме этого, объекту был нанесен ущерб неустановленными лицами, уголовное дело по факту хищения результатов не дали», читаем в ответе чиновника.
Ведомство также сообщает, что в июле 2018 года распоряжением правительства Башкирии указанный объект передан в муниципальную собственность Зианчуринского района. Из этого следует, что завершением строительства будет заниматься район.
По словам нашей собеседницы, жители двухэтажных домов – в большинстве своем пенсионеры и инвалиды – не дождавшись обещанной канализации, сами вырыли выгребные ямы прямо во дворе.
- У нас во дворе таких ям 13 штук. Чтобы вырыть одну, мне пришлось копить из трехмесячной пенсии, - рассказывает Венера Яркинбаева. – Жуткий смрад идет именно оттуда. Раз в месяц отдаем по 1000 рублей управляющей компании, чтобы спецмашина вывозила отходы на свалку.
Отсутствие водоотведения приводит пенсионеров в большее отчаяние: мыться им приходится ходить в здание физкультурно-оздоровительного центра.
Единственная общественная баня села была закрыта в 2012 году, а его здание продали бизнесмену из Оренбурга под магазин.
Венера Яркинбаева пересказывает слухи о том, что владельцем ряда магазинов в районе является сам господин Байчурин. Формально же они принадлежат некоему Руслану Шарипову, Доказательств, конечно, у местных нет, но, как говорит народ: «Дыма без огня не бывает».
Она также говорит, что несколько лет назад в Исянгулово было продано здание «Сельстроя» фермеру за 200 тысяч рублей. В этом году администрация купила у него это здание за 4 млн 815 тысяч рублей.
Примечательна еще одна история, связанная с Альфарисом Салихьяновичем. Не так давно он построил на улице Куватова в Исянгулово двухэтажный дом. По словам Венеры Яркинбаевой, это произошло в то же время, когда велось строительство нового детского сада в райцентре. «Строители разгружали стройматериалы детсада на его участке», - говорит женщина. Достроив здание, Альфарис Байчурин продал его администрации района за несколько миллионов. Администрация выделила его для молодых специалистов. В одну из квартир заехала дочь Альфариса Байчурина и проживает по сей день там.
Приведено в сокращении.
МКС
Оригинал публикации
Доклад без переводчика - чтобы никто не догадался
Раздел: Политика | Просмотры: 20947 | Комментарии: 8