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Доклад без переводчика - чтобы никто не догадался

  • Опубликовано: mkset.ru | 10.04.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 20947 | Комментарии: 8
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В парламенте Башкирии впервые выступили с докладом на башкирском языке. Председатель госсобрания Курултая поощрил выступление. Председатель госсобрания Курултая Константин Толкачев сообщил, что 9 апреля впервые в парламенте выступили с докладом на башкирском языке.



Доклад без переводчика - чтобы никто не догадался


Депутат Альфарис Байчурин выступил на башкирском языке, предложив другим парламентариям воспользоваться синхронным аудиопереводчиком.

Радий Хабиров также в своём отчёте произнёс фразу на башкирском языке:

- Как у нас говорят в народе — «Куз курка, кул эшляй!». Вот так и все мы с вами будем работать в ближайшие годы. Смело браться за высокие задачи и вместе дружно решать их! — сказал врио Башкирии.

Напомним, что Альфарис Байчурин ранее был героем наших публикаций. Мы подробно рассказывали, как бывший глава Зианчуринского района получал доход от одной из самых успешных строительных компаний района и имел теневой бизнес.

МКС
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МКС: «Наследие Байчурина»: Почему на юге Башкирии бьют людей и стреляют в животных

Разрушенные фермы, сотни километров дорог без заправок, выгребные ямы в центре села, отстрел животных, избиение местных жителей - небольшая часть "наследия" экс-главы Зианчуринского района.

Чуть более месяца назад экс-глава Зианчуринского района Альфарис Байчурин, проработавший 16 лет на своем посту, стал депутатом Курултая Башкирии. Корреспондент Медиакорсети выехал на место и решил увидеть своими глазами все то, что он передал своему преемнику – 32-летнему Дамину Юланову.

«Оставил только разруху», - отвечают на мой вопрос местные жители. На самом деле, как выяснилось, проблем в районе предостаточно.

«Человек, разоривший район, стал народным избранником»

Зианчуринский район находится на границе Башкирии и Оренбургской области. Районный центр – село Исянгулово. Согласно переписи 2010 года, здесь проживают около 7500 человек.

Мы направились в центр села – в сторону двухэтажных домов. Во дворе нас встретил жуткий смрад. Выяснилось, что в течение долгих лет жители вынуждены жить здесь без водоотведения и канализации.

В 2009 году власти сообщили, что проблема будет решена. Тогда и началось строительство канализации и очистных сооружений за счет республиканского бюджета. С тех пор прошло почти десять лет – и ничего не изменилось.

- А ведь уже почти достроили, привезли оборудование. На 12 млн рублей проложили водопровод по селу. И вдруг строительство затормозилось, - рассказывает Венера.

На ее вопрос в администрации района ответили: «Украли оборудование».

- Как можно незаметно разворовать многотонное оборудование, это же тебе не лопату украсть? – диву дается Венера.

На ее многочисленные запросы чиновники и депутаты отвечали отписками. Летом 2018 года первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Владислав Туманин сообщил, что на завершающей стадии строительства канализации подрядная организация МУП «КомСервисСтрой» Зианчуринского района была подвержена банкротству. В связи с этим, объект был не введен в эксплуатацию. «Кроме этого, объекту был нанесен ущерб неустановленными лицами, уголовное дело по факту хищения результатов не дали», читаем в ответе чиновника.

Ведомство также сообщает, что в июле 2018 года распоряжением правительства Башкирии указанный объект передан в муниципальную собственность Зианчуринского района. Из этого следует, что завершением строительства будет заниматься район.

По словам нашей собеседницы, жители двухэтажных домов – в большинстве своем пенсионеры и инвалиды – не дождавшись обещанной канализации, сами вырыли выгребные ямы прямо во дворе.

- У нас во дворе таких ям 13 штук. Чтобы вырыть одну, мне пришлось копить из трехмесячной пенсии, - рассказывает Венера Яркинбаева. – Жуткий смрад идет именно оттуда. Раз в месяц отдаем по 1000 рублей управляющей компании, чтобы спецмашина вывозила отходы на свалку.

Отсутствие водоотведения приводит пенсионеров в большее отчаяние: мыться им приходится ходить в здание физкультурно-оздоровительного центра.

Единственная общественная баня села была закрыта в 2012 году, а его здание продали бизнесмену из Оренбурга под магазин.

Венера Яркинбаева пересказывает слухи о том, что владельцем ряда магазинов в районе является сам господин Байчурин. Формально же они принадлежат некоему Руслану Шарипову, Доказательств, конечно, у местных нет, но, как говорит народ: «Дыма без огня не бывает».

Она также говорит, что несколько лет назад в Исянгулово было продано здание «Сельстроя» фермеру за 200 тысяч рублей. В этом году администрация купила у него это здание за 4 млн 815 тысяч рублей.

Примечательна еще одна история, связанная с Альфарисом Салихьяновичем. Не так давно он построил на улице Куватова в Исянгулово двухэтажный дом. По словам Венеры Яркинбаевой, это произошло в то же время, когда велось строительство нового детского сада в райцентре. «Строители разгружали стройматериалы детсада на его участке», - говорит женщина. Достроив здание, Альфарис Байчурин продал его администрации района за несколько миллионов. Администрация выделила его для молодых специалистов. В одну из квартир заехала дочь Альфариса Байчурина и проживает по сей день там.

Приведено в сокращении.

МКС
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  • 1 | 10.04.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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— Сегодня у нас исторический день! Первый раз в парламенте на башкирском языке выступили!, — заявил председатель Госсобрания Курултай республики Константин Толкачев​.
--------------------------------------
Надо бы этот день отметить в календаре и сделать выходным.

Этот день мы приближали, как могли!
Этот День Победы с повязками на головах.
Это праздник бочкобоями в рядах.
Эта радость со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!



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  • 2 | 10.04.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Если уж заговорили на башкирском, то и переводы на русский должны быть дословными.
Так например
- башкортостан,- страна башкир.
- Башлыгы,- шапка (Башлык (тур. Başlık — наголовник) — суконный остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду поверх какого-либо головного убора для предохранения «от холода, дождя и солнечного зноя». заметьте не голова а именно шапка!
Напомню что изафет – это такая грамматическая конструкция, из-за которой люди, не знающие башкирского языка, думают, что кафе по-башкирски будет “кафеһЫ”, магазин – “магазинЫ”, а улица – “урамЫ”.
На самом деле само по себе кафе так и будет кафе, магазин – магазин, а улица – урам. А пресловутое окончание эти слова принимают, будучи в составе изафета.
Так вот пока этой территорией будет рукойВодить шапка а не голова хорошего ждать неЧа!



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  • 3 | 10.04.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Председатель госсобрания Курултая поощрил выступление. Председатель госсобрания Курултая Константин Толкачев сообщил, что 9 апреля впервые в парламенте выступили с докладом на башкирском языке.
____________________________________________________________
__
А 100 летие чего отмечали то, нарисованной республики? Вот и я о том же. 100 лет обходились прекрасно, но вот один выступил. Наверно рассказывал как районом управлял, чтобы никто не понял



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  • 4 | 10.04.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Р. Хабиров.
Универсальный ответ с 2002 года.

"Если возникла такая проблема, с людьми надо разговаривать, объяснять. Подчеркиваю: мы будем последовательно и эффективно решать все вопросы. Но шантажировать или оказывать на нас давление в данном случае – абсолютно бесполезное занятие».

Так что- будете жить, как жили- без газа и воды?
Но с полным осознанием важности знания БЯ



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  • 5 | 10.04.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти коренные уж не знают с какой стороны себя показать. Руслана Белого обвиняли в оскорблении, но ничего не вышло. Сейчас взялись за Данира Сабирова, что он оскорбительно пародировал башкирский танец и хотят чтобы Сабиров в Башкирии не гастролировал. Ну ничего умного придумать не могут так хоть так себя утешать - что они оскорбленные и униженные.



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  • 6 | 10.04.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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«Кроме этого, объекту был нанесен ущерб неустановленными лицами, уголовное дело по факту хищения результатов не дали», читаем в ответе чиновника.
***
А башкирские правозащитники писали( кажется,- Жукова), что канализационных расхитителей сразу же нашел начальник районного ОБЭПа, но его тут же администрация "заказала" и после долгих разбирательств майора обвинили, естественно, "в превышении"
Поспешил, панимашь?



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  • 7 | 10.04.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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В детстве смотрел фильм "Собеседование"

Социальная драма. Режиссер: Мринал Сен. В ролях: Ранджит Маллик, Каруна Баннерджи, Секхар Чаттерджи и др. По рассказу Ашиша Бармана. События в фильме происходят в течение одного дня. Герой фильма пытается занять вакантное место в одной из британских компаний. Но на собеседование по поводу его взглядов на жизнь и профессию он приходит в индийской национальной одежде, и возмущенные британские чиновники отказываются предоставить ему "место под солнцем".



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  • 8 | 10.04.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 10.04.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти коренные уж не знают с какой стороны себя показать. Руслана Белого обвиняли в оскорблении, но ничего не вышло. Сейчас взялись за Данира Сабирова, что он оскорбительно пародировал башкирский танец и хотят чтобы Сабиров в Башкирии не гастролировал. Ну ничего умного придумать не могут так хоть так себя утешать - что они оскорбленные и униженные.

-----------------------------------------------------------
Если в ответ на этот выпад татары Уфы станут бойкотировать башкирских артистов мало не покажется. Кошелки сразу оскудеют.



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