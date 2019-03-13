По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, изменение времени работы участков позволит «проголосовать большему количеству граждан».
– Сегодня график работы у всех разный.
Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая.
И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера.
Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий, — цитирует Толкачева пресс-служба парламента.
Поправки в кодекс будут рассмотрены парламентом на ближайшем пленарном заседании 25 апреля.
Эхо Москвы - Уфа
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Чтобы было время правильно подсчитать
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