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Чтобы было время правильно подсчитать

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В Курултае Башкирии заявили, что работу избирательных участков продлят на 2 часа. В региональный Кодекс о выборах вносятся очередные поправки, согласно которым время работы избирательных участков в единый день голосования изменится на два часа — они будут открыты в 7 утра и закроются в 21 час. Ранее фракция «Единая Россия» предложила изменить график только на час и перенести открытие УИКов с 8 на 7 утра.

Чтобы было время правильно подсчитать


По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, изменение времени работы участков позволит «проголосовать большему количеству граждан».
– Сегодня график работы у всех разный.

Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая.

И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера.

Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий, — цитирует Толкачева пресс-служба парламента.

Поправки в кодекс будут рассмотрены парламентом на ближайшем пленарном заседании 25 апреля.

Эхо Москвы - Уфа
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  • Гость
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  • 1 | 11.04.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, изменение времени работы участков позволит «проголосовать большему количеству граждан»
===================================
Вот "молодцы" вот "правильно" сделали!
А то, я как то чуток опаздал, двери буквально передносом закрылись, и таких как я, чуток опаздавших собралось у дверей изберкома человек 200-250, и вы представляете так и не пустили! Тетка какая то сказала что "нехрен делать пол топтать без вас все давно решили, идите домой". Ну мы так и ушли несоло нахлебавшись!
Ну, а тепереча не то что давеча, тепереча о-го -го !



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  • Эксперт
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  • 2 | 11.04.2019, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37240 | Рейтинг: +5579,5
Нас ипут, но мы крепчаем?



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1

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  • Гость
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  • 3 | 11.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Время работы участков сильно не повлияют на исход выборов, но сделают участие в голосовании более удобным для избирателей! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 11.04.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.04.2019, 10:40 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37237 | Рейтинг: +5579,9
Нас ипут, но мы крепчаем?


====================
Да тебя с детства ипут по этому ты обиженый....
Сейчас твой старый дряхлый зад не кому стал не нужен, вот ты и злорадствуешь по жизни..., бухаешь по черному, с друзьями разосрался, даже со своей подругой Кухой у тебя не так пошло...., короче жизнь твоя совсем плоха стала....как бы чо не сделал ты с собой, как те менты...., береги ты себя Юнг))



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 11.04.2019, 14:56 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1399 | Рейтинг: +453,9
"Жулики и воры" придумывают всё новые и тупые способы фальсификаций в балагане под названием "невыборы"! Времени им не хватает на вбросы пачками, на "карусели", на просто переписывание протоколов, вместо того, чтобы сразу на УИК регистрировать результат голосования каждого в "ГАС-выборах". Тогда ни ТИКи, ни ГИКи, ни ЦИКи не будут нужны! Ни валеевы, ни макаренки, ни памфиловы с Путиным тоже будут не нужны!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 11.04.2019, 19:08 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37240 | Рейтинг: +5579,5
4 | 11.04.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован


.............даже со своей подругой Кухой у тебя не так пошло...., короче жизнь твоя совсем плоха стала....как бы чо не сделал ты с собой, как те менты...., береги ты себя Юнг))

==================Не обижай нашу Ленусю.
У меня как раз пошло всё так, а вот у Ленуси, хотевшей остаться на ночь, получился облом.
Так, что, она, похоже. таоя подруга, а не моя!



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  • Гость
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  • 7 | 11.04.2019, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны"
__
А кто в "стране башкир" таком случае голосовать будет?
Китайские коммунисты и граждане средней Азии?



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  • Гость
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  • 8 | 11.04.2019, 20:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто в "стране башкир" таком случае голосовать будет?
Китайские коммунисты и граждане средней Азии?
________________________________________________
Киргизы конечно, которые в стране башкир живут



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