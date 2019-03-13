Чтобы было время правильно подсчитать

В Курултае Башкирии заявили, что работу избирательных участков продлят на 2 часа. В региональный Кодекс о выборах вносятся очередные поправки, согласно которым время работы избирательных участков в единый день голосования изменится на два часа — они будут открыты в 7 утра и закроются в 21 час. Ранее фракция «Единая Россия» предложила изменить график только на час и перенести открытие УИКов с 8 на 7 утра.По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, изменение времени работы участков позволит «проголосовать большему количеству граждан».– Сегодня график работы у всех разный.Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая.И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера.Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий, — цитирует Толкачева пресс-служба парламента.Поправки в кодекс будут рассмотрены парламентом на ближайшем пленарном заседании 25 апреля.