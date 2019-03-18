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«О Рахимове и не только»;

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Дарья Кучеренко о самопиаре единороссов за бюджетный счет

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Очередная новость про то, что ЕР получит возможности для пиара. Опять-таки пора бы привыкнуть, но все не могу спокойно смотреть на это.

Дарья Кучеренко о самопиаре единороссов за бюджетный счет


Все же знают, что ЕР торжественно открывает детские площадки, с концертами и громкими речами, и потом еще вешает табличку со своим лого на площадку? Так вот ЕР все время позиционирует это как свой проект, хотя деньги там бюджетные, а площадки типовые, обычные наши желто-красные площадки — те самые, что в пух и прах разносят урбанисты.

Теперь ЕР в Башкирии подписала несколько очередных соглашений с министерствами республики. «Городская среда», «Башкирские дворики», «Реальные дела», «Зеленая Башкирия», «Лес памяти» и всякие другие. Вот, например, что пишут: «Одна из первых акций пройдет 20 апреля в Красноусольске, где посадят деревья с участием глав районов».

Очень полезная акция. Я лично обожаю такие. Когда за бюджетный счет что-то закупается, а потом чиновники и политики торжественно это высаживают/вручают/запускают. Дают комментарии журналистам, в телесюжете показывают счастливые лица детей и мамочек, которые с колясками гуляют мимо высаженных саженцев…Красота. Как известно, если ты не способен привести в порядок весь город/регион, сделай за бюджетный счет хотя бы одну дорогу, посади пару саженцев, построй остановку, а потом торжественно с ленточкой этой открой и расскажи из всех утюгов.

А теперь внимание вопрос. Как думаете, если бы кто-то из иных партий, типа ЛДПР, КПРФ, СР, попробовал получить бюджетные деньги на такие проекты, дали бы? То-то же

Дарья Кучеренко, Эхо Москвы
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  • 1 | 15.04.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А теперь внимание вопрос. Как думаете, если бы кто-то из иных партий, типа ЛДПР, КПРФ, СР, попробовал получить бюджетные деньги на такие проекты, дали бы?
=============================
Ну ты Даврья наивная до немогу!
Нет в России Партий, а есть одна партия, в которой существуют фракции: ЕР, ЛДПР, КПРФ,СР, Асе эти фракции кормятся из одного корыта,- бюджета РФ.
Ведь ни для кого не секрет что Если партия сумела набрать больше 5% голосов избирателей, она проходит в парламент и получает государственное финансирование своей будущей деятельности в размере 110 рублей в год за каждый отданный голос.



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  • 2 | 15.04.2019, 11:02 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 146 | Рейтинг: +8,1
Добавлю. Лет 10 назад ЕРы пытались убедить людей, что ОНИ строят дороги в стране и Башкирии.. Целое лето перед зданием ЕРов на Фрунзе (Валиди) шёл ремонт. По мнению специалистов халтурный. И сейчас дорога там с выбоинами. Привет Толкачёву и всем Арашуковым, Абызовым, Гурьевым, Хабировым, Матвиенкам.



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  • 3 | 15.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
елое лето перед зданием ЕРов на Фрунзе (Валиди) шёл ремонт. По мнению специалистов халтурный.
______________________________________________________
А что нельзя выяснить что за предприятие ремонт делало и благодаря чему тендер выиграло. А дальше всю цепочку проверить. Пару таких контор которыми родственнички чиновников рулят помиру пустить с возбуждением и конфискацией, остальные задумаются. Тырят та местные баи здесь, а не Матвиенко своих дорожников привозит



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  • 4 | 15.04.2019, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
Ну так ведь не зря к едрисне прилепилось дубль-название - Партия жуликов и воров. Жульничают и воруют - все поголовно в этой пуйло-партии.



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  • 5 | 15.04.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Странная ситуация складывается вокруг коммунальщиков села Кушнаренково. Только недавно, на страницах райгазеты «Авангард» вышла статья, где была положительно оценена работа по многим направлениям их деятельности. Но не прошло и полгода, как пел Высоцкий, вдруг обнаруживается, что дела в системе ЖКХ обстоят из рук вон плохо. В контору райкомхоза неожиданно нагрянули силовики во главе с Ежовым А.А. сотрудником ФСБ из г. Благовещенска в сопровождении Яппарова Ильдара, следователя Дюртюлинского СО СК РФ СУ по РБ. В группе «захвата» были замечены полицейские, например Кутдусов. В общей сложности около десятка человек были заняты в данной спецоперации. Ничего особенного не нашли, ограничились выемкой документов из бухгалтерии, всех напугав они удалились.
Недоумение здесь вызывает факт участия чекиста Ежова Александра в таком мероприятии. Вполне вероятно, он пришел по просьбе местного правдоискателя Шайнурова Альберта. О их тесной связи неоднократно упоминали в СМИ. Очевидно, решили подзаработать по схеме, Альберт находит жертву, с которой можно заполучить мзду. Ежов, как говориться, мочит в сортире. Тут появляется благодетель Шайнуров и спасает положение, вынудив «фигуранта» раскошелиться на энную сумму, которая делится между главными устроителями операции. Но есть и другой вариант, Альберт Мулланурович еще при главе Нургалиеве хотел стать хозяином Коммунхоза. Но тогда не получилось, теперь пытается использовать силовиков.
На днях вечером в 21 час 30 минут посетил следователя Яппарова, а затем с ним же 12 апреля провел целый день. Что они там замышляли пока неизвестно, ясно одно Шайнуров, вводя в заблуждение силовиков и самого главу района Гизатуллина, стремится добиться главной цели, войти в число чиновников района и участвовать в дележе муниципального пирога. Благо что Руслан Ринатович не владеет ситуацией вместо работы занимается самопиаром. Например, похваляется, что укрепляет здоровье Кушнаренковцев, вместе с ними выходит на танцевальную гимнастику. В ней приняли участие якобы более 600 человек. Об этом поспешили сообщить по БСТ и радиоканалу Юлдаш. Правда в аппарате Хабирова встретили известие без воодушевления, посоветовав Гизатуллину заняться делами, посевной и тому подобное. Когда экономика района в глубокой яме, разрушены дороги и т.д. и т.п., не до танцулек.



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  • 6 | 15.04.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня админ в прогибе с поклоном.
Четко представляет, что будет сайту, если здесь мелькнет упоминание тех, кого приказали, как в бытность Рахимова, забыть до выборов.



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  • 7 | 15.04.2019, 15:20 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 851 | Рейтинг: +101,5
Теперь ЕР в Башкирии подписала несколько очередных соглашений с министерствами республики. «Городская среда», «Башкирские дворики», «Реальные дела», «Зеленая Башкирия», «Лес памяти» и всякие другие. Вот, например, что пишут: «Одна из первых акций пройдет 20 апреля в Красноусольске, где посадят деревья с участием глав районов».
________________________________________

Агитация за гос.счет. Никто другой таким видом агитации, да еще бесплатной заниматься в принципе не может.



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  • 8 | 15.04.2019, 16:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
Новость о том, что местные администрации активно включились в подготовку акции «Бессмертный полк», не вызывает удивления. Шествие «бессмертных полков» превращено российским начальством в демонстрацию верности себе, в акцию, смысл которой – отвлечение людей от текущих проблем.

Это нетрудно доказать.

Никогда и нигде путинские местные и региональные администрации не вовлечены в народные акции, направленные на решение сегодняшних проблем.

Вы когда-нибудь читали, чтобы чиновники участвовали в подготовке народных протестов против роста пенсионного возраста? Против введения новых налогов? Роста тарифов ЖКХ? Завоза московского мусора в регионы? Против захвата Крыма и войны с Украиной? Против уплотнительных застроек? Уичтожения малого бизнеса? За свободу интернета? За освобождение политзаклченных?

Никогда вы про такое не услышите. Зато про деятельное участие властей в подготовке шествий «бессмертных полков» — всегда пожалуйста. Там и Путин пойдет во главе московского «полка» с портретом, а также «другие официальные лица».

Все раз в год в одной колонне – обогатившиеся семейными и дружескими кланами правители и бесправный, обедневший народ.

Отличное «всенародное единение» с теми, кто обчистил гражданам карманы и лишил страну будущего.

И только портреты давно умерших людей, прибитые к деревянным палкам, в молчании поплывут 9 мая над толпой. Они ничего уже не скажут.



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  • 9 | 15.04.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Я пойду на марш Бессмертного полка. Всей семьей пойдем.



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  • 10 | 15.04.2019, 16:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
Бараны любят сбиваться в стадо)))



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1

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  • 11 | 15.04.2019, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бараны любят сбиваться в стадо)))
-------------------
Как настоящий либераст, Кухарка ненавидит свой народ. При виде Бессмертного полка их трясет от ненависти. И это здорово.



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  • 12 | 15.04.2019, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4,8,10-му
мы с вами согласны.
Это вас называют кухаркой?
Почему какие-то придурки постоянно вас третируют, вместо того чтобы поделиться с читателями умными мыслями и истинами, реальным положением всех ситуаций в стране.
Какие-то недоумки, какие глупые, недалекие слова в ваш адрес или других - не то пьяные, не то онаркоманенные.
неприятно читать их дурацкие писульки вообще и в адрес "кухарки" в частности.



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  • 13 | 15.04.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка любит сбиваться в стадо в общаге, когда там бухают алкаши, сидя на корточках, плюясь и матерясь.



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5

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  • 14 | 15.04.2019, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неприятно читать их дурацкие писульки вообще и в адрес "кухарки" в частности.
---------------------------
Предпочитаешь визг и мат кухарки? На вкус и цвет...



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  • 15 | 15.04.2019, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.04.2019, 16:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63554 | Рейтинг: +12197,5
Бараны любят сбиваться в стадо)))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! А почему бы Вам, знатной уфимской либерастке, не пройти по городу с портретом Джулиана Ассанжа, томящегося в тюрьме? Очень Опытный



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  • 16 | 15.04.2019, 18:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
А почему бы тебе, О_О, не пойти очередной раз на йух?
Не вижу препятствий. Счастливого путешествия.



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0

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  • 17 | 15.04.2019, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.04.2019, 16:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63555 | Рейтинг: +12197,5

Бараны любят сбиваться в стадо)))
---------------------------------------
Бараны любят сбиваться в стадо. Вот вы и сбиваетесь поливая все грязью. А Бессмертный полк это не стадо. Их потому и назвали бессмертными, потому что победили в самой тяжелой войне. И мы потомки бессмертных солдат пронесем их портреты. А вы будете исподтишка вонять. Вот вы бараны и есть.



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  • 18 | 15.04.2019, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка! А почему бы Вам, знатной уфимской либерастке, не пройти по городу с портретом Джулиана Ассанжа, томящегося в тюрьме? Очень Опытный
---------------
Я бы хорошо заплатил, чтобы увидеть это.



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3

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  • 19 | 15.04.2019, 19:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 15.04.2019, 18:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63555 | Рейтинг: +12197,5
А почему бы тебе, О_О, не пойти очередной раз на йух?
Не вижу препятствий. Счастливого путешествия.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Конечная точка предложенного тобой для меня маршрута у меня всегда с собой, так что мне идти никуда не надо, в отличии от тебя! Почему ты так часто о йухе вспоминаешь? Какие-то с этим проблемы? А по сделанному мной предложению тебе, как и всегда, ничего членораздельного ответить и нечего! Очень Опытный



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  • 20 | 15.04.2019, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И только портреты давно умерших людей, прибитые к деревянным палкам, в молчании поплывут 9 мая над толпой. Они ничего уже не скажут.
-----------------------
Радуйся, а то бы они тебе заразе такое сказали, сразу бы сквозь землю провалилась, шкура продажная.



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