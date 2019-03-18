Дарья Кучеренко о самопиаре единороссов за бюджетный счет

Очередная новость про то, что ЕР получит возможности для пиара. Опять-таки пора бы привыкнуть, но все не могу спокойно смотреть на это.Все же знают, что ЕР торжественно открывает детские площадки, с концертами и громкими речами, и потом еще вешает табличку со своим лого на площадку? Так вот ЕР все время позиционирует это как свой проект, хотя деньги там бюджетные, а площадки типовые, обычные наши желто-красные площадки — те самые, что в пух и прах разносят урбанисты.Теперь ЕР в Башкирии подписала несколько очередных соглашений с министерствами республики. «Городская среда», «Башкирские дворики», «Реальные дела», «Зеленая Башкирия», «Лес памяти» и всякие другие. Вот, например, что пишут: «Одна из первых акций пройдет 20 апреля в Красноусольске, где посадят деревья с участием глав районов».Очень полезная акция. Я лично обожаю такие. Когда за бюджетный счет что-то закупается, а потом чиновники и политики торжественно это высаживают/вручают/запускают. Дают комментарии журналистам, в телесюжете показывают счастливые лица детей и мамочек, которые с колясками гуляют мимо высаженных саженцев…Красота. Как известно, если ты не способен привести в порядок весь город/регион, сделай за бюджетный счет хотя бы одну дорогу, посади пару саженцев, построй остановку, а потом торжественно с ленточкой этой открой и расскажи из всех утюгов.А теперь внимание вопрос. Как думаете, если бы кто-то из иных партий, типа ЛДПР, КПРФ, СР, попробовал получить бюджетные деньги на такие проекты, дали бы? То-то же