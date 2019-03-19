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Макулатура от ЕдРа в новом желтом формате

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Газета «Единая Россия — Башкортостан», издаваемая в настоящее время компанией «ЕР-медиа» (принадлежит Эльзе Фирстовой и Валерию Соловьеву), поменяет издателя. В июле права на издание планируется передать ООО «Медиаинформ», основанному Еленой Якуповой — бывшим издателем журнала National Business, а ныне — региональным куратором партийного проекта «Крепкая семья».

Макулатура от ЕдРа в новом желтом формате


В прошлый четверг решение о смене издательской компании поддержал президиум регионального политсовета партии. Комментируя это решение, глава регионального исполкома Рустем Ахмадинуров сообщил, что в партии решили передать функции издательской компании самой партии «в лице фонда ее поддержки».

Это позволит сделать издание «более читабельным, чем-то средним между “Комсомолкой” и “Аргументами и фактами” — с ориентацией на читателей из районов» и «уйти от субъективного подхода», заявил господин Ахмадинуров.

В пятницу, по данным “Ъ-Уфа”, издание покинула его главный редактор Гульнара Мавлиева, занимавшая эту должность с 2016 года.

12 апреля в состав учредителей ООО «Медиаинформ», по данным kartoteka.ru, были внесены изменения. Доля Елены Якуповой снизилась со 100 до 33,33%, а 66,67% уставного капитала перешло к Башкортостанскому фонду регионального развития (БФРР), учрежденному несколькими физлицами из числа единороссов.

В разные годы в состав учредителей БФРР входили Павел Качкаев, Николай Самойленко, Константин Толкачев, Наталья Орлова, Рамзил Ишсарин. В феврале 2018 года в число участников фонда вошел Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (Москва), учрежденный физлицами. Отметим, что БФРР в разные годы был также и соучредителем издательской компании «ЕР-медиа».

Газета «Единая Россия — Башкортостан» выпускается с 2008 года. Тираж — около 20 тыс. экземпляров.

Булат Баширов, Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 17.04.2019, 08:53 | Автор: Виктор
    Публикации: 164 | Комментарии: 1756 | Рейтинг: +485,4
1. Кто вообще будет читать газету ЕР? И так лавина ненависти и пропаганды льют из телеящика.

2. Именно ЕдРо отвечает за нарушения всех основ Конституции РФ, узурпацию власти и политики в России, за войны против Украины и Грузии, в Чечне и в Сирии. За нищету и тотальное воровство. За уничтожение выборов и дем партий.

Зачем обсуждать их внутрянку? Это мелочь.



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  • 2 | 17.04.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Газета «Единая Россия....., поменяет издателя.
=================================
Да не издателя меняют, а перераспределяют место у кормушки, радий разве может позволить чтобы столь хлебное место оставалось без его "присмотра"?!



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2

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  • 3 | 17.04.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 17.04.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Газета «Единая Россия....., поменяет издателя.
=================================
Да не издателя меняют, а перераспределяют место у кормушки, радий разве может позволить чтобы столь хлебное место оставалось без его "присмотра"?!
+++
Для башкирских журналистов и правозащитников, болеющих за регион, наступают те же времена, когда перерубались кабели питания радиостанций, сносились антенные мачты, по надуманным предлогам отзывались лицензии, когда нельзя было довести до читателей информацию, ставящую под сомнение разумность действий властей, когда сажали родственников и избивали правозащитников, причастных к расследованию коррупции в уфимской мэрии, связанной с закупкой коммунальной техники фирмы Мерседес.
Вспомните журналистское расследование " Когда Качкаев "Унимог" и события вокруг него?
Кажется, сегодня тем же "защитникам" коррупционеров и исполнителям силовых акций против "несистемной" башкирской журналистики вновь до реального выполнения Майских указов Президента дела нет?
Они вновь седлают своего любого коня по кличке "Держать и не пущать"
И, по Сибайской ситуации, кажется, им опять в руки вкладывают шашки?
Или барабаны из бочек?
Время покажет?
Как говорится: "Поживем-увидим"?



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  • 4 | 17.04.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для башкирских журналистов и правозащитников...
______________________________________________________
Когда слышу башкирские журналисты сразу вспоминаю башкирских историков ака Хамидуллин и батыры на львах и др, башкирских археолухов с городом Башторг. Налет нехороший, хотя виноваты не башкиры а этнократия местная. Может просто для честных журналистов и правозащитников?



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  • 5 | 17.04.2019, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может просто для честных журналистов и правозащитников?
***
Большинство местных журналистов, еще с нулевых, ангажировано сторонниками валидизма, поэтому сегодня немного скептично говорить об их честности, принципиальности и объективности подачи информации.
А серьезные журналистские расследования и правозащитная работа кажется окончательно "умерли" в Башкирии после пиара действий Соды группой якобы "журналистов и правозащитников" Исянгулова-Баимова-Гарифуллина.
После смертей Буранбаева и Чернова, отъезда Иосифа и принуждении к "приостановлению деятельности" в башкирском правозащитном движении розыскников - пенсионеров МВД.
О работе новой правозащитной формации ничего не известно.
Даже по т.н "делу адвоката Буркина"?



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  • 6 | 17.04.2019, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ РБ, сидя на унитазе, будет читать КП и АиФ, а их "Единая Россия - Башкортостан" только подтираться! Для тех, кто не понял, что это я образно, скажу сразу, что туалетная бумага у меня есть! Очень Опытный



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  • 7 | 17.04.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В пятницу, по данным “Ъ-Уфа”, издание покинула его главный редактор Гульнара Мавлиева, занимавшая эту должность с 2016 года.
+++
Никак Руслану Михайловичу кресло понадобилось?



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