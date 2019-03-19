Макулатура от ЕдРа в новом желтом формате

Газета «Единая Россия — Башкортостан», издаваемая в настоящее время компанией «ЕР-медиа» (принадлежит Эльзе Фирстовой и Валерию Соловьеву), поменяет издателя. В июле права на издание планируется передать ООО «Медиаинформ», основанному Еленой Якуповой — бывшим издателем журнала National Business, а ныне — региональным куратором партийного проекта «Крепкая семья».В прошлый четверг решение о смене издательской компании поддержал президиум регионального политсовета партии. Комментируя это решение, глава регионального исполкома Рустем Ахмадинуров сообщил, что в партии решили передать функции издательской компании самой партии «в лице фонда ее поддержки».Это позволит сделать издание «более читабельным, чем-то средним между “Комсомолкой” и “Аргументами и фактами” — с ориентацией на читателей из районов» и «уйти от субъективного подхода», заявил господин Ахмадинуров.В пятницу, по данным “Ъ-Уфа”, издание покинула его главный редактор Гульнара Мавлиева, занимавшая эту должность с 2016 года.12 апреля в состав учредителей ООО «Медиаинформ», по данным kartoteka.ru, были внесены изменения. Доля Елены Якуповой снизилась со 100 до 33,33%, а 66,67% уставного капитала перешло к Башкортостанскому фонду регионального развития (БФРР), учрежденному несколькими физлицами из числа единороссов.В разные годы в состав учредителей БФРР входили Павел Качкаев, Николай Самойленко, Константин Толкачев, Наталья Орлова, Рамзил Ишсарин. В феврале 2018 года в число участников фонда вошел Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (Москва), учрежденный физлицами. Отметим, что БФРР в разные годы был также и соучредителем издательской компании «ЕР-медиа».Газета «Единая Россия — Башкортостан» выпускается с 2008 года. Тираж — около 20 тыс. экземпляров.