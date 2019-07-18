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Страна с людоедскими порядками. Позор на весь мир

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Так. Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже – уголовное дело возбуждено.

Страна с людоедскими порядками. Позор на весь мир


Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего — ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет.

В понедельник с почты позвонили и сказали, что готовы выдать посылку. 12 августа Лена пришла в московское отделение почты на Челобитьевском шоссе. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков.

Вы знаете, что в этой коробке? Знаю, лекарство для больного ребенка. Дальше допрос, дознаватель, протоколы. 5 часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело на закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе.

Маму Арсения Коннова год назад и маму Миши Боголюбова месяц назад удалось отбить благодаря вниманию общества. Их уголовные дела были закрыты. Но ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств!! Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы. Каждый день в Дом с маяком звонят и пишут сотни родителей, чьим детям нужны фризиум, сабрил, микроклизмы диазепама и другие не зарегистрированные в РФ препараты. Мы собрали информацию уже о 2100 пациентах, которые принимают эти лекарства. Вместо 7, о которых говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова год назад.

Необходимо:

— Чтобы Минздрав срочно организовал заочное проведение и заключение консилиумов, а Московский эндокринный завод срочно провел адресную закупку лекарств для пациентов, которые уже прислали свои данные в Независимый реестр нуждающихся в препарате.

— Провести ускоренную регистрацию в России препаратов: Диазепам (в свечах и микроклизмах), Клобазам (это собственно и есть Фризиум), Мидазолам (для буккального введения), Фенобарбитал (инъекционная форма, сироп), Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин.

Тем самым вывести родителей неизлечимо больных из-под угрозы новых и новых уголовных преследований.

Если Правительство России не предпримет срочных мер, завтра в России будет открыто 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей.

И это будет позор на весь мир.

PS — для родителей больных детей. Мне ужасно перед вами стыдно, что наша страна ставит вас в такое ужасное положение:( При любых проблемах с незарегистрированными препаратами от эпилепсии связывайтесь с Домом с маяком: info@childrenshospice.ru Мы за вас!

Лида Мониава, Эхо Москвы
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  • 1 | 16.08.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему так происходит : путиноиды нас гнобят, и нам же за это стыдно?!



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2

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  • 2 | 16.08.2019, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
А пусть откроют не 2100 а 2 миллиона - тогда может до ватоголовых начнет доходить, насколько пуйло людоедище и вся его вертикаль вместе с ним!

Вот посмотрите на эту мразоту - смотреть до конца:

https://twitter.com/stignic/status/1162055486503641088

Жена ворюги в гучах и габанах... как ей не хочется терять мужнину кормушку!



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4

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  • Эксперт
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  • 3 | 16.08.2019, 10:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Сектор приз на барабане@davimPutina

Глянул тут мельком местные карельские новости,репортаж о том,что совхозы подыхают,не могут найти инвесторов.И это логично.Но я не об этом,заметил,что в сюжете, а показывали местных доярок и прочих работниц,нет счастливых лиц.Все замучанные и тааакая тоска в глазах. Ебашат за Копейки,которые ещё могут и не выплатить.Безнадёга полнейшая.Ни молодых,ни счастливых.Как может быть не выгодно выращивать мясо?А в стране чудес дела обстоят именно так.Какие нахер инвесторы?Только высунься с деньгами,как сразу нарисуются погоны с полномочиями и аппетитом. Заебало



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3

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  • 4 | 16.08.2019, 13:25 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38645 | Рейтинг: +6474,9
Ой, ХоспадИ, терапевты к лежачим больным на дом не ходят, а психиатры считают, что их должны с ковровыми дорожками встречать, типа, глухой услышит звонок, а лежачий встанет и дверь откроет.

Тут может ещё и радоваться надо, что лекарств нет.
Пришедший терапевт даже диагноз поставить не смогла, но запростА выписала таблеток тыщ на пять.
Забрала мед карту и все дела.
Теперь, наверно, по бумажкам, она в поте лица от больного не отходит.



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  • 5 | 16.08.2019, 13:39 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38645 | Рейтинг: +6474,9
Пару лет назад бывший контр-адмирал застрелился не выдержав глядеть на унижения жены, которая для него обезболивающие лекарства выпрашивала.

Вдумайтесь только, КОНТР-АДМИРАЛ мучился от рака без лекарств!!
!
Вы радуйтесь, что вообще ещё живы, ибо кроме увеличения пенсионного возраста, наверняка, будет медикаментозное уменьшение времени дожития.



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  • 6 | 16.08.2019, 17:36 | Автор: natall
    Публикации: 564 | Комментарии: 266 | Рейтинг: +96,4
В теме не хватает комментов запутинского ублюдка Харриса. Где его штатный одобрямс?



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  • 7 | 16.08.2019, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тема наркотиков , которые являются обезболивающим неестественно раздута .Ведь умирающему раковому больному у которого неимоверные боли необходимо обезболивающее, хоть последние дни проживет спокойно без боли.Но нет же под видом борьбы с наркотиками так загоняли врачей , поставлены такие препоны,что просто мучаем больного.заставь креститься , так лоб расшибет!
А терапевт или психиатр по домам ходят , но при необходимости , не почтальоны они и обсуждать их действия могут только компетентные лица !



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