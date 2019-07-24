20 миллионов за такую репутацию

Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Текст иска Виталий Буркин опубликовал в Фейсбуке.Поводом для обращения в суд стало интервью Буркина, опубликованное под заголовком «Хищения в Адвокатской палате Башкирии — это стыдоба и позорище!» 3 августа.Как следует из текста искового заявления, Адвокатская палата посчитала порочащей деловую репутацию следующую фразу юриста: «Вся моя деятельность, вся моя борьба вызвана тем, что адвокатская палата Республики Башкортостан стала на деле элементом правоохранительной системы, даже больше – судебной машины… Сейчас она фактически обеспечивает бесперебойную работу уголовного судопроизводства по штамповке обвинительных приговоров. У нас обвинителей и так достаточно, кто-то людей должен и защищать!»Палата требует удалить этот материал с портала ProUfu.ru, опубликовать опровержение указанные в тексте фактов, а также взыскать с Буркина и издания соразмерно 20 млн рублей моральной компенсации.