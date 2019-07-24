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20 миллионов за такую репутацию

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Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Текст иска Виталий Буркин опубликовал в Фейсбуке.

20 миллионов за такую репутацию


Поводом для обращения в суд стало интервью Буркина, опубликованное под заголовком «Хищения в Адвокатской палате Башкирии — это стыдоба и позорище!» 3 августа.

Как следует из текста искового заявления, Адвокатская палата посчитала порочащей деловую репутацию следующую фразу юриста: «Вся моя деятельность, вся моя борьба вызвана тем, что адвокатская палата Республики Башкортостан стала на деле элементом правоохранительной системы, даже больше – судебной машины… Сейчас она фактически обеспечивает бесперебойную работу уголовного судопроизводства по штамповке обвинительных приговоров. У нас обвинителей и так достаточно, кто-то людей должен и защищать!»

Палата требует удалить этот материал с портала ProUfu.ru, опубликовать опровержение указанные в тексте фактов, а также взыскать с Буркина и издания соразмерно 20 млн рублей моральной компенсации.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 22.08.2019, 09:03 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37856 | Рейтинг: +5489,6
"Честь - жизнь моя, - писал Шекспир, - они срослись в одно, и честь утратить - для меня равно утрате жизни".

Категории "честь" и "достоинство" отражают моральную ценность личности, они представляют собой общественную и индивидуальную оценку нравственных качеств и поступков человека.
============================================================
=
"Палата", то есть организация, а не личность, априори не может иметь ни чести, ни достоинства. Тем более АП РБ в её нынешнем составе.



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  • Гость
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  • 2 | 22.08.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.
===========================
Мне кажется, что основным показателем работы адвокатсской палаты является количество или процент выигранных дел.
Так вот пусть эти обиженные, представят показатели своей "работы", а уж потом говорят о чести, достоинстве, и уж тем более "деловой репутации"



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  • 3 | 22.08.2019, 09:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65177 | Рейтинг: +12213,6
Чот они скромней клеветницы-дознавательницы аж в 5 раз... следовательно и их честь-достоинство в 5 раз стоит меньше, чем у аморальной рецидивистки.



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  • Эксперт
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  • 4 | 22.08.2019, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37856 | Рейтинг: +5489,6
3 | 22.08.2019, 09:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65174 | Рейтинг: +12214,8
Чот они скромней клеветницы-дознавательницы аж в 5 раз... следовательно и их честь-достоинство в 5 раз стоит меньше, чем у аморальной рецидивистки.

...!аморальной рецидивистки"....?
Ты, эта, полегче на поворотах! Ведь твои менты тебе не помогут, если с тебя, как с Потылицына, взыщут 10 лямов за клевету!



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  • Гость
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  • 5 | 22.08.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
,........" Палата требует удалить этот материал с портала ProUfu.ru, опубликовать опровержение указанные в тексте фактов, а также взыскать с Буркина и издания соразмерно 20 млн рублей моральной компенсации....."
=====================================================
Су ..кии и Св...очии !! Негодяи и проходимцы платные решили
" доблестями " сверкнуть ?
Сейчас адвокат , это платный и жадный ПУСТОЗВОН !



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  • 6 | 22.08.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сосед по даче моего московского родственника,
доктор юриспруденции на встрече без смокингов этим летом на вопрос о доле ангажированных адвокатов с веселым любопытством коротко глянул на меня и хмыкнул:" А ты сам-то как считаешь?"
Понял, что ангажированность российских адвокатов это уже не проблема системы, а данность.

Против всех



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  • 7 | 22.08.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

6 | 22.08.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
Сосед по даче моего московского родственника,
доктор юриспруденции на встрече без смокингов этим летом на вопрос о доле ангажированных адвокатов с веселым любопытством коротко глянул на меня и хмыкнул:" А ты сам-то как считаешь?"
Понял, что ангажированность российских адвокатов это уже не проблема системы, а данность.
Против всех
====== ну что
вы хотите от нации без чести?
Современный р/я создал Пушкин, и как отреагировали русские дворяне, большинство радовались или поздравляли Дантеса! А царёк зажигал с его вдовой,.. эта самка, не женщина, поменяла гения на полное ничтожество!
Говорить и рассуждать на тему почему гегемоны той эпохи не перехватили эту дуэль не приходится. Вот и сегодня если явится вашему миру очередной гений как вы поступите! Я то ответ, не произнесённый вами, знаю!



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  • 8 | 22.08.2019, 21:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65177 | Рейтинг: +12213,6
Рассмотрение дела об изнасиловании в полиции снова отложили из-за плохого самочувствия потерпевшей
Рассмотрение дела об изнасиловании в полиции снова отложили из-за плохого самочувствия потерпевшей
Август 22
16:12
2019
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Сегодня в Кировском райсуде Уфы должно было состояться рассмотрение дела об изнасиловании бывшей сотрудницы отдела дознания ОМВД по Уфимскому району. Обвиняемыми по этому делу выступают экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

По данным Ъ-Уфа, сегодня на заседании потерпевшую — 24-летнюю Гульназ Фатхисламову — должна была допрашивать ее адвокат Ирина Валиева. Она заявила, что потерпевшая плохо себя чувствует и ходатайствовала о том, чтобы девушка отвечала на вопросы сидя. Суд это ходатайство отклонил. Адвокат предложила, чтобы допрос провела защита подсудимых, однако сторона отказалась, пояснив, что будет задавать вопросы «на основании тех, что задаст защитница потерпевшей».

Заседание перенесли на 27 августа. Напомним, процесс проходит в закрытом режиме.
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Чот не торопится "потерпевшая" заклеймить позором и осудить своих "насильников"... здоровье подводит... в 24 года... психическое?



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