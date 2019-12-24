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Благородные люди тут лишние: Знаменитого ветеринара уволили из-за лечения бездомных животных

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В Уфе ветеринара клиники при Аграрном университете уволили из-за лечения бездомных животных. Об увольнении Ансар Шарипов сообщил в соцсетях. Портал Ufa1.ru пишет, что ветеринара попросили уволиться из клиники, поскольку он бесплатно лечил бездомных животных, которых приносили люди.

Благородные люди тут лишние: Знаменитого ветеринара уволили из-за лечения бездомных животных


По его словам, «Центр здоровья животных» при аграрном университете ранее был государственным учреждением, а сейчас перешел предпринимателю.

— Потом туда пришел частник, коммерсант, ему не понравилось, что я принимаю бездомных животных. У них же хозяев нет, и денег за лечение мне не платят. А этот директор, он же коммерсант, ему деньги и нужны.

Меня начали постепенно выживать из клиники. Вначале перестали давать премии за работу, отобрали рабочий стол. Он говорил мне, мол, увольняйся и увольняйся. Он это талдычил мне пять месяцев кряду. Ну и я написал заявление по собственному, — цитирует Шарипова издание.

Ветеринар доработает в клинике до 1 февраля.

В «Центре здоровья животных» журналисту «Эха» заявили, что руководителя нет на месте и не прокомментировать ситуацию некому.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 22.01.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знаменитого ветеринара уволили из-за лечения бездомных животных
==============================
Сейчас такие времена, что без денег, и Человека не лечат, что уж там говорить о животных.-путинизм называется.



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3

  • # 2 | 22.01.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 22.01.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветеринар , не животное ! Его можно не жалеть !
Уверен , защитники животных г. Уфы не станут из за него
напрягаться .
А хорошо было бы , этого хозяина клиники проучить .
И бойкотировать клинику«Центр здоровья животных» всей Уфой !
Чтоб этот скот разорился к ЕБН матери !



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  • 4 | 22.01.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заигрался парень . Бесплатно - значит на сторону уйдут лекарства , перевязочные средства , вакцины , и проч. да амортизация помещения тепло вода канализация небесплатны.Оплата труда стоит чего-то.
Альтруизмом не назовешь,Просто не понял парень.
Пускай бездомными животными занимаются власти .Это не его дело !



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3

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  • 5 | 22.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.01.2020, 09:08 | Автор:
........" тепло вода канализация небесплатны.Оплата труда стоит чего-то.
Альтруизмом не назовешь,Просто не понял парень.
Пускай бездомными животными занимаются власти .
Это не его дело !......"
================================================
Тебе же сказано было , животные ему не платили !
Они были бездомные ! Хозяин и ветеринару не платил .
Правда тепло воды в канализации платное . Это да !



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1

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  • 6 | 22.01.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знаменитый ветеринар? Где он так знаменит? Я про такого не слышал. Может он хороший человек, может он неплохой ветеринар. Но почему лечение бездомных животных должно осуществляться за счет хозяина клиники? Вы сколько нибудь денежек клинике перевели за лечение бездомных животных? Конечно нет, но осуждаете хозяина, который долго на это закрывал глаза и терпел убытки. Вы же капитализм построили, почему к хозяину клиники предъявляете претензии за то, что он не хочет работать себе в убыток? Поддержите его материально.



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  • 7 | 22.01.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 .Пропустил вуакцины , лекарства , перевязочные ..
Пусть государство занимается бездомными , на то оно и государство Или выделяет деньги .
А основная подоплека - просто съели парня!



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1

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  • 8 | 22.01.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.01.2020, 09:29 | Автор:

Знаменитый ветеринар? Где он так знаменит? Я про такого не слышал. Может он хороший человек, может он неплохой ветеринар. Но почему лечение бездомных животных должно осуществляться за счет хозяина клиники? Вы сколько нибудь денежек клинике перевели за лечение бездомных животных? Конечно нет, но осуждаете хозяина, который долго на это закрывал глаза и терпел убытки. Вы же капитализм построили, почему к хозяину клиники предъявляете претензии за то, что он не хочет работать себе в убыток? Поддержите его материально.
=================================================
Наверное Вы правы ! Рашка она и есть Рашка ! В ней все хотят быстро разбогатеть ! И даже дети выгоняют из квартир своих старых родителей в подъезд и меняют замки на дверях !
Никакого сострадания и жалости уже 30 лет - одно Ханжество , Лицемерие и Жлобство ! Хороших людей все меньше , а быдло размножается !



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3

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  • 9 | 22.01.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а я сёравно повторю - я бы тоже уволил
турк



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  • 10 | 22.01.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддержите его материально.
=================================================
Наверное Вы правы ! Рашка она и есть Рашка ! В ней все хотят быстро разбогатеть ! И даже дети выгоняют из квартир своих старых родителей в подъезд и меняют замки на дверях !
Никакого сострадания и жалости уже 30 лет - одно Ханжество , Лицемерие и Жлобство ! Хороших людей все меньше , а быдло размножается

Ты это собственную историю рассказал? За что же ты своих родителей переселил в подъезд? Может они тебя обидели чем-то?



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  • 11 | 22.01.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эдак я могу устроиться продавцом и раздавать продукты бесплатно бомжам
БОМЖи - ЛЮДИ, чё блин . хозяину магазина жалко что ли , людям надо помогать ... буду известным продавцом.
сюр какой то. заводи свою клинику и потчуй бесплатно скока хочешь , тока налоги плати
турк



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  • Участник
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  • 12 | 22.01.2020, 10:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13959 | Рейтинг: -2010,9
У Серёжи Орлова и местного админа раздвоение в мозгах?
Левая половина оппонирует правой?
На соседней ветке плачутся о том, что их деньги используют чиновники для перелётов, без их согласия.
А на этой ветке возмущаются, что хозяин клиники увольняет человека, который наносит ему убытки. Пусть и с самыми благими намерениями.
Ну как же - нет ничего приятнее, чем распоряжаться чужими деньгами.
Мне импонирует (если написанное - правда) желание Ансара Шарипова оказать помощь бездомным животным. Как и желание людей, которые их приносят для лечения к нему.
Правда импонирует.
Но настолько ли богат и обеспечен хозяин клиники, чтобы без его спросу распоряжаться его деньгами?
Почему бы Серёже Орлову, Кухарке с Наташкой не открыть свою клинику и не лечить бесплатно бездомных животных?
Это был бы поступок.
Или хотя бы возьмите больное бездомное животное, отнесите его в клинику и заплатите за лечение.
Это тоже поступок.
А так получается, они сами не хотят свои деньги тратить, зато чужие деньги потратить готовы.



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2

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  • 13 | 22.01.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отношение к бездомным , сирым и убогим , старикам и больным характеризует наше общество. Больное наше капиталистическое общество .
А парня просто сьели , наверное кому- то нужно место



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2

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  • 14 | 22.01.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.01.2020, 09:57 | Автор:

Наверное Вы правы ! Рашка она и есть Рашка ! В ней все хотят быстро разбогатеть ! И даже дети выгоняют из квартир своих старых родителей в подъезд и меняют замки на дверях !
Никакого сострадания и жалости уже 30 лет - одно Ханжество , Лицемерие и Жлобство ! Хороших людей все меньше , а быдло размножается

Ты это собственную историю рассказал? За что же ты своих родителей переселил в подъезд? Может они тебя обидели чем-то?
=================================================
Я же говорю Быдло размножается в Рашке !
Ты тому подтверждение , тупое и гадливое производное .



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0

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  • 15 | 22.01.2020, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.01.2020, 09:58 | Автор:

эдак я могу устроиться продавцом и раздавать продукты бесплатно бомжам
БОМЖи - ЛЮДИ, чё блин . хозяину магазина жалко что ли , людям надо помогать ... буду известным продавцом.
сюр какой то. заводи свою клинику и потчуй бесплатно скока хочешь , тока налоги плати
турк
============================================
Эк как Вы изворачиваете извилины , ничего логика есть !
Но бездомное Животное тоже иногда достойно жалости и
сочувствия !
Я тоже не сторонник дармовщины , пусть хозяин бы вычитал
допущенные затраты из его зарплаты !
На хрена увольнять человека !



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2

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  • Участник
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  • 16 | 22.01.2020, 11:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13959 | Рейтинг: -2010,9
13 | 22.01.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Отношение к бездомным , сирым и убогим , старикам и больным характеризует наше общество. Больное наше капиталистическое общество .
А парня просто сьели , наверное кому- то нужно место
__________________________________________
А к молодым, здоровым и энергичным?
К ним как общество должно относиться, чтобы характеризоваться положительно?



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1

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  • Участник
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  • 17 | 22.01.2020, 12:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13959 | Рейтинг: -2010,9
Не помню кто сказал, но фраза, на мой взгляд, даёт качественную характеристику этой статье.
"Я задыхаюсь от вашей любвеобильной злобы".



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  • 18 | 22.01.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 22.01.2020, 12:19 | Автор: Корней

Не помню кто сказал, но фраза, на мой взгляд, даёт качественную характеристику этой статье.
"Я задыхаюсь от вашей любвеобильной злобы".
====================================================
Не помню ! Но кто -то , когда - то сказал !
" Не нужно на свой аршин людей мерить. Они Богом измерены "
Почему-то каждый выявляя грехи у другого человека,
обнаруживает точь-в-точь грехи , которыми обладает сам.!



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  • 19 | 22.01.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тоже не сторонник дармовщины , пусть хозяин бы вычитал
допущенные затраты из его зарплаты !
На хрена увольнять человека !
_______________________
????? повторяю - устройтесь в магазин продавцом и раздавайте бесплатно продукты бездомным...
я тож не против помощи животным, а как быть с людьми???

не проходит такая аналогия - тогда залезьте в карман прохожему. вытащите от туда кошелек и с криком "на благое дело" пошлите хозяина кошелька накуй

люди, вы совсем ипанулись - брать без спросу чужое, даже на благое дело, такое, по факту, имеет право тока наше государство... всем остальным светит тюрьма , потому что это называется - воровство

вот чё ты минусишь , Кухарка? объясни в чём я не прав, я так то понятливый. И да, я привожу обоснование своему мнению, ты - нет... я не могу оппонировать когда противник молчит
турк



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  • 20 | 22.01.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3.14здец, с похмелюги чё ли... скажи в чём я не прав
турк



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