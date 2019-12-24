Благородные люди тут лишние: Знаменитого ветеринара уволили из-за лечения бездомных животных

В Уфе ветеринара клиники при Аграрном университете уволили из-за лечения бездомных животных. Об увольнении Ансар Шарипов сообщил в соцсетях. Портал Ufa1.ru пишет, что ветеринара попросили уволиться из клиники, поскольку он бесплатно лечил бездомных животных, которых приносили люди.По его словам, «Центр здоровья животных» при аграрном университете ранее был государственным учреждением, а сейчас перешел предпринимателю.— Потом туда пришел частник, коммерсант, ему не понравилось, что я принимаю бездомных животных. У них же хозяев нет, и денег за лечение мне не платят. А этот директор, он же коммерсант, ему деньги и нужны.Меня начали постепенно выживать из клиники. Вначале перестали давать премии за работу, отобрали рабочий стол. Он говорил мне, мол, увольняйся и увольняйся. Он это талдычил мне пять месяцев кряду. Ну и я написал заявление по собственному, — цитирует Шарипова издание.Ветеринар доработает в клинике до 1 февраля.В «Центре здоровья животных» журналисту «Эха» заявили, что руководителя нет на месте и не прокомментировать ситуацию некому.