По его словам, «Центр здоровья животных» при аграрном университете ранее был государственным учреждением, а сейчас перешел предпринимателю.
— Потом туда пришел частник, коммерсант, ему не понравилось, что я принимаю бездомных животных. У них же хозяев нет, и денег за лечение мне не платят. А этот директор, он же коммерсант, ему деньги и нужны.
Меня начали постепенно выживать из клиники. Вначале перестали давать премии за работу, отобрали рабочий стол. Он говорил мне, мол, увольняйся и увольняйся. Он это талдычил мне пять месяцев кряду. Ну и я написал заявление по собственному, — цитирует Шарипова издание.
Ветеринар доработает в клинике до 1 февраля.
В «Центре здоровья животных» журналисту «Эха» заявили, что руководителя нет на месте и не прокомментировать ситуацию некому.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Благородные люди тут лишние: Знаменитого ветеринара уволили из-за лечения бездомных животных
Раздел: Новости | Просмотры: 13105 | Комментарии: 35