Ради квартиры - готов и в партию податься

В прошлом году легенда башкирского театра, трижды народный артист – России, Башкортостана, Татарстана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Фидан Гафаров удивил многих своих поклонников вступлением в партию «Единая Россия». Народ недоумевал: зачем это понадобилось мэтру отечественной сцены, любимцу публики, уже давно обладающему многочисленными званиями и регалиями? Дабы утолить всеобщее любопытство я решила начать наше интервью именно с такого вопроса.- Фидан Сафич, признайтесь честно, зачем в 70 лет вы решили стать единороссом?- Когда, еще в советские времена, у кураиста Башгосфилармонии Буяканова спросили почему в 70 лет он решил вступить в КПСС, ветеран ответил: «Фатир кэрэк!». Вот и я честно признаюсь: мне тоже нужна квартира. Я – народный артист – проживаю в крохотной двухкомнатной квартирке в старом доме 1953 года постройки. Моя жена – неходячий инвалид первой группы уже 33 года передвигается по тесным комнатам только на инвалидной коляске.Все эти годы я за ней ухаживаю. Кстати, она 22 года проработала заведующей гримерным цехом в Башакадемтеатре, здоровье потеряла во время гастролей. Неужели мы не заслужили нормальных условий для жизни? Я – творческий человек, пишу стихи, песни, мне нужен уединенный уголок, чтобы сосредоточиться. И, кстати, по закону мне полагаются дополнительные метры.- Значит, вы сами обратились с подобной просьбой в региональный исполком?Нет, мне намекнули, что правящая партия может с этим помочь. Константин Толкачев принял меня очень радушно, однако ничего конкретного не сказал.Посоветовал написать заявление, но дальше этого дело не пошло. Партбилет я получил и продолжаю проживать в прежних «хоромах». Я понимаю, что советские времена закончились, бесплатных квартир сейчас нет. Однако Муртаза Губайдуллович в постсоветское время все-таки как-то решал эти вопросы, поддерживал артистов, ученых, творческую интеллигенцию.По своей натуре я – не пробивной человек, не умею себя пиарить, что-то выбивать. Мой сын Азамат, народный артист Башкортостана, такой же. Весь в творчестве. Он вместе с женой – актрисой нашего театра, воспитывает двух дочерей, и они все живут в старой «хрущевке», которую им отдал я, разменяв свою «трешку».- Вас обожает публика, люди приезжают на ваши спектакли из районов на автобусах. Когда вы играете, традиционно аншлаг. Однако в репертуарной сетке театра Фидан Гафаров задействован лишь в двух спектаклях. Почему? Проблемы со здоровьем, нет достойных ролей или плотный концертный график?- К сожалению, режиссеры не предлагают мне интересного материала. Я мечтаю сыграть глубокую характерную роль, желательно в мелодраме, которая затронула бы тончайшие струнки человеческой души. Именно такими спектаклями были «Галия», «Галиябану», «Не отосланные письма», поставленные еще Рифкатом Исрафиловым. В этом же ряду и «Цена счастья» – спектакль, который вот уже целых восемь лет идет с неизменным аншлагом. Это абсолютный рекорд нашего театра.- Верно ли, что этот спектакль автобиографичен?- Да, он перекликается с моей судьбой. Более того, когда его задумал режиссер Айрат Абушахманов, он сразу сказал: если Фидан Сафич откажется в нем играть, я вообще не буду ставить этот спектакль. Только тот, кто сам потерял ребенка, сможет понять и передать всю глубину трагедии. Нет на свете большего горя, чем пережить собственное дитя… Когда Айбулата не стало, я думал, что сойду с ума. Жизнь казалась бессмысленной и никчемной.Но, видимо, Аллах пожалел меня и послал дочь, которая родилась в тот же год, когда не стало сына. Она появилась вне брака. Но я, как порядочный человек, девочку признал и записал на себя. 8 мая ей исполнится 10 лет. Она очень артистичная, талантливая, принимала участие в творческом вечере, посвященном моему 70-летию. Я помогаю дочери материально, оплачиваю все кружки и секции.- А как отнеслась к появлению ребенка на стороне ваша семья?- С пониманием. У меня чуткая жена и разумный сын. Кстати, поддерживаю я материально и своего внука Тагира – сына Айбулата, оставшегося в 10 лет круглой сиротой. Его мама вскоре ушла из жизни вслед за мужем. Тагира усыновила племянница моей жены.- Вы много гастролируете с концертами. Не так давно выступили в Сибае. Как вы оцениваете обстановку в этом городе?- Я поехал туда не спонтанно. Руководство республики дало поручение Министерству культуры организовать культурный десант. Когда у сибайцев поинтересовались кого из артистов они хотят видеть, те дружно ответили: «Фидана!». Пришлось мне собирать группу из самых востребованных актеров и певцов нашего театра. Сказать, что принимали нас очень тепло, значит, ничего не сказать. Огромный зал не мог вместить всех желающих попасть на концерт, люди стояли в проходах, сидели на полу и даже сломали стеклянную дверь при входе. Так велико было стремление попасть в зал.После концерта я спустился к зрителям и стал разговаривать с ними по душам, стараясь вникнуть в их беды и чаяния. Признаюсь, напряжение удалось снять.- А запах в городе ощущается?- Глаза щипет. Вообще я разделяю стремление Радия Хабирова во все вникнуть и многое исправить. В республике много болевых точек, одна из самых острых – Сибай.- Давайте вернемся к творчеству. В вашем театре с успехом идет спектакль «Зулейха открывает глаза». А в Татарстане снимается фильм по одноименному роману Гузель Яхиной, в котором главную роль исполняет Чулпан Хаматова. Ведущие актеры Госакадемтеатра имени Г. Камала отказались сниматься в этом сериале, пояснив, что данное произведение оскорбляет чувства татарского народа. В результате режиссер был вынужден пригласить казахских актеров. А если бы предложение поступило вам?- Я бы тоже отказался. Во-первых, киноиндустрия – не моя стезя. Я снимался в кино и кроме разочарования ничего в памяти не осталось. Моя судьба – театр. Это, во-первых. А во-вторых, я солидарен с татарскими артистами и, мягко скажем, не являюсь поклонником этого произведения. Не нравится мне и как его поставили у нас в театре. К сожалению, сегодня режиссеры делают ставку на спецэффекты, компьютерную графику, а не на внутренний мир героев и актерское умение перевоплощаться.Ведь ту же самую трагедию можно показать тоньше, глубже, а не сводить все к оглушающей музыке и бесконечному беганию из одного угла сцены к другому. Вот сколько раз вы видели «Галию»?- Три.- А «Цену счастья»?-Четыре. И каждый раз рыдала навзрыд.- А на «Зулейху» еще раз пойдете?- Нет.- Вот! Что и требовалось доказать. Это одноразовый спектакль! Неактуальной я считаю и его тематику. Неужели нельзя найти или написать хорошую пьесу о современности? Сколько сегодня проблем, прежде всего, связанных с молодежью! Трудоустройство, учеба, наркомания... Разве это дело, что талантливая, но безденежная молодежь даже в вуз поступить не может. Кругом сплошная коммерциализация.- Фидан Сафич, вы долгие годы играете в тандеме с Нурией Ирсаевой. И неоднократно называли ее идеальной партнершей.- И повторю это вновь. Ведь как играют большинство актрис? Механически. Они добросовестно выучивают роль и машинально повторяют слова. А Нурия живет. Она пропускает каждую героиню через себя, в ней нет фальши. Она искренняя и настоящая. Поэтому в нее просто невозможно не влюбиться на сцене. Зрители это чувствовали и всегда нам верили. Да и продолжают верить.- Смерть сына стала для вас самым тяжелым в жизни испытанием. А можете припомнить самые счастливые моменты в судьбе? Что делает вас счастливым: роли, дети, внуки…?- Абсолютного счастья, конечно же, не бывает в природе. Наверное, только сумасшедший может считать себя абсолютно счастливым. Обычная жизнь человека, как правило, полосатая. Черные полосы чередуются с белыми. А счастливые моменты – это именно моменты, короткие, яркие, запоминающиеся. Они пролетают как миг и оставляют в душе трогательную нежность.В тяжелые минуты я вспоминаю поездки на родину, в родное село Новое Уртаево Дюртюлинского района. В нашем уютном отчем доме всегда собирались родственники, мои сыновья были беззаботными школьниками и весело бегали по двору. Жена Фарида еще не болела и колдовала что-то на кухне. А я спокойный и умиротворенный спускался к речке и смотрел на спокойное течение воды. Только теперь я понимаю, что был тогда по-настоящему счастлив.Ведь счастье – это когда твои близкие живы и здоровы…