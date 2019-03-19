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Ради квартиры - готов и в партию податься

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19572 | Комментарии: 147
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В прошлом году легенда башкирского театра, трижды народный артист – России, Башкортостана, Татарстана, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Фидан Гафаров удивил многих своих поклонников вступлением в партию «Единая Россия». Народ недоумевал: зачем это понадобилось мэтру отечественной сцены, любимцу публики, уже давно обладающему многочисленными званиями и регалиями? Дабы утолить всеобщее любопытство я решила начать наше интервью именно с такого вопроса.

Ради квартиры - готов и в партию податься


- Фидан Сафич, признайтесь честно, зачем в 70 лет вы решили стать единороссом?

- Когда, еще в советские времена, у кураиста Башгосфилармонии Буяканова спросили почему в 70 лет он решил вступить в КПСС, ветеран ответил: «Фатир кэрэк!». Вот и я честно признаюсь: мне тоже нужна квартира. Я – народный артист – проживаю в крохотной двухкомнатной квартирке в старом доме 1953 года постройки. Моя жена – неходячий инвалид первой группы уже 33 года передвигается по тесным комнатам только на инвалидной коляске.

Все эти годы я за ней ухаживаю. Кстати, она 22 года проработала заведующей гримерным цехом в Башакадемтеатре, здоровье потеряла во время гастролей. Неужели мы не заслужили нормальных условий для жизни? Я – творческий человек, пишу стихи, песни, мне нужен уединенный уголок, чтобы сосредоточиться. И, кстати, по закону мне полагаются дополнительные метры.

- Значит, вы сами обратились с подобной просьбой в региональный исполком?

Нет, мне намекнули, что правящая партия может с этим помочь. Константин Толкачев принял меня очень радушно, однако ничего конкретного не сказал.

Посоветовал написать заявление, но дальше этого дело не пошло. Партбилет я получил и продолжаю проживать в прежних «хоромах». Я понимаю, что советские времена закончились, бесплатных квартир сейчас нет. Однако Муртаза Губайдуллович в постсоветское время все-таки как-то решал эти вопросы, поддерживал артистов, ученых, творческую интеллигенцию.

По своей натуре я – не пробивной человек, не умею себя пиарить, что-то выбивать. Мой сын Азамат, народный артист Башкортостана, такой же. Весь в творчестве. Он вместе с женой – актрисой нашего театра, воспитывает двух дочерей, и они все живут в старой «хрущевке», которую им отдал я, разменяв свою «трешку».

- Вас обожает публика, люди приезжают на ваши спектакли из районов на автобусах. Когда вы играете, традиционно аншлаг. Однако в репертуарной сетке театра Фидан Гафаров задействован лишь в двух спектаклях. Почему? Проблемы со здоровьем, нет достойных ролей или плотный концертный график?

- К сожалению, режиссеры не предлагают мне интересного материала. Я мечтаю сыграть глубокую характерную роль, желательно в мелодраме, которая затронула бы тончайшие струнки человеческой души. Именно такими спектаклями были «Галия», «Галиябану», «Не отосланные письма», поставленные еще Рифкатом Исрафиловым. В этом же ряду и «Цена счастья» – спектакль, который вот уже целых восемь лет идет с неизменным аншлагом. Это абсолютный рекорд нашего театра.

- Верно ли, что этот спектакль автобиографичен?

- Да, он перекликается с моей судьбой. Более того, когда его задумал режиссер Айрат Абушахманов, он сразу сказал: если Фидан Сафич откажется в нем играть, я вообще не буду ставить этот спектакль. Только тот, кто сам потерял ребенка, сможет понять и передать всю глубину трагедии. Нет на свете большего горя, чем пережить собственное дитя… Когда Айбулата не стало, я думал, что сойду с ума. Жизнь казалась бессмысленной и никчемной.

Но, видимо, Аллах пожалел меня и послал дочь, которая родилась в тот же год, когда не стало сына. Она появилась вне брака. Но я, как порядочный человек, девочку признал и записал на себя. 8 мая ей исполнится 10 лет. Она очень артистичная, талантливая, принимала участие в творческом вечере, посвященном моему 70-летию. Я помогаю дочери материально, оплачиваю все кружки и секции.

- А как отнеслась к появлению ребенка на стороне ваша семья?

- С пониманием. У меня чуткая жена и разумный сын. Кстати, поддерживаю я материально и своего внука Тагира – сына Айбулата, оставшегося в 10 лет круглой сиротой. Его мама вскоре ушла из жизни вслед за мужем. Тагира усыновила племянница моей жены.

- Вы много гастролируете с концертами. Не так давно выступили в Сибае. Как вы оцениваете обстановку в этом городе?

- Я поехал туда не спонтанно. Руководство республики дало поручение Министерству культуры организовать культурный десант. Когда у сибайцев поинтересовались кого из артистов они хотят видеть, те дружно ответили: «Фидана!». Пришлось мне собирать группу из самых востребованных актеров и певцов нашего театра. Сказать, что принимали нас очень тепло, значит, ничего не сказать. Огромный зал не мог вместить всех желающих попасть на концерт, люди стояли в проходах, сидели на полу и даже сломали стеклянную дверь при входе. Так велико было стремление попасть в зал.

После концерта я спустился к зрителям и стал разговаривать с ними по душам, стараясь вникнуть в их беды и чаяния. Признаюсь, напряжение удалось снять.

- А запах в городе ощущается?

- Глаза щипет. Вообще я разделяю стремление Радия Хабирова во все вникнуть и многое исправить. В республике много болевых точек, одна из самых острых – Сибай.

- Давайте вернемся к творчеству. В вашем театре с успехом идет спектакль «Зулейха открывает глаза». А в Татарстане снимается фильм по одноименному роману Гузель Яхиной, в котором главную роль исполняет Чулпан Хаматова. Ведущие актеры Госакадемтеатра имени Г. Камала отказались сниматься в этом сериале, пояснив, что данное произведение оскорбляет чувства татарского народа. В результате режиссер был вынужден пригласить казахских актеров. А если бы предложение поступило вам?

- Я бы тоже отказался. Во-первых, киноиндустрия – не моя стезя. Я снимался в кино и кроме разочарования ничего в памяти не осталось. Моя судьба – театр. Это, во-первых. А во-вторых, я солидарен с татарскими артистами и, мягко скажем, не являюсь поклонником этого произведения. Не нравится мне и как его поставили у нас в театре. К сожалению, сегодня режиссеры делают ставку на спецэффекты, компьютерную графику, а не на внутренний мир героев и актерское умение перевоплощаться.

Ведь ту же самую трагедию можно показать тоньше, глубже, а не сводить все к оглушающей музыке и бесконечному беганию из одного угла сцены к другому. Вот сколько раз вы видели «Галию»?

- Три.

- А «Цену счастья»?

-Четыре. И каждый раз рыдала навзрыд.

- А на «Зулейху» еще раз пойдете?

- Нет.

- Вот! Что и требовалось доказать. Это одноразовый спектакль! Неактуальной я считаю и его тематику. Неужели нельзя найти или написать хорошую пьесу о современности? Сколько сегодня проблем, прежде всего, связанных с молодежью! Трудоустройство, учеба, наркомания... Разве это дело, что талантливая, но безденежная молодежь даже в вуз поступить не может. Кругом сплошная коммерциализация.

- Фидан Сафич, вы долгие годы играете в тандеме с Нурией Ирсаевой. И неоднократно называли ее идеальной партнершей.

- И повторю это вновь. Ведь как играют большинство актрис? Механически. Они добросовестно выучивают роль и машинально повторяют слова. А Нурия живет. Она пропускает каждую героиню через себя, в ней нет фальши. Она искренняя и настоящая. Поэтому в нее просто невозможно не влюбиться на сцене. Зрители это чувствовали и всегда нам верили. Да и продолжают верить.

- Смерть сына стала для вас самым тяжелым в жизни испытанием. А можете припомнить самые счастливые моменты в судьбе? Что делает вас счастливым: роли, дети, внуки…?

- Абсолютного счастья, конечно же, не бывает в природе. Наверное, только сумасшедший может считать себя абсолютно счастливым. Обычная жизнь человека, как правило, полосатая. Черные полосы чередуются с белыми. А счастливые моменты – это именно моменты, короткие, яркие, запоминающиеся. Они пролетают как миг и оставляют в душе трогательную нежность.

В тяжелые минуты я вспоминаю поездки на родину, в родное село Новое Уртаево Дюртюлинского района. В нашем уютном отчем доме всегда собирались родственники, мои сыновья были беззаботными школьниками и весело бегали по двору. Жена Фарида еще не болела и колдовала что-то на кухне. А я спокойный и умиротворенный спускался к речке и смотрел на спокойное течение воды. Только теперь я понимаю, что был тогда по-настоящему счастлив.

Ведь счастье – это когда твои близкие живы и здоровы…

ПроУфу
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  • 1 | 17.04.2019, 09:05 | Автор: Виктор
    Публикации: 164 | Комментарии: 1756 | Рейтинг: +485,4
Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно для заслуженного артиста 70 лет.

Это полностью его душу раскрывает.

Молодца. Позор и гре ...ный стыд.



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  • 2 | 17.04.2019, 09:22 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17207 | Рейтинг: -3040,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 17.04.2019, 09:05 | Автор: Виктор
Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно для заслуженного артиста 70 лет.
----------
Я что то упустил? Россия воевала с украиной? Была трехдневная война? И что теперь там вместо Украины? Харьковская область граничит с Польшей?



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  • 3 | 17.04.2019, 09:29 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 870 | Рейтинг: +102
1 | 17.04.2019, 09:05 | Автор: Виктор
Публикации: 164 | Комментарии: 1753 | Рейтинг: +484,6
Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно для заслуженного артиста 70 лет.

Это полностью его душу раскрывает.

Молодца. Позор и гре ...ный стыд.
............................................................
..

Я бы так не оценивал происходящее. Не все люди могут противостоять системе. Люди приспосабливаются тем условиям жизни, которую создают правитель и его приближенные.
Если такой боле менее известный человек не нашел иного способа решать жилищную проблему, для этого решился вступать в партию, которая сама и создала такие условия жизни, наверняка все взвесил.

Я умаю, своим откровением Гафаров только развинтил суть ПЖиВ.



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  • 4 | 17.04.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодца.Позор и гре...ый стыд.
---------------------------
Вы правы, какой может быть стыд у манкурта- перебежчика.



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  • 5 | 17.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Яушев за квартиру перед Муртазой на коленях ползал.



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  • 6 | 17.04.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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В путинской России все и вся можно купить, можно и продать...



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  • 7 | 17.04.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ведь как играют большинство актрис? Механически. Они добросовестно выучивают роль и машинально повторяют слова."
***
Браво!
Совершенно трезвый взгляд на современный башкирский театр.
Только за подобные слова артистам, даже таким жалостливым, сверх санитарных норм и вопреки законам квартиры, даже социальные, не дают.



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  • 8 | 17.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Артист честно признался, нужна квартира, но он татарин, хотя лицом больше башкир.



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  • 9 | 17.04.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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У него сознание двойственное и татарское и башкирские, это многим характерна в Башкирии



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  • 10 | 17.04.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 17.04.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В путинской России все и вся можно купить, можно и продать...
----------------------------------
Капитализм.



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  • 11 | 17.04.2019, 11:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17207 | Рейтинг: -3040,4
Фидан Гафаров талант, это бесспорно. А когда талант настоящий был приласкан? Зря он согласился на звание от Татарии. Только замарал себя.



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  • 12 | 17.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Виктор даже бОльший идиот чем я думал.



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  • 13 | 17.04.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63592 | Рейтинг: +12192,5
Когда, еще в советские времена, у кураиста Башгосфилармонии Буяканова спросили почему в 70 лет он решил вступить в КПСС, ветеран ответил: «Фатир кэрэк!». Вот и я честно признаюсь: мне тоже нужна квартира.
_____________________________________________________
Дануна! Враньё! Ананьи этому артисту не дадут соврать - в совке квартиры всем раздавали направо и налево! И бесплатно!



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  • 14 | 17.04.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63592 | Рейтинг: +12192,5
Он вместе с женой – актрисой нашего театра, воспитывает двух дочерей, и они все живут в старой «хрущевке», которую им отдал я, разменяв свою «трешку».
__________________________
АхвононошоМыхалыч! Таки была квартирка-хоромы, которую разменяли аж на две двушки!



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  • 15 | 17.04.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9.У него сознание двойственное и татарское и башкирские...
=================================
Да, есть такие индивидумы, так сказать. плюнувшие в лицо своего родного отца и побежавшие на услужение к чужому народу- башкирам.Башкирия славится такими людьми , которые "ни туда, ни сюда",так называемое мустаево племя, но счастья они все равно не приобрели, если только квартиры.



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  • 16 | 17.04.2019, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63592 | Рейтинг: +12192,5
Дальше читать не буду... корысть движет человеком - им на двоих двушки вполне достаточно - каждому по комнате, если хочет уединиться... кабинет ему видишь ли нужОн, великий шекспир...

Но... скорее всего что нить и дадут...



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  • 17 | 17.04.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот Кухарка в знак протеста всю жизнь живет в общаге, уважаю.



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  • 18 | 17.04.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Виктор, помоги Фидану с квартирой! Чо, не можешь? А сам в сколькикомнатной живешь, борец ты наш? Закрой варежку, либераст драный!



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  • 19 | 17.04.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яушев за квартиру перед Муртазой на коленях ползал.
---------------
Квартиру Яушеву дали, как редактору отдела газеты "Кызыл тан". За сильные аналитические материалы. Квартиру получали и другие сотрудники газеты, без ползаний и сшибания лбов.



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  • 20 | 17.04.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 17.04.2019, 09:05 | Автор: Виктор
Публикации: 164 | Комментарии: 1755 | Рейтинг: +485
Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно для заслуженного артиста 70 лет.
____________________________________________________________
_
Там консолидированный запад воюет с Россией на уничтожение. А виктОр наверно в полицаи сразу подадитесь если проиграем?



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