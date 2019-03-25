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«Наш красивый город отравлен ядами карьера»

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В Сибае в субботу прошел экологический сход граждан, созванный группой общественных активистов "Сибай, дыши!" На мероприятие, проходившее перед зданием местного филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК), собралось, по оценке самих активистов, около 200 горожан.

«Наш красивый город отравлен ядами карьера»


Общественники считают, что ликвидационные работы по тушению горящей руды в шахтах недопустимо затягиваются, горожане продолжают болеть и жаловаться на недомогание, в то время как Учалинский ГОК по-прежнему отказывается информировать граждан о ходе работ.

Напомним, что руководство УГОК не так давно заявило, что в конце апреля может начаться дальнейшее подтопление карьера, поскольку в подземных выработках еще остаются непотушенные очаги горения серных руд.

Активисты заявляют, что горнопромышленники по-прежнему не знакомят их с деталями проекта подтопления. Их также возмущает постоянное несоблюдение всех обещанных сроков по ликвидации аварийной ситуации.

— Сперва говорили, что проект дальнейшего подтопления будет готов в начале апреля, потом — что в середине месяца, — рассказал "Idel.Реалии" активист группы "Сибай, дыши!" Эдуард Кадыров. — Тут еще Росприроднадзор недавно заявил, что для полной ликвидации ситуации с тлением руды потребуется еще месяца полтора, то есть до конца мая. Это будет уже шестой по счету срок. Ранее городской суд обязал комбинат устранить очаги горения до 28 апреля — срок уже истекает. Еще раньше власти обещали, что все будет сделано до конца марта. Промышленники за такие утверждения хватаются с радостью. А люди все ждут.

Активисты периодически вели прямую трансляцию со схода.

— Как только очередной выброс — у меня лицо горит, язык будто перцем обсыпан, из носа кровь начинает идти, — жаловалась одна пенсионерка.

— Если есть люди, у которых здоровье серьезно пострадало — нужно обращаться, не молчать, — обратился к горожанам активист Эдуард Кадыров. —​ Делегация Совета по правам человека, которая недавно приезжала в Сибай, рекомендовала провести оценку последствий выбросов диоксида серы для здоровья.

— Давайте, каждый подумает — какие выходы еще есть из нашей тяжелой ситуации, — обратилась к собравшимся еще одна активистка группы "Сибай, дыши!" Диана Филиппова. — Может, у кого-то есть контакты ученых… Мы все, что смогли — сделали, давайте теперь действовать сообща!

На сходе были собраны подписи горожан под обращениями к мэру Сибая Рустему Афзалову, прокурору города Асхату Тукумбетову, и руководству филиала УГОК. В обращениях горожане констатировали, что "предпринятых мер по ликвидации очагов тления недостаточно".

"На сегодняшний день (20 апреля 2019 года) прошло 25 дней с момента объявления завершения первого этапа подтопления. За этот срок превышения ПДК диоксида серы фиксировалось множество раз, как общественной системой мониторинга на базе газоанализаторов Сенсон, так и лабораториями штаба КЧС. Превышения часто носили долговременный характер, пики концентраций достигали более 20 ПДК. Камеры, установленные на бортах карьера, неоднократно фиксировали загазованность в чаше карьера. Тепловизионная съемка 5 апреля зафиксировала повышение температуры на бортах карьера на 10 градусов", — говорится в обращениях.

Собравшиеся на сход потребовали от органов власти и горнопромышленников ответить на вопросы о бездействии, о комплексе мер по устранению очагов тления и о других возможных вариантах устранения проблемы.

Дополнительно горожане настаивают на том, чтобы представители общественности были включены во все рабочие группы по проекту и чтобы им была предоставлена возможность "осмотра участков выработок как минимум до выхода воды в чашу карьера на визуально заметный уровень". Для проведения оценки последствий выбросов для здоровья активисты требуют направить в город токсикологическую лабораторию, а также просят организовать "для всех категорий жителей города возможность реабилитации после воздействия тяжелой экологической обстановки".

Копии обращения к мэру Сибая будут также направлены президенту РФ Владимиру Путину и врио главы Башкортостана Радию Хабирову.

Тем временем, как сообщают СМИ, в Сибайском театре в рамках фестиваля театральных капустников “Веселая кулиса” на днях была представлена сатирическая постановка - четыре актрисы, наряженные в черные мантии с национальным башкирским узором, вышли на сцену в противогазах и спели песню на башкирском языке, в которой есть такие слова — "наш красивый город отравлен ядами карьера".



Идель.Реалии
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  • 1 | 22.04.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На сходе были собраны подписи горожан под обращениями к мэру Сибая Рустему Афзалову, прокурору города Асхату Тукумбетову, и руководству филиала УГОК.
====================================
Ну вы ребята нашли кому писать!
Писать надо как минимум гадию и прокурору страны башкир, а лучше кремлевским трутням, а если хотите реальных результатов, а не очередных отписок, пи шите в международные организации.



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  • 2 | 22.04.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да чего уж там - пишите прямо в спортлото



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  • 3 | 22.04.2019, 11:54 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 153 | Рейтинг: +8,7
Сибайцам нужно помочь лекарствами, санаторным лечением и др. А ВРИ!О! вместе с его коллегами из УГМК наскрёб только на грамоты за терпение и страдания жителей города и окрестностей.



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5

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  • 4 | 22.04.2019, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
- А запах в городе ощущается?
- Глаза щипет.(Фидан Гафаров)
_______________________________________

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров, прибывший вчера в Сибай, сегодня сообщил, что почувствовал себя в городе как «в каком-то природном санатории».
____________________________

А люди там медленно умирают...



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  • Эксперт
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  • 5 | 22.04.2019, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
В Сибае рядом с карьером появилась трещина в земле

Фотографии опубликовали активисты группы «Сибай, дыши!». По их словам, разлом пытаются сверху засыпать, кроме того, на проходящих рядом железнодорожных путях тоже насыпан свежий щебень. Местные жители заявляют, что трещина становится больше, расширяется и двигается дальше, а земля постепенно уходит вниз.

Место находится под охраной — активистов попросили покинуть территорию в связи с тем, что трещина опасна.



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  • 6 | 22.04.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера и я тоже чуствовал плохо видать прошли кислотные дожи .И небо на закате было красным.
Это экологическая катастрофа не меньше



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 22.04.2019, 15:26 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1410 | Рейтинг: +454,3
ШИХАНЫ
Защищать Природу −
Защищать Родину!
(По Пришвину)
Шиханы, Шиханы −
Открытые раны …
Творится безбожье –
Чтоб их уничтожить.
Преступность бездушных,
Лукавство послушных.
Размах беззаконья.
Науки − безволье.
Давленье властей.
Перечить не смей.
Правде – экзамен!
Бизнес – хозяин:
Коварен и грозен −
Жизнь под бульдозер!
Спасти бы Куштау −
Но нет места Праву.
Важна сверхприбыль −
Живому − погибель!
Богатству − рады.
Убрать преграды!
Сырьё же рядом:
Страшны – затраты!
Потомки спросят:
«Где наши ГОРЫ?»
Печальна повесть:
Кто ж предки? Воры?!
Ты удивлён?
Но где же Закон?
Школьников участь:
«Чему нас учат?!»:
Разумный – не слышен,
Смелый − унижен.
Откроешь рот −
Молчи, народ!
Мы не уроды,
А патриоты!
Чиновничий звон.
Цветёт произвол.
Планы – презренны,
А горы – священны!
Природы укор:
Безумцам – позор!
Не поддаваться.
Сопротивляться!
Шиханы, Шиханы –
Открытые раны ...

Борис Павлов, 2016-2018 г.



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 22.04.2019, 15:27 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1410 | Рейтинг: +454,3
СИБАЙ ДЫШИ!

Дымит карьер – владенье Олигарха.
Медь в золотую прибыль превратил…
И, как бы, в виде щедрого подарка
Сернистым газом город отравил.

Сибайцев жизнь похожа на концлагерь…
Контроля нет и, вроде, нет проблем.
Сибайские бесправны бедолаги,
Заложники коммерческих «систем».

Чинуши властные протесты запрещают.
Ты власть не критикуй и не тревожь …
А правду о трагедии скрывают,
Всё покрывает, как туманом, ложь.


Урал богат. Природа восхищает ...
Покончить бы с враньём и воровством.
Хозяин-бизнес строг – не позволяет
Богатства те использовать с умом.

Похожи на блокадников сибайцы,
Детей от смога не уберегли …
«Сибай дыши!» объединил страдальцев
И требует – Россия помоги!

Борис Павлов, 2019 год.



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  • 9 | 22.04.2019, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, записавших видеообращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.
============================================
А его " Орденом " " орденом " по сусалам , а ВЫ такие ,
такие туупые , ничего не понимаете !
Понимаете МЫ ничтожества !



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  • 10 | 22.04.2019, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.04.2019, 15:27 | Автор: san-ufa
=======================================
Только стихи , СТИХИЯ Ваших пониманий ?



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  • 11 | 22.04.2019, 19:47 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 9 | Рейтинг: +0,1
Яблочник Губайдуллин на сходе граждан в Сибае потребовал от УГМК возместить ущерб здоровью жителей города и предложил национализировать предприятие.



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2

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  • 12 | 22.04.2019, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только " красивый город " и ничего больше ?
Только такие униженные и противные и блюдолизы
Живут и чевствуют себя и АФЗАЛОВА и ХАБИРОВА ?
ЗАЧЕМ нам остальным , впрягаться в эту ЖИЗНЬ ?
Пусть живут , раз им нравиться !



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  • 13 | 22.04.2019, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.04.2019, 19:47 | Автор: ALMA02

Яблочник Губайдуллин на сходе граждан в Сибае потребовал от УГМК возместить ущерб здоровью жителей города и предложил национализировать предприятие.
===============================================
Ну А ТЫ какого мнения ?



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3

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  • 14 | 22.04.2019, 22:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блин, сколько пиарщиков на Сибайском смоге , аж в глазах рябит.Там жители поделились на два лагеря, кто то чувствует смог, у них свои интересы(требуют переселения или денежных компенсаций ) , а кто-то нет.Вот мы живем в Черниковке, попиартесь, пожалуйста , на нас.Пусть нас переселят в новые квартиры в чистом районе.Плиз.



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  • 15 | 22.04.2019, 23:34 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 153 | Рейтинг: +8,7
Так в чём дело? Тоже требуй и борись. Приходи, поможем.



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