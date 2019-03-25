«Наш красивый город отравлен ядами карьера»

В Сибае в субботу прошел экологический сход граждан, созванный группой общественных активистов "Сибай, дыши!" На мероприятие, проходившее перед зданием местного филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК), собралось, по оценке самих активистов, около 200 горожан.Общественники считают, что ликвидационные работы по тушению горящей руды в шахтах недопустимо затягиваются, горожане продолжают болеть и жаловаться на недомогание, в то время как Учалинский ГОК по-прежнему отказывается информировать граждан о ходе работ.Напомним, что руководство УГОК не так давно заявило, что в конце апреля может начаться дальнейшее подтопление карьера, поскольку в подземных выработках еще остаются непотушенные очаги горения серных руд.Активисты заявляют, что горнопромышленники по-прежнему не знакомят их с деталями проекта подтопления. Их также возмущает постоянное несоблюдение всех обещанных сроков по ликвидации аварийной ситуации.— Сперва говорили, что проект дальнейшего подтопления будет готов в начале апреля, потом — что в середине месяца, — рассказал "Idel.Реалии" активист группы "Сибай, дыши!" Эдуард Кадыров. — Тут еще Росприроднадзор недавно заявил, что для полной ликвидации ситуации с тлением руды потребуется еще месяца полтора, то есть до конца мая. Это будет уже шестой по счету срок. Ранее городской суд обязал комбинат устранить очаги горения до 28 апреля — срок уже истекает. Еще раньше власти обещали, что все будет сделано до конца марта. Промышленники за такие утверждения хватаются с радостью. А люди все ждут.Активисты периодически вели прямую трансляцию со схода.— Как только очередной выброс — у меня лицо горит, язык будто перцем обсыпан, из носа кровь начинает идти, — жаловалась одна пенсионерка.— Если есть люди, у которых здоровье серьезно пострадало — нужно обращаться, не молчать, — обратился к горожанам активист Эдуард Кадыров. —​ Делегация Совета по правам человека, которая недавно приезжала в Сибай, рекомендовала провести оценку последствий выбросов диоксида серы для здоровья.— Давайте, каждый подумает — какие выходы еще есть из нашей тяжелой ситуации, — обратилась к собравшимся еще одна активистка группы "Сибай, дыши!" Диана Филиппова. — Может, у кого-то есть контакты ученых… Мы все, что смогли — сделали, давайте теперь действовать сообща!На сходе были собраны подписи горожан под обращениями к мэру Сибая Рустему Афзалову, прокурору города Асхату Тукумбетову, и руководству филиала УГОК. В обращениях горожане констатировали, что "предпринятых мер по ликвидации очагов тления недостаточно"."На сегодняшний день (20 апреля 2019 года) прошло 25 дней с момента объявления завершения первого этапа подтопления. За этот срок превышения ПДК диоксида серы фиксировалось множество раз, как общественной системой мониторинга на базе газоанализаторов Сенсон, так и лабораториями штаба КЧС. Превышения часто носили долговременный характер, пики концентраций достигали более 20 ПДК. Камеры, установленные на бортах карьера, неоднократно фиксировали загазованность в чаше карьера. Тепловизионная съемка 5 апреля зафиксировала повышение температуры на бортах карьера на 10 градусов", — говорится в обращениях.Собравшиеся на сход потребовали от органов власти и горнопромышленников ответить на вопросы о бездействии, о комплексе мер по устранению очагов тления и о других возможных вариантах устранения проблемы.Дополнительно горожане настаивают на том, чтобы представители общественности были включены во все рабочие группы по проекту и чтобы им была предоставлена возможность "осмотра участков выработок как минимум до выхода воды в чашу карьера на визуально заметный уровень". Для проведения оценки последствий выбросов для здоровья активисты требуют направить в город токсикологическую лабораторию, а также просят организовать "для всех категорий жителей города возможность реабилитации после воздействия тяжелой экологической обстановки".Копии обращения к мэру Сибая будут также направлены президенту РФ Владимиру Путину и врио главы Башкортостана Радию Хабирову.Тем временем, как сообщают СМИ, в Сибайском театре в рамках фестиваля театральных капустников “Веселая кулиса” на днях была представлена сатирическая постановка - четыре актрисы, наряженные в черные мантии с национальным башкирским узором, вышли на сцену в противогазах и спели песню на башкирском языке, в которой есть такие слова — "наш красивый город отравлен ядами карьера".