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Написали ***ню, а виноват Мустафин?

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Сити-менеджер Уфы нецензурно отозвался о спичрайтерах. Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин, бывший руководящий работник структур «Газпрома», сегодня нецензурно отозвался о спичрайтерах, готовивших ему выступление к еженедельному оперативному совещанию. «Б…, кто это пишет?» — недоуменно спросил он, забыв, видимо, отключить микрофон, уже после того, как завершил планерку призывом «поддержать наши печатные СМИ в рамках проведения подписной кампании» и пожелал всем «хорошей недели».

Написали ***ню, а виноват Мустафин?


По информации радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», видеозапись оперативного совещания позже была отредактирована сотрудниками пресс-службы мэрии: она опубликована только в обрезанном виде. Полную запись выступления сохранили журналисты портала «Проуфу».

Видео:



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