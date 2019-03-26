Сити-менеджер Уфы нецензурно отозвался о спичрайтерах. Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин, бывший руководящий работник структур «Газпрома», сегодня нецензурно отозвался о спичрайтерах, готовивших ему выступление к еженедельному оперативному совещанию. «Б…, кто это пишет?» — недоуменно спросил он, забыв, видимо, отключить микрофон, уже после того, как завершил планерку призывом «поддержать наши печатные СМИ в рамках проведения подписной кампании» и пожелал всем «хорошей недели».
По информации радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», видеозапись оперативного совещания позже была отредактирована сотрудниками пресс-службы мэрии: она опубликована только в обрезанном виде. Полную запись выступления сохранили журналисты портала «Проуфу».
В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи. Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.
Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии. Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com
Написали ***ню, а виноват Мустафин?
Раздел: Новости | Просмотры: 18069 | Комментарии: 0