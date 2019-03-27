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Современно и самоиронично

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 23303 | Комментарии: 4
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Радий Хабиров сел на Железный трон как из «Игры Престолов». Врио главы Башкирии выложил в соцсетях весьма нестандартное фото.

Современно и самоиронично


Радий Хабиров выложил в соцсетях фотографию, где он изображен сидя на троне из труб и старых батарей. Сооружение, на котором красуется оттиск «Башкоммунприбор», стилизовано под знаменитый Железный трон из сериала «Игра Престолов».

«В этой фотографии - все, что надо знать про судьбу руководителя субъекта РФ. Можно подумать, что взобрался на трон, но в реальности – плотно сидишь, в основном, на проблемах ЖКХ)))», - подписал публикацию у себя на официальной странице ВКонтакте Хабиров, попутно поиронизировав над проблемами глав регионов.

ПроУфу
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  • 1 | 25.04.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Хабиров, попутно поиронизировав над проблемами глав регионов.

---------------

Ирония над проблемами... Ну вот, смех захватил и Башкирию.



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  • Гость
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  • 2 | 25.04.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин поздравил-таки Зеленского. Указом об упрощённом получении гражданства Российской Федерации жителями ДНР и ЛНР. Нормально.



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  • 3 | 25.04.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров, попутно поиронизировав над проблемами глав регионов.
=========================
Население нищает, тарифы ЖКХ постоянно растут, а гадий уселся на трон и иронизирует!
Ни стыда, ни совести!



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  • 4 | 25.04.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может торопиться? Как бы в трубу не вылететь, вон их сколько много.



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