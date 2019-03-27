Радий Хабиров выложил в соцсетях фотографию, где он изображен сидя на троне из труб и старых батарей. Сооружение, на котором красуется оттиск «Башкоммунприбор», стилизовано под знаменитый Железный трон из сериала «Игра Престолов».
«В этой фотографии - все, что надо знать про судьбу руководителя субъекта РФ. Можно подумать, что взобрался на трон, но в реальности – плотно сидишь, в основном, на проблемах ЖКХ)))», - подписал публикацию у себя на официальной странице ВКонтакте Хабиров, попутно поиронизировав над проблемами глав регионов.
ПроУфу
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Современно и самоиронично
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