Современно и самоиронично ...

Радий Хабиров сел на Железный трон как из «Игры Престолов». Врио главы Башкирии выложил в соцсетях весьма нестандартное фото.Радий Хабиров выложил в соцсетях фотографию, где он изображен сидя на троне из труб и старых батарей. Сооружение, на котором красуется оттиск «Башкоммунприбор», стилизовано под знаменитый Железный трон из сериала «Игра Престолов».«В этой фотографии - все, что надо знать про судьбу руководителя субъекта РФ. Можно подумать, что взобрался на трон, но в реальности – плотно сидишь, в основном, на проблемах ЖКХ)))», - подписал публикацию у себя на официальной странице ВКонтакте Хабиров, попутно поиронизировав над проблемами глав регионов.