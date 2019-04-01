Республику Башкортостан на конкурсе представляет студентка 3 курса Башкирского государственного аграрного университета, модель студии «BashBeauty» Гульшат Ярмухаметова.
Гульшат 21 год, она родом из Бурзянского района, по специальности — будущий технолог. Девушка увлекается танцами, настольным теннисом, занимается общественной деятельностью. Рост 173 см. Параметры: 82-64-9
В конкурсе «Студентка России» Республика Башкортостан принимает участие в четвертый раз, из них дважды наши участницы удостаивались звания «Гран-При».
В 2016 г. лучшей студенткой России была признана Лейсан Гасимова, а в 2017 г. корону победительницы получила Алсу Мавлиханова.
В прошлом году Эльвина Газизуллина была признана самой спортивной студенткой России.
Сейчас идет голосование за титул «Самая очаровательная студентка — 2019».
МКС
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Такое оно, достояние республики
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