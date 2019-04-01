"Такое оно, достояние республики"

В Новосибирске стартовал V Всероссийский конкурс грации, спорта и таланта «Студентка России-2019». Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества, здорового образа жизни и популяризации его средствами массовой информации, сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью регионов Российской Федерации.Республику Башкортостан на конкурсе представляет студентка 3 курса Башкирского государственного аграрного университета, модель студии «BashBeauty» Гульшат Ярмухаметова.Гульшат 21 год, она родом из Бурзянского района, по специальности — будущий технолог. Девушка увлекается танцами, настольным теннисом, занимается общественной деятельностью. Рост 173 см. Параметры: 82-64-9В конкурсе «Студентка России» Республика Башкортостан принимает участие в четвертый раз, из них дважды наши участницы удостаивались звания «Гран-При».В 2016 г. лучшей студенткой России была признана Лейсан Гасимова, а в 2017 г. корону победительницы получила Алсу Мавлиханова.В прошлом году Эльвина Газизуллина была признана самой спортивной студенткой России.Сейчас идет голосование за титул «Самая очаровательная студентка — 2019».