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Такое оно, достояние республики

  • Опубликовано: mkset.ru | 30.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33726 | Комментарии: 20
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В Новосибирске стартовал V Всероссийский конкурс грации, спорта и таланта «Студентка России-2019». Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества, здорового образа жизни и популяризации его средствами массовой информации, сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью регионов Российской Федерации.

Такое оно, достояние республики


Республику Башкортостан на конкурсе представляет студентка 3 курса Башкирского государственного аграрного университета, модель студии «BashBeauty» Гульшат Ярмухаметова.

Гульшат 21 год, она родом из Бурзянского района, по специальности — будущий технолог. Девушка увлекается танцами, настольным теннисом, занимается общественной деятельностью. Рост 173 см. Параметры: 82-64-9

В конкурсе «Студентка России» Республика Башкортостан принимает участие в четвертый раз, из них дважды наши участницы удостаивались звания «Гран-При».

В 2016 г. лучшей студенткой России была признана Лейсан Гасимова, а в 2017 г. корону победительницы получила Алсу Мавлиханова.

В прошлом году Эльвина Газизуллина была признана самой спортивной студенткой России.

Сейчас идет голосование за титул «Самая очаровательная студентка — 2019».

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 30.04.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост 173 см. Параметры: 82-64-9
===========================
Насколько мне известно стандарт идеальной фигуры 90-60-90...
А вот чтобы у модели фигура была с параметрами 82-64-9 что то не припомню... И вообще как с такой попой,- 9 см., допускают на конкукрс, и вообще как она на ней сидит?!
Этож надо! Горе то какое у этой кызымки!



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  • Гость
  •  
  • 2 | 30.04.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое оно, достояние республики
------------------------------


Все хорошо прекрасная маркиза

Алло, алло?
Джем, какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?

Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка

Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо

Алло, алло?
Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?

Все хорошо, прекрасная маркиза
Все хорошо как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это право ерунда

С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо

Алло, алло?
Паскаль мутится разум
Какой неслыханный удар



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  • 3 | 30.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Параметры: 82-64-9
____________________________________
Последняяцифра что мерили. Боюсьпредположить



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  • 4 | 30.04.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом независимо от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ». Теперь вопрос изучают Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России».

__________________________________

Хорошая идея казну пополнять. Китай производит, мы потребляем, казна полна. Все хорошо, все хорошо!



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 30.04.2019, 10:37 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Этож надо! Горе то какое у этой кызымки!
------------------

УЖовские фашистята из невинного конкурса красоты антибашкирский шабаш с утра раздувают. Заторкают бедную девчонку не за что, не про что. Просто за то, что башкирка. Уже плохая, уже виновата.

"А вот чтобы у модели фигура была с параметрами 82-64-9 что то не припомню... И вообще как с такой попой,- 9 см., допускают на конкукрс, и вообще как она на ней сидит?!" - да еще под дурака косят, типа нолика нет.

Между тем девчонка - настоящая комсомолка, спортсменка, и просто красавица!

.



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9

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  • 6 | 30.04.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что тут скажешь, - лунолицая! А это эталон красоты у башкир.
Насколько все таки мы с ними разные....



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  • 7 | 30.04.2019, 10:38 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Надо параметры некоторых местных активисток привести, чего мелочиться то.



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6

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  • Наблюдатель
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  • 8 | 30.04.2019, 10:43 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Такое оно, достояние республики
----------------

А какое - такое?

Подленько так, мелочно, и просто мерзко.

Но вполне в духе "интеллектуальной элиты региона" с ее иссушенными злобой мозгами.



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  • 9 | 30.04.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.04.2019, 10:38 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11359 | Рейтинг: -1846,2
Надо параметры некоторых местных активисток привести, чего мелочиться то.
-----------------------------------------------

Чего же медлишь, давай загружай.



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Такое оно, достояние республики
======

- а с ней не так,админ(ша) стервозный(ная)?



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  • Гость
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  • 11 | 30.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.04.2019, 10:47 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3902 | Рейтинг: -372,5
Такое оно, достояние республики
======

- а с ней не так,админ(ша) стервозный(ная)?

---------------------------------

А шо еще тут разбирать, осталось мать ее и с отцом?



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0

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  •  
  • 12 | 30.04.2019, 11:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29684 | Рейтинг: -700,4
"Такое оно, достояние республики"
------------------
Такой вот он Админобсиратель - достояние Уфы, выпало на голову счастье от герра Линдемана. Говнище на палочке



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3

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  • Участник
  •  
  • 13 | 30.04.2019, 11:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17269 | Рейтинг: -3043,1
Красивая девушка. Татнацики заскулили. Вон Иречок нисколько не говорил про Загитову луноликая, взял и сказал, что она себя татарской назвала. Как всегда выдумал гаденыш. Еще и Елизавету Туктамышеву назови татаркой, она ведь тоже луноликая.



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  • Эксперт
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  • 14 | 30.04.2019, 11:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29684 | Рейтинг: -700,4
Чуть силикона бы, исправить 82 на 90. И липосакции на талии



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0

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  • Начинающий
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  • 15 | 30.04.2019, 12:09 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 165 | Рейтинг: +9,7
Красивая девушка. Но на мой взгляд, меха многовато.



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3

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  • Участник
  •  
  • 16 | 30.04.2019, 12:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17269 | Рейтинг: -3043,1
Извини Зулия, размеры ее самые самые. Терпеть не могу вымя вместо грудей, надо не более 2-го размера у молодой девушки. Вот бедра 90 это нормально. И плечи должны быть не атлетические. Меня это пугает. А у этой девушки нормально, бюст больше 82 нельзя. Правда у моей при таких бедрах талия была совсем уж тонкая. Теперь то стала уже "достойная".



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 30.04.2019, 12:26 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Да прелесть девчонка, чего уж там.

Брови, глазищи, огонь снутри....эхх, все при ней.



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5

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  • Гость
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  • 18 | 30.04.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Да прелесть девчонка, чего уж там." Только больно уж бровастая, ухмылочка какая-то нагловатая, да и меха бы поменять на новые свежие.А так пойдет на 3 место сзади.



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  • 19 | 30.04.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх где мои 17 лет. Красивая девушка.



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  • 20 | 30.04.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На украине идет спич: если ты антисемит, то нечего тебе делать в рядах фашистов.
Сайт УЖ и Орлов явно не антисемиты!!!



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