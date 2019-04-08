Сергей Демин не согласен с требованием «не забыть с собой транспарант и 150 рублей на автобус, который доставит их до места проведения марша и обратно».
Издание цитирует Демина, который отмечает, что выражает благодарность своим предкам, ветеранам посещением могилы и ее уборкой.
«Вы же знаете наших чиновников, они готовы любое светлое начинание опошлить и извратить», - сообщил автор поста корреспонденту издания.
Эхо Москвы
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Как воспитать ненависть у молодого поколения к «Бессмертному полку»
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