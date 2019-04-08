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Как воспитать ненависть у молодого поколения к «Бессмертному полку»

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Отец ученика восьмого класса одной из уфимских школ написал обращение к Радию Хабирову, Ульфату Мустафину и Ростиславу Мурзагулову в Facebook, сообщает портал Ufa1.ru.

Как воспитать ненависть у молодого поколения к «Бессмертному полку»


Сергей Демин не согласен с требованием «не забыть с собой транспарант и 150 рублей на автобус, который доставит их до места проведения марша и обратно».

Издание цитирует Демина, который отмечает, что выражает благодарность своим предкам, ветеранам посещением могилы и ее уборкой.

«Вы же знаете наших чиновников, они готовы любое светлое начинание опошлить и извратить», - сообщил автор поста корреспонденту издания.

Эхо Москвы
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  • 1 | 06.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уж действительно: "Кому война, кому мать родна"!
Путинская свора все прихватизировала, даже память о погибших в ВОВ!
Они пиарятся на горпе миллионов людей, так мало того обещаю6т "можем повторить", Разве за такую Россию миллионами гибли наши соотечественники?!



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  • 2 | 06.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Гуляния , как всегда заорганизованы. Раздают портреты наших дедов и прадедов , а затем , по окончании действия , выбрасывают на помойку. Как поступали с живыми ветеранами .
Не идет дело с бессмертным полком . Я считаю что это семейные поминки своих дедов , живых и неживых Некоторые мошеннки успели уже стать маршалами интенданской и ветеринарной службы и водружавшие знамя над рейхстаге..
Что-то не так!



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  • 3 | 06.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Издание цитирует Демина, который отмечает, что выражает благодарность своим предкам, ветеранам посещением могилы и ее уборкой.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Хорошее дело, но недостаточное. Такую благодарность нужно обязательно совместить с массовым хождением стройными рядами и идейным единением, ну и почитанием примазавшихся чиновничьей вертикали.



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  • 4 | 06.05.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Если когда нибудь надоест и захотят прекратить это совместное хождение, то как? Точно обвинят в предательстве.



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  • 5 | 06.05.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да трындите хоть до посинения, "Бессмертный полк" бессмертен! И его никому не остановить.



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  • 6 | 06.05.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Эхо мацы негодуэ?



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  • # 7 | 06.05.2019, 12:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17323 | Рейтинг: -3048,5

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  • # 8 | 06.05.2019, 13:41 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37370 | Рейтинг: +5552,8

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  • 9 | 06.05.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 06.05.2019, 12:26 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17323 | Рейтинг: -3048,3
Скулят конечно те, у кого не было настоящих участников ВОВ. Вот на УЖе кто против "Бессмертного полка"? Кухарка, у которой из предков никого не было на войне. Прямые предки Кухарки во время ВОВ усиленно питались и очень усиленно размножались, героически растили 6-рых детей.
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Неужели твои соплеменники свои члены узлом завязали, ежели что - оборты делали? Если так то это противозаконно, оборты запрещались.



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  • 10 | 06.05.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никто не задумывался почему так много жертв?
Почему 41 год?



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