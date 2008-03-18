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Почему победители живут хуже побежденных?

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Мой отец, Герой Советского Союза Елецких Гавриил Никифорович, ушел в жизнь вечную 30 октября 2003 года. Последние годы он иногда с горечью повторял фразу: "Серега, победители живут хуже побежденных".

Почему победители живут хуже побежденных?


Он прекрасно знал, какой кровью далась Великая Победа и оставил о войне свои воспоминания, которые, кроме моего ЖЖ ,нигде не опубликованы.

Сейчас, наверное, отца бы записали в сотрудники Госдепа и присвоили ему статус иностранного агента. По всем статьям подходит. Любил украинку, мою маму, и перед войной закончил Харьковское авиационное училище.

Иногда я мысленно разговариваю с отцом и с мамой, как с живыми. Знаю, что умерли они только телом, а души их живут в иных пределах и слышат меня.

Папа, победители в России живут все хуже. Ненависть и злоба ко всем живущим вокруг обуяла их. Сыновья и внуки твоих фронтовых друзей из Украины внезапно стали "фашистами".

Почему? Причин много. У России сейчас положение, куда ни кинь - везде клин, поэтому проще всего людей вокруг считать врагами и террористами.

Передо мною листочек с выписанными минимальными зарплатами в месяц в разных странах в 2015 году. Для лучшего понимания все указано в евро. Может, где ошибся. Почти все страны - сейчас негласные враги России.

Люксембург - 1923 евро
Германия - 1473 евро
Франция - 1458 евро
Великобритания - 1379 евро
США - 1023 евро
Греция - 683 евро
Япония - 400 евро
Эстония - 390 евро
Латвия - 360 евро
Литва - 300 евро

Что в России? Минималка 5965 рублей. По курсу 62 руб это примерно 96 евро.

Да, где-то ситуация намного хуже и немало совсем нищих стран-государств.

Папа, но ведь мы - победители. 70 лет назад выиграли с союзниками Мировую войну и отдали за это миллионы жизней. Не хочется лгать себе и говорить, что тогда воевали только за идеалы, за Родину, за Сталина.

Воевали за счастливую жизнь. Она включает в себя процветание, счастье, любовь, мир, добро и материальный достаток.

Можно сколько угодно ходить с плакатами в руках и обвинять в своих бедах всех и вся.

Это не поможет. На себя смотреть надо и себе самому задавать вопрос и получать на него ответ.

Вот сегодня и задаю этот вопрос от твоего имени. Почему самый главный победитель Россия живет хуже побежденных?

ЖЖ fromnorthcyprus
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  • Гость
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  • 1 | 09.05.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему победители живут хуже побежденных?
=================================
Да потому чтоих за Людей не считают!
При коммуняках солдат вплоть до ВОВ называли "штыками", а нынешняя власть вообще все население назвала "новой нефтью". Народ для коммуняк и их приемников путинят,- это источник наживы!



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  • 2 | 09.05.2019, 10:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17386 | Рейтинг: -3053,9
Мой отец, Герой Советского Союза Елецких Гавриил Никифорович, ушел в жизнь вечную 30 октября 2003 года. Последние годы он иногда с горечью повторял фразу: "Серега, победители живут хуже побежденных".
----------
А что, Елецких не понял, что всё сделал другой елец, Ельцин. А ты наверно сегодня не плохо живешь, предатели всегда активизируются когда народу тяжело. Дружно повалили Союз, а теперь крокодильи слезы льете.



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6

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  • 3 | 09.05.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ето виноваты во всем жители Гондураса . Они мешают нам жить , давайте набьем им морду! Или расстреляем их крылатыми ракетами !



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  • 4 | 09.05.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ето нам машают жить жители Гондураса .Давайте расстреляем из крылатых ракет .



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1

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  • 5 | 09.05.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Самые отъявленные воины , самая ударная сила и пережившие ужасы фронта умерли в начале 60 годов .Да и потом все стали в возрасте .Более терпимее к старым обидам типа ,,..бабы еще нарожают .." Чего стоят жуковские трехрядки( слой погибших солдат в 3 слоя при взятии высоты. Никто восторга от упоминания войны и действий на фронте не испытывал . Разве кто не нюхал пороху... К тому времени и появился в стране некоторый достаток ...Могли и орденами награждать , прислать открытку, пригласить в школу...
Сегодняшние афганцы вспоминают сию войну как сплошной кошмар , бедствие . Разве главнокомандующие вспоминают с пафосом и патриотическими чувствами ...



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4

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  • 6 | 09.05.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в валидированной Башкирии всем нужны только власть и деньги.
Забыты основные общинные заветы наших предков:труд, память, чистота , красота , простота и мера.



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  • 7 | 09.05.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы живем в особо специфической стране .Участники войны жили так же как все и их заслуги никто не учитывал . Вот мой дед просил покос для косьбы сена , но так ему и не дали ,,нет покосов .". И все!. Про кваритиру в 70-80 годы в деревнях или про переезд и не мечтали Помню дед обратился в райсовет и ему было отказано , типа ,,у тебя есть сыновья , и пусть они и помогают..." Когда нужен был в молодые годы его послали в окопы ВОВ. на фронт . . Это когда их стало очень мало , тогда стали говорить о них .
Использованный материал , подтирка .властям они не были нужны.



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2

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  • 8 | 09.05.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
7 | 09.05.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован

Сейчас припрется бухой харя, херней, какашка уже тут и обвинят тебя в либерастии, предательстве. скачке на костях, ненависти к родине и т.д.

Или - не обвинят. Потому что ананимам можно такое говорить, а Кухарке - нельзя....



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  • 9 | 09.05.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
2 | 09.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я помню деда, который прошел всю войну, был несколько раз ранен. Всегда веселый он тут же менялся на глазах, когда я начинал его спрашивать о войне.

Он практически ничего не рассказывал, но по его глазам и молчанию я, тогда еще совсем малой, я понимал, что война — это очень плохо.
========================
Твой дед на войне не был. Рассказывать не мог о том, как он прятался. Это видно по его внуку, предателю.
___________________________________
О! Ну вот ведь - просто на соседней ветке откомментили...



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  • 10 | 09.05.2019, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
18.03.2008
Дожить до 2020

Российская газета - Столичный выпуск №4614 (0)

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.

Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие, согласно новой концепции, будет осуществляться только по одному сценарию - за счет внедрения инноваций. Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов". Второй этап в минэкономразвития рассматривают как "рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу" - информационные, био- и нанотехнологии. На третьем этапе, с 2017 до 2020 года, предусматривается "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".

Поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения. В частности, траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика. При этом государство будет стимулировать развитие добровольного медицинского страхования (ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках обязательного страхования. Предполагается, что смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%.

В образовательной сфере вырастет роль техникумов. На их базе будут созданы программы подготовки бакалавров. Но при этом в России планируется построить пятнадцать университетских кампусов.

Уже к 2015 году в стране "будет решена в основном проблема беспризорности": упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций.

В мае документ, работа над которым по поручению президента РФ Владимира Путина продолжалась почти год, будет представлен на рассмотрение правительства. Подробности претворения концепции в жизнь должны содержаться в Прогнозе социально-экономического развития России к 2020-2030 годам. Над ним работает минэкономразвития. Собственно, этот прогноз должен стать руководством к действиям нового правительства, которое после инаугурации Дмитрия Медведева обещал возглавить Владимир Путин.
______________________________________
Какашке: и почему-то плохой Ельцин тогда не мешал этим планам...

особенно умиляет фраза:
"А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций."

Уходом - обеспечили! Но исключительно с помощью коммерчесских ритуальных услуг - дорого... Уходим - один за другим, многие, недожив до пенсии...



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  • 11 | 09.05.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 09.05.2019, 10:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17377 | Рейтинг: -3053
Мой отец, Герой Советского Союза Елецких Гавриил Никифорович, ушел в жизнь вечную 30 октября 2003 года. Последние годы он иногда с горечью повторял фразу: "Серега, победители живут хуже побежденных".
----------
А что, Елецких не понял, что всё сделал другой елец, Ельцин. А ты наверно сегодня не плохо живешь, предатели всегда активизируются когда народу тяжело. Дружно повалили Союз, а теперь крокодильи слезы льете.
_________________________________

Правильно! В Европах любят и хорошо работают, поэтому живут отлично.
В России то Петров день, то Сидоров день, работать некогда.

У этого башкира табун монголских лошадей, живет себе не тужит, кррокодиловы слезы не льет. Так держать!



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  • 12 | 09.05.2019, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.05.2019, 10:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17377 | Рейтинг: -3053
А ты наверно сегодня не плохо живешь
*******************

Кац с утречка в шиномонтажных ямах уже три молодых куя оцоцал.
Жизнь у Каца удалась



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получше вникните в это дело: и побежденная Япония неплохо живет.

Как это?!
кто нить в состоянии сложить 2+2?

по итогам WW2 Германии и Японии запрещено иметь армию,следовательно не могут участвовать в гонке вооружений

следовательно,они могут весь свой бюджет могут использовать в мирных целях,на благо Японии и Германии

следовательно их победители заставили жить хорошо - чтобы снова не лезли войной за чужим добром



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6

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  • 14 | 09.05.2019, 13:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
следовательно,они могут весь свой бюджет могут использовать в мирных целях,на благо Японии и Германии

следовательно их победители заставили жить хорошо
_______________________________
Всё так. кеша, а победителей положили на алтарь миллитаризма, гонки вооружений, чтобы они легко лезли(и лезли) с войной в любые страны - хорошо жить не заставили.

в России в населённых пунктах чуть менее 1000 человек-закрылись все стационары, почти все ФАПы и даже аптеки. В районных поликлиниках полная жопа-с оборудованием и специалистами. В крупных городах может и лучше...

в Германии розовощёкие и счастливые "побеждённые" накануне дня победобесия открыли первый участок "электрифицированного автобана", а в оккупированном Луганске беззубые, больные и нищие "победители" опять "взяли штурмом Рейхстаг"...



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6

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  • 15 | 09.05.2019, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
Читать - до последней строчки!!!!

Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?
И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!
Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!
Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.

Юрий Нестеренко

PS Примечание для людей невежественных, которые
вместо того, чтобы ликвидировать пробелы в своих
знаниях, кидаются обвинять автора в ошибках и
подтасовках: да, мелодия гимна ФРГ та же, что и
у Третьего Райха (это тот же "Deutschland,
Deutschland über alles", только без первых
двух куплетов), и да, обращение "товарищ"
использовалось и было популярным в нацистской
Германии, причем даже в двух вариантах -
Genosse в NSDAP и Kamerad в других кругах,
особенно в армии.

PPS Примечание для идиотов: данное стихотворение
является антисоветским, а не пронацистским.



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  • 16 | 09.05.2019, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
В День памяти и примирения в Киеве прошел траурный марш матерей и жен солдат, погибших на Донбассе
_______________________________
И знаете? Они не на палках несли портреты своих близких, размахивая ими, а прижимая к груди... молча, не под бравурный гром оркестра...

Даже сралин понимал, что этот день - день тишины и скорби, а не бравады. Даже ему не приходило в голову грозить новейшим оружием миру...



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  • 17 | 09.05.2019, 14:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
Расскажу... в 70-е, уже телевизоры были почти в каждом доме, черно-белые и с не малюсеньким экраном...у нас был "Рекорд-64"(на тот момент, потом чуть поболее купили, но тоже черно-белый, а цветной я - только в 1993, а мама и вовсе в 1997). И вот как всегда на 7 ноября, 1 мая и 9 мая прямая трансляция из Москвы, с Красной площади - демонстрации и парадов(на 7 ноября тоже техника громыха,а но меньше, чем 9 мая).
Все льнули к телевизорам - буквально вся страна... ну и я как бы тоже(ну а чо - по всем же каналам одно и то же, а со свих демонстраций мы уже возвернулись к тому времени)... но мне лично - крайне быстро надоедало это действо - 1 и 7.
А вот 9 мая - мне вообще было жутко... от демонстрации военной техники и я уходила от телека - как можно быстрей, даже, если мы сидели за празднично накрытым обедом в это время... тревога - вот чувство, которое меня гнало от совеццкой военщины... никакой гордости за эти усовершенствованные танки-катюши-ракеты я не испытывала. Мне было страшно...
И никогда не понимала тех, кто взахлеб это смотрел, восхищался и радовался.
И было мне в ту пору лет 12... и растили меня в духе патриотизма и гордости за страну... наш класс был "правофланговым" и нас заставляли участвовать во всех смотрах, концертах по любому поводу(белых туыель было не купить - так те, что были - красили белой масляной краской - выпрашивали у кого она была, ибо дефицит - даже на двери и окна достать было весьма сложно именно белую, а не сероватую или желтоватую, которая мигом растрескивалась и облетала местами, но требование белых туфель было обязательным!!!)... как мне это было влом!!! Муштра - часами!!! До голодных обмороков, до солнечных ударов...
Но отказаться было нельзя. Чревато... вот так же, как и сейчас.
С тех пор никогда парады не смотрю - НИКОГДА! Оружие - любое - у меня вызывает страх, тревогу, опасение... дискомфорт.
Я не пацифист по убеждениям, и все же - оружие осознанная необходимость, но не повод для гордости и бравады.



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  • 18 | 09.05.2019, 14:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
На ю-тубе есть несколько роликов в исполнении автора вышеприведенногостихотворения. Но... читает он его бездарно. Зато Иван Давыдов - читает его великолепно!

https://www.youtube.com/watch?v=mLHfoc7Cmv8



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  • 19 | 09.05.2019, 15:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики

Документ подписал премьер Дмитрий Медведев. План рассчитан до 2024 года. В нем, в частности, говорится о необходимости ежегодно индексировать зарплаты работников бюджетной сферы и ежегодно повышать размер страховых пенсий по старости неработающим пенсионерам.
Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% — пишет РБК.
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Угу... а инфляция ежегодно процентов на 10... только ЖКХ ежегодно как минимум на 4%

В общем - всем в рай!



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  • 20 | 09.05.2019, 15:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
Россия продолжит наращивать военную мощь, — заявил во время парада на Красной площади президент Владимир Путин

Иностранных лидеров в этом году среди гостей парада не было – как ранее говорили в Кремле, в этот раз их не пригласили.
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"Оставь надежду всяк..."



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