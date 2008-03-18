Почему победители живут хуже побежденных?

Мой отец, Герой Советского Союза Елецких Гавриил Никифорович, ушел в жизнь вечную 30 октября 2003 года. Последние годы он иногда с горечью повторял фразу: "Серега, победители живут хуже побежденных".Он прекрасно знал, какой кровью далась Великая Победа и оставил о войне свои воспоминания, которые, кроме моего ЖЖ ,нигде не опубликованы.Сейчас, наверное, отца бы записали в сотрудники Госдепа и присвоили ему статус иностранного агента. По всем статьям подходит. Любил украинку, мою маму, и перед войной закончил Харьковское авиационное училище.Иногда я мысленно разговариваю с отцом и с мамой, как с живыми. Знаю, что умерли они только телом, а души их живут в иных пределах и слышат меня.Папа, победители в России живут все хуже. Ненависть и злоба ко всем живущим вокруг обуяла их. Сыновья и внуки твоих фронтовых друзей из Украины внезапно стали "фашистами".Почему? Причин много. У России сейчас положение, куда ни кинь - везде клин, поэтому проще всего людей вокруг считать врагами и террористами.Передо мною листочек с выписанными минимальными зарплатами в месяц в разных странах в 2015 году. Для лучшего понимания все указано в евро. Может, где ошибся. Почти все страны - сейчас негласные враги России.Люксембург - 1923 евроГермания - 1473 евроФранция - 1458 евроВеликобритания - 1379 евроСША - 1023 евроГреция - 683 евроЯпония - 400 евроЭстония - 390 евроЛатвия - 360 евроЛитва - 300 евроЧто в России? Минималка 5965 рублей. По курсу 62 руб это примерно 96 евро.Да, где-то ситуация намного хуже и немало совсем нищих стран-государств.Папа, но ведь мы - победители. 70 лет назад выиграли с союзниками Мировую войну и отдали за это миллионы жизней. Не хочется лгать себе и говорить, что тогда воевали только за идеалы, за Родину, за Сталина.Воевали за счастливую жизнь. Она включает в себя процветание, счастье, любовь, мир, добро и материальный достаток.Можно сколько угодно ходить с плакатами в руках и обвинять в своих бедах всех и вся.Это не поможет. На себя смотреть надо и себе самому задавать вопрос и получать на него ответ.Вот сегодня и задаю этот вопрос от твоего имени. Почему самый главный победитель Россия живет хуже побежденных?