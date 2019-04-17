Умер «настоящий сын башкирского народа»

В Уфе после продолжительной болезни скончался вице-премьер правительства Башкирии Артур Ахметханов, сообщил информированный собеседник “Ъ-Уфа”. Врио главы республики Радий Хабиров на своей странице в Instagram сообщает, что его друг, «настоящий сын башкирского народа», в последнее время тяжело болел, но «бился до последнего».В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта. До возвращения в Башкирию он работал заместителем командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.Артур Ахметханов родился в 1962 году в Салаватском районе Башкирской АССР. Окончил юридический факультет Башгосуниверситета по специальности «юрист-правовед», Академию управления МВД России. Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска, возглавлял Орджоникидзевский РУВД Уфы, республиканскую Госавтоинспекцию. В 2005-2008 годах работал заместителем министра внутренних дел, возглавлял милицию общественной безопасности республики. В 2008 году перевелся в Северную Осетию, где возглавил МВД.