В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта. До возвращения в Башкирию он работал заместителем командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.
Артур Ахметханов родился в 1962 году в Салаватском районе Башкирской АССР. Окончил юридический факультет Башгосуниверситета по специальности «юрист-правовед», Академию управления МВД России. Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска, возглавлял Орджоникидзевский РУВД Уфы, республиканскую Госавтоинспекцию. В 2005-2008 годах работал заместителем министра внутренних дел, возглавлял милицию общественной безопасности республики. В 2008 году перевелся в Северную Осетию, где возглавил МВД.
Наталья Павлова, Коммерсант
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Умер «настоящий сын башкирского народа»
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