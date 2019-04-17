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Умер «настоящий сын башкирского народа»

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В Уфе после продолжительной болезни скончался вице-премьер правительства Башкирии Артур Ахметханов, сообщил информированный собеседник “Ъ-Уфа”. Врио главы республики Радий Хабиров на своей странице в Instagram сообщает, что его друг, «настоящий сын башкирского народа», в последнее время тяжело болел, но «бился до последнего».

Умер «настоящий сын башкирского народа»


В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта. До возвращения в Башкирию он работал заместителем командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Артур Ахметханов родился в 1962 году в Салаватском районе Башкирской АССР. Окончил юридический факультет Башгосуниверситета по специальности «юрист-правовед», Академию управления МВД России. Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска, возглавлял Орджоникидзевский РУВД Уфы, республиканскую Госавтоинспекцию. В 2005-2008 годах работал заместителем министра внутренних дел, возглавлял милицию общественной безопасности республики. В 2008 году перевелся в Северную Осетию, где возглавил МВД.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 15.05.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой, слава тебе Господи!



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  • 2 | 15.05.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой жирный дядька !



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  • 3 | 15.05.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой надменный странный взгляд, то ли уничтожающий, то ли испытывающий.



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  • 4 | 15.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
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«настоящий сын башкирского народа» - это как, по каким параметрам?



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  • 5 | 15.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров на своей странице в Instagram сообщает, что его друг, «настоящий сын башкирского народа»,
=========================================
Судя по рыбьим глазам, и комплекции,- действительно «настоящий сын башкирского народа»
И ещё: "Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты"...



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  • 6 | 15.05.2019, 09:49 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4463 | Рейтинг: -714,4
Я всегда удивляюсь читателям Уфимского журнала, которые устраивают пляски на костях. Умер человек, вместо сочувствия или хотя бы молчания, тут ужисты устраивают бал Сатаны.
Мои соболезнования родственникам и близким. Пусть земля будет пухом.



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10

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  • 7 | 15.05.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.05.2019, 09:49 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4461 | Рейтинг: -714,4
Я всегда удивляюсь читателям Уфимского журнала, которые устраивают пляски на костях. Умер человек, вместо сочувствия или хотя бы молчания, тут ужисты устраивают бал Сатаны.
Мои соболезнования родственникам и близким. Пусть земля будет пухом.
++++++++++++++++++++++++++

Ты пошто торопишься, опережаешь резюме своей мамаши?



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  • 8 | 15.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска"...

------------------------

Сейчас повторяют "Рождённая революцией" с Евгением Жариковым ("Коля Кондратьев") - все начинали карьеру худенькими, поджарыми. Да и впоследствии избыточного веса не замечено. Сыскарь - работа, что поесть некогда.

Как там, в "Месте встречи...":
- Эх, сейчас бы супчику, да с потрошками! А, Шарапов?"



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  • 9 | 15.05.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Начинал карьеру оперуполномоченным уголовного розыска"...

------------------------

Сейчас повторяют "Рождённая революцией" с Евгением Жариковым ("Коля Кондратьев") - все начинали карьеру худенькими, поджарыми. Да и впоследствии избыточного веса не замечено. Сыскарь - работа, что поесть некогда.

Как там, в "Месте встречи...":
- Эх, сейчас бы супчику, да с потрошками! А, Шарапов?"
-------------------------------------

Кого к потрошкам, кого в туалет..



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  • # 10 | 15.05.2019, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 11 | 15.05.2019, 10:17 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • 12 | 15.05.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64053 | Рейтинг: +12170,8
Де недели назад френд в фейсбуке опубликовал его ДВЕ фоточки - одну примерно такую же и свежую, где от шнего одни уши остались... я сразу спросила - "Онкология?" Тот не знал ответа... ну я и забыла... а вчера френд написал, что я оказалась права...
По двум разным версиям - рак поджелужлчной или печени. То есть он был болен задолго до нового назначения вице-премьером 22 октября 2018 года - спустя 11 дней после приезда сюда СРАдия... и не знать этого они оба не могли...

ВОТ НАХРЕНА?! Какой из умирающего работник?! Моя подруга, тоже очень сильно похудевшая при раке желудка - последние 4 месяца не ходила на работу - не могла, сил не было, и каждая химиотерапия (в Москве ) отнимала у нее эти силы...

Не лучше ли просто было дать денег на лечение и отправить в Израиль или Германию?!
Или силовиков и на лечение за границу пуйло сделал невыездными?!
Если да - то я вас, суки, поздравляю! Защищайте крепче пуйло!



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  • 13 | 15.05.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 90 ые годы Артур Ахметханов был известен как племянник тогдашнего министра Рауля Файрузова- этнического татарина из мишар.



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  • 14 | 15.05.2019, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64053 | Рейтинг: +12170,8
ПроУфу написало, сто он похудел на 40 кг... сменив имидж...ага-ага! Дураков ищите...

Написала там:
"Для этого ему пришлось радикально сменить имидж, похудев на 40 килограмм." - херню-то не порите... Рак сожрал эти 40кг... по последним его фоткам видно же...
Запомните дети: беспричинное похудание говорит не о том, какие вы молодцы и держите себя(приводите) в форму, а о том, что вам нужно срочно бежать к онкологам и искать причину этого похудания - иначе будет поздно, пока вы радуетесь этому самому похуданию - рак вас окончательно дожрет и никакие химии, облучения и операции - не помогут, ибо вы упустили время.
На примере кучи своих родных и знакомых...
______________________________
Не зря же говорят - пока толстый сохнет - худой сдохнет...

тем у кого происходит немотивированная потеря веса - срочно бежать к онкологам! И ТРЕБОВАТЬ тщательного и незамедлительного обследования.
Им щас на первых стадиях выявления онкологии - деньги платят не малые - по 6 тыш за случай... Это в Б-стане, новый министр подписал пару месяцев назад...
А после еще и Медведев пообещал... так что может и поболее шести тыщ...



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  • # 15 | 15.05.2019, 10:27 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 16 | 15.05.2019, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 17 | 15.05.2019, 10:30 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 18 | 15.05.2019, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 19 | 15.05.2019, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • 20 | 15.05.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не лучше ли просто было дать денег на лечение и отправить в Израиль или Германию?!
Или силовиков и на лечение за границу пуйло сделал невыездными?!
Если да - то я вас, суки, поздравляю! Защищайте крепче пуйло!

-----------------------

Не ори, не дома. И дома не ори.

Михаил Козаков ("Ф.Э.Дзержинский" в сериале "Государственная граница")
был болен раком. Скончался в израильской больнице.



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