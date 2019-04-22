Сотрудница Роспотребнадзора, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью

В ночь с субботы на воскресенье, 19 мая, лишила себя жизни 52-летняя сотрудница республиканского управления Роспотребнадзора Ольга Сидорчева. Женщина наложила на себя руки в лесу в Уфимском районе после обвинений в преследовании бизнеса известного предпринимателя Альберта Мухамедьярова. Самоубийство работницы надзирающего ведомства стало для всех шоком - в региональной службе не дают никаких комментариев. Муж погибшей уверяет, что супругу убили.18 мая в Уфе сотрудница Управления Роспотребнадзора по РБ Ольга Сидорчева свела счёты с жизнью. Свой поступок чиновница совершила сразу после разговора на повышенных тонах со своим руководителем - начальником управления Роспотребнадзора по РБ Евгением Степановым, в ходе которого он предложил Сидорчевой написать заявление об увольнении.Известно, что 16 мая Сидорчева по заданию руководства проводила внеплановую проверку кафе предпринимателя Альберта Мухамедьярова "Ферма", по результатам которой кафе закрыто (в нем отсутствовали цеха для сырого мяса и рыбы), а бизнесмену грозил штраф 1 млн рублей. Сейчас прокуратура изучает материалы этой проверки с целью выяснить, насколько обоснованно было принято такое строгое решение проверяющими. Узнав об интересе прокуроров, Степанов, в разговоре со своей подчинённой Сидорчевой прямо сказал ей, что не подписывал приказа о проведении этой проверки в кафе и возложил, таким образом, всю ответственность на нее саму. После этого женщина повидалась с мужем и ушла из дома. Нашли её уже мёртвой в лесу.Из содержания предсмертной записки полностью исключается, что на этот шаг её толкнули события личной жизни, остаётся - служебная деятельность.Способ совершения самоубийства в соответствии с российским законодательством не раскрывается. Следователи проверяют все версии произошедшего, включая возможную её причастность к серьезным нарушениям в ходе проверки в кафе Мухамедьярова, и вынесения неправомерного решения о закрытии объекта общепита. Также не исключается версия убийства, конечную точку в деле поставят следователи.Не исключено, что Роспотребнадзору в этом деле есть что скрывать, не зря руководитель ведомства Евгений Степанов избегает общения с прессой. В самом магазине уверяют, что проверяющие, вероятно, действовали с целью получения некоего материального вознаграждения, вынося самое строгое решение на которое только у них были полномочия - о закрытии торговой точки.Стоит отметить, что Ольга Сидорчева ранее попадала в поле зрения правоохранителей в связи с получением взяток от владельцев кафе и магазинов, и даже была осуждена за мошенничество. В частности, из-за этого в 2010 году ушёл в отставку бывший руководитель Роспотребнадзора по РБ Роберт Такаев.Профессор-криминолог Альберт Курманов считает, что погибшая, много лет трудившаяся в надзорной службе, должна была обладать твердым и несгибаемым характером, а потому для суицида могли быть очень веские причины, например, вскрывшиеся факты, которые могут довести до тюремной камеры."Люди, работающие в силовых органах, не только проходят медкомиссию на предмет психических отклонений, но и обычно имеют определенный волевой нрав, - рассказывает профессор. - Понятно, что, ведя контрольную деятельность они часто сталкиваются, как с недовольством проверяемых, так и начальства. Так что эта ситуация для специалиста надзорного ведомства была штатной и не могла вызвать сильного стресса".Профессор Курманов полагает, что причиной суицида могла стать будущая прокурорская проверка."Скорее всего, действительно существовали какие-то нарушения в работе, и опасения этих разоблачений привели к такому серьезному психологическому срыву", - объяснил Альберт Сафуатович.Напомним, что это не первый случай самоубийства сотрудников федеральных надзорных и силовых органов в Башкирии. В 2018 году свели счеты с жизнью как минимум шесть сотрудников полиции, о которых сообщали СМИ.