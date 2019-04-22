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Сотрудница Роспотребнадзора, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью

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В ночь с субботы на воскресенье, 19 мая, лишила себя жизни 52-летняя сотрудница республиканского управления Роспотребнадзора Ольга Сидорчева. Женщина наложила на себя руки в лесу в Уфимском районе после обвинений в преследовании бизнеса известного предпринимателя Альберта Мухамедьярова. Самоубийство работницы надзирающего ведомства стало для всех шоком - в региональной службе не дают никаких комментариев. Муж погибшей уверяет, что супругу убили.

Сотрудница Роспотребнадзора, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью


18 мая в Уфе сотрудница Управления Роспотребнадзора по РБ Ольга Сидорчева свела счёты с жизнью. Свой поступок чиновница совершила сразу после разговора на повышенных тонах со своим руководителем - начальником управления Роспотребнадзора по РБ Евгением Степановым, в ходе которого он предложил Сидорчевой написать заявление об увольнении.

Известно, что 16 мая Сидорчева по заданию руководства проводила внеплановую проверку кафе предпринимателя Альберта Мухамедьярова "Ферма", по результатам которой кафе закрыто (в нем отсутствовали цеха для сырого мяса и рыбы), а бизнесмену грозил штраф 1 млн рублей. Сейчас прокуратура изучает материалы этой проверки с целью выяснить, насколько обоснованно было принято такое строгое решение проверяющими. Узнав об интересе прокуроров, Степанов, в разговоре со своей подчинённой Сидорчевой прямо сказал ей, что не подписывал приказа о проведении этой проверки в кафе и возложил, таким образом, всю ответственность на нее саму. После этого женщина повидалась с мужем и ушла из дома. Нашли её уже мёртвой в лесу.

Из содержания предсмертной записки полностью исключается, что на этот шаг её толкнули события личной жизни, остаётся - служебная деятельность.

Способ совершения самоубийства в соответствии с российским законодательством не раскрывается. Следователи проверяют все версии произошедшего, включая возможную её причастность к серьезным нарушениям в ходе проверки в кафе Мухамедьярова, и вынесения неправомерного решения о закрытии объекта общепита. Также не исключается версия убийства, конечную точку в деле поставят следователи.

Не исключено, что Роспотребнадзору в этом деле есть что скрывать, не зря руководитель ведомства Евгений Степанов избегает общения с прессой. В самом магазине уверяют, что проверяющие, вероятно, действовали с целью получения некоего материального вознаграждения, вынося самое строгое решение на которое только у них были полномочия - о закрытии торговой точки.

Стоит отметить, что Ольга Сидорчева ранее попадала в поле зрения правоохранителей в связи с получением взяток от владельцев кафе и магазинов, и даже была осуждена за мошенничество. В частности, из-за этого в 2010 году ушёл в отставку бывший руководитель Роспотребнадзора по РБ Роберт Такаев.

Профессор-криминолог Альберт Курманов считает, что погибшая, много лет трудившаяся в надзорной службе, должна была обладать твердым и несгибаемым характером, а потому для суицида могли быть очень веские причины, например, вскрывшиеся факты, которые могут довести до тюремной камеры.

"Люди, работающие в силовых органах, не только проходят медкомиссию на предмет психических отклонений, но и обычно имеют определенный волевой нрав, - рассказывает профессор. - Понятно, что, ведя контрольную деятельность они часто сталкиваются, как с недовольством проверяемых, так и начальства. Так что эта ситуация для специалиста надзорного ведомства была штатной и не могла вызвать сильного стресса".

Профессор Курманов полагает, что причиной суицида могла стать будущая прокурорская проверка.

"Скорее всего, действительно существовали какие-то нарушения в работе, и опасения этих разоблачений привели к такому серьезному психологическому срыву", - объяснил Альберт Сафуатович.

Напомним, что это не первый случай самоубийства сотрудников федеральных надзорных и силовых органов в Башкирии. В 2018 году свели счеты с жизнью как минимум шесть сотрудников полиции, о которых сообщали СМИ.

Общественная электронная газета
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  • Гость
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  • 1 | 20.05.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радию грозит статья 110 УК РФ Статья . Доведение до самоубийства пункт д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Я домаю сто справедливость восторжествует...



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  • 2 | 20.05.2019, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37509 | Рейтинг: +5534
Скорее её прямому начальнику Степанову,



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3

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  • 3 | 20.05.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
Скандальчик выплеснется за пределы Б-стана... Вангую))))

К этому и шло. Стиль гопника-автористариста, избранный плебеем Срадием - должен был дать свои плоды... Аульный хам - распоясался до нЕльзя.

ЗЫ. Вы еще вспомните дедушку Хамитова - безобидного либерала(не считая Кроношпана, конечно - за это ему еще прилетит... до седьмого колена)



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7

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  • 4 | 20.05.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скандальчик выплеснется за пределы Б-стана... Вангую))))
------------------
Вот радость тебе. Теперь на месяц, не меньше.



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7

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  • Гость
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  • 5 | 20.05.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да!видимо честный предприниматель раз глава решил вмешаться?!



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2

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  • 6 | 20.05.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорее всего начальник все на нее свалил, вот его надо поприжать за одно место



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0

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  • 7 | 20.05.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..... 1. федеральный служащий 2. председатель горкома КПРФ 3. директор турбазы
чё творится то? или народ совсем о)(уел?
турк



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1

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  • 8 | 20.05.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1,3-ему все верно.
2-му тоже верно.
в контр и надз органах беспредел, как и в мвд рб и прокуратуре.
только там начальство никого и ничего не боится - коррупционируют нагло, а этот степанов наложил в штаны и спустил конфликт на подчиненную.
а творят беспредел начальники.
да какая бы эта сидорчева не была взяточницей, лишать себя жизни!!!.....
Крут Хабиров, как он взялся защищать альберта.
Защитил бы он рядовых граждан от беспредела МВД и прокуратуры и своих чиновников - конечно, нет



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4

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  • Гость
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  • 9 | 20.05.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1,3-ему все верно.
2-му тоже верно.
в контр и надз органах беспредел, как и в мвд рб и прокуратуре.
только там начальство никого и ничего не боится - коррупционируют нагло, а этот степанов наложил в штаны и спустил конфликт на подчиненную.
а творят беспредел начальники.
да какая бы эта сидорчева не была взяточницей, лишать себя жизни!!!.....
Крут Хабиров, как он взялся защищать альберта.
Защитил бы он рядовых граждан от беспредела МВД и прокуратуры и своих чиновников - конечно, нет



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2

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  • Гость
  •  
  • 10 | 20.05.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот пример для всех типов мошенников и мздоимцев.

Когда же Россия освободится от таковых оков?



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  • Участник
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  • 11 | 20.05.2019, 12:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3573 | Рейтинг: -289,1
Надо наказать ее начальника, что взял её судимую на работу.



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5

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  • Гость
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  • 12 | 20.05.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 20.05.2019, 12:29 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3573 | Рейтинг: -289
Надо наказать ее начальника, что взял её судимую на работу.
++++++++++++++++++

лучше подарить намыленную веревку



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  • 13 | 20.05.2019, 12:49 | Автор: назарий
    Публикации: 0 | Комментарии: 4 | Рейтинг: -0,8
Не стала дожидаться земного суда, сразу в высший суд.



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  • 14 | 20.05.2019, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
7 | 20.05.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован

..... 1. федеральный служащий 2. председатель горкома КПРФ 3. директор турбазы
чё творится то? или народ совсем о)(уел?
турк
__________________________________
Где харя-то? Кто нас призовет правильно ТРИЖДЫ скорбеть?
Или фигуры не того масштаба?



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  • 15 | 20.05.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обычных граждан тоже надо защищать от силовиков, сколько судеб загублено, на этом фоне какая-то взяточница, ну и хрен с ней.



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2

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  • 16 | 20.05.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.05.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радию грозит статья 110 УК РФ Статья . Доведение до самоубийства пункт д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Я домаю сто справедливость восторжествует...___________________________________________
____________________________________________________________
______________________ Справедливость уже восторжествовало.



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  • 17 | 20.05.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоит отметить, что Ольга Сидорчева ранее попадала в поле зрения правоохранителей в связи с получением взяток от владельцев кафе и магазинов, и даже была осуждена за мошенничество. В частности, из-за этого в 2010 году ушёл в отставку бывший руководитель Роспотребнадзора по РБ Роберт Такаев.

==============================
И как при этом она работала еще???



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  • 18 | 20.05.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 20.05.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.05.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радию грозит статья 110 УК РФ Статья . Доведение до самоубийства пункт д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Я домаю сто справедливость восторжествует...___________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Справедливость уже восторжествовало.
------------------------------------------------------------
---------


В отношении Мухамедъярова, что он перестарался с жалобами, приведшими к гибели прекрасного человека справедливость еще не восторжествовало.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 19 | 20.05.2019, 13:07 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11513 | Рейтинг: -1866,5
Где харя-то? Кто нас призовет правильно ТРИЖДЫ скорбеть?
Или фигуры не того масштаба?
--------------

Ты чо седни такая возбужденная, или случилось чего.



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3

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  • Эксперт
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  • 20 | 20.05.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64094 | Рейтинг: +12168,5
Дк не знаю - начинать скорбеть или ну его найух...



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