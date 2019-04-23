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Профессиональные шуты-статисты идут на выборы

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Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил, что будет баллотироваться на выборах главы Башкирии.

Профессиональные шуты-статисты идут на выборы


Об этом он рассказал сегодня в эфире “Эха”. По словам Резяпова, у него достаточный опыт участия в выборах разного уровня:

“Мы выдвигали мою кандидатуру на пост президента Российской Федерации — это блок “Третья сила”, среди непарламентских партий я занял первое место. Мы выдвигали мою кандидатуру на пост мэра Москвы. Плюс ко всему в ряде субъектов России, в частности в Республике Крым, Башкирии и Ямало-ненецком автономном округе”.

Ильдар Резяпов пояснил, что у него есть опыт успешного прохождения так называемого муниципального фильтра на выборах в Крыму, где в 2014 году он был избран депутатом городского совета Бахчисарая.

По его словам, он сможет официально выдвинуть свою кандидатуру после ее утверждения президиумом “Партии ветеранов России”.

Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 22.05.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что я могу сказать?
Флаг тебе в руки...



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  • 2 | 22.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильдар Резяпов
Председатель Всероссийской "Партии ветеранов России", член Центрального совета
1979 г.р. - 40 лет
Место рождения - г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

После окончания средней школы №24 поступил в Профессиональный Лицей№77 по специальности "Техник-Механик" (мелиоративные машины).

Трудовую деятельность начал в 1998 г. слесарем-ремонтником в ЗАО "Каустик" (г.Стерлитамак).

В ноябре 1998 года призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил РФ.

С июля 1999 г. по май 2000 г. выполнял служебно-боевые задачи в составе Внутренних войск ДОН-100 на Северном Кавказе.

После увольнения вернулся в производственный коллектив ЗАО "Каустик" (г.Стерлитамак), с 2002 г. по 2007 г. совмещая с обучением в Башкирском государственном университете по специальности "Юриспруденция" (г.Уфа).

С 2009 по 2012 г.г. слушатель Российской Академии государственной службы при Президенте РФ по специальности "Политико-административное управление " (г.Москва).

Дальнейшая трудовая деятельность с 2003 г. по 2009 г. проходила на ООО "УралПромАвтомат" (строительно-монтажные работы, добыча полезных ископаемых).

С сентября 2009 по 2012 г.г. - Генеральный директор ОАО "Земля" (земельно-кадастровые работы), член совета Башкирского регионального отделения "Опора России".

За добросовестное выполнение воинского долга награжден ведомственными и общественными наградами. Ветеран боевых действий.

За успехи в общественной и производственно - хозяйственной деятельности, поощрен рядом почетных грамот Республики Башкортостан.

Участвовал в выборах кандидата в депутаты Государственной Думы РФ 6-го созыва 2012 года.

С сентября 2012 года по настоящее время Председатель Центрального Совета Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».

С 2015 года Депутат городского совета г.Бахчисарай Республики Крым

Женат, воспитывает двух дочерей.



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  • 3 | 22.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Ильдар Резяпов
Председатель Всероссийской "Партии ветеранов России", член Центрального совета
1979 г.р. - 40 лет
===
обычная посредственность, утешает одно, как Хабиров не давил волю избирателей, т.е.народа РБ.
хотя, явный "Крымнашист". Это плохо. Этот "Ккрымнаш" привёл к обнищанию народа, к увеличению молодости народа ввиде отъёма пенсий и прочим горестям.



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  • 4 | 22.05.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Спойлеры заколосились... надо делать вид, что в Б-стане есть выборы.



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  • 5 | 22.05.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.05.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 64106 | Рейтинг: +12167,3
Спойлеры заколосились... надо делать вид, что в Б-стане есть выборы.

===
Куха, - очень вкусно!!!



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  • 6 | 22.05.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
"Этот "Крымнаш" привёл к обнищанию народа..."

==============

Дался вам этот Крым. Суёте везде - тем самым маскируете настоящие
причины обнищания: плоская шкала налогов, ликвидация социальных
обязательств, отсутствие перспективного планирования развития страны -
и много чего ещё в том же духе. Проще говоря, экономика разворовывания ресурсов.



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  • 7 | 22.05.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.05.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован

===
согласен, умысла маскировки не имела, просто к слову пришлось, главная проблема РФ это неустранимый Путин..



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  • 8 | 22.05.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 22.05.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что я могу сказать?
Флаг тебе в руки...
++++++++++++++++++++++++++

На Украине комик правит государством. Если человек не глуп и имеет организаторские способности, чем он хуже Радия, обыкновенного и.о. губернатора?
Если у него не будет замашки башкирбашества, только За!



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  • 9 | 22.05.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
"Этот "Крымнаш" привёл к обнищанию народа..."
+++++++++++++++++++

"Крымнаш" есть маскировка для разворовывания.



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  • 10 | 22.05.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.05.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.05.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что я могу сказать?
Флаг тебе в руки...
++++++++++++++++++++++++++

На Украине комик правит государством.

==========================

Скоро заплачут. 1-я серия: "Слуга народа". 2-я серия: "Слуга Хасида".



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  • 11 | 22.05.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 22.05.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
"Этот "Крымнаш" привёл к обнищанию народа..."
+++++++++++++++++++

"Крымнаш" есть маскировка для разворовывания.
______________________
Маскировка для разворовывания - провозглашённая в 1991 году самоценность свободного рынка и частной собственности.
А свободный рынок и частная собственность вовсе не обязаны работать в интересах большинства населения: свободный рынок развивается по своим законам и неизбежно приводит к власти монополии, а частная собственность работает в интересах своего владельца.
С Крымом, без Крыма, а монополии и частная собственность обдерут нас, как липку. И нечего наводить тень на плетень, связывая основные пороки капитализма с присоединением Крыма.



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  • 12 | 22.05.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочно давайте нам русского кандидата, мужчину, некоррумпированного, тогда Хабиров не выиграет. Куда Москва смотрит, непонятно!



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  • 13 | 22.05.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 22.05.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
Срочно давайте нам русского кандидата, мужчину, некоррумпированного, тогда Хабиров не выиграет. Куда Москва смотрит, непонятно!
===
Москва смотрит оччень правильно, у гних всё хорошо, плохо в РБ! А вашего разведёнки Путина как дела идут очччень плохо, что даже жену не может себе отыскать!



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