Профессиональные шуты-статисты идут на выборы

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил, что будет баллотироваться на выборах главы Башкирии.Об этом он рассказал сегодня в эфире “Эха”. По словам Резяпова, у него достаточный опыт участия в выборах разного уровня:“Мы выдвигали мою кандидатуру на пост президента Российской Федерации — это блок “Третья сила”, среди непарламентских партий я занял первое место. Мы выдвигали мою кандидатуру на пост мэра Москвы. Плюс ко всему в ряде субъектов России, в частности в Республике Крым, Башкирии и Ямало-ненецком автономном округе”.Ильдар Резяпов пояснил, что у него есть опыт успешного прохождения так называемого муниципального фильтра на выборах в Крыму, где в 2014 году он был избран депутатом городского совета Бахчисарая.По его словам, он сможет официально выдвинуть свою кандидатуру после ее утверждения президиумом “Партии ветеранов России”.