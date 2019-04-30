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Толкачев выгораживает онаниста-единоросса: «Вдруг это видеомонтаж?»

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 28052 | Комментарии: 65
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В защиту единороса-онаниста из Башкирии собирают голоса под петицией. О происходящем также высказался председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Толкачев выгораживает онаниста-единоросса: «Вдруг это видеомонтаж?»


ProUfu.ru удалось пообщаться с жительницей района, намеренной создать в интернете петицию в защиту чиновника районной администрации. Ранее в сети были опубликованы фото- и видеоматериалы на которых человек, похожий на чиновника, предавался онанизму на рабочем месте и снимал себя на видео.

«Народ его уважает»

Женщину очень взволновала история с чиновником, о котором она отзывается очень лестно. «Он очень достойный, умный, добрый, порядочный человек! На работе всегда на почетном месте. Молодёжь его обожает!», - рассказала знакомая сотрудника администрации.

«Ещё он очень талантливый человек! Красиво поёт и играет на гитаре. Большая часть местных жителей, я уверена, подпишет петицию в его пользу! Чтобы он на зло всем врагам остался на своём рабочем месте!», - считает собеседница ProUfu.ru: «Вот истинная позиция жителей. Народ его уважает и поддерживает!».

Петиция

Женщина рассказала ProUfu.ru, что намерена подать петицию в защиту госслужащего: «Это будет петиция от всех жителей райцентра и района в защиту сотрудника администрации. Напишем петицию, ее подпишут 25000 жителей, и отправим руководству республики. Если на местном уровне не решится вопрос положительно», - говорит собеседница ProUfu.ru.

«Мы общаемся уже 20 лет, и я точно знаю, что он глубоко порядочный человек. А неприятности у всех бывают. Переживем», - женщина верит в успех ее предприятия.

Вдруг это видеомонтаж?

Также, высказался о происходящем председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Его слова приводит издание proural.info.

В частности, Толкачев заявил: «Закон не нарушен. Сейчас проходит проверка, если будет хоть немножко выявлен состав правонарушения, то мы готовы отреагировать самым мощным образом. А вдруг это видеомонтаж. Есть по этому поводу подозрения. Мы и в прокуратуру отправили материалы, когда будут результаты примем решение».

ПроУфу
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***

В Башкирии чиновника районной администрации застукали за онанизмом на работе

Начальство чиновника «в курсе ситуации».

В Башкирии чиновника районной администрации застукали за онанизмом на работе.

В соцсети попал видеоролик, на котором человек, похожий на главного специалиста по делам молодежи администрации одного из районов Башкирии, онанирует на камеру.

В частности, пользователей соцсети возмутило то, что человек, похожий на чиновника, занимается этим на рабочем месте, и, судя по всему, с использованием казенного оборудования. Также, многие были встревожены тем, что чиновник, в силу своей должности часто общается с молодежью и детьми, и, если человек на видео и есть он, не мешает ли ему в работе бурная сексуальная фантазия?

К слову, стало известно, что чиновник является также председателем участковой избирательной комиссии от партии «Единая Россия» и активистом. В пресс-службе республиканского отделения партии нам сообщили, что не в курсе происходящего, и должны сперва внимательно изучить видеоролик.

В администрации района нам сообщили, что «в курсе происходящего, и видели видеозапись и уже обратились с запросом в правоохранительные органы и прокуратуру для разъяснения ситуации».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 29.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чЁ это толкачев за ананиста заступается? Уж не подвержен ли он тоже этой напастью?! Что то мне представилось: сидит толкачев в президиуме курултая, одной рукой подпер голову, а другой наяревает туда сюда по головке...
а чЁ закон не нерушен,- ну покажите мне закон где запрещается ананировать в президиуме курултая!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 29.05.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно , это фотомонтаж . А вообще его личное дело чем заниматься . Но дойти до кресла и при этом заниматься онанизмом - маловероятно.. Да и потом , если сей порок не мешает работе и он продуктивен так в чем проблемы.
Но мало вероятно , что бы он выложил в сеть эти сцены - надо быть идиотом!



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3

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  • Эксперт
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  • 3 | 29.05.2019, 09:50 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29912 | Рейтинг: -699,7
Гиммлер получил от своих людей кинопленку, на которой был заснят Гесс в туалете - он занимался онанизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой к Гитлеру и прокрутил ее на экране. Фюрер рассвирепел. Была ночь, но он приказал вызвать к себе Геринга и Геббельса, а Гесса пригласить в приемную.

Гитлер попросил своих друзей посмотреть "эту гнусность Гесса".

Он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал:

- Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь ононом!

И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении исполина - второго человека партии.

- Да, - ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно. - Да, мой фюрер! Я не стану скрывать этого! Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами? - Он не взглянул на Геббельса, но тот вжался в кресло (назревал скандал с его любовницей - чешской актрисой Бааровой). - Почему я не езжу на ночь в Вену, на представления балета? Потому что я живу только одним -партией! А партия и ты, Адольф, для меня одно и то же! У меня нет времени на личную жизнь! Я живу один!

Гитлер обмяк, подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. Гиммлер затаился: он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал:

- Гиммлер, подберите ему жену. Я понимаю этого прелестного и верного движению человека. Покажите мне фотографии кандидаток - он примет мою рекомендацию.



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  • Эксперт
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  • 4 | 29.05.2019, 10:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29912 | Рейтинг: -699,7
Как насчет нашего ВВП, человек безупречной репутации? в интимном плане.



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 29.05.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.05.2019, 10:04 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29911 | Рейтинг: -700,1
Как насчет нашего ВВП, человек безупречной репутации? в интимном плане.
==================================
Незная я его заруку недержал...



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 29.05.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." В частности, пользователей соцсети возмутило то, что человек, похожий на чиновника, занимается этим на рабочем месте, и, судя по всему,

с использованием казенного оборудования. ......"
====================================================
Ну вот ведь , какие жадные и распущенные депутаты
от партии " Единая Россия " !
Даже для собственного удовлетворения - Онанизма , не
покупают ни мыла , ни теплой воды ,
ни перчаток , ни видеокамер , ну еще чего там нужно ? !
Все за счет бюджета , всее за счет бюджета !
Этак за казенные деньги " слуги " народа , разорят ведь
остатки " экономического " Благополучия " России !!
Пора их " слуг " таких на Х..Й в лагеря отправлять !



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 29.05.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Казенное имущество - это у дрочуна детородный орган что ли ?



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2

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  • Участник
  •  
  • 8 | 29.05.2019, 10:34 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4491 | Рейтинг: -716,4
Уфимский журнал не только выискивает грязные истории и активно пропагандирует слежку над людьми и травлю.
Может у человека проблема в половой сфере, которая совсем не отражается на его работе!!!
Я знаю многих профессором лекторов, которые читают лекции и руку держать в брючном кармане и проверяют свой член. Да это дурная привычка, но зачем гнобить человека?



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5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 29.05.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." В частности, Толкачев заявил: «Закон не нарушен. Сейчас проходит проверка, если будет хоть немножко выявлен состав правонарушения, то мы готовы отреагировать самым мощным образом....."
==============================================
Как не нарушен ? Сказано же
..." занимается этим на рабочем месте, и, судя по всему, с
использованием казенного оборудования. ..."
Значить подрывает ( изнашивает ) гос . оборудование .
Только одно не ясно , а его Хрен тоже партийная
собственность ?
Если так , то представляете какой ущерб партийной
собственности ?



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 29.05.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.05.2019, 10:34 | Автор: Дед

...."Может у человека проблема в половой сфере, которая совсем не отражается на его работе!!!
Я знаю многих профессором лекторов, которые читают лекции и руку держать в брючном кармане и проверяют свой член. Да это дурная привычка, но зачем гнобить человека?......"
==============================================
И поэтому ВСЕ проблемные чиновники , профессора и
лекторы афишируют свои " проблемы " в соц. сетях ?



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0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 29.05.2019, 11:08 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4491 | Рейтинг: -716,4
И поэтому ВСЕ проблемные чиновники , профессора и
лекторы афишируют свои " проблемы " в соц. сетях ?
------------------------------
1. Если он сам выложил на всеобщее обозрение, то там и обсуждайте!!! а причем тут Уфимский журнал?
2. если это выложил кто то другой, то это статья.
3. если это кто то сломал его аккаунт -- статья.
4. если вы распространяете клевету на этого человека, а на фото можно нарисовать - статья.
5.а по Кухарке давно плачет статья!



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4

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  • Гость
  •  
  • 12 | 29.05.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.05.2019, 11:08 | Автор: Дед

1. Если он сам выложил на всеобщее обозрение, то там и обсуждайте!!! а причем тут Уфимский журнал?
2. если это выложил кто то другой, то это статья.
3. если это кто то сломал его аккаунт -- статья.
4. если вы распространяете клевету на этого человека, а на фото можно нарисовать - статья.
5.а по Кухарке давно плачет статья!
=====================================================
Ну да , ну да , это Кухарка выложила в соц сеть фотографии . А Уфимскому журналу , надо ЗАПРЕТИТЬ трогать башкирских
чиновников , пускай хоть гадят на камеру !
Они - чиновники ведь влезли в жизнь общества
из " золотой " пис. . ды !



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  • Гость
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  • 13 | 29.05.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый судит о других в меру своей испорченности . Раз я такой, то и другие такие же...



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  • Эксперт
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  • 14 | 29.05.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64202 | Рейтинг: +12169
чиновник, в силу своей должности часто общается с молодежью и детьми
___________________________________
Ну, господа заступающиеся - давайте в таком случае будем последовательны:
- разрешим мастурбировать школьникам на уроках, студентам на занятиях, всем остальным - на рабочих местх, фельдшеру скорой, приехавшему на вызов, сантехнику, пришедшему к вам прокладку поменять, футболисту на поле, которому во время игры приспичило, актеры-певцы прямо со сцены(прецеденты имеются - Рамштайн, Мадонна), в общем девиз - дрочить всегда, дрочить везде - должен стать общенародным!



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  • Наблюдатель
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  • 15 | 29.05.2019, 11:38 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 230 | Рейтинг: +89,6
Дед, пашол наxyй!



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2

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  • Гость
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  • 16 | 29.05.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Деда еще совесть и стыд остались, а УЖ давно осатанел от вседозволенности. Впереди несутся две истерички-климактерички.



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10

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  • 17 | 29.05.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Облико морале" современной валидированной башкирской элиты?
Мастурбанты во власти страны башкир- вперде на подъем своего общества с колен!



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  • 18 | 29.05.2019, 12:22 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 230 | Рейтинг: +89,6
Не УЖ, а страна осатанела от заебавшего ***ла.

А дед просто гандон



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  • Гость
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  • 19 | 29.05.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Долой пинг-понг и волейбол
Долой все виды спорта прочие
Стою горой за спорт сухой
В штанах шары ворочая



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  • 20 | 29.05.2019, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64202 | Рейтинг: +12169
Я тоже стих знаю - из далёких 70-х в стиле Маяковского:

Мы, онанисты - народ плечистый,
Нас не заманишь сиськой мясистой,
Нас не заманишь девственной плевой -
Устал дрочить правой - дрочи левой!

То, что в те времена было скабрезной шуткой гопоты - ныне собирает подписи под петицией... разбудите меня!



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