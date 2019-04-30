Толкачев выгораживает онаниста-единоросса: «Вдруг это видеомонтаж?»

В защиту единороса-онаниста из Башкирии собирают голоса под петицией. О происходящем также высказался председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.ProUfu.ru удалось пообщаться с жительницей района, намеренной создать в интернете петицию в защиту чиновника районной администрации. Ранее в сети были опубликованы фото- и видеоматериалы на которых человек, похожий на чиновника, предавался онанизму на рабочем месте и снимал себя на видео.«Народ его уважает»Женщину очень взволновала история с чиновником, о котором она отзывается очень лестно. «Он очень достойный, умный, добрый, порядочный человек! На работе всегда на почетном месте. Молодёжь его обожает!», - рассказала знакомая сотрудника администрации.«Ещё он очень талантливый человек! Красиво поёт и играет на гитаре. Большая часть местных жителей, я уверена, подпишет петицию в его пользу! Чтобы он на зло всем врагам остался на своём рабочем месте!», - считает собеседница ProUfu.ru: «Вот истинная позиция жителей. Народ его уважает и поддерживает!».ПетицияЖенщина рассказала ProUfu.ru, что намерена подать петицию в защиту госслужащего: «Это будет петиция от всех жителей райцентра и района в защиту сотрудника администрации. Напишем петицию, ее подпишут 25000 жителей, и отправим руководству республики. Если на местном уровне не решится вопрос положительно», - говорит собеседница ProUfu.ru.«Мы общаемся уже 20 лет, и я точно знаю, что он глубоко порядочный человек. А неприятности у всех бывают. Переживем», - женщина верит в успех ее предприятия.Вдруг это видеомонтаж?Также, высказался о происходящем председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Его слова приводит издание proural.info.В частности, Толкачев заявил: «Закон не нарушен. Сейчас проходит проверка, если будет хоть немножко выявлен состав правонарушения, то мы готовы отреагировать самым мощным образом. А вдруг это видеомонтаж. Есть по этому поводу подозрения. Мы и в прокуратуру отправили материалы, когда будут результаты примем решение».***Начальство чиновника «в курсе ситуации».В Башкирии чиновника районной администрации застукали за онанизмом на работе.В соцсети попал видеоролик, на котором человек, похожий на главного специалиста по делам молодежи администрации одного из районов Башкирии, онанирует на камеру.В частности, пользователей соцсети возмутило то, что человек, похожий на чиновника, занимается этим на рабочем месте, и, судя по всему, с использованием казенного оборудования. Также, многие были встревожены тем, что чиновник, в силу своей должности часто общается с молодежью и детьми, и, если человек на видео и есть он, не мешает ли ему в работе бурная сексуальная фантазия?К слову, стало известно, что чиновник является также председателем участковой избирательной комиссии от партии «Единая Россия» и активистом. В пресс-службе республиканского отделения партии нам сообщили, что не в курсе происходящего, и должны сперва внимательно изучить видеоролик.В администрации района нам сообщили, что «в курсе происходящего, и видели видеозапись и уже обратились с запросом в правоохранительные органы и прокуратуру для разъяснения ситуации».