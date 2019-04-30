Толкачев выгораживает онаниста-единоросса: «Вдруг это видеомонтаж?»

ProUfu.ru удалось пообщаться с жительницей района, намеренной создать в интернете петицию в защиту чиновника районной администрации. Ранее в сети были опубликованы фото- и видеоматериалы на которых человек, похожий на чиновника, предавался онанизму на рабочем месте и снимал себя на видео.
«Народ его уважает»
Женщину очень взволновала история с чиновником, о котором она отзывается очень лестно. «Он очень достойный, умный, добрый, порядочный человек! На работе всегда на почетном месте. Молодёжь его обожает!», - рассказала знакомая сотрудника администрации.
«Ещё он очень талантливый человек! Красиво поёт и играет на гитаре. Большая часть местных жителей, я уверена, подпишет петицию в его пользу! Чтобы он на зло всем врагам остался на своём рабочем месте!», - считает собеседница ProUfu.ru: «Вот истинная позиция жителей. Народ его уважает и поддерживает!».
Петиция
Женщина рассказала ProUfu.ru, что намерена подать петицию в защиту госслужащего: «Это будет петиция от всех жителей райцентра и района в защиту сотрудника администрации. Напишем петицию, ее подпишут 25000 жителей, и отправим руководству республики. Если на местном уровне не решится вопрос положительно», - говорит собеседница ProUfu.ru.
«Мы общаемся уже 20 лет, и я точно знаю, что он глубоко порядочный человек. А неприятности у всех бывают. Переживем», - женщина верит в успех ее предприятия.
Вдруг это видеомонтаж?
Также, высказался о происходящем председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Его слова приводит издание proural.info.
В частности, Толкачев заявил: «Закон не нарушен. Сейчас проходит проверка, если будет хоть немножко выявлен состав правонарушения, то мы готовы отреагировать самым мощным образом. А вдруг это видеомонтаж. Есть по этому поводу подозрения. Мы и в прокуратуру отправили материалы, когда будут результаты примем решение».
ПроУфу
Оригинал публикации
***
В Башкирии чиновника районной администрации застукали за онанизмом на работе
Начальство чиновника «в курсе ситуации».
В Башкирии чиновника районной администрации застукали за онанизмом на работе.
В соцсети попал видеоролик, на котором человек, похожий на главного специалиста по делам молодежи администрации одного из районов Башкирии, онанирует на камеру.
В частности, пользователей соцсети возмутило то, что человек, похожий на чиновника, занимается этим на рабочем месте, и, судя по всему, с использованием казенного оборудования. Также, многие были встревожены тем, что чиновник, в силу своей должности часто общается с молодежью и детьми, и, если человек на видео и есть он, не мешает ли ему в работе бурная сексуальная фантазия?
К слову, стало известно, что чиновник является также председателем участковой избирательной комиссии от партии «Единая Россия» и активистом. В пресс-службе республиканского отделения партии нам сообщили, что не в курсе происходящего, и должны сперва внимательно изучить видеоролик.
В администрации района нам сообщили, что «в курсе происходящего, и видели видеозапись и уже обратились с запросом в правоохранительные органы и прокуратуру для разъяснения ситуации».
ПроУфу
Оригинал публикации
Толкачев выгораживает онаниста-единоросса: «Вдруг это видеомонтаж?»
Раздел: Политика | Просмотры: 28052 | Комментарии: 65