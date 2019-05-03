Конкуренты Радия Хабирова споткнутся о муниципальный фильтр

Кандидаты в главы Башкортостана должны собрать в свою поддержку не меньше 454-х подписей муниципальных депутатов.Центризбирком Башкортостана в четверг определил число подписей депутатов представительных органов МСУ и глав муниципальных образований, которое должны будут собрать кандидаты в главы республики в свою поддержку. В соответствии с региональным Кодексом о выборах, число таких подписей должно составлять 5 процентов от общего числа указанных депутатов и числа действующих глав этих муниципальных образований. Кроме того, кандидат должен быть поддержан депутатами или главами муниципальных образований не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов в республике. ЦИК уточнил, что на нынешних выборах претенденты на пост главы региона должны будут собрать не меньше 454-х нотариально заверенных подписей.Без проблем соберет такое количество подписей лишь партия "Единая Россия": ее выдвиженцы занимают подавляющее большинство мест в муниципальных (городских, районных и сельских) Советах республики — около шести с половиной тысяч. Другие партии, в том числе, парламентские, имеют гораздо меньше — так, по результатам опроса среди партийных руководителей выяснилось, что КПРФ может располагать 257 депутатскими голосами, ЛДПР — 200 "с лишним", "Патриоты России" — 100 "с лишним" , Российская экологическая партия "Зеленые" — около 70, "Яблоко" — четырьмя голосами (количество муниципальных депутатов, имеющихся у партии "Справедливая Россия" уточнить не удалось, известно лишь, что на дополнительных выборах в представительные органы МСУ в 2017 году партия провела 14 депутатов).Отметим, что на выборах президента республики в 2014 году ситуация для спойлеров-"соперников" единороссов была еще "хуже". В свою поддержку кандидаты должны были собрать 457 подписей от депутатов представительных органов муниципальных образований в республике. Беспрепятственно преодолеть этот барьер смогла лишь "Единая Россия", которая имела в республике в общей сложности около 7600 муниципальных депутатов всех уровней и во всех городах и районах. Все остальные партии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр не могли: КПРФ располагала тогда голосами около лишь 300 депутатов, "Справедливая Россия" — 238, ЛДПР — 103, "Патриоты России" — около 50 депутатов. Но в итоге для спойлеров Рустэма Хамитова из КПРФ, ЛДПР и "Патриотов России" всё разрешилось благополучно — "Единая Россия" поделилась с ними депутатским подписями. В накладе осталось только патронируемое работавшим тогда в Кремле Радием Хабировым местное отделение "Справедливой России", которое из-за противодействия республиканских властей не смогло собрать нужное количество депутатских подписей.Очевидно, что башкирские "единороссы" и на этот раз будут вынуждены поделиться со спойлерами Радия Хабирова подписями своих депутатов, чтобы выборы выглядели конкурентными.— Будем работать с другими депутатами, с независимыми, — заявил первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. — Думаю, что ради проведения достойных выборов нас поддержат.— Конечно, придется убеждать других депутатов, — согласился и руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании республики Вячеслав Рябов. — Вообще, наша фракция в Госдуме неоднократно выступала за отмену муниципального фильтра — это и затратно, и трудоемко.— Формально мы, конечно, не обязаны делиться голосами своих депутатов, — заявил врио руководителя регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров. — Пусть у нас большинство в местных Советах, но ведь в республике насчитывается еще не менее полутора тысяч независимых депутатов разного муниципального уровня, среди которых другие кандидаты могут набрать недостающие подписи. Но, ради того, чтобы выборы были конкурентными, я не исключаю, что, мы не будем возражать, если кто-то из наших депутатов-партийцев поддержит других кандидатов. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше избирателей пришло на выборы — тогда у нас будет легитимный лидер.Выборы главы республики были в четверг официально назначены Госсобранием Башкортостана на 8 сентября.Кроме того, в четверг же ЦИК республики назначил на 8 сентября дополнительные выборы депутатов Госсобрания по Солнечному избирательному округу №9 (Уфа) и Комсомольскому избирательному округу №16 (Нефтекамск). В прошедший вторник стало известно, что по итогам праймериз, прошедших 26 мая в региональном отделении партии "Единая Россия", кандидатами от партии будут выдвинуты в Комсомольском округе — врио главы регионального исполкома "ЕР" Рустем Ахмадинуров, в Солнечном округе — председатель Башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин.