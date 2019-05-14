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Как нам лгал пропагандон

  • Опубликовано: natall | 12.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38009 | Комментарии: 2
Оценили
1


Дмитрий Киселев про ситуацию с Иваном Голуновым.

Как нам лгал пропагандон


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  • Наблюдатель
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  • 1 | 12.06.2019, 10:57 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
О чём вообще речь?
Всего два слова- " независимый" пропагандон и мерзавец.

"Переобуется" на лету вместе с "линией партии", не впервой...



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4

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  • Гость
  •  
  • 2 | 12.06.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Геббельс сформулировал фундаментальные профессиональные постулаты пропаганды, которые взяли на вооружение путинские псы, вот основные:

- «пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;

- овладение массами - единственная цель пропаганды;

- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;

- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;

- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;

- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды – интеллектуализм»;

- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;

- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;

- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;

- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.



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