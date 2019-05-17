Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии
Курултайщики: Сытые, дово ...

Воры и бездельники. Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Космос без воровства, дух ...

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска? Потому, ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Бессмертный полк: Почему ...

32 | 17.05.2019, 14:02 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1750 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Орден вместо тюремных нар ...

В Башкирии председателя Госсобрания наградили орденом Александра Невского. ...
  15.06.2019   31871    12

Какая «партия» решится ...

"Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые могли бы выдвинуть ...
  15.06.2019   34503    3

Пост о боли. Своей и ...

Сейчас будет длинно-пост. Многобукофф, но оно того стоит. Это тред, ...
  14.06.2019   23477    67

Отвратительное ...

Сразу несколько кандидатов, желающих баллотироваться на пост главы Башкирии 8 ...
  14.06.2019   41310    10

Междусобойчик ...

12 июня свой день рождения отметила и Уфа, столица нашей республики. Однако ее ...
  14.06.2019   36317    22

Последние публикации
Орден вместо тюремных нар ...

В Башкирии председателя Госсобрания наградили орденом Александра Невского. ...
  15.06.2019   31049    12

Какая «партия» решится ...

"Башкорт" ведет переговоры с политическими партиями, которые могли бы выдвинуть ...
  15.06.2019   33444    3

Пост о боли. Своей и ...

Сейчас будет длинно-пост. Многобукофф, но оно того стоит. Это тред, ...
  14.06.2019   29296    67

Отвратительное ...

Сразу несколько кандидатов, желающих баллотироваться на пост главы Башкирии 8 ...
  14.06.2019   24406    10

Междусобойчик ...

12 июня свой день рождения отметила и Уфа, столица нашей республики. Однако ее ...
  14.06.2019   39047    22

«Башкирская Золотая ...

Среди богатейших народных избранников Башкортостана два крупных девелопера, ...
  14.06.2019   24241    7

Шендерович: Мы в руках у ...

Коротко об ощущениях после вчерашнего. Конечно, «дело Голунова» чуть сместило ...
  14.06.2019   34050    5

Прививка от Сталина и ...

Еду из Вашингтона в Нью-Йорк и читаю статью про то, что власти Карелии (обратим ...
  14.06.2019   26188    6

Красно-коричневая ...

Общественница назвала конференцию, где выбирали кандидата от партии фарсом. ...
  13.06.2019   30561    31

Политическая проституция ...

Об этом «Эху» сообщила Евгения Куцуева, которая ранее заявила о намерении ...
  13.06.2019   17626    49

Читаемое за месяц
Хуже чем при совке: ...

В деревнях Башкортостана могут ввести институт старост. Об этом говорили ...
  17.05.2019   19223    44

Эхо КрымНаша: Кредиты на ...

Объем потребительского кредитования в Башкирии за год вырос на 38%. Объем ...
  17.05.2019   17876    59

Бессмертный полк: Почему ...

Ильнар Гарифуллин — о том, почему россияне выходят на шествия "бессмертного ...
  17.05.2019   17858    95

Мэр Сибая, обозвавший ...

Сити-менеджер Сибая Рустем Афзалов сегодня получил от властей республики новую ...
  20.05.2019   19500    6

Не орден, а простой ...

Орден Салавата Юлаева превращается в значок. Конвейер по награждению ...
  20.05.2019   29968    16



Орден вместо тюремных нар

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.06.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 36220 | Комментарии: 12
Оценили
0


В Башкирии председателя Госсобрания наградили орденом Александра Невского. Информация об этом появилась на официальном правовом портале.

Орден вместо тюремных нар


Председателя Госсобрания Курултая Константина Толкачева наградили государственным орденом Александра Невского. Соответствующий указ Президента России от 13 июня опубликовали на официальном портале правовой информации.

Орденом Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

Также награждаются граждане, имеющие высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и прочей общественно полезной деятельности. Это единственный орден, который существовал в трех разных российских государствах: российской империи, СССР и Российской Федерации.

Напомним, ранее орденом Александра Невского был награжден Рустэм Хамитов.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 15.06.2019, 11:56 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +91,1
Одно говно наградило орденом другое говно



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 15.06.2019, 12:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30062 | Рейтинг: -701,1
1 | 15.06.2019, 11:56 | Автор: natall
Одно говно наградило орденом другое говно
--------------------
Одно говно наградило орденом другое говно говенным орденом.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 15.06.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девочки уже все обсудили, тему можно закрывать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 15.06.2019, 12:36 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1132 | Рейтинг: +541,4
Зулия! Орден Александра Невского Вы называете говённым и Вас поддерживают? Жаль,что вас нельзя привлечь к ответственности. На УЖе совсем потеряно чувство собственного достоинства.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 5 | 15.06.2019, 12:39 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +91,1
Невский - политическая проститутка тех времен. Из Википедии:

Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил Новгород ордынскому влиянию. Он распространил монгольскую власть на Новгород, который никогда не был завоёван монголами. Причём выкалывал глаза несогласным новгородцам, и много за ним грехов всяких. — доктор исторических наук, академик РАН Валентин Янин

Говно и есть, даже намного хуже. Но вы, Черепаха, при всем к вам уважении, очень большой интеллигент, поэтому промолчу



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 15.06.2019, 12:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4509 | Рейтинг: -716,8
Черепаха, а почему зуля должна стесняться
? Кухарка и вся шаблоны орден Салавата Юлаева и самого героя как только не называют и ты молчала. Вот и ответка пришла...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 15.06.2019, 12:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64390 | Рейтинг: +12175,3
Все, награждённые пуйлом, особенно начиная с 20 февраля 2012 года. и ранее - всякие герои роисси-академики с 2004 года - будут включены в список и тщательно отобраны(среди награжденных есть и подростки, спасавшие людей в водоемах. на пожарах ит.д. - ну то есть люди действительно заслуживающие наград) - будут не просто люстрированы, а и лишены этих наград с выплатой всех ништяков при этом полученных вплоть до конфискации имущества в счет покрытия этих ништяков - в спец-фонд. который будет помогать тем, кто невинно пострадал от действий пуйло-власти.

А сейчас я вам расскажу чем наградили Викторию Аллаярову, спасавшую от верной смерти девушку. подстреленную отморозком в Уфе несколько дней назад.
И еще 3-х врачей, спасших жизни людей в не простых условиях:

http://haa.su/PRC/

Грамоты и букеты цветов. При этом - эти грамоты ведомственные регионального значения и не дают каких либо материальных выгод при выходе на пенсию, кроме добавки в 145 рублей 93 копейки(сумма не меняется на протяжении десятков лет)

Награждали их в каком-то проходном месте. похожем на фойе в весьма НЕ торжественной обстановке, даже не в актовом зале какой-нить больницы, не говорю уж о минздраве.
Сами посмотрите:

http://haa.su/PRB/

Даже условных "командирских часов", которыми награждали в совке практически всех, отличившихся гражданским подвигом, пожалели! (смартфон. телевизор, еще чо-нить из бытовухи).
И это при том, что, если бы девушка погибла, то государство ее ребенку на протяжении лет 20(до 24 лет) выплачивало бы пенсию по потере кормилицы. И это очень не маленькие деньги!

И это на фоне того, как разворовываются вот этими награждающими миллиарды бюджетных средств!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 15.06.2019, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64390 | Рейтинг: +12175,3
Орден Александра Невского Вы называете говённым и Вас поддерживают?
_____________________________
Черепахе.
ВСЁ, к чему прикасаются ручонки пуйла - превращается в ГОВНО!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 15.06.2019, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64390 | Рейтинг: +12175,3
Черепаха.
Не буду копипастить из википедии - зайдите сами на тему
Орден Александра Невского (Россия)
И почитайте ВНИМАТЕЛЬНО - историю ордена.
ЭТОТ орден не имеет никакого отношения. к учрежденному в 1942 году.



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 15.06.2019, 12:50 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +91,1
При чем тут орден и сказочный долбоеб?

Невский - гандон же, ну



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 15.06.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кому ордена да медали, а пенсионерам по пять лет дали...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 15.06.2019, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64390 | Рейтинг: +12175,3
Черепаха. Кратко:
Было ТРИ ордена А.Невского
1. В Российской империи с 1725 года по 1917 год существовал орден Святого Александра Невского
2. в СССР с 1942 года по 1991 год существовал орден Александра Невского.
3. Указом Президента Российской Федерации Д. Медведева от 7 сентября 2010 года

Объединяет их только ИМЯ. И больше НИЧЕГО!

То есть - за что и кого награждают этими орденами, внешний вид - всё разнится.

Не нужно впадать в истерику, дорогая черепаха, по любому поводу, даже если видите "святое" для вас имя в негативных комментариях.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com