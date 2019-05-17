Орден вместо тюремных нар ...

В Башкирии председателя Госсобрания наградили орденом Александра Невского. Информация об этом появилась на официальном правовом портале.Председателя Госсобрания Курултая Константина Толкачева наградили государственным орденом Александра Невского. Соответствующий указ Президента России от 13 июня опубликовали на официальном портале правовой информации.Орденом Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.Также награждаются граждане, имеющие высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и прочей общественно полезной деятельности. Это единственный орден, который существовал в трех разных российских государствах: российской империи, СССР и Российской Федерации.Напомним, ранее орденом Александра Невского был награжден Рустэм Хамитов.